Турция реагира остро на решение на Израел да пристъпи към признаване на геноцид срещу арменците

Турското Министерство на външните работи излезе с остра реакция по повод решение на израелското правителство за признаване на насилието над арменците в Османската империя по време на Първата световна война като „геноцид“, предаде Анадолската агенция, цитирана от БТА.
В специално писмено изявление по този повод външното министерство на Турция заяви, че „със своето политическото решение относно събитията от 1915 г. израелското правителство се стреми да прикрие собствените си престъпления“.
В текста на изявлението турското външно министерство отправи контраобвинение срещу Израел, като посочи: „Израелското правителство, което пред очите на целия свят извършва систематични репресии срещу палестинския народ и което в момента е подсъдимо пред Международния съд за насилието над жителите на Газа, се стреми да прикрие собствените си престъпления“.
Турция определи като „злонамерена инициатива“ акта на израелското правителство и добави следното:
„Тази инициатива, която отрича правните и историческите факти, разкрива затрудненото положение, в което се намират премиерът Бенямин Нетаняху и неговите съучастници, срещу които има издадени заповеди за арест в рамките на разследване в Международния наказателен съд във връзка с престъпленията, извършени срещу палестинците“.
В текста на изявлението, цитиран от Анадолската агенция, се съдържа и следната оценка: „Турция ще продължи да работи решително за прекратяване на експанзионистките и дестабилизиращи политики на Израел в региона и за това правителството на Нетаняху да понесе отговорност пред закона за престъпленията, извършени срещу цивилни лица, и най-вече срещу палестинския народ“.
Световните новинарски агенции припомнят, че според историци до 1,5 милиона арменци са били убити от османските турци около Първата световна война - събитие, което в научните среди широко се определя като първия геноцид на 20 век.
Турция отхвърля определението “геноцид“, като твърди, че броят на жертвите е преувеличен и че загиналите са жертви на гражданска война и размирици.
В продължение на години Израел избягваше официално да повдига темата, за да не влоши отношенията си с Анкара, но те се обтегнаха през последните две десетилетия, особено в последните години, на фона на войните в Газа, Ливан и Иран, посочва Асошиейтед прес.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #15
09:38 29.06.2026
2 Летописец
Коментиран от #17
09:38 29.06.2026
3 Когато фактите говорят
09:39 29.06.2026
4 Българин
Коментиран от #9, #11, #24
09:45 29.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Защо бе
Коментиран от #19
09:52 29.06.2026
7 Вземи едните
09:56 29.06.2026
8 Верт
:
Коментиран от #27
09:57 29.06.2026
9 Пълни глупости
До коментар #4 от "Българин":Израел е на това място от 48 година на миналия век!И оттогава всички около тая държава хаир не са видяли!И като цяло тая нация хич не е цвете за мирисане!
10:02 29.06.2026
10 Вътю Т.Панчев
10:06 29.06.2026
11 АНОНИМ
До коментар #4 от "Българин":питай испанците
10:06 29.06.2026
12 Даа
Коментиран от #13
10:14 29.06.2026
13 Вътю Т.Панчев
До коментар #12 от "Даа":Ти ма умра
10:16 29.06.2026
14 Змията най-хапе когато умира
10:20 29.06.2026
15 верно е
До коментар #1 от "честен ционист":обаче пък ще си развалим отношенията с мустака
10:20 29.06.2026
16 Браво на Израел
10:21 29.06.2026
17 то държава има
До коментар #2 от "Летописец":ама има и политика, каквото било било повдигнем ли темата и ще се скараме с комшиите
10:22 29.06.2026
18 Ми те юдеите извършват геноцид
Коментиран от #20
10:27 29.06.2026
19 Ми точно за това те трият
До коментар #6 от "Защо бе":За истината.
10:28 29.06.2026
20 Чакай малко
До коментар #18 от "Ми те юдеите извършват геноцид":Да ти припомня историята ,едно време арабите и османската империя са извършвали геноцид в цяла Европа включително и опит да ни затрият религията .
10:31 29.06.2026
21 Казуар
10:32 29.06.2026
22 Умен
10:34 29.06.2026
23 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #25
10:37 29.06.2026
24 Смотаняху
До коментар #4 от "Българин":Турчаляците по принцип не се обаждат много понеже ги е шубе от израелтяните да не ги направят на втора Газа.Ама Турция е в НАТО и затуй ако стана сакатлък евреите ще изчезнат а не турците
10:41 29.06.2026
25 Всъщност
До коментар #23 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Каквото и да прави Израел срещу населението на съседите си мюсюлмани , не знам случай Турция да е направила нещо . Явно имат някакъв съюз .
10:45 29.06.2026
26 Баце Банкянски
10:49 29.06.2026
27 Разделяй и владей
До коментар #8 от "Верт":До първа световна война Ливан, Йордания, Сирия, Палестина, Либия, Йемен, Бахреин, ОАЕ, Саудитска Арабия, Кувейт, Етиопия, Сомали, Ирак и др. са в Османската империя и френски или английси говорещи там нема. Тъка че като пишеш нещо малко си размърдай мозака за да ти повярват.
10:51 29.06.2026
28 Елементарно , бе Уотсън !
10:55 29.06.2026
29 ...
Мормално 2000 е повече от 1.5.
10:56 29.06.2026
30 Сюед 111 години
10:56 29.06.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Факти
11:11 29.06.2026