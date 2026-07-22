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Кметът на Ню Йорк заяви, че градът не може да изпълни заповедта за арест на Нетаняху

Кметът на Ню Йорк заяви, че градът не може да изпълни заповедта за арест на Нетаняху

22 Юли, 2026 11:46 1 870 22

  • бенямин нетаняху-
  • зохран мамдани-
  • сащ-
  • израел-
  • доналд тръмп-
  • ню йорк

Очаква се Нетаняху да пристигне в Ню Йорк през септември за годишната сесия на Общото събрание на ООН

Кметът на Ню Йорк заяви, че градът не може да изпълни заповедта за арест на Нетаняху - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани заяви днес, че юридическите му съветници са стигнали до заключение, че градът няма правомощия да изпълни заповедта на Международния наказателен съд (МНС) за арест на израелския премиер Бенямин Нетаняху, предаде ДПА, съобщи БТА.

Във видеопослание, публикувано в социалната платформа Екс, Мамдани каза, че администрацията му е разгледала всички юридически възможности съгласно настоящото законодателство, но в крайна сметка е установила, че градът не разполага с правомощията да изпълни заповедта.

Очаква се Нетаняху да пристигне в Ню Йорк през септември за годишната сесия на Общото събрание на ООН.

„Ясно е, че ако Бенямин Нетаняху дойде тук, ни нямаме необходимите независими юридически правомощия да изпълним тази заповед“, каза той, но добави, че израелският премиер „не е добре дошъл в Ню Йорк“.

По време на предизборната кампания Мамдани обеща, че ще се опита да намери начин да арестува Нетаняху, ако бъде избран за кмет. След това обаче той смекчи позицията си и каза, че въпросът трябва да бъде разгледан от юридическа гледна точка.

МНС издаде заповед за арест на Нетаняху през ноември 2024 г. по обвинения във военни престъпления в Газа. Нетаняху нееднократно е отхвърлял тези обвинения.

Според Мамдани администрацията на президента Доналд Тръмп разполага с правомощията да изпълни заповедта. Тръмп вече изключи тази възможност, а САЩ и Израел не са частот Римския статут - в основата на създаването на МНС, и не са обвързани от решенията му, посочва ДПА.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Начо Крика

    55 1 Отговор
    Мадуро може, Нетаняху не може, така пише в закона

    Коментиран от #10

    11:51 22.07.2026

  • 2 КЪДЕ ГИ ИЗБИРАМЕ

    28 1 Отговор
    ВСЕ ТАКИВА ТРЪПИ ШМАТКИ. ДНЕС ЕДНО УТРЕ ДРУГО. И НАШИО 15 години не се спря да но облъчва със лъжи.

    11:51 22.07.2026

  • 3 Брей

    37 1 Отговор
    Странно кравари, които да не можели да нарушат правилата!? При положение, че газят закони и правила по целия свят сега се позовават на закона, че не могат да изпълнят закона!?

    11:51 22.07.2026

  • 4 УАЗ ПАТРИОТ

    26 5 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    11:52 22.07.2026

  • 5 УАЗ ПАТРИОТ

    19 3 Отговор
    За престъпленията в Курск, укрккиияя ще плати с територия. Владимир Владимирович Путин 2026

    11:53 22.07.2026

  • 6 УАЗ ПАТРИОТ

    7 2 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    11:53 22.07.2026

  • 7 УАЗ ПАТРИОТ

    8 4 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    11:53 22.07.2026

  • 8 Не може арест

    19 4 Отговор
    Ама може да го убиете

    11:57 22.07.2026

  • 9 Лопата Орешник

    15 0 Отговор
    Накрая ще се окаже, че по закон трябва да му върнат една трандамия!

    12:03 22.07.2026

  • 10 Гост

    17 0 Отговор

    До коментар #1 от "Начо Крика":

    Законите не са за всички.

    Коментиран от #14

    12:09 22.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 УдоМача

    15 2 Отговор
    И въпреки това, дните на Израел са преброени!!!

    12:22 22.07.2026

  • 13 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    13 2 Отговор
    Тогава го гръмнете, отпадъка детеубиец.

    12:22 22.07.2026

  • 14 Начо Крика

    9 1 Отговор

    До коментар #10 от "Гост":

    Аз не знаех, че тия имат закони. Нацията със супермаркети за оръжие, каубои

    12:35 22.07.2026

  • 15 Дааа

    11 1 Отговор
    Но може да отстраните както ционистите отстраняват жени и деца

    12:35 22.07.2026

  • 16 Ндаа,

    5 1 Отговор
    Шекелите не миришат.

    12:47 22.07.2026

  • 17 В последното изречение

    4 0 Отговор
    “…САЩ и Израел не са част от Римския статут - в основата на създаването на МНС , и не са обвързани с решенията му.”

    12:55 22.07.2026

  • 18 баце

    4 0 Отговор
    Много мошета в Ню Йорк. То нали щатите са еврейски.

    12:59 22.07.2026

  • 19 Евреин

    7 0 Отговор
    да арестува евреин!? Това никога няма да стане! За това евреите са най богатите сред земяните - защото се подържат а не като нашите дуп€давци за цент бакшиш цяло летище...

    13:00 22.07.2026

  • 20 Али

    3 1 Отговор
    Кметотциган да трае и да не се дрви много много..

    13:03 22.07.2026

  • 21 Исторически парк

    3 0 Отговор
    Тоя резок голям го вади ама мек 🤣😂

    13:04 22.07.2026

  • 22 Абе,

    2 0 Отговор
    Кво ви пука, ние сме най-велики! Ние създадохме компютрите, боингите, аполтата, Хан Ада (Кан Ада), още мога много да ви изреждам.

    13:07 22.07.2026