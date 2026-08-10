Новини
Свят »
Германия »
"Германската армия трябва да е готова за възможна атака до 2029 г."
  Тема: Украйна

"Германската армия трябва да е готова за възможна атака до 2029 г."

10 Август, 2026 21:21 1 614 46

  • бундесвер-
  • германия-
  • нато-
  • отбрана-
  • сигурност

Германското министерство на отбраната отхвърли критиките, че стратегията му е остаряла

"Германската армия трябва да е готова за възможна атака до 2029 г." - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Германското министерство на отбрана отхвърли днес критиките, че стратегията му да инвестира повече в танкове и кораби, вместо в дронове, изкуствен интелект и роботика, е остаряла, предаде ДПА, съобщи БТА.

Мориц Шуларик, председателят на Килския институт за световна икономика, призова министерството да инвестира в съвременни оръжейни системи, а не да харчи 700 милиарда евро за остарели технологии.

Още новини от Украйна

"Имаме голям капитал, множество индустриални умения и в някои области все още имам доста напреднали технологии", казва Шуларик в статия, публикувана вчера във в. "Зюддойче цайтунг".

"Това, с което не разполагаме, са стотици хиляди хора, които искат да седнат в танковете и да потеглят към фронта. Това означава, че вместо повече войници, повече апарати с хора в тях и повече казарми, следва, където е възможно, да разчитаме на изкуствен интелект, роботика, дронове и сателитни технологии", пояснява Шуларик.

В отговор, министерството на отбраната заяви, че аргументите са чути, но не са по същество.

Германската армия трябва да е готова за възможна атака до 2029 г., заяви днес говорител на министерството, като изтъкна, че не всички най-скорошни иновации ще са внедрени дотогава.

Говорителят каза още, че армията се сдобива с модерни оръжейни системи, като например изтребители Ф-35 със стелт технология (технология с ниска радарна видимост).

"Това е високотехнологична война в дигитална епоха", изтъкна говорителят, като посочи, че 20 милиарда евро отиват само за дигитализирането на въоръжените сили, а 35 милиарда евро са предназначени за военна инфраструктура в космоса. Милиарди евро са предвидени и за дронове камикадзе.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    46 1 Отговор
    Пак сме с Германия и пак поредната национална катастрофа.

    Коментиран от #24

    21:23 10.08.2026

  • 2 Сатана Z

    42 2 Отговор
    След 1939 ,Дойчланд се готви за нова инвазия на изток през 2029
    И пак ще яде лобут.Нищо ново под слънцето.

    Коментиран от #9

    21:24 10.08.2026

  • 3 Делю Хайдутин

    32 2 Отговор
    С какви ресурси мисли да воюва Германия.Не взеха ли урок от Хитлер който без хора и оръжие загуби.

    Коментиран от #17

    21:25 10.08.2026

  • 4 Сатана Z

    27 3 Отговор
    През 2029 всеки немец ще изяде по няколко високотехнологични дрони ,докато правоверните в Германистан си пият кафето и дърпат от наргилето.

    Коментиран от #42

    21:26 10.08.2026

  • 5 Роберто Карлош

    32 3 Отговор
    Когато журналист лъже за война, той не просто предава професията си. Той помага да се заровят живи хора. Защото лъжата на фронта не убива само веднъж – тя убива и след това, когато историята бъде написана от победителя. Истината за войната не е тази, която се чете в новините. Тя е тази, която не се казва, защото е твърде тежка за рейтинг. Журналист, който сервира пропаганда вместо факти, не е журналист. Той е писар на властта. А писарите на властта винаги са били първите, които после се оплакват, че историята ги е съдила. Най-опасното оръжие във войната не е танкът. То е словото, което кара хората да вярват, че танкът е необходим. Ако лъжеш за война, ти не грешиш – ти избираш. И изборът ти ще тежи, докато някой не разкрие колко кости струва твоят комфорт.

    Коментиран от #25

    21:26 10.08.2026

  • 6 Не разбрахме дойчовците за какъв

    23 2 Отговор
    Фронт говорят и къде се намира този фронт

    21:27 10.08.2026

  • 7 Сатана Z

    16 0 Отговор
    Мориц Шуларик или Новите приключение на Шурик на Източния фронт.

    Коментиран от #20

    21:29 10.08.2026

  • 8 ежко

    13 1 Отговор
    Всъщност Германия вече е загубила.Насъскай ислямистите, въоръжи ги и край.Нито армията,нито полицията могат да се справят.Особенно ако ти стрелят в гърба.

