"Молдова отзова посланика си от Русия"

Молдова отзова за консултации посланика си в Русия, след като в Южна Молдова се взриви дрон, предаде ДПА, съобщи БТА.
Министерството на външните работи в Кишинев заяви, че „най-категорично осъжда инцидента“ край село Крокмаз. Случаят представлява нарушение на суверенитета на Молдова и застрашава сигурността на нейните граждани, добави дипломатическото ведомство.
Дронът, за който се смята, че е руски, се взриви в неделя близо до село Крокмаз в района на границата с Украйна. Няма данни за жертви или материални щети.
Президентката на Молдова Мая Санду осъди нарушаването на въздушното пространство на страната си и призова за прекратяване на руската война срещу Украйна.
От началото на инвазията в Украйна през февруари 2022 г. руски дронове и ракети многократно нарушаваха молдовското въздушно пространство в района на границата с Украйна и се взривяваха на молдовска територия, отбелязва ДПА.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
Коментиран от #12, #25, #30
20:13 10.08.2026
2 Така е
Коментиран от #3, #5, #27
20:14 10.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Русия
20:16 10.08.2026
5 Това е безспорен
До коментар #2 от "Така е":Факт
20:17 10.08.2026
6 Ъъъ
Още едни дето не са събули цървулите и използват каруци с конски впряг като таксита, но са се залетели към Европа.... С €300 евро заплати и те европейци ще стават.... 🤔
20:18 10.08.2026
7 Пустиня(к)
20:19 10.08.2026
8 Луганск
На среща между президента на Сърбия Вучич и Зеленски, германски кореспондент, внук на заклет фашист от СС, попита: „Какво може да направи Германия, за да бъдат убивани повече руснаци?“
Аз, като украинец, ще отговоря! Точно сега Русия е длъжна да изтрие тази изкуствена фашистка Германия с ракетно-ядрен удар! А заедно с нея да изтрие и останалата част от фашисткия концентрационен лагер, наречен Европейски съюз! Франция, Англия и останалите!
Сега също е благоприятно време да се унищожат с ядрен удар и САЩ – това картонено нищожество, което за две седмици изразходва всичките си противоракетни системи във война срещу средна сила като Иран! Докато Русия вече 4 години унищожава 50 страни от НАТО, икономиката на Русия за това време е нараснала с 10%, значително е увеличила територията си и е увеличила населението си с 8 милиона души!
Русия окончателно ще освободи света от западния фашизъм!
ДА ЖИВЕЕ НАЙ-ВЕЛИКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ В ИСТОРИЯТА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО – ВЕЛИКА РУСИЯ, НАСЛЕДНИЦА НА ВЕЛИКИЯ СЪВЕТСКИ СЪЮЗ!!!
Коментиран от #9, #24
20:20 10.08.2026
9 Румен Решетников
До коментар #8 от "Луганск":Хапчетата, ватенка!
Хапчетата!!!
Коментиран от #22
20:23 10.08.2026
10 Пунчо
До коментар #3 от "Мунчо името на баща ти ли е":Аве на Радев викат мунчо. Идва от литературен герой, със специални потребности.. все трябва да ви се обяснява.
Коментиран от #16, #17
20:23 10.08.2026
11 пешо
До коментар #3 от "Мунчо името на баща ти ли е":на целия род им казват мунчовци тъпите
20:25 10.08.2026
12 Как защо,
До коментар #1 от "Българин":Защото в скоро време ще ни бъде, много необходимо .
20:25 10.08.2026
13 Татарстан, Украински Дрон унищожи Хостел
Според пресслужбата ръководителят на Татарстан Рустам Миниханов е пристигнал в Нижнекамск и е посетил индустриалната зона, където се е запознал с последствията от атаката на вражеските дронове.
"Жилищна сграда — хостел, където загинаха девет души. На място се провеждат следствени действия", се казва в съобщението.
20:26 10.08.2026
14 пешо
20:26 10.08.2026
15 ФАКТ
20:29 10.08.2026
16 ИИ казвс
До коментар #10 от "Пунчо":Мунчо- той се оказва най-доблестният и честен човек в сравнение с уж „разумните“ и благоразумни граждани, които от страх прикриват съвестта си.
Коментиран от #18, #20
20:30 10.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Буквар
До коментар #16 от "ИИ казвс":Липсва буквар...
20:31 10.08.2026
19 А в Русия
20:33 10.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Ха ХаХа
До коментар #17 от "Господине":Но те праскаме като маче у дувар
Коментиран от #29, #31
20:35 10.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Ха-ха
20:36 10.08.2026
24 Град Козлодуй
До коментар #8 от "Луганск":Грешиш приятел. Русия, освен да унищожи сама себе си, нищо друго не може да направи.
20:38 10.08.2026
25 Турчин
До коментар #1 от "Българин":Кои сте вие?
20:39 10.08.2026
26 Нямат край
20:42 10.08.2026
27 Вярно ли?
До коментар #2 от "Така е":Откачена работа, гледаш я 50 кг жена, пък такива работи..
20:42 10.08.2026
28 Сандо
Коментиран от #34
20:46 10.08.2026
29 Оня с парчето
До коментар #21 от "Ха ХаХа":Като ти го намаам в πъррдялника ще прескочиш отвъд дувара.
20:49 10.08.2026
30 Ха ха
До коментар #1 от "Българин":Искаш да кажеш в Киев?Не знам .Докато някой укродрон не удари Парламента нашите ще са на страната на желаещите война.
20:59 10.08.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Маринов
. Засега единственото условие е да се спрат доставките на оръжие и боеприпаси отвън. На морската граница това стана. Остават сухопътните коридори.
22:24 10.08.2026
33 Пример
22:42 10.08.2026
34 Молдовците са румънци Санде
До коментар #28 от "Сандо":Не го ли знаеше? Нормално е да искат в Румъния. Ако искаха Русия нямаше да обявяват независимост от нея
00:03 11.08.2026