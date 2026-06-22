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Израелската армия има пълна свобода на действие в Ливан, заяви Нетаняху

Израелската армия има пълна свобода на действие в Ливан, заяви Нетаняху

22 Юни, 2026 22:47 1 123 13

  • ливан-
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  • бенямин нетаняху-
  • итамар бен-гвир

Премиерът отбеляза, че на израелската армия не са наложени никакви ограничения в това отношение

Израелската армия има пълна свобода на действие в Ливан, заяви Нетаняху - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Нашите войници, разположени в Южен Ливан, имат пълна свобода на действие за неутрализирането на всяка пряка или потенциална заплаха срещу тях или срещу жителите на северната част на Израел", заяви днес израелският премиер Бенямин Нетаняху, цитиран от Франс прес, предаде БТА.

Премиерът отбеляза, че на израелската армия не са наложени никакви ограничения в това отношение, се посочва в изявление от неговата канцелария.

"Моето указание и това на министъра на отбраната към израелските сили за отбрана е ясно и не се е променило. Нашите бойци в Южен Ливан имат пълна свобода на действие, за да осуетят всяка пряка или възникваща заплаха за тях или за жителите на Севера. Силите за отбрана нямат ограничения в това отношение. Заставам зад тях, цялата страна застава зад тях. Запазвам позицията си, че ще останем в зоната за сигурност в Южен Ливан толкова дълго, колкото е необходимо, за да защитим жителите на Севера и всички граждани на страната", каза Нетаняху, цитиран от в. "Джерусалем пост".

Крайнодесният израелски министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир призова Израел да продължи атаките си в Ливан, предаде Sky News.

В изказване на заседание на парламентарната група на партията му „Еврейска сила“ в Кнесета министърът заяви, че приоритет трябва да бъдат израелските животи.

Той също така каза, че Бенямин Нетаняху трябва да се разграничи от Доналд Тръмп по въпроса за Ливан и да му заяви, че Израел „не може да изпълни това споразумение“, според The Times of Israel. Миналата седмица Бен-Гвир заяви, че споразумението на Тръмп „не ни обвързва“ и че Израел „не е подчинен на Съединените щати“.

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи заяви, че водещият принцип в преговорите между Иран и САЩ е „ангажимент срещу ангажимент“, като подчерта, че Техеран ще следи внимателно как другата страна изпълнява поетите от нея задължения и ще използва всички налични средства, за да гарантира тяхното спазване, предаде иранската новинарска агенция ИРНА, цитирана от БТА.

Багаи направи това изявление в публикация в платформата Екс днес, след като по-рано през деня иранската делегация напусна Швейцария, където ден по-рано участва в преговори с представители на САЩ и на страните посредници Пакистан и Катар. Иранската делегация беше водена от председателя на парламента Мохамад Багер Галибаф, а американската от вицепрезидента Джей Ди Ванс.

„Делегацията на Иран се завръща у дома след приключването на интензивните преговори по прилагането на разпоредбите на меморандума за разбирателство относно прекратяването на войната, подписан на 18 юни 2026 г.“, заяви Багаи.

Говорителят посочи, че преговорите в Швейцария, съсредоточени върху членове 1, 5, 10 и 11 от меморандума за разбирателство, са започнали в неделя сутринта край езерото Люцерн и са продължили до ранните часове на понеделник.

„Съгласно съвместното изявление на страните посредници – Катар и Пакистан – изготвено в консултация с Иран и Съединените щати, бяха създадени механизми за наблюдение на спазването на меморандума за разбирателство. Постигнато беше и съгласие разговорите на експертно и техническо равнище да продължат, за да се улесни ефективното прилагане на споразумението за прекратяване на наложената война“, добави той.

„Съгласно член 13 от меморандума за разбирателство преговорите по окончателно споразумение могат да започнат едва след като изпълнението на членове 1, 4, 5, 10 и 11 бъде започнато и приложено“, написа още Багаи.

