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Молдова отзова посланика си от Русия
  Тема: Украйна

Молдова отзова посланика си от Русия

10 Август, 2026 20:10 1 911 34

  • молдова-
  • русия-
  • дронове-
  • украйна-
  • кишинев

Дронът, за който се смята, че е руски, се взриви в неделя в района на границата с Украйна

Молдова отзова посланика си от Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Молдова отзова за консултации посланика си в Русия, след като в Южна Молдова се взриви дрон, предаде ДПА, съобщи БТА.

Министерството на външните работи в Кишинев заяви, че „най-категорично осъжда инцидента“ край село Крокмаз. Случаят представлява нарушение на суверенитета на Молдова и застрашава сигурността на нейните граждани, добави дипломатическото ведомство.

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Дронът, за който се смята, че е руски, се взриви в неделя близо до село Крокмаз в района на границата с Украйна. Няма данни за жертви или материални щети.

Президентката на Молдова Мая Санду осъди нарушаването на въздушното пространство на страната си и призова за прекратяване на руската война срещу Украйна.

От началото на инвазията в Украйна през февруари 2022 г. руски дронове и ракети многократно нарушаваха молдовското въздушно пространство в района на границата с Украйна и се взривяваха на молдовска територия, отбелязва ДПА.


Молдова (Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    18 39 Отговор
    Ние защо имаме посолство в Москва?

    Коментиран от #12, #25, #30

    20:13 10.08.2026

  • 2 Така е

    22 40 Отговор
    И молдовката има повече топки от мунчо

    Коментиран от #3, #5, #27

    20:14 10.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Русия

    25 16 Отговор
    Всички фашистки и вражески посолства в Русия отдавна трябваше да бъдат закрити !

    20:16 10.08.2026

  • 5 Това е безспорен

    9 17 Отговор

    До коментар #2 от "Така е":

    Факт

    20:17 10.08.2026

  • 6 Ъъъ

    26 11 Отговор
    "Молдова отзова посланика си от Русия"

    Още едни дето не са събули цървулите и използват каруци с конски впряг като таксита, но са се залетели към Европа.... С €300 евро заплати и те европейци ще стават.... 🤔

    20:18 10.08.2026

  • 7 Пустиня(к)

    23 6 Отговор
    А у нас - покрайнски. Ние требва ли да отзоваваме некой?

    20:19 10.08.2026

  • 8 Луганск

    22 13 Отговор
    РУСИЯ ТРЯБВА ДА УНИЩОЖИ ЗАПАДНИЯ ФАШИЗЪМ ОКОНЧАТЕЛНО

    На среща между президента на Сърбия Вучич и Зеленски, германски кореспондент, внук на заклет фашист от СС, попита: „Какво може да направи Германия, за да бъдат убивани повече руснаци?“

    Аз, като украинец, ще отговоря! Точно сега Русия е длъжна да изтрие тази изкуствена фашистка Германия с ракетно-ядрен удар! А заедно с нея да изтрие и останалата част от фашисткия концентрационен лагер, наречен Европейски съюз! Франция, Англия и останалите!

    Сега също е благоприятно време да се унищожат с ядрен удар и САЩ – това картонено нищожество, което за две седмици изразходва всичките си противоракетни системи във война срещу средна сила като Иран! Докато Русия вече 4 години унищожава 50 страни от НАТО, икономиката на Русия за това време е нараснала с 10%, значително е увеличила територията си и е увеличила населението си с 8 милиона души!

    Русия окончателно ще освободи света от западния фашизъм!

    ДА ЖИВЕЕ НАЙ-ВЕЛИКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ В ИСТОРИЯТА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО – ВЕЛИКА РУСИЯ, НАСЛЕДНИЦА НА ВЕЛИКИЯ СЪВЕТСКИ СЪЮЗ!!!

    Коментиран от #9, #24

    20:20 10.08.2026

  • 9 Румен Решетников

    12 18 Отговор

    До коментар #8 от "Луганск":

    Хапчетата, ватенка!
    Хапчетата!!!

    Коментиран от #22

    20:23 10.08.2026

  • 10 Пунчо

    10 17 Отговор

    До коментар #3 от "Мунчо името на баща ти ли е":

    Аве на Радев викат мунчо. Идва от литературен герой, със специални потребности.. все трябва да ви се обяснява.

