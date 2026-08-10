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Демерджиев: Зверското убийство в Пловдив и позорната гавра с дете в Радомир не са просто криминални хроники

Демерджиев: Зверското убийство в Пловдив и позорната гавра с дете в Радомир не са просто криминални хроники

10 Август, 2026 21:31 1 859 63

  • иван демерджиев-
  • убийство-
  • пловдив-
  • гавра-
  • радомир

През последните 20 години децата ни станаха свидетели на системна безнаказаност, в която законът се възприемаше като досадна подробност, а агресията – като най-прекият път към успеха

Демерджиев: Зверското убийство в Пловдив и позорната гавра с дете в Радомир не са просто криминални хроники - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Обръщам се към Вас не само като министър, но преди всичко като баща, чието търпение е изчерпано", това написа в профила си във Фейсбук министър Иван Демерджиев.

"Зверското убийство в Пловдив и позорната гавра с дете в Радомир не са просто криминални хроники. Те са крайната, кървава диагноза за състоянието на нашето общество. Това не е червена лампа, а пожар, който изпепелява моралния код на следващото поколение. Обществото ни вече не е просто застрашено – то е негова жертва. Когато насилието и смъртта се превръщат в съдържание за социалните мрежи, ние вече не говорим за престъпност, а за пълна патология", добави той.

"Този разпад не започна днес. През последните 20 години децата ни станаха свидетели на системна безнаказаност, в която законът се възприемаше като досадна подробност, а агресията – като най-прекият път към успеха", посочи още министърът.

"Знам, че темата е болезнена, но е време за брутална искреност. Държавата няма как да замени семейството, нито може да компенсира отсъствието на родителя в процеса на израстване на неговото дете", допълни Демерджиев.

"Колкото и здрави основи да полагаме у дома, моралният компас на детето се деформира извън него. Той се калибрира в училище, сред приятелите, в разговорите онлайн и в онова, което подрастващите консумират всеки ден в социалните мрежи. Ако не познаваш детето си – не го възпитаваш. Ако не познаваш приятелите му – не го защитаваш. Ако не знаеш с кого говори и какво вижда в телефона си - не присъстваш в живота му. Присъствието не е просто физическо съжителство, а постоянен морален ангажимент", заяви той.

"За съжаление, тези т.нар. локали, побоищата и униженията, които се записват и качват като трофей, вече не са случайни инциденти а екосистема. Изправени сме добре смазана машина, която методично произвежда насилие и го превръща в норма", посочи още вътрешният министър.

"През последния месец проведох поредица от срещи с експерти по киберсигурност и анализатори на социалните мрежи, които проследяват радикализацията онлайн. Досега държавата често подценяваше мащаба на дигиталната обработка на децата ни, но този период на институционално пренебрежение приключва. Източниците на това насилие не са случайни - виждаме ясни признаци, че част от тези деца се радикализират в затворени онлайн групи и през социалните мрежи, където им се внушава, че жестокостта е сила, а емпатията е слабост", заяви той.

"Като министър ще използвам всяко средство, с което държавата разполага, за брутална борба с изродите, които превръщат децата ни в оръжия и нормализират варварството представяйки го като култура. Държавният контрол ще бъде наложен навсякъде – без изключения и без компромиси", категоричен бе Демерджиев.

"Обсъдих този въпрос и с министър-председателя Румен Радев и ще направим всичко по силите си тези мерки да станат закон", поясни министърът.

"Но това е процес, в който родителите не са публика, а първа линия на защитата. Познавайте децата си. Следете кръговете им. Бъдете там - не с контрол на страха, а с присъствие, подкрепа и като морален компас!", добави Демерджиев

"Защото държавата може да затвори мрежа. Може да заличи групи. Може да арестува престъпник. Но държавата никога не може да замени родителя, който е избрал да не бъде там", с тези думи завърши поста си той


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    31 1 Отговор
    По селата роми бият и убиват пенсионери за 50 лв.

