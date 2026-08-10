Германското министерство на отбрана отхвърли днес критиките, че стратегията му да инвестира повече в танкове и кораби, вместо в дронове, изкуствен интелект и роботика, е остаряла, предаде ДПА, съобщи БТА.

Мориц Шуларик, председателят на Килския институт за световна икономика, призова министерството да инвестира в съвременни оръжейни системи, а не да харчи 700 милиарда евро за остарели технологии.

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"Имаме голям капитал, множество индустриални умения и в някои области все още имам доста напреднали технологии", казва Шуларик в статия, публикувана вчера във в. "Зюддойче цайтунг".

"Това, с което не разполагаме, са стотици хиляди хора, които искат да седнат в танковете и да потеглят към фронта. Това означава, че вместо повече войници, повече апарати с хора в тях и повече казарми, следва, където е възможно, да разчитаме на изкуствен интелект, роботика, дронове и сателитни технологии", пояснява Шуларик.

В отговор, министерството на отбраната заяви, че аргументите са чути, но не са по същество.

Германската армия трябва да е готова за възможна атака до 2029 г., заяви днес говорител на министерството, като изтъкна, че не всички най-скорошни иновации ще са внедрени дотогава.

Говорителят каза още, че армията се сдобива с модерни оръжейни системи, като например изтребители Ф-35 със стелт технология (технология с ниска радарна видимост).

"Това е високотехнологична война в дигитална епоха", изтъкна говорителят, като посочи, че 20 милиарда евро отиват само за дигитализирането на въоръжените сили, а 35 милиарда евро са предназначени за военна инфраструктура в космоса. Милиарди евро са предвидени и за дронове камикадзе.