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Първа победа за Несебър във Втора лига: 2:0 срещу Добруджа

Първа победа за Несебър във Втора лига: 2:0 срещу Добруджа

10 Август, 2026 21:15, обновена 10 Август, 2026 21:19 838 2

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  • футбол

Новакът в групата изненада приятна с два бързи гола през първото полувреме на своя стадион

Първа победа за Несебър във Втора лига: 2:0 срещу Добруджа - 1
Снимка: ФОКУС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Завърналият се в професионалния футбол отбор на ОФК Несебър записа първи триумф от началото на новия сезон във Втора лига.

В среща от третия кръг на шампионата, изиграна в понеделник вечер на Градския стадион, домакините се наложиха категорично с 2:0 над състава на Добруджа (Добрич).

Момчетата на старши треньора Мирослав Косев показаха огромна агресия и мотивация още от първия съдийски сигнал. Наставникът на „делфините“ заложи на изненадващи промени в стартовия състав, като под рамката на вратата започна Християн Иванов вместо Мартин Шейтанов, а сред титулярите се появиха още Стоян Пергелов, Мохамед Зегай и Даниел Кабанелас.

Резултатът бе открит в 11-ата минута на двубоя. Капитанът на Несебър Иван Колев овладя топката в близост до границата на наказателното поле и с прецизен удар не остави шансове на опитния страж на гостите Димитър Илиев – 1:0.

Натискът на домакините продължи и доведе до втори гол само осем минути по-късно. В 19-ата минута Валентин Доцев се разписа по изключително техничен начин, отбелязвайки своето първо попадение с екипа на Несебър и оформяйки крайното 2:0.

До края на срещата добричлии се опитаха да се върнат в мача, но стабилната игра на домакините в защита не позволи изненади. С този успех Несебър събра актив от 3 точки в класирането, докато Добруджа остава с 4 спечелени пункта след първите три изиграни кръга.


Несебър / България
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  • 1 Варна

    1 0 Отговор
    Добрич 🇹🇷са Турци Рязани читаци и затова само БОЙ ✊ Добруджа 🚾🖕

    22:34 10.08.2026

  • 2 Морски

    0 0 Отговор
    Идват местните избори,затова Несебър е във Втора лига! След тях обратно при аматьорите!

    23:09 10.08.2026

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