    Коментиран от #16, #17

    20:23 10.08.2026

  • 11 пешо

    8 10 Отговор

    До коментар #3 от "Мунчо името на баща ти ли е":

    на целия род им казват мунчовци тъпите

    20:25 10.08.2026

  • 12 Как защо,

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Защото в скоро време ще ни бъде, много необходимо .

    20:25 10.08.2026

  • 13 Татарстан, Украински Дрон унищожи Хостел

    4 8 Отговор
    На удар на БЛА в Нижнекамск е бил подложен хостел, където са загинали девет от 13-те жертви на терористичната атака срещу града, съобщи пресслужбата на държавния глава.

    Според пресслужбата ръководителят на Татарстан Рустам Миниханов е пристигнал в Нижнекамск и е посетил индустриалната зона, където се е запознал с последствията от атаката на вражеските дронове.

    "Жилищна сграда — хостел, където загинаха девет души. На място се провеждат следствени действия", се казва в съобщението.

    20:26 10.08.2026

  • 14 пешо

    13 7 Отговор
    тия един файтон хора тръгна ли да ядът с мечка хушав

    20:26 10.08.2026

  • 15 ФАКТ

    8 12 Отговор
    нИкОи не иска в ПУШИЯ

    20:29 10.08.2026

  • 16 ИИ казвс

    13 4 Отговор

    До коментар #10 от "Пунчо":

    Мунчо- той се оказва най-доблестният и честен човек в сравнение с уж „разумните“ и благоразумни граждани, които от страх прикриват съвестта си.

    Коментиран от #18, #20

    20:30 10.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Буквар

    2 5 Отговор

    До коментар #16 от "ИИ казвс":

    Липсва буквар...

    20:31 10.08.2026

  • 19 А в Русия

    6 6 Отговор
    Знаят ли, че Молдова има посланик в Москва.

    20:33 10.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Ха ХаХа

    1 4 Отговор

    До коментар #17 от "Господине":

    Но те праскаме като маче у дувар

    Коментиран от #29, #31

    20:35 10.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Ха-ха

    9 8 Отговор
    Русийката е изритана отвсякъде.!

    20:36 10.08.2026

  • 24 Град Козлодуй

    9 8 Отговор

    До коментар #8 от "Луганск":

    Грешиш приятел. Русия, освен да унищожи сама себе си, нищо друго не може да направи.

    20:38 10.08.2026

  • 25 Турчин

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Кои сте вие?

    20:39 10.08.2026

  • 26 Нямат край

    7 5 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    20:42 10.08.2026

  • 27 Вярно ли?

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Така е":

    Откачена работа, гледаш я 50 кг жена, пък такива работи..

    20:42 10.08.2026

  • 28 Сандо

    4 7 Отговор
    Откачалки!Дърлят се с Русия,която долу-горе им пооправяше икономиката,а изобщо не обръщат внимание на Румъния,която откровено си ги поиска да ги присвои.Но кой знае,може би румънската поданичка Санду и за това работи?

    Коментиран от #34

    20:46 10.08.2026

  • 29 Оня с парчето

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Ха ХаХа":

    Като ти го намаам в πъррдялника ще прескочиш отвъд дувара.

    20:49 10.08.2026

  • 30 Ха ха

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Искаш да кажеш в Киев?Не знам .Докато някой укродрон не удари Парламента нашите ще са на страната на желаещите война.

    20:59 10.08.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Маринов

    1 0 Отговор
    И аз също призовавам за край на вече войната между Русия и Окраина. За целта Киев трябва да вдигне бялото знаме и да подпише сложените от Русия на масата документи. Толкова е просто и лесно
    . Засега единственото условие е да се спрат доставките на оръжие и боеприпаси отвън. На морската граница това стана. Остават сухопътните коридори.

    22:24 10.08.2026

  • 33 Пример

    0 0 Отговор
    Така се действа, а не като нас- само дето не благодарихме на Укръина.

    22:42 10.08.2026

  • 34 Молдовците са румънци Санде

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Сандо":

    Не го ли знаеше? Нормално е да искат в Румъния. Ако искаха Русия нямаше да обявяват независимост от нея

    00:03 11.08.2026