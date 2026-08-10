"Обръщам се към Вас не само като министър, но преди всичко като баща, чието търпение е изчерпано", това написа в профила си във Фейсбук министър Иван Демерджиев.
"Зверското убийство в Пловдив и позорната гавра с дете в Радомир не са просто криминални хроники. Те са крайната, кървава диагноза за състоянието на нашето общество. Това не е червена лампа, а пожар, който изпепелява моралния код на следващото поколение. Обществото ни вече не е просто застрашено – то е негова жертва. Когато насилието и смъртта се превръщат в съдържание за социалните мрежи, ние вече не говорим за престъпност, а за пълна патология", добави той.
"Този разпад не започна днес. През последните 20 години децата ни станаха свидетели на системна безнаказаност, в която законът се възприемаше като досадна подробност, а агресията – като най-прекият път към успеха", посочи още министърът.
"Знам, че темата е болезнена, но е време за брутална искреност. Държавата няма как да замени семейството, нито може да компенсира отсъствието на родителя в процеса на израстване на неговото дете", допълни Демерджиев.
"Колкото и здрави основи да полагаме у дома, моралният компас на детето се деформира извън него. Той се калибрира в училище, сред приятелите, в разговорите онлайн и в онова, което подрастващите консумират всеки ден в социалните мрежи. Ако не познаваш детето си – не го възпитаваш. Ако не познаваш приятелите му – не го защитаваш. Ако не знаеш с кого говори и какво вижда в телефона си - не присъстваш в живота му. Присъствието не е просто физическо съжителство, а постоянен морален ангажимент", заяви той.
"За съжаление, тези т.нар. локали, побоищата и униженията, които се записват и качват като трофей, вече не са случайни инциденти а екосистема. Изправени сме добре смазана машина, която методично произвежда насилие и го превръща в норма", посочи още вътрешният министър.
"През последния месец проведох поредица от срещи с експерти по киберсигурност и анализатори на социалните мрежи, които проследяват радикализацията онлайн. Досега държавата често подценяваше мащаба на дигиталната обработка на децата ни, но този период на институционално пренебрежение приключва. Източниците на това насилие не са случайни - виждаме ясни признаци, че част от тези деца се радикализират в затворени онлайн групи и през социалните мрежи, където им се внушава, че жестокостта е сила, а емпатията е слабост", заяви той.
"Като министър ще използвам всяко средство, с което държавата разполага, за брутална борба с изродите, които превръщат децата ни в оръжия и нормализират варварството представяйки го като култура. Държавният контрол ще бъде наложен навсякъде – без изключения и без компромиси", категоричен бе Демерджиев.
"Обсъдих този въпрос и с министър-председателя Румен Радев и ще направим всичко по силите си тези мерки да станат закон", поясни министърът.
"Но това е процес, в който родителите не са публика, а първа линия на защитата. Познавайте децата си. Следете кръговете им. Бъдете там - не с контрол на страха, а с присъствие, подкрепа и като морален компас!", добави Демерджиев
"Защото държавата може да затвори мрежа. Може да заличи групи. Може да арестува престъпник. Но държавата никога не може да замени родителя, който е избрал да не бъде там", с тези думи завърши поста си той
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #4, #12, #20, #35
21:32 10.08.2026
2 издънките на чалга поколението
21:34 10.08.2026
3 Сатана Z
И така започна операция Осигуряване на надежда. Малко по-късно имаше недостиг на самолети на ВВС. А Министерството на отбраната на САЩ нае огромни граждански лайнери за своя сметка. Натовариха ги с храна, дрехи, лекарства, медицинско оборудване... И ги откараха в Русия.
Направи същото и
Европа (предимно Германия) обаче без такъв американски патос, целуващи транспаранти и химни.
Само САЩ похарчиха 41 милиарда долара за тази абсолютно безкористна операция и не поискаха нищо. И това бяха десетки хиляди тонове.
Да, частично са откраднати и продадени.
Но и това, което остана след грабежа, беше достатъчно тогава, през 90-те години, за да нахрани и облече руските хора да не умрат от глад. В социалното осигуряване, в училищата, в провинцията, в болниците, сиропиталищата, старческите домове - бяха спасени най-бедните хора, които в този край на епохата бяха обречени на банален глад. Защото величествено
Съветският съюз се оказа сапунен мехур. Когато се спука, остави огромно мокро петно. И в това петно нямаше нищо: нито лекарства, нито дрехи, нито храна. Само десетки милиони единици боядисано безсмислено военно желязо и тълпи от воини, които моментално се превърнаха в просяци и безполезни.
Помня тези тонове продукти, тонове дрехи много добре.
Коментиран от #8, #29, #30
21:36 10.08.2026
4 а тия
До коментар #1 от "Последния Софиянец":От Пловдивско що не идат да се бият с цветните ни братя, а посягат на нещастно момче. Заслужават всички да ги минат ма на фи те по няколко пъти и после на пиацата да вадят пари.