    Коментиран от #4, #12, #20, #35

    21:32 10.08.2026

  • 2 издънките на чалга поколението

    30 0 Отговор
    и техните "деца"........

    21:34 10.08.2026

  • 3 Сатана Z

    13 18 Отговор
    Искам да ви напомня, че на 10 февруари 1991 г. 118 огромни военнотранспортни самолета излетяха от всички военни летища на САЩ и се насочиха към Москва, Санкт Петербург, Киев и всички градове на ОНД.

    И така започна операция Осигуряване на надежда. Малко по-късно имаше недостиг на самолети на ВВС. А Министерството на отбраната на САЩ нае огромни граждански лайнери за своя сметка. Натовариха ги с храна, дрехи, лекарства, медицинско оборудване... И ги откараха в Русия.

    Направи същото и
    Европа (предимно Германия) обаче без такъв американски патос, целуващи транспаранти и химни.
    Само САЩ похарчиха 41 милиарда долара за тази абсолютно безкористна операция и не поискаха нищо. И това бяха десетки хиляди тонове.

    Да, частично са откраднати и продадени.
    Но и това, което остана след грабежа, беше достатъчно тогава, през 90-те години, за да нахрани и облече руските хора да не умрат от глад. В социалното осигуряване, в училищата, в провинцията, в болниците, сиропиталищата, старческите домове - бяха спасени най-бедните хора, които в този край на епохата бяха обречени на банален глад. Защото величествено
    Съветският съюз се оказа сапунен мехур. Когато се спука, остави огромно мокро петно. И в това петно ​​нямаше нищо: нито лекарства, нито дрехи, нито храна. Само десетки милиони единици боядисано безсмислено военно желязо и тълпи от воини, които моментално се превърнаха в просяци и безполезни.

    Помня тези тонове продукти, тонове дрехи много добре.

    Коментиран от #8, #29, #30

    21:36 10.08.2026

  • 4 а тия

    22 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    От Пловдивско що не идат да се бият с цветните ни братя, а посягат на нещастно момче. Заслужават всички да ги минат ма на фи те по няколко пъти и после на пиацата да вадят пари.

    Коментиран от #26, #46

    21:37 10.08.2026

  • 5 Сатана Z

    7 12 Отговор
    Помня тези тонове продукти, тонове дрехи много добре.

    Александър Невзоров - бивш премиер на Русия

    21:37 10.08.2026

  • 6 Горски

    28 0 Отговор
    Аз не знам как да ги наричаме по друг начин тези изчадия .Сигурно сме много груби към тях,трябва по нежно отношение ,за не ги обидим.Това не са деца това са завършени убийци подготвени за за живота много добре.Аферим на родителите им,които са заченали,създали и отгледали тези боклуци нещастни. Само филмите, които повтарят и подесетват по телевизиите, са пълни с точно такъв вид насилие, и задушаване с найлонов плик, и всякакъв вид мъчения и извращения от ненормалници, и запалване на жертвата, и рязане, връзване с тиксо и всякакви подобни ненормалности. Това е средата, в която живеят, в нея авторитетът са екраните, а коректив няма, защото родителите са неглижирали собствените си деца, а обществото ни обикновено пошуми и приеме поредния случай на насилие, като нещо нормално.

    21:37 10.08.2026

  • 7 Антон Тодоров бивш депутат

    19 16 Отговор
    Пролетта на 1987 г. В отечеството се вихри див, съветски тип болшевизъм. Управляват неграмотни комунистически садисти, начело с правешкия дивак ТодАр Живков. Четем Обзорна оперативна сводка на МВР, Централно информационно-организационно управление, или бившето Седмо у-ние на ДС:
    "...бяха разкрити извършителите на осем умишлени убийства, с цел грабеж, предимно на възрастни хора, живеещи в различни райони на страната. Задържани са петнадесет (!!!) младежи, някои от тях непълнолетни, протичащи по няколко следствени дела, които са действали обикновено на групи по двама-трима". Край на цитата!

    Тази информация не се съобщава по тогавашните два канала на телевизията, нито по българското радио, както се нарича тогава БНР. Не се пише във вестниците, няма социални мрежи, няма нищо. НЕ СЕ ЗНАЕ, освен от жертвите, техните роднини, престъпниците, техните роднини и част от замесените служители на МВР и съдебната система. Но те си мълчат.

    Затова днес празноглави идиоти твърдят, че тогава нямало убийства, нямало кражби, нямало изнасилвания, нямало ОПГ-та, нямало нищо. Имало само мед и мляко, в комунистическа Аркадия. Презряни твари, най-много съжалявам за това, че съм принуден да живея с тези съветизирани кретени на една територия.

    Коментиран от #13, #34

    21:38 10.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Борци за нещо си там

    12 2 Отговор
    Търсеха си повод за електронната идентификация и ето че при първия... нещо като повод я намериха. Румбеца и компания ще борят психичните отклонения с диктатура, електронна лична карта и дивашка цензура. Значи успяха да съборят замундата без проблем, ама какви са тия лоши чичковци и лелички, които по интернета предизвикват децата към агресия, тях не можели да ги намерят и затова, напред към електронния концлагер

    21:41 10.08.2026

  • 11 Яшар

    11 2 Отговор
    Популист ...щях да ти сваля шапка ако беше натръшкал 100-200 познати на полицията нагли бандита в 30-40 града и села и после още поне 1000-2000 ..виж Демирживев България не може да бъде изключение от нормалния свят , не може тук 35 г (с изключение на 10 г на Костов и царя ) да е като мафиотска катакомба ..убистеа,наглости , мафиоти, политици крадци който са обявени от световните сили сащ и ук ,че са корумпирани ...а те да излизат и да говорят как нее било така ...писна ни ,арестувай ги ! Не ни трябват твойте изявления !

    21:41 10.08.2026

  • 12 НИЩО МУ НЯМА

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ШО ЛЪЖЕШ
    ВЖ.КОМ.ТРИ СИ Е В КОНДИЦИЯ...🗣

    21:41 10.08.2026

  • 13 Браво!

    11 3 Отговор

    До коментар #7 от "Антон Тодоров бивш депутат":

    Да четат копейките!

    21:41 10.08.2026

  • 14 Софийски селянин,Пенсионер

    15 3 Отговор
    Без излишни заучени фрази и демагогии като този..
    Вземете Беларуският модел на правосъдие от Александър Лукашенко.
    И ви гарантирам че престъпността в България ще бъде сведена до минимум!
    Същият той още от първият си мандат като президент приключи окончателно с ОПГ!!

    21:41 10.08.2026

  • 15 Роналдиньо

    10 4 Отговор
    Казват, че човек започва чист. Ама тоз като дойде на власт, мирише на сделка. Не му пука за народа – пука му как да си направи кефа. Поръчка за 81 милиона – това не е грешка, това е умисъл. Обвинение за корупция, а той си седи на стола – все едно нищо не е чул. И като му викнат отвън: "Ще те пратя в OFAC", той мълчи. Не защото е невинен, а защото знае, че ще го изкара. Демерджиев не тръгва към корупцията – той вече е там. И няма връщане. Освен ако правдата не го стигне по-бързо от адвокатите.

    21:42 10.08.2026

  • 16 Всичко Нова Е !

    7 2 Отговор
    Като Резултат !

    От разбойническото Управление На !

    Страната !

    И РР и НС !

    21:43 10.08.2026

  • 17 Това са фактите

    11 13 Отговор

    До коментар #8 от "Браво!":

    Руския, Украинския ,Беларуския народи след краха на СССР бяха изправени пред буквален глад. При откриването на първото заведение на "Макдоналдс" в Москва 1991 г.имаше 4.5 км.опашки и руснаци се колеха един други за по предно място. Американските пилоти със сълзи на очи разказваха за истинския глад в клета раша. СССР се срути като фалира икономически и ако не се беше разпаднал 80% от руското население би починало от глад.

    Коментиран от #21, #38

    21:44 10.08.2026

  • 18 геноцид над руслямиити

    6 6 Отговор
    ше закрепят фронто

    21:44 10.08.2026

  • 19 Стига!

    13 7 Отговор
    Стига с тези твои високопарни клишета бе, Демерджията! стига с твоята "борба" за "разграждане" на модела Тиква- Прасе, стига театър! Ти си виновен и за тази трагедия, точно ти, както и главатарят ти - селяндуринът Фатмак от Славяново, най-предания лакей на кремълския злодей! Защо и двамата мълчите за пронацистките свастики и символи по ръкавите на извергите-убийци, точно копие на руските червени пронацисти, подкрепяни от кремълския масов убиец, защо? Защо мълчите, че родителите - чудовища на малките чудовища са все членове и симпатизанти на "Прогресивната" ви пасмина? Българи, където видите изверги в черни дрехи, Локали, нацисти и всякаква "прогресивна" сган, удряйте здраво, пребийте тези чудовища, съблечете ги голи и им изтръгнете топките! Само така ще има резултата! Инак България е загубена!

    21:44 10.08.2026

  • 20 Ромеро

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Че те са богаташи бе 50 лева от къде такива пари , ние нямаме по 5 !

    21:46 10.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Давид

    12 1 Отговор
    Не е просто и да имаш 400 имота с честен труд ;) от тук идва всичко , нарича се класово неравенство . Бедността ражда невежество а невежеството ражда демони . Това ДС го знаят но нехаят те създадоха звяра и след това обвиняват народа за последствените процеси . Знам защо го направиха но защо не дадоха децата си като курбан към всеобщата саможертва и всеобщо благо ? Има време и ще си платят , някой знаят други не ;)

    21:56 10.08.2026

  • 23 ако бяхте гласували с 10

    2 3 Отговор
    досега отдавна всички да гниеха натикани по затворите!

    21:56 10.08.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Новото мнозинство е повече от сто дни.

    9 3 Отговор
    Следователно извършителите се идентифицират с него. Съжалявам да го кажа но нямам друго обяснение.

    21:59 10.08.2026

  • 26 Точно затова не им показват лицата

    16 0 Отговор

    До коментар #4 от "а тия":

    Не им казват и имената. От десет човека петима са ги прикрили. Защо ? Те са били на местопрестъплението. Извикали ли да полиция ? Не. Ми тогава ? Защо половината са освободени ? Двойни стандарти !

    22:06 10.08.2026

  • 27 Точно затова не им показват лицата

    12 0 Отговор
    Не им казват и имената. От десет човека петима са ги прикрили. Защо ? Те са били на местопрестъплението. Извикали ли са полиция ? Не. Ми тогава ? Защо половината са освободени ? Двойни стандарти !

    22:08 10.08.2026

  • 28 Антон

    4 4 Отговор
    Убития в Пловдив да почива в мир.
    Няма да му давам определения, за извършителите е ясно.
    Обаче не ми пойура ума, той какво е правил с тях у зи не се е опитал да избяга. Все пак са го карали да им целува ибувките, а той се молел за милост. Водили рвзговори дали си турси жена и че шв се наложи да си търси зъбите. Този човек защо не е бягал, правил опити да се спаси и прочие. Ума ми не миже да го побере.

    22:10 10.08.2026

  • 29 Форест Гъмп

    3 5 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    Сега в Иран пак "опитаха" от същото, ама им "благодариха" подобаващо. Лягай си отче и стига евроатлантически проповеди.

    22:12 10.08.2026

  • 30 Какво

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    Общо има това с публикацията бе психопат

    22:14 10.08.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 ТРИДЕСЕТ И ПЕТ ГОДИНИ РАЗБИВАНЕ И КРАЖБИ

    5 4 Отговор
    На обществото и образованието. Соросоиди, ПЕТРОХАНЦИ и розови евроатланцици могат да отбележат, че са постигнали целта си.

