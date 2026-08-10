Германското министерство на отбрана отхвърли днес критиките, че стратегията му да инвестира повече в танкове и кораби, вместо в дронове, изкуствен интелект и роботика, е остаряла, предаде ДПА, съобщи БТА.
Мориц Шуларик, председателят на Килския институт за световна икономика, призова министерството да инвестира в съвременни оръжейни системи, а не да харчи 700 милиарда евро за остарели технологии.
"Имаме голям капитал, множество индустриални умения и в някои области все още имам доста напреднали технологии", казва Шуларик в статия, публикувана вчера във в. "Зюддойче цайтунг".
"Това, с което не разполагаме, са стотици хиляди хора, които искат да седнат в танковете и да потеглят към фронта. Това означава, че вместо повече войници, повече апарати с хора в тях и повече казарми, следва, където е възможно, да разчитаме на изкуствен интелект, роботика, дронове и сателитни технологии", пояснява Шуларик.
В отговор, министерството на отбраната заяви, че аргументите са чути, но не са по същество.
Германската армия трябва да е готова за възможна атака до 2029 г., заяви днес говорител на министерството, като изтъкна, че не всички най-скорошни иновации ще са внедрени дотогава.
Говорителят каза още, че армията се сдобива с модерни оръжейни системи, като например изтребители Ф-35 със стелт технология (технология с ниска радарна видимост).
"Това е високотехнологична война в дигитална епоха", изтъкна говорителят, като посочи, че 20 милиарда евро отиват само за дигитализирането на въоръжените сили, а 35 милиарда евро са предназначени за военна инфраструктура в космоса. Милиарди евро са предвидени и за дронове камикадзе.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #24
21:23 10.08.2026
2 Сатана Z
И пак ще яде лобут.Нищо ново под слънцето.
Коментиран от #9
21:24 10.08.2026
3 Делю Хайдутин
Коментиран от #17
21:25 10.08.2026
4 Сатана Z
Коментиран от #42
21:26 10.08.2026
5 Роберто Карлош
Коментиран от #25
21:26 10.08.2026
6 Не разбрахме дойчовците за какъв
21:27 10.08.2026
7 Сатана Z
Коментиран от #20
21:29 10.08.2026
8 ежко
21:29 10.08.2026
9 Европеец
До коментар #2 от "Сатана Z":Германците оправдават поговорката-луд умора няма.... Не знам, има един позабравен лозунг-смърт на фашизма свобода на народа-мисля че става отново актуален....
Коментиран от #30
21:29 10.08.2026
10 Янко
21:30 10.08.2026
11 От село
Та аз си мислех ,че е като нашата.
21:30 10.08.2026
12 Сатана Z
Völkischer Beobachter
21:31 10.08.2026
13 Ба бааааа
21:31 10.08.2026
14 Розав пудел с бустер
Коментиран от #36
21:32 10.08.2026
15 хихик
21:33 10.08.2026
16 Швабите
21:33 10.08.2026
17 От кой загуби Хитлер?
До коментар #3 от "Делю Хайдутин":На не би от сталиновите пръдлювци?
Коментиран от #43
21:34 10.08.2026
18 Пригответе повече лубрикант
21:36 10.08.2026
19 Ъъъъ
21:36 10.08.2026
20 Мюмюн
До коментар #7 от "Сатана Z":Винаги съм готов 🤣😂
21:37 10.08.2026
21 Сарьожът
21:37 10.08.2026
22 Kaлпазанин
21:42 10.08.2026
23 Тико
21:44 10.08.2026
24 Баламата
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Да ,Германия за пореден път ще яде бой.Досега само от КНДР не са ги били
21:44 10.08.2026
25 Kaлпазанин
До коментар #5 от "Роберто Карлош":Журналистиката е това което властта не иска да знаем ,останалото е пропаганда ,и товс не са журналисти а прости мисирки
21:44 10.08.2026
26 Германец
21:48 10.08.2026
27 Утре сабалян бре
21:48 10.08.2026
28 Механик
Ако си мислят, че дронове, роботи и интелекти ще свършат работа, значи много яко са в заблуда.
