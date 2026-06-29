Турция реагира остро на решение на Израел да пристъпи към признаване на геноцид срещу арменците

Турското Министерство на външните работи излезе с остра реакция по повод решение на израелското правителство за признаване на насилието над арменците в Османската империя по време на Първата световна война като „геноцид“, предаде Анадолската агенция, цитирана от БТА.

В специално писмено изявление по този повод външното министерство на Турция заяви, че „със своето политическото решение относно събитията от 1915 г. израелското правителство се стреми да прикрие собствените си престъпления“.

В текста на изявлението турското външно министерство отправи контраобвинение срещу Израел, като посочи: „Израелското правителство, което пред очите на целия свят извършва систематични репресии срещу палестинския народ и което в момента е подсъдимо пред Международния съд за насилието над жителите на Газа, се стреми да прикрие собствените си престъпления“.

Турция определи като „злонамерена инициатива“ акта на израелското правителство и добави следното:

„Тази инициатива, която отрича правните и историческите факