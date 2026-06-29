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Турция реагира остро на решение на Израел да пристъпи към признаване на геноцид срещу арменците

Турция реагира остро на решение на Израел да пристъпи към признаване на геноцид срещу арменците

29 Юни, 2026 09:35 1 352 32

  • бенямин нетаняху-
  • геноцид-
  • израел-
  • турция-
  • арменски геноцид-
  • османска империя

Израелското правителство, което пред очите на целия свят извършва систематични репресии срещу палестинския народ, се стреми да прикрие собствените си престъпления, обяви Анкара

Турция реагира остро на решение на Израел да пристъпи към признаване на геноцид срещу арменците - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Турското Министерство на външните работи излезе с остра реакция по повод решение на израелското правителство за признаване на насилието над арменците в Османската империя по време на Първата световна война като „геноцид“, предаде Анадолската агенция, цитирана от БТА.

В специално писмено изявление по този повод външното министерство на Турция заяви, че „със своето политическото решение относно събитията от 1915 г. израелското правителство се стреми да прикрие собствените си престъпления“.

В текста на изявлението турското външно министерство отправи контраобвинение срещу Израел, като посочи: „Израелското правителство, което пред очите на целия свят извършва систематични репресии срещу палестинския народ и което в момента е подсъдимо пред Международния съд за насилието над жителите на Газа, се стреми да прикрие собствените си престъпления“.

Турция определи като „злонамерена инициатива“ акта на израелското правителство и добави следното:

„Тази инициатива, която отрича правните и историческите факти, разкрива затрудненото положение, в което се намират премиерът Бенямин Нетаняху и неговите съучастници, срещу които има издадени заповеди за арест в рамките на разследване в Международния наказателен съд във връзка с престъпленията, извършени срещу палестинците“.

В текста на изявлението, цитиран от Анадолската агенция, се съдържа и следната оценка: „Турция ще продължи да работи решително за прекратяване на експанзионистките и дестабилизиращи политики на Израел в региона и за това правителството на Нетаняху да понесе отговорност пред закона за престъпленията, извършени срещу цивилни лица, и най-вече срещу палестинския народ“.

Световните новинарски агенции припомнят, че според историци до 1,5 милиона арменци са били убити от османските турци около Първата световна война - събитие, което в научните среди широко се определя като първия геноцид на 20 век.

Турция отхвърля определението “геноцид“, като твърди, че броят на жертвите е преувеличен и че загиналите са жертви на гражданска война и размирици.

В продължение на години Израел избягваше официално да повдига темата, за да не влоши отношенията си с Анкара, но те се обтегнаха през последните две десетилетия, особено в последните години, на фона на войните в Газа, Ливан и Иран, посочва Асошиейтед прес.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    29 1 Отговор
    Ганчо също призна, че е имало геноцид на арменците, но така и нищо не каза за тракийските бежанци.

    Коментиран от #15

    09:38 29.06.2026

  • 2 Летописец

    33 12 Отговор
    Те избитите от турците българи след въстанията са многократно повече , включително опожарени градове и села , но за съжаление си нямаме държава , която да го припомни .

    Коментиран от #17

    09:38 29.06.2026

  • 3 Когато фактите говорят

    18 4 Отговор
    И боговете мълчат

    09:39 29.06.2026

  • 4 Българин

    11 19 Отговор
    Който е тръгнал срещу Израел, хаир не е видял!

    Коментиран от #9, #11, #24

    09:45 29.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Защо бе

    4 2 Отговор
    Излъгах ли та триеш

    Коментиран от #19

    09:52 29.06.2026

  • 7 Вземи едните

    12 5 Отговор
    Чукни другите!Само дето турците са натрупали много зверства и грехове през вековете включително и към нас, а евреите го направиха за отрицателно време-половин век!

    09:56 29.06.2026

  • 8 Верт

    18 8 Отговор
    Има още един геноцид на турците, за който всички /незнайно защо/ мълчат: геноцида в Ливан по време на ПСВойна - над 700000 хиляди ливанци. Избити са защото са говорели и френски и толяма част от тях се били християни.
    :

    Коментиран от #27

    09:57 29.06.2026

  • 9 Пълни глупости

    15 6 Отговор

    До коментар #4 от "Българин":

    Израел е на това място от 48 година на миналия век!И оттогава всички около тая държава хаир не са видяли!И като цяло тая нация хич не е цвете за мирисане!

    10:02 29.06.2026

  • 10 Вътю Т.Панчев

    5 8 Отговор
    Ми общо взето тия гадости са ги правили кюрдите ама иди се обяснявай

    10:06 29.06.2026

  • 11 АНОНИМ

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Българин":

    питай испанците

    10:06 29.06.2026

  • 12 Даа

    9 7 Отговор
    Ако имат ум евреите не трябва да тръгват срещу Турция защото ще бъдат унищожени като държава,думи на бивш генерал от израелската армия

    Коментиран от #13

    10:14 29.06.2026

  • 13 Вътю Т.Панчев

    1 2 Отговор

    До коментар #12 от "Даа":

    Ти ма умра

    10:16 29.06.2026

  • 14 Змията най-хапе когато умира

    5 5 Отговор
    Чфутите усещат краа

    10:20 29.06.2026

  • 15 верно е

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    обаче пък ще си развалим отношенията с мустака

    10:20 29.06.2026

  • 16 Браво на Израел

    9 4 Отговор
    На българите като не им стиска дано Нетаняху се сети и за България да припомни, цял свят да разбере през какво е минал и българският народ 5 века.

    10:21 29.06.2026

  • 17 то държава има

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Летописец":

    ама има и политика, каквото било било повдигнем ли темата и ще се скараме с комшиите

    10:22 29.06.2026

  • 18 Ми те юдеите извършват геноцид

    5 3 Отговор
    Срещу палестинци сирийци ливанци. ...

    Коментиран от #20

    10:27 29.06.2026

  • 19 Ми точно за това те трият

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Защо бе":

    За истината.

    10:28 29.06.2026

  • 20 Чакай малко

    3 2 Отговор

    До коментар #18 от "Ми те юдеите извършват геноцид":

    Да ти припомня историята ,едно време арабите и османската империя са извършвали геноцид в цяла Европа включително и опит да ни затрият религията .

    10:31 29.06.2026

  • 21 Казуар

    2 4 Отговор
    В Турция се забрави, че тези които наредиха клането на 1200 израелци бяха добре дошли при Ердоган.

    10:32 29.06.2026

  • 22 Умен

    4 1 Отговор
    От турците и евреите мисля че е трудно да се определи кои са по - антипатичти

    10:34 29.06.2026

  • 23 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 1 Отговор
    Готино ще е фесофете да тръгнат срещу чифyтите и да позамирише на изгоряло свинско и от двете страни

    Коментиран от #25

    10:37 29.06.2026

  • 24 Смотаняху

    4 3 Отговор

    До коментар #4 от "Българин":

    Турчаляците по принцип не се обаждат много понеже ги е шубе от израелтяните да не ги направят на втора Газа.Ама Турция е в НАТО и затуй ако стана сакатлък евреите ще изчезнат а не турците

    10:41 29.06.2026

  • 25 Всъщност

    2 1 Отговор

    До коментар #23 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Каквото и да прави Израел срещу населението на съседите си мюсюлмани , не знам случай Турция да е направила нещо . Явно имат някакъв съюз .

    10:45 29.06.2026

  • 26 Баце Банкянски

    3 0 Отговор
    Чифутарите ще ги дразнят, после ще има някаква чифутинска спогодба за нещо, която няма хич да я спазват..

    10:49 29.06.2026

  • 27 Разделяй и владей

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Верт":

    До първа световна война Ливан, Йордания, Сирия, Палестина, Либия, Йемен, Бахреин, ОАЕ, Саудитска Арабия, Кувейт, Етиопия, Сомали, Ирак и др. са в Османската империя и френски или английси говорещи там нема. Тъка че като пишеш нещо малко си размърдай мозака за да ти повярват.

    10:51 29.06.2026

  • 28 Елементарно , бе Уотсън !

    1 1 Отговор
    Турция е регионалната военна сила на англосаксонците за Близкия изток и Балканите . Но евреите , и в САЩ , и в Англия държат парите и пропагандата . А както казваше покойния Живков : " Какви въпроси ще решаваме без пари" ?

    10:55 29.06.2026

  • 29 ...

    2 0 Отговор
    Мдааа... 2000 избити чаршафа е геноцид а 1.5 млн арненци не е.
    Мормално 2000 е повече от 1.5.

    10:56 29.06.2026

  • 30 Сюед 111 години

    4 0 Отговор
    Евреите се сетиха че има геноцит към арменците, точно преди 5-6 месеца Пашиян каза че никаквъв геноцит над арменците не е имало че това е измислица на диаспората, арменци живеещи извън Армения.

    10:56 29.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Факти

    2 1 Отговор
    Турците са едни от най-големите изроди в историята. Извършили са геноцид над десетки народи, не само над нас и арменците. До ден днешен извършват геноцид срещу кюрдите. Ако Кюрдинстан се освободи Турция ще изгуби 1/3 от територията и 1/4 от населението си. Кюрдите са там от античността. Споменати са за пръв път в шумерска плоча от 3-то хилядолетие преди н.е. Наглите турци идват в Анадола чак през 11-ти век и почват да колят и бесят. Да се връщат обратно в Централна Азия. Радев на тия уроди им подари милиарди през Боташ.

    11:11 29.06.2026

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