Никоя територия не е превзета докато върху нея не стъпи кракът на противниковия пехотинец.
Ма нищо. Ханс и Мехмед като излязат от козметичното студио ще се включат.
21:49 10.08.2026
29 Германската армия ще е готова
21:49 10.08.2026
30 Сатана Z
До коментар #9 от "Европеец":Германците са ясни.Те са дойната крава на САЩ .Подписали са т.нар."Канцлер акт" за 150 години напред ,на които им се вижда края.След което стават независими доколкото това понятие е валидно в днешно време. Компромисът за бившата ГДРЗа да успокои Москва, Кол се съгласява на компромис, записан в Договора „Две плюс четири“:На територията на бившата Източна Германия (ГДР) няма право да се разполагат чужди войски (включително американски) или ядрени оръжия след изтеглянето на СССР
21:51 10.08.2026
31 Луганск
ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ!
Коментиран от #38
21:53 10.08.2026
32 Комита
21:58 10.08.2026
33 Луганск
На среща между президента на Сърбия Вучич и Зеленски, германски кореспондент, внук на заклет фашист от СС, попита: „Какво може да направи Германия, за да бъдат убивани повече руснаци?“
Аз, като украинец, ще отговоря! Точно сега Русия е длъжна да изтрие тази изкуствена фашистка Германия с ракетно-ядрен удар! А заедно с нея да изтрие и останалата част от фашисткия концентрационен лагер, наречен Европейски съюз! Франция, Англия и останалите!
Сега също е благоприятно време да се унищожат с ядрен удар и САЩ – това картонено нищожество, което за две седмици изразходва всичките си противоракетни системи във война срещу средна сила като Иран! Докато Русия вече 4 години унищожава 50 страни от НАТО, икономиката на Русия за това време е нараснала с 10%, значително е увеличила територията си и е увеличила населението си с 8 милиона души!
Русия окончателно ще освободи света от западния фашизъм!
ДА ЖИВЕЕ НАЙ-ВЕЛИКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ В ИСТОРИЯТА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО – ВЕЛИКА РУСИЯ, НАСЛЕДНИЦА НА ВЕЛИКИЯ СЪВЕТСКИ СЪЮЗ!!!
22:00 10.08.2026
34 Атаката
22:04 10.08.2026
35 заради прииждащите талибани в германия
22:07 10.08.2026
36 Това е въпрос
До коментар #14 от "Розав пудел с бустер":Но няма кой да отговори.
22:08 10.08.2026
37 ИЗТЕГЛЯНЕТО НА ЧЕРВЕНАТА АРМИЯ
22:13 10.08.2026
38 Сарьожът
До коментар #31 от "Луганск":Аве по-добре да имаме един да са целува с Царя Император и да организира пак фериботна линия " Героите на ..... " да ни карат противорикетни рикети на тумбак
Ама да сме независими откъм дънки ,касетифони и дъвки Идеял че руските нещо не струват
22:16 10.08.2026
39 Кого ще
22:22 10.08.2026
40 жуков
22:55 10.08.2026
41 тез пък какво се впрягат
00:35 11.08.2026
42 какво е
До коментар #4 от "Сатана Z":дрони?
Коментиран от #45
00:36 11.08.2026
43 сигурно е било
До коментар #17 от "От кой загуби Хитлер?":от тебе и останалите розови понита като теб… от каде ви намират такива “умни” ?
00:38 11.08.2026
44 УдоМача
00:54 11.08.2026
45 Сатана Z
До коментар #42 от "какво е":Дрон в множествено число.
01:23 11.08.2026
46 Абе германците не разбраха ли
Цялата им тая уж дандания, в превод означава: - Хич и не си мислете, че след края на войната няма да ви преджобваме вече.
01:28 11.08.2026