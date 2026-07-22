Кметът на Ню Йорк заяви, че градът не може да изпълни заповедта за арест на Нетаняху

Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани заяви днес, че юридическите му съветници са стигнали до заключение, че градът няма правомощия да изпълни заповедта на Международния наказателен съд (МНС) за арест на израелския премиер Бенямин Нетаняху, предаде ДПА, съобщи БТА.

Във видеопослание, публикувано в социалната платформа Екс, Мамдани каза, че администрацията му е разгледала всички юридически възможности съгласно настоящото законодателство, но в крайна сметка е установила, че градът не разполага с правомощията да изпълни заповедта.

Очаква се Нетаняху да пристигне в Ню Йорк през септември за годишната сесия на Общото събрание на ООН.

„Ясно е, че ако Бенямин Нетаняху дойде тук, ни нямаме необходимите независими юридически правомощия да изпълним тази заповед“, каза той, но добави, че израелският премиер „не е добре дошъл в Ню Йорк“.

По време на предизборната кампания Мамдани обеща, че ще се опита да намери начин да арестува Нетаняху, ако бъде избран за кмет. След това обаче той смекчи позицията си и каза, че въпросът трябва да бъде разгледан от юридическа гледна точка.

МНС издаде заповед за арест на Нетаняху през ноември 2024 г. по обвинения във военни престъпления в Газа. Нетаняху нееднократно е отхвърлял тези обвинения.

Според Мамдани администрацията на президента Доналд Тръмп разполага с правомощията да изпълни заповедта. Тръмп вече изключи тази възможност, а САЩ и Израел не са частот Римския статут - в основата на създаването на МНС, и не са обвързани от решенията му, посочва ДПА.