Коментиран от #26, #46
21:37 10.08.2026
5 Сатана Z
Александър Невзоров - бивш премиер на Русия
21:37 10.08.2026
6 Горски
21:37 10.08.2026
7 Антон Тодоров бивш депутат
"...бяха разкрити извършителите на осем умишлени убийства, с цел грабеж, предимно на възрастни хора, живеещи в различни райони на страната. Задържани са петнадесет (!!!) младежи, някои от тях непълнолетни, протичащи по няколко следствени дела, които са действали обикновено на групи по двама-трима". Край на цитата!
Тази информация не се съобщава по тогавашните два канала на телевизията, нито по българското радио, както се нарича тогава БНР. Не се пише във вестниците, няма социални мрежи, няма нищо. НЕ СЕ ЗНАЕ, освен от жертвите, техните роднини, престъпниците, техните роднини и част от замесените служители на МВР и съдебната система. Но те си мълчат.
Затова днес празноглави идиоти твърдят, че тогава нямало убийства, нямало кражби, нямало изнасилвания, нямало ОПГ-та, нямало нищо. Имало само мед и мляко, в комунистическа Аркадия. Презряни твари, най-много съжалявам за това, че съм принуден да живея с тези съветизирани кретени на една територия.
Коментиран от #13, #34
21:38 10.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Борци за нещо си там
21:41 10.08.2026
11 Яшар
21:41 10.08.2026
12 НИЩО МУ НЯМА
До коментар #1 от "Последния Софиянец":ШО ЛЪЖЕШ
ВЖ.КОМ.ТРИ СИ Е В КОНДИЦИЯ...🗣
21:41 10.08.2026
13 Браво!
До коментар #7 от "Антон Тодоров бивш депутат":Да четат копейките!
21:41 10.08.2026
14 Софийски селянин,Пенсионер
Вземете Беларуският модел на правосъдие от Александър Лукашенко.
И ви гарантирам че престъпността в България ще бъде сведена до минимум!
Същият той още от първият си мандат като президент приключи окончателно с ОПГ!!
21:41 10.08.2026
15 Роналдиньо
21:42 10.08.2026
16 Всичко Нова Е !
От разбойническото Управление На !
Страната !
И РР и НС !
21:43 10.08.2026
17 Това са фактите
До коментар #8 от "Браво!":Руския, Украинския ,Беларуския народи след краха на СССР бяха изправени пред буквален глад. При откриването на първото заведение на "Макдоналдс" в Москва 1991 г.имаше 4.5 км.опашки и руснаци се колеха един други за по предно място. Американските пилоти със сълзи на очи разказваха за истинския глад в клета раша. СССР се срути като фалира икономически и ако не се беше разпаднал 80% от руското население би починало от глад.
Коментиран от #21, #38
21:44 10.08.2026
18 геноцид над руслямиити
21:44 10.08.2026
19 Стига!
21:44 10.08.2026
20 Ромеро
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Че те са богаташи бе 50 лева от къде такива пари , ние нямаме по 5 !
21:46 10.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Давид
21:56 10.08.2026
23 ако бяхте гласували с 10
21:56 10.08.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Новото мнозинство е повече от сто дни.
21:59 10.08.2026
26 Точно затова не им показват лицата
До коментар #4 от "а тия":Не им казват и имената. От десет човека петима са ги прикрили. Защо ? Те са били на местопрестъплението. Извикали ли да полиция ? Не. Ми тогава ? Защо половината са освободени ? Двойни стандарти !
22:06 10.08.2026
27 Точно затова не им показват лицата
22:08 10.08.2026
28 Антон
Няма да му давам определения, за извършителите е ясно.
Обаче не ми пойура ума, той какво е правил с тях у зи не се е опитал да избяга. Все пак са го карали да им целува ибувките, а той се молел за милост. Водили рвзговори дали си турси жена и че шв се наложи да си търси зъбите. Този човек защо не е бягал, правил опити да се спаси и прочие. Ума ми не миже да го побере.
22:10 10.08.2026
29 Форест Гъмп
До коментар #3 от "Сатана Z":Сега в Иран пак "опитаха" от същото, ама им "благодариха" подобаващо. Лягай си отче и стига евроатлантически проповеди.
22:12 10.08.2026
30 Какво
До коментар #3 от "Сатана Z":Общо има това с публикацията бе психопат
22:14 10.08.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 ТРИДЕСЕТ И ПЕТ ГОДИНИ РАЗБИВАНЕ И КРАЖБИ
22:16 10.08.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Първо
До коментар #7 от "Антон Тодоров бивш депутат":От къде имаш тая информация и второ като не ти харесва беше към Америка или ти искат виза
22:17 10.08.2026
35 Не само на село
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Мен ме тормозят на доста оживено място в доста голям град в Централна България. Обаче някаква скрита сила е на тяхна страна. Естествено мен ме е страх от тази скрита сила но се надявам читателите да се досетят коя е тя.
Коментиран от #41
22:18 10.08.2026
36 Простият
Коментиран от #43
22:19 10.08.2026
37 ГРАБВАЙТЕ ГИ ТЕЗИ
22:21 10.08.2026
38 Йосарян
До коментар #17 от "Това са фактите":Отново научна фантастика. "Пилотите със сълзи на очите". Абе, ти на какви транквиланти си?