    21:29 10.08.2026

  • 9 Европеец

    28 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Германците оправдават поговорката-луд умора няма.... Не знам, има един позабравен лозунг-смърт на фашизма свобода на народа-мисля че става отново актуален....

    Коментиран от #30

    21:29 10.08.2026

  • 10 Янко

    14 1 Отговор
    Ако не беше Сталин Чърчил щеше да затрие цяла Германия

    21:30 10.08.2026

  • 11 От село

    13 0 Отговор
    Оххо ,ама германците и армия ли са имали
    Та аз си мислех ,че е като нашата.

    21:30 10.08.2026

  • 12 Сатана Z

    15 0 Отговор
    Същите статии са писани и през 1939 г от Йозеф Гьобелс в
    Völkischer Beobachter

    21:31 10.08.2026

  • 13 Ба бааааа

    20 0 Отговор
    Пак ще се говори на Руски в Берлин

    21:31 10.08.2026

  • 14 Розав пудел с бустер

    16 0 Отговор
    “Врагът” защо не ги нападне сега веднага, вместо да ги чака да се подготвят до 2029?!? Хахаха

    Коментиран от #36

    21:32 10.08.2026

  • 15 хихик

    12 0 Отговор
    Повторението е майка на затъпяването, имаше един такъв лаф

    21:33 10.08.2026

  • 16 Швабите

    13 0 Отговор
    Най напред да се оправят с дюнержиите

    21:33 10.08.2026

  • 17 От кой загуби Хитлер?

    0 15 Отговор

    До коментар #3 от "Делю Хайдутин":

    На не би от сталиновите пръдлювци?

    Коментиран от #43

    21:34 10.08.2026

  • 18 Пригответе повече лубрикант

    12 0 Отговор
    и така ще бъдете абсолютно готови

    21:36 10.08.2026

  • 19 Ъъъъ

    13 0 Отговор
    Ако е по рано атаката, кво ши правим! Вермахт опят обосрался???😁😁😁

    21:36 10.08.2026

  • 20 Мюмюн

    7 0 Отговор

    До коментар #7 от "Сатана Z":

    Винаги съм готов 🤣😂

    21:37 10.08.2026

  • 21 Сарьожът

    7 0 Отговор
    Де факто Германия иска да купи БМП Пума ,и със ремонт на наличните ,да ги направи 1000 бройки . Обаче нема кемафи за тях....буххаха ... иначе парите са дадени

    21:37 10.08.2026

  • 22 Kaлпазанин

    12 0 Отговор
    Пак ли ще пада Берлин ,този път дано да е за последно

    21:42 10.08.2026

  • 23 Тико

    10 1 Отговор
    Нацистка Герма ия напада Полша на 1 септември 1939 след изфабрикувана провокация. Точно след 90 години планират нова война срещу Русия. И пак ще има "изпаднали германци".

    21:44 10.08.2026

  • 24 Баламата

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Да ,Германия за пореден път ще яде бой.Досега само от КНДР не са ги били

    21:44 10.08.2026

  • 25 Kaлпазанин

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Роберто Карлош":

    Журналистиката е това което властта не иска да знаем ,останалото е пропаганда ,и товс не са журналисти а прости мисирки

    21:44 10.08.2026

  • 26 Германец

    9 0 Отговор
    Трябва да съм луб да воювам за мерц урсули и тем подобни да воюват бежанците които приеха

    21:48 10.08.2026

  • 27 Утре сабалян бре

    7 0 Отговор
    Ква 2029 ...

    21:48 10.08.2026

  • 28 Механик

    11 0 Отговор
    Инак казано "Много искаме, но не ни става".
    Ако си мислят, че дронове, роботи и интелекти ще свършат работа, значи много яко са в заблуда.
    Никоя територия не е превзета докато върху нея не стъпи кракът на противниковия пехотинец.
    Ма нищо. Ханс и Мехмед като излязат от козметичното студио ще се включат.

    21:49 10.08.2026

  • 29 Германската армия ще е готова

    5 1 Отговор
    И ши ни пази

    21:49 10.08.2026

  • 30 Сатана Z

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Европеец":

    Германците са ясни.Те са дойната крава на САЩ .Подписали са т.нар."Канцлер акт" за 150 години напред ,на които им се вижда края.След което стават независими доколкото това понятие е валидно в днешно време. Компромисът за бившата ГДРЗа да успокои Москва, Кол се съгласява на компромис, записан в Договора „Две плюс четири“:На територията на бившата Източна Германия (ГДР) няма право да се разполагат чужди войски (включително американски) или ядрени оръжия след изтеглянето на СССР

    21:51 10.08.2026

  • 31 Луганск

    7 2 Отговор
    е се бойте, Русия няма да навреди на България! България е под руска опека! За да оцелее и да се развива, за България е наложително да се присъедини към РФ! Като субект на федерацията, подобно на Татарстан. Погледнете какъв прогрес е отбелязал той! Това е единственият път за спасението на българите!

    ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ!

    Коментиран от #38

    21:53 10.08.2026

  • 32 Комита

    6 0 Отговор
    Забравиха да ни кажат само в колко часъ германската армия трябва да е готова за възможна атака до 2029 г.

    21:58 10.08.2026

  • 33 Луганск

    12 0 Отговор
    РУСИЯ ТРЯБВА ДА УНИЩОЖИ ЗАПАДНИЯ ФАШИЗЪМ ОКОНЧАТЕЛНО

    На среща между президента на Сърбия Вучич и Зеленски, германски кореспондент, внук на заклет фашист от СС, попита: „Какво може да направи Германия, за да бъдат убивани повече руснаци?“

    Аз, като украинец, ще отговоря! Точно сега Русия е длъжна да изтрие тази изкуствена фашистка Германия с ракетно-ядрен удар! А заедно с нея да изтрие и останалата част от фашисткия концентрационен лагер, наречен Европейски съюз! Франция, Англия и останалите!

    Сега също е благоприятно време да се унищожат с ядрен удар и САЩ – това картонено нищожество, което за две седмици изразходва всичките си противоракетни системи във война срещу средна сила като Иран! Докато Русия вече 4 години унищожава 50 страни от НАТО, икономиката на Русия за това време е нараснала с 10%, значително е увеличила територията си и е увеличила населението си с 8 милиона души!

    Русия окончателно ще освободи света от западния фашизъм!

    ДА ЖИВЕЕ НАЙ-ВЕЛИКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ В ИСТОРИЯТА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО – ВЕЛИКА РУСИЯ, НАСЛЕДНИЦА НА ВЕЛИКИЯ СЪВЕТСКИ СЪЮЗ!!!

    22:00 10.08.2026

  • 34 Атаката

    3 0 Отговор
    не може ли да е по-скоро?

    22:04 10.08.2026

  • 35 заради прииждащите талибани в германия

    7 0 Отговор
    Германската армия трябва да е готова за възможна атака

    22:07 10.08.2026

  • 36 Това е въпрос

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Розав пудел с бустер":

    Но няма кой да отговори.

    22:08 10.08.2026

  • 37 ИЗТЕГЛЯНЕТО НА ЧЕРВЕНАТА АРМИЯ

    6 1 Отговор
    От Германия беше голяма грешка.

    22:13 10.08.2026

  • 38 Сарьожът

    0 2 Отговор

    До коментар #31 от "Луганск":

    Аве по-добре да имаме един да са целува с Царя Император и да организира пак фериботна линия " Героите на ..... " да ни карат противорикетни рикети на тумбак
    Ама да сме независими откъм дънки ,касетифони и дъвки Идеял че руските нещо не струват

    22:16 10.08.2026

  • 39 Кого ще

    6 0 Отговор
    атакува германската армия? И защо трябва да атакува? С какво и от кого е застрашена Германия?

    22:22 10.08.2026

  • 40 жуков

    4 0 Отговор
    Пълни глупости!

    22:55 10.08.2026

  • 41 тез пък какво се впрягат

    0 0 Отговор
    няма страшно до тогава украйна няма да има с какво да ги атакува…

    00:35 11.08.2026

  • 42 какво е

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сатана Z":

    дрони?

    Коментиран от #45

    00:36 11.08.2026

  • 43 сигурно е било

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "От кой загуби Хитлер?":

    от тебе и останалите розови понита като теб… от каде ви намират такива “умни” ?

    00:38 11.08.2026

  • 44 УдоМача

    1 1 Отговор
    Значи ще е по-рано ;)

    00:54 11.08.2026

  • 45 Сатана Z

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "какво е":

    Дрон в множествено число.

    01:23 11.08.2026

  • 46 Абе германците не разбраха ли

    0 0 Отговор
    че с технологии-мехнологии няма как да нападнат и превземат Русия!!? А си трябва войнишки ботуш да стъпи! А ора мераклии няма!

    Цялата им тая уж дандания, в превод означава: - Хич и не си мислете, че след края на войната няма да ви преджобваме вече.

    01:28 11.08.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания