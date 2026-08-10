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Варшава регистрира най-ниското ниво на река Висла в историята

Варшава регистрира най-ниското ниво на река Висла в историята

10 Август, 2026 19:08 1 530 1

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Министърът на енергетиката заяви, че не се предвиждат спирания на тока заради ниското ниво на Висла

Варшава регистрира най-ниското ниво на река Висла в историята - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Исторически най-ниското ниво на река Висла бе регистрирано в полската столица Варшава, предаде Франс прес, като се позова на полския Национален институт по метеорология, съобщи БТА.

"Понастоящем отчитаме равнище на водата от 102 см", заяви пред АФП Дариуш Витковски, хидролог от института, като уточни, че това ниво е било отчетено още в петък.

Ситуацията с водата в Полша е "най-трудната от 2015 година", добави той.

Според Витковски тя може да стане още по-сложна в края на този месец и началото на септември. Прогнозата за времето "сочи, че през идните дни и седмици температурите ще са по-високи от обичайното, а валежите ще са по-малко от обичайното, което може да направи ситуацията със сушата още по-сериозна", пояснява специалистът.

В интервю за полското национално радио министърът на енергетиката Милош Мотика заяви, че не се предвиждат спирания на тока заради ниското ниво на Висла.

На този фон германска асоциация предупреди, че река Рейн може да се раздели на две заради ниското ниво на водите.

Ниското ниво на водите заплашва да спре товарните превози по ключов участък от река Рейн тази седмица и да раздели жизненоважната речна артерия на две, заяви Германската федерална асоциация за речно корабоплаване, цитирана от Ройтерс, предаде БТА.

Управляващият директор на асоциацията Йенс Шванен каза пред в. "Райнише пост", че се очаква нивото на водите в германската измервателна станция в Кауб, където е най-плиткият участък за корабоплаването по река Рейн, да спадне под едноцифрени стойности за първи път поради липсата на валежи.


Полша
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