    22:16 10.08.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Първо

    2 3 Отговор

    До коментар #7 от "Антон Тодоров бивш депутат":

    От къде имаш тая информация и второ като не ти харесва беше към Америка или ти искат виза

    22:17 10.08.2026

  • 35 Не само на село

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Мен ме тормозят на доста оживено място в доста голям град в Централна България. Обаче някаква скрита сила е на тяхна страна. Естествено мен ме е страх от тази скрита сила но се надявам читателите да се досетят коя е тя.

    Коментиран от #41

    22:18 10.08.2026

  • 36 Простият

    4 3 Отговор
    "През последните 20 години децата ни станаха свидетели на системна безнаказаност, в която законът се възприемаше като досадна подробност, а агресията – като най-прекият път към успеха." Ами не е прав министеро, щото не децата, а ние станахме свидетели на това, а децата само копират какво правят възрастните. И не през последните 20, а през последните 37 години става това. Аз съм си прозд, ама тоя май по-прозд и от мен.

    Коментиран от #43

    22:19 10.08.2026

  • 37 ГРАБВАЙТЕ ГИ ТЕЗИ

    3 1 Отговор
    Лигльовци и онези КРАДЛЬОВЦИ и у затвора за вечно. Трябват закони яки в тази пробита от мутри и управници некомпетентни и ДА СЕ СПАЗВАТ. ДОБРЕ ЗАПОЧВАТЕ ПРАВОСЪДИЕ РАЗДАВАЙТЕ И НА НИКОГО ПРОВИНИЛ СЕ ПРОШКА.

    22:21 10.08.2026

  • 38 Йосарян

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "Това са фактите":

    Отново научна фантастика. "Пилотите със сълзи на очите". Абе, ти на какви транквиланти си?

    22:29 10.08.2026

  • 39 Стряати

    9 0 Отговор
    МВР е с огромен и най голям бюджет, накупиха много коли , много камери за КАТ , но същинската полицейска работа по предотвратяване на престъпленията я няма, просто полицията отдавна се отдалечи от народа по много, много причини. Полицията няма информация за нищо , отчитат се проверени и глобени , спират те без повод и как обществото да им съдейства? никак.За кадрите в МВР да не говорим - пенсионери на заплата и пенсия, няма приемственост, крайно некачествен подбор който продължава и сега. Е такъв ще е резултата - никакъв.

    Коментиран от #53

    22:29 10.08.2026

  • 40 Васил

    7 0 Отговор
    Ама нали политиците искахте и тъп народ ето това е резултата получават се катили.

    22:30 10.08.2026

  • 41 Именно , знам...

    0 2 Отговор

    До коментар #35 от "Не само на село":

    На мен, децата ми тормозиха в училище, но една баба ми каза, давай курбан на черквата и ми помогна ....

    22:32 10.08.2026

  • 42 Перо

    4 4 Отговор
    След 36 г. мутренска демокрация и държавна ЛГБТ политика, финансирана от чичко Шорош и другата НПО измет за разложение на обществото, така се получава! Късно е вече за превъзпитание, отиде коня в реката!

    22:34 10.08.2026

  • 43 Сложих ти минус защото

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "Простият":

    Си отминал с мълчание моето писание .

    22:35 10.08.2026

  • 44 АЛО ДЕРМЕНДЖИЕВ

    3 2 Отговор
    "Като министър ще използвам всяко средство, с което държавата разполага, за брутална борба с изродите, които превръщат децата ни в оръжия и нормализират варварството представяйки го като култура. Държавният контрол ще бъде наложен навсякъде – без изключения и без компромиси", категоричен бе Демерджиев.

    Дрюгарю Дерменджиев, какво ще кажеш за нацистките, расистки и всякаква пропаганда на омразата спрямо украинци, европейци и обратни и всякакви други дето не ви поддъжат от вашите избиратели и избирателите на Костя Копейка? Какво ще кажете за призивите им за лагери, избиване на българи, които не са съгласни с вашата промосковка, промутренска политика?

