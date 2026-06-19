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Израелската армия ще остане в Ливан колкото е необходимо, каза Нетаняху

Израелската армия ще остане в Ливан колкото е необходимо, каза Нетаняху

19 Юни, 2026 15:41 522 10

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  • израел-
  • хизбула-
  • бенямин нетаняху-
  • сащ

Министърът на отбраната предупреди за израелски отговор “със значителна сила” на всяка атака от страна на “Хизбула”

Израелската армия ще остане в Ливан колкото е необходимо, каза Нетаняху - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Израел ще остане в Ливан “толкова дълго, колкото е необходимо”, заяви днес израелският премиер Бенямин Нетаняху, цитиран от Франс прес, предаде БТА.

Той добави, че ще накара ислямисткото движение “Хизбула” да плати скъпо, след като стана ясно, че четирима израелски войници са били убити по време на операция.

Израелската армия “ще остане в зоната за сигурност в южен Ливан толкова дълго, колкото е необходимо за защита на градовете в северната част” на Израел, заяви Нетаняху в изявление. “Израел не приема атаки срещу наши войници или на на наша територия”, добави той.

Министърът на отбраната Израел Кац от своя страна предупреди за израелски отговор “със значителна сила” на всяка атака от страна на “Хизбула” - групировка, съюзник на Иран.

Ливанският депутат от „Хизбула“ Хасан Фадлала заяви пред Ройтерс, че Иран е уведомил движението, че преговорите със САЩ не може да продължат без пълно прекратяване на огъня.

Той призова ливанското правителство да отхвърли всякакви преки преговори с Израел, докато израелските атаки срещу Ливан продължават, и подчерта, че Вашингтон носи отговорността да гарантира, че Израел ще прекрати атаките си и ще изпълни условията по споразумението.

По-рано израелският министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир заяви, че цял Ливан трябва да гори, след смъртта на четирима израелски военнослужещи, убити в съседната страна.

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) също съобщиха, че са нанесли тази нощ и ще продължават да нанасят удари по бойци и инфраструктура на ливанското проиранско движение „Хизбула“ в няколко района на Южен Ливан. ЦАХАЛ допълниха, че атаките са в отговор на неколкократните нарушения на примирието от страна на „Хизбула“.


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кан Кубрат

    9 1 Отговор
    Хазарите са най подлото племе.

    15:42 19.06.2026

  • 2 Последния Софиянец

    8 1 Отговор
    Гледах клип как израелски войници поругават православен храм в Ливан.

    15:43 19.06.2026

  • 3 Да,бе

    12 1 Отговор
    Кисинджър е познал,като в казал,че Израел няма да съществува до 10 години...И го е казал преди близо 10 години...

    15:44 19.06.2026

  • 4 НЕ СЛЕД ДЪЛГО

    11 1 Отговор
    И НЕТАНЯХУ ЩЕ ОСТАНЕ В ЗАТВОРА КОЛКОТО Е НЕОБХОДИМО .

    15:50 19.06.2026

  • 5 провинциалист

    3 0 Отговор
    Не е необходимо.

    15:53 19.06.2026

  • 6 СССС

    6 1 Отговор
    Няма ли санкции за Израел питам Еврожендърите от ЕС ???

    15:55 19.06.2026

  • 7 Истината

    5 1 Отговор
    А санкции на терористичната държава израел кога ????

    15:55 19.06.2026

  • 8 Ами

    4 1 Отговор
    Дано зетя на Тръмп скоро намери територия
    на която да се заселят израелците защото и в
    земите на Палестина вече няма място за тях.
    Аз лично предлагам да ги прати на Марс.
    То май на тази планета не остана
    място от където да не са гонени.

    15:58 19.06.2026

  • 9 пешо

    4 1 Отговор
    ако хитлер беше жив още една година тия проблеми сега нямаше да ги има

    Коментиран от #10

    15:58 19.06.2026

  • 10 хехе

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "пешо":

    австрийския художник се превива от смях в гроба си мошетата се оказаха най-добрите му ученици.

    16:26 19.06.2026