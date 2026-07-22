Кметът на Ню Йорк заяви, че градът не може да изпълни заповедта за арест на Нетаняху

Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани заяви днес, че юридическите му съветници са стигнали до заключение, че градът няма правомощия да изпълни заповедта на Международния наказателен съд (МНС) за арест на израелския премиер Бенямин Нетаняху, предаде ДПА, съобщи БТА.
Във видеопослание, публикувано в социалната платформа Екс, Мамдани каза, че администрацията му е разгледала всички юридически възможности съгласно настоящото законодателство, но в крайна сметка е установила, че градът не разполага с правомощията да изпълни заповедта.
Очаква се Нетаняху да пристигне в Ню Йорк през септември за годишната сесия на Общото събрание на ООН.
„Ясно е, че ако Бенямин Нетаняху дойде тук, ни нямаме необходимите независими юридически правомощия да изпълним тази заповед“, каза той, но добави, че израелският премиер „не е добре дошъл в Ню Йорк“.
По време на предизборната кампания Мамдани обеща, че ще се опита да намери начин да арестува Нетаняху, ако бъде избран за кмет. След това обаче той смекчи позицията си и каза, че въпросът трябва да бъде разгледан от юридическа гледна точка.
МНС издаде заповед за арест на Нетаняху през ноември 2024 г. по обвинения във военни престъпления в Газа. Нетаняху нееднократно е отхвърлял тези обвинения.
Според Мамдани администрацията на президента Доналд Тръмп разполага с правомощията да изпълни заповедта. Тръмп вече изключи тази възможност, а САЩ и Израел не са частот Римския статут - в основата на създаването на МНС, и не са обвързани от решенията му, посочва ДПА.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Начо Крика
Коментиран от #10
11:51 22.07.2026
2 КЪДЕ ГИ ИЗБИРАМЕ
11:51 22.07.2026
3 Брей
11:51 22.07.2026
4 УАЗ ПАТРИОТ
Фидел Кастро 1992 г.
11:52 22.07.2026
5 УАЗ ПАТРИОТ
11:53 22.07.2026
6 УАЗ ПАТРИОТ
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
11:53 22.07.2026
7 УАЗ ПАТРИОТ
11:53 22.07.2026
8 Не може арест
11:57 22.07.2026
9 Лопата Орешник
12:03 22.07.2026
10 Гост
До коментар #1 от "Начо Крика":Законите не са за всички.
Коментиран от #14
12:09 22.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 УдоМача
12:22 22.07.2026
13 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
12:22 22.07.2026
14 Начо Крика
До коментар #10 от "Гост":Аз не знаех, че тия имат закони. Нацията със супермаркети за оръжие, каубои
12:35 22.07.2026
15 Дааа
12:35 22.07.2026
16 Ндаа,
12:47 22.07.2026
17 В последното изречение
12:55 22.07.2026
18 баце
12:59 22.07.2026
19 Евреин
13:00 22.07.2026
20 Али
13:03 22.07.2026
21 Исторически парк
13:04 22.07.2026
22 Абе,
13:07 22.07.2026