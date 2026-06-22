Израелската армия има пълна свобода на действие в Ливан, заяви Нетаняху

"Нашите войници, разположени в Южен Ливан, имат пълна свобода на действие за неутрализирането на всяка пряка или потенциална заплаха срещу тях или срещу жителите на северната част на Израел", заяви днес израелският премиер Бенямин Нетаняху, цитиран от Франс прес, предаде БТА.

Премиерът отбеляза, че на израелската армия не са наложени никакви ограничения в това отношение, се посочва в изявление от неговата канцелария.

"Моето указание и това на министъра на отбраната към израелските сили за отбрана е ясно и не се е променило. Нашите бойци в Южен Ливан имат пълна свобода на действие, за да осуетят всяка пряка или възникваща заплаха за тях или за жителите на Севера. Силите за отбрана нямат ограничения в това отношение. Заставам зад тях, цялата страна застава зад тях. Запазвам позицията си, че ще останем в зоната за сигурност в Южен Ливан толкова дълго, колкото е необходимо, за да защитим жителите на Севера и всички граждани на страната", каза Нетаняху, цитиран от в. "Джерусалем пост".

Крайнодесният израелски министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир призова Израел да продължи атаките си в Ливан, предаде Sky News.

В изказване на заседание на парламентарната група на партията му „Еврейска сила“ в Кнесета министърът заяви, че приоритет трябва да бъдат израелските животи.

Той също така каза, че Бенямин Нетаняху трябва да се разграничи от Доналд Тръмп по въпроса за Ливан и да му заяви, че Израел „не може да изпълни това споразумение“, според The Times of Israel. Миналата седмица Бен-Гвир заяви, че споразумението на Тръмп „не ни обвързва“ и че Израел „не е подчинен на Съединените щати“.

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи заяви, че водещият принцип в преговорите между Иран и САЩ е „ангажимент срещу ангажимент“, като подчерта, че Техеран ще следи внимателно как другата страна изпълнява поетите от нея задължения и ще използва всички налични средства, за да гарантира тяхното спазване, предаде иранската новинарска агенция ИРНА, цитирана от БТА.

Багаи направи това изявление в публикация в платформата Екс днес, след като по-рано през деня иранската делегация напусна Швейцария, където ден по-рано участва в преговори с представители на САЩ и на страните посредници Пакистан и Катар. Иранската делегация беше водена от председателя на парламента Мохамад Багер Галибаф, а американската от вицепрезидента Джей Ди Ванс.

„Делегацията на Иран се завръща у дома след приключването на интензивните преговори по прилагането на разпоредбите на меморандума за разбирателство относно прекратяването на войната, подписан на 18 юни 2026 г.“, заяви Багаи.

Говорителят посочи, че преговорите в Швейцария, съсредоточени върху членове 1, 5, 10 и 11 от меморандума за разбирателство, са започнали в неделя сутринта край езерото Люцерн и са продължили до ранните часове на понеделник.

„Съгласно съвместното изявление на страните посредници – Катар и Пакистан – изготвено в консултация с Иран и Съединените щати, бяха създадени механизми за наблюдение на спазването на меморандума за разбирателство. Постигнато беше и съгласие разговорите на експертно и техническо равнище да продължат, за да се улесни ефективното прилагане на споразумението за прекратяване на наложената война“, добави той.

„Съгласно член 13 от меморандума за разбирателство преговорите по окончателно споразумение могат да започнат едва след като изпълнението на членове 1, 4, 5, 10 и 11 бъде започнато и приложено“, написа още Багаи.

„Съответно постигнатите договорености по време на този кръг от преговори и по-специално относно член 1, който се отнася до прекратяването на войната и израелските военни операции в Ливан чрез създаването на механизъм за управление на конфликта с участието на страните и ливанското правителство, както и относно член 10 за износа на ирански петрол и нефтохимически продукти и член 11 за освобождаването на замразените ирански активи, ще спомогнат за изпълнението на взаимните ангажименти на страните“, отбеляза Багаи.

„Водещият принцип остава „ангажимент срещу ангажимент“. Докато следи отблизо изпълнението на задълженията на другата страна, Иран ще използва всички налични средства, за да гарантира, че тези ангажименти ще бъдат изпълнени изцяло", заяви Багаи.