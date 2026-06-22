Споразумението на Тръмп с Иран представлява колосален провал за Израел

Преговорите в Швейцария между САЩ и Иран за прекратяване на войната и днес са сред водещите теми в американски и британски издания, пише БТА.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Очаква се преговорите между САЩ и Иран в Швейцария да продължат до края на седмицата след напрегнато начало, при което иранските преговарящи напуснаха залата в знак на протест срещу поредицата от заплахи, отправени от Доналд Тръмп в социалните мрежи, пише в. „Гардиън“.

Американският президент заплаши да бомбардира Иран и дори да отвлече иранските преговарящи, ако Ормузкият проток не бъде отворен отново, което принуди посредниците Катар и Пакистан да продължат преговорите индиректно, отбелязва изданието.

Заплахите на Тръмп бяха в рязък контраст с тона, възприет от вицепрезидента му Джей Ди Ванс, който заяви, че американският президент му е възложил да използва преговорите, за да обърне нова страница в отношенията с Иран, посочва „Гардиън“.

Три четвърти от американците искат войната с Иран да приключи без по-нататъшно възобновяване на военните действия — и почти също толкова много казват, че войната изобщо не си е струвала, пише в. „Индипендънт“.

Изданието цитира публикувано вчера социологическо проучване на Си Би Ес, което показва, че американските избиратели изпитват сериозно неодобрение към решенията на Тръмп в областта на външната политика.

Откакто започна войната, Белият дом и администрацията на президента като цяло до голяма степен не успяха да обяснят на американците защо изглежда не са успели да предвидят, че Иран ще затвори Ормузкия проток, ако бъде атакуван, както и защо не могат да направят нещо по въпроса, след като това се случи, коментира „Индипендънт“.

САЩ

Тръмп сега може би разполага с по-малко възможности за оказване на натиск, отколкото по време на преговорите с Иран през февруари преди началото на войната, пише в. „Вашингтон пост“. Тогава иранските лидери се опасяваха, че евентуална американска атака може да свали режима, но сега правителството на Ислямската република доказа, че може да оцелее дори и след убийството на върховния лидер аятолах Али Хаменей на 28 февруари.

Отстъпките, които Белият дом предложи, за да се върнат двете страни на масата за преговори, вече се превърнаха в основна линия на атака за критиците на Тръмп в САЩ, отбелязва изданието.

Освен това включването в условията на сделката на прекратяването на огъня в Ливан вероятно ще продължи да създава напрежение в отношенията между САЩ и Израел, тъй като поставя Вашингтон в положението да трябва да застане на страната на Иран, а не на Израел по въпроса за израелските атаки в Ливан, посочва американският столичен вестник.

Само преди няколко седмици Тръмп и израелският премиер Бенямин Нетаняху изглеждаха като най-близки съюзници, водейки съвместно война срещу Иран за първи път в историята на двете страни, пише в. „Ню Йорк таймс“.

Нетаняху отдавна разчиташе, че партньорството му с Тръмп ще бъде потенциално печеливша карта, която да му помогне на изборите в Израел тази есен, посочва изданието. То обаче цитира анализатори, според които американското споразумение с Иран представлява колосален провал за израелския премиер, който идва след поредица неуспехи по време на мандата на Нетаняху, включително пропуските в разузнаването и политиката, които предшестваха смъртоносното нападение на „Хамас“ в Израел от 7 октомври 2023 г.

Нетаняху отдавна е изоставил опитите да укрепва традиционната двупартийна подкрепа за Израел в САЩ, която предишни израелски лидери са смятали за важен стратегически актив, отбелязва „Ню Йорк таймс“. И сега, поне що се отнася до постигането на военните цели на Израел в Иран, Нетаняху изглежда е загубил и подкрепата на Тръмп, заключава изданието.