    22:40 10.08.2026

  • 45 Кажиго де

    3 4 Отговор
    Зверското убийство в Пловдив е дело на атлантически неонацисти НАТО-младежи

    Коментиран от #47, #48, #49

    22:42 10.08.2026

  • 46 Бруем

    0 3 Отговор

    До коментар #4 от "а тия":

    Още по соца в училището, в което ходех се събираха на огромни банди да ходят да бият другото училище, както и да бият цигани. Става въпрос обаче за 5-6 клас, така че и щетите са били по-малки.

    Не чух нито един от тия биячи някога да ги възпитаваха в ТВУ или педагогическа стая.

    22:43 10.08.2026

  • 47 Да бе да

    3 3 Отговор

    До коментар #45 от "Кажиго де":

    Последователи на руски гуру!

    22:44 10.08.2026

  • 48 Газдов и Мирчо Спасов

    2 1 Отговор

    До коментар #45 от "Кажиго де":

    и те ли са били НАТО-вци?

    22:45 10.08.2026

  • 49 Да да

    3 4 Отговор

    До коментар #45 от "Кажиго де":

    Това убиство много ми прилича на мъченията, които руснаците извършват върху украински военопленици. Гледали сме клипове в Телеграм достатъчно. И такива като теб се радваха на тия клипове.

    Коментиран от #57

    22:47 10.08.2026

  • 50 Тези атлантически неонацисти

    4 3 Отговор
    Копират 1 към 1 АЗОВ-ците. И знамето им е почити същото.

    22:53 10.08.2026

  • 51 вика му се

    5 1 Отговор
    Вика му се омраза. До скоро ви караха да мразите джендърите, сега педофилите, утре ще ви накарат да мразите себе си и ще се самоубиете.

    22:53 10.08.2026

  • 52 Мнение

    3 0 Отговор
    Реално има доста хора, които издевателстват над хора физически или чрез технически средства. Тези хора често изкарват жертвата във извратени неща мислейки,че така ще бъдат уневинени. Наистина се организират през мрежите. Не само Инстаграм и фейсбук. Пример е примерно поставяне на медицински имплант който вместо да зарежда батерия е сложен така, че да бие той директно в нервната система. Напряга се с инфразвук, ултразвук или изпускане на силно ел поле.Ако се следят мрежести както трябва и се наблюдават както трябва и тях ще хванат. На тези хора им се плаща на "удар". Тоест гавра, изтезание и тн.

    22:54 10.08.2026

  • 53 прав си

    6 3 Отговор

    До коментар #39 от "Стряати":

    В моето далечно детство, преминало в Народната република, нямаше начин да имаш нужда от милиционер и да не го намериш на 200-300 метра. Все едно бяха навсякъде, помагаха на старци да пресекат улицата, напътстваха децата, следяха за хулигански прояви, намесваха се при улични спорове... По цяла нощ двойки патрули обикаляха с колите из кварталите и внимаваха за нарушаване на нощната тишина и за хулигански прояви. Тогава имахме доверие и респект от народната милиция. Всичко се промени, когато Народната република стана само република, защото не беще удобно народната да я заменят с частна, и когато милицията стана полиция. Днес трудно ще забележите полицаи наоколо, а дори когато потърсите помощта им, те ви обясняват как няма смисъл да подавате жалба, защото нищо няма да се случи. По принцип знаем, че има полиция и тя е в пъти повече по численост, но около нас я няма. И това е проблем. Защото ако имаше пеши патрули както навремето, Георги щеше да има шанс да е жив.

    Коментиран от #59

    22:55 10.08.2026

  • 54 този ще ви оправи

    0 1 Отговор
    като непрекъснато се позовава на 5 години президенс.тско управление

    23:04 10.08.2026

  • 55 Абсолютно и категорично

    5 3 Отговор
    тези садисти подражават на това което Азовците правиха 2014 г Дори може аналогични снимки да се намерят със същите символи и жестове. Не е изненадващо като се има впредвид че поне 8-9 публични изяви на украински боклуци е имало точно там на Младежкият хълм и със съдействието на община Пловдив. Не случайно там няма и видеонаблюдение и всички го знаят. На въпрос към общината относно присъствието там на украински неофашисти на 22 юни миналото лято от общината отговориха: кво толкова събират се и се веселят хората. Повтарям на 22 юни денят на нападението срещу СССР там имаше сборище на азовци и разните му други украински боклуци и бяха над 450 души (На 22 юни 1941 г., в 4:00 ч. сутринта, нацистка Германия напада Съветския съюз, без да обявява война .)