„Съответно постигнатите договорености по време на този кръг от преговори и по-специално относно член 1, който се отнася до прекратяването на войната и израелските военни операции в Ливан чрез създаването на механизъм за управление на конфликта с участието на страните и ливанското правителство, както и относно член 10 за износа на ирански петрол и нефтохимически продукти и член 11 за освобождаването на замразените ирански активи, ще спомогнат за изпълнението на взаимните ангажименти на страните“, отбеляза Багаи.

„Водещият принцип остава „ангажимент срещу ангажимент“. Докато следи отблизо изпълнението на задълженията на другата страна, Иран ще използва всички налични средства, за да гарантира, че тези ангажименти ще бъдат изпълнени изцяло", заяви Багаи.


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Имат пълната свобода

    16 7 Отговор
    Защото са висша раса, богоизбрани, докато съседите им са унтерменши. На Нетаняху щяха да му отиват едни мустачки.

    22:51 22.06.2026

  • 2 Директора

    23 7 Отговор
    Ако Тромпета зареже Натаняхууууу сам, ония ще ги попилеят за 3 дни.
    Крайно време е това да се случи!!!

    Коментиран от #3, #5, #10

    22:51 22.06.2026

  • 3 Ако това

    11 3 Отговор

    До коментар #2 от "Директора":

    се случи ОНИЯ изчезват

    23:00 22.06.2026

  • 4 Бахтимир

    8 1 Отговор
    Умря си художника…хубава палитра беше спретнал. И качествени ателиета беше направил. С добри преподаватели, учеха на труд, на дисциплина и как с труд и постоянство работата ще те направи свободен ! Ехххх

    23:01 22.06.2026

  • 5 Ку-ку

    4 10 Отговор

    До коментар #2 от "Директора":

    Не ставай смешен с подобни твърдения....агентите на Мосад са пуснали такива пипала, че ако поискат могат да ги изравнят със земята и то не чрез безразборни бомбардировки.....само наивници могат да си помислят, че евреите могат да бъдат смазани... 🤣

    23:06 22.06.2026

  • 6 Демократ

    3 12 Отговор
    Само в евреите ми е надеждата да сложат всичкия Световен от пафък където му е мястото а то е под пръстта а ьемниянотпадък е много и навсякъде.

    23:10 22.06.2026

  • 7 долу сащ и израел

    18 2 Отговор
    нормални атлантически ценности, сащ нападат иран а евреите ливан, а русия е агресора и отнася санкциите и ние сме част от това лицемерие! само, че Бог гледа...... да си знае атлантическата сган в България!

    23:15 22.06.2026

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 2 Отговор
    АРАБИТЕ УСВОИХА ДРОНОВЕТЕ И ДРОНОВЕТЕ НА ОПТИЧНО ВЛАКНО ...
    ......
    ОТ 20 КМ И КЪЩАТА ПОСТРОЕНА В ОКУПИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ Я НЯМА :)
    .... А ИЗРАЕЛ НЕ МОЖЕ ДА СЛОЖИ ДО ВСЯКА КЪЩА ДРОНОБОЙКА И КАРАУЛ :)

    Коментиран от #9

    23:44 22.06.2026

  • 9 Бахтимир

    4 2 Отговор

    До коментар #8 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Не стига това ами железния купол ръжда хвана

    23:53 22.06.2026

  • 10 Стефан

    1 6 Отговор

    До коментар #2 от "Директора":

    Сигурен ли си ? Чалмите в Ливан ги ненавиждат 90 процента от ливанците. Нещо като у нас всички мразят Пеевски а той все още управлява

    23:54 22.06.2026

  • 11 Точен

    5 1 Отговор
    Пореден безапелационен факт, че Израел е единствената фашистка държава в света.

    Коментиран от #12

    00:13 23.06.2026

  • 12 за жалост

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Точен":

    не е единствената, но пък е най-проявената. Биби нито лицемерничи, нито иска да скрие мераците си още и още кръв. Направи "миротвореца" Тръмп смешен, докато в същото време себе си направи презрян и жалък- Така отминава световната слава.

    00:32 23.06.2026

  • 13 Джихади Йово

    2 0 Отговор
    И Иранската армия ще има пълна свобода в Израел съвсем скоро!!!

    00:36 23.06.2026