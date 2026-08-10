Първа победа за Несебър във Втора лига: 2:0 срещу Добруджа

Завърналият се в професионалния футбол отбор на ОФК Несебър записа първи триумф от началото на новия сезон във Втора лига.

В среща от третия кръг на шампионата, изиграна в понеделник вечер на Градския стадион, домакините се наложиха категорично с 2:0 над състава на Добруджа (Добрич).

Момчетата на старши треньора Мирослав Косев показаха огромна агресия и мотивация още от първия съдийски сигнал. Наставникът на „делфините“ заложи на изненадващи промени в стартовия състав, като под рамката на вратата започна Християн Иванов вместо Мартин Шейтанов, а сред титулярите се появиха още Стоян Пергелов, Мохамед Зегай и Даниел Кабанелас.

Резултатът бе открит в 11-ата минута на двубоя. Капитанът на Несебър Иван Колев овладя топката в близост до границата на наказателното поле и с прецизен удар не остави шансове на опитния страж на гостите Димитър Илиев – 1:0.

Натискът на домакините продължи и доведе до втори гол само осем минути по-късно. В 19-ата минута Валентин Доцев се разписа по изключително техничен начин, отбелязвайки своето първо попадение с екипа на Несебър и оформяйки крайното 2:0.

До края на срещата добричлии се опитаха да се върнат в мача, но стабилната игра на домакините в защита не позволи изненади. С този успех Несебър събра актив от 3 точки в класирането, докато Добруджа остава с 4 спечелени пункта след първите три изиграни кръга.