    23:07 10.08.2026

  • 56 Анонимен

    3 0 Отговор
    Радев защо не освободиш този олигарх с 411 имота Нали щеше да се бориш с олигархиятаОставка на всичката служебница радева 10 години лежите в президенството на държавна издръжка

    23:08 10.08.2026

  • 57 Пробвай се пак

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "Да да":

    Може и да ти минат тъпотиите

    23:09 10.08.2026

  • 58 ОСТАВКА

    3 1 Отговор
    Бе пъпеш прогресивен.

    23:22 10.08.2026

  • 59 Канисти

    2 0 Отговор

    До коментар #53 от "прав си":

    Да точно така беше, имаше пеши милиционерски патраули които бяха сред хората и познаваха всеки от квартала . Виждал съм ги нощно време по двойки по рисковите тъмни улици, виждал съм ги и с мотори с кош със служебно куче. Спирал ме е майор от КАТ в Пловдив защото нямах каска с мотора, но човекът само ме предупреди, а аз останах застрамен. Сега не слизат от колите, пеши наряди няма, е как ще контактуваш с хората, отделно сегашната полиция са надмени, ниско културни, за тех всеки е престъпник.Г-н Демерджиев предсои Ви много, много работа.

    23:35 10.08.2026

  • 60 Крум

    2 0 Отговор
    Не мога да разбера адвокати, юристи, прависти, министри , специалисти и други сти какво умуват, Поне веднъж да вземат нещо положително от кумирите им САЩ. КУМУЛАТИВНИТЕ присъди. И вече няма да са им виновни училища, общество, интернет и дрън-дрън. За случаи като този "малките" сбъркали деца по Шатската система ще получат между 150 и 300г. затвор ( с редуцирането за непълнолетни) без право на обжалване. Почти сигурно е след 2-3 години прилагане на КОМУЛАТИВНИ присъди, престъпността ще спадне драстично.( България е малка и всичко се знае, така, че ненеказани престъпления почти няма да има). Няма да има и 15-20 висящи дела, а още на второто, максимум третото престъпление в затвора и то със сумирана и " олихвена" присъда за всички престъпления.

    23:36 10.08.2026

  • 61 Цвете

    1 0 Отговор
    ПРАВ СТЕ, НО ЗА СЪЖАЛЕНИЕ МНОГО ЗАЧЕСТИХА.НОВ ЗАКОН ЗА МАЛОЛЕТНИ .ТОВА Е ЖИВОТА, КОЙТО УБИВА НЕЗАВИСИМО ОТ ВЪЗРАСТА ДА БЪДЕ СЪДЕН.

    23:42 10.08.2026

  • 62 1488

    1 0 Отговор
    у даскало дигахме рьце и крещяхме Зиг Хайл и никой нищо не ни казваше

    23:46 10.08.2026

  • 63 Време за брутална искреност

    0 0 Отговор
    Убийство в Пловдив, гавра с дете в Радомир, локали в София и още много други случаи на насилие, агресия и нихилизъм са симптоми на разпад на държавноста.
    Какво казва министъра:
    "Този разпад не започна днес. През последните 20 години ..." - Не започна ли по-рано с колапса на комунистическата държава?
    "Държавата няма как да замени семейството" - Вярно, но и семейството няма как да замени държавата.
    "Колкото и здрави основи да полагаме у дома, моралният компас на детето се деформира извън него
    Изправени сме добре смазана машина, която методично произвежда насилие и го превръща в норма" - Добре казано
    "Държавният контрол ще бъде наложен навсякъде – без изключения и без компромиси" - Как ?

    Какво смята за Наказателения кодекс от 1968 година?

    02:26 11.08.2026

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