22:29 10.08.2026
39 Стряати
Коментиран от #53
22:29 10.08.2026
40 Васил
22:30 10.08.2026
41 Именно , знам...
До коментар #35 от "Не само на село":На мен, децата ми тормозиха в училище, но една баба ми каза, давай курбан на черквата и ми помогна ....
22:32 10.08.2026
42 Перо
22:34 10.08.2026
43 Сложих ти минус защото
До коментар #36 от "Простият":Си отминал с мълчание моето писание .
22:35 10.08.2026
44 АЛО ДЕРМЕНДЖИЕВ
Дрюгарю Дерменджиев, какво ще кажеш за нацистките, расистки и всякаква пропаганда на омразата спрямо украинци, европейци и обратни и всякакви други дето не ви поддъжат от вашите избиратели и избирателите на Костя Копейка? Какво ще кажете за призивите им за лагери, избиване на българи, които не са съгласни с вашата промосковка, промутренска политика?
22:40 10.08.2026
45 Кажиго де
Коментиран от #47, #48, #49
22:42 10.08.2026
46 Бруем
До коментар #4 от "а тия":Още по соца в училището, в което ходех се събираха на огромни банди да ходят да бият другото училище, както и да бият цигани. Става въпрос обаче за 5-6 клас, така че и щетите са били по-малки.
Не чух нито един от тия биячи някога да ги възпитаваха в ТВУ или педагогическа стая.
22:43 10.08.2026
47 Да бе да
До коментар #45 от "Кажиго де":Последователи на руски гуру!
22:44 10.08.2026
48 Газдов и Мирчо Спасов
До коментар #45 от "Кажиго де":и те ли са били НАТО-вци?
22:45 10.08.2026
49 Да да
До коментар #45 от "Кажиго де":Това убиство много ми прилича на мъченията, които руснаците извършват върху украински военопленици. Гледали сме клипове в Телеграм достатъчно. И такива като теб се радваха на тия клипове.
Коментиран от #57
22:47 10.08.2026
50 Тези атлантически неонацисти
22:53 10.08.2026
51 вика му се
22:53 10.08.2026
52 Мнение
22:54 10.08.2026
53 прав си
До коментар #39 от "Стряати":В моето далечно детство, преминало в Народната република, нямаше начин да имаш нужда от милиционер и да не го намериш на 200-300 метра. Все едно бяха навсякъде, помагаха на старци да пресекат улицата, напътстваха децата, следяха за хулигански прояви, намесваха се при улични спорове... По цяла нощ двойки патрули обикаляха с колите из кварталите и внимаваха за нарушаване на нощната тишина и за хулигански прояви. Тогава имахме доверие и респект от народната милиция. Всичко се промени, когато Народната република стана само република, защото не беще удобно народната да я заменят с частна, и когато милицията стана полиция. Днес трудно ще забележите полицаи наоколо, а дори когато потърсите помощта им, те ви обясняват как няма смисъл да подавате жалба, защото нищо няма да се случи. По принцип знаем, че има полиция и тя е в пъти повече по численост, но около нас я няма. И това е проблем. Защото ако имаше пеши патрули както навремето, Георги щеше да има шанс да е жив.
Коментиран от #59
22:55 10.08.2026
54 този ще ви оправи
23:04 10.08.2026
55 Абсолютно и категорично
23:07 10.08.2026
56 Анонимен
23:08 10.08.2026
57 Пробвай се пак
До коментар #49 от "Да да":Може и да ти минат тъпотиите
23:09 10.08.2026
58 ОСТАВКА
23:22 10.08.2026
59 Канисти
До коментар #53 от "прав си":Да точно така беше, имаше пеши милиционерски патраули които бяха сред хората и познаваха всеки от квартала . Виждал съм ги нощно време по двойки по рисковите тъмни улици, виждал съм ги и с мотори с кош със служебно куче. Спирал ме е майор от КАТ в Пловдив защото нямах каска с мотора, но човекът само ме предупреди, а аз останах застрамен. Сега не слизат от колите, пеши наряди няма, е как ще контактуваш с хората, отделно сегашната полиция са надмени, ниско културни, за тех всеки е престъпник.Г-н Демерджиев предсои Ви много, много работа.
23:35 10.08.2026
60 Крум
23:36 10.08.2026
61 Цвете
23:42 10.08.2026
62 1488
23:46 10.08.2026
63 Време за брутална искреност
Какво казва министъра:
"Този разпад не започна днес. През последните 20 години ..." - Не започна ли по-рано с колапса на комунистическата държава?
"Държавата няма как да замени семейството" - Вярно, но и семейството няма как да замени държавата.
"Колкото и здрави основи да полагаме у дома, моралният компас на детето се деформира извън него
Изправени сме добре смазана машина, която методично произвежда насилие и го превръща в норма" - Добре казано
"Държавният контрол ще бъде наложен навсякъде – без изключения и без компромиси" - Как ?
Какво смята за Наказателения кодекс от 1968 година?
02:26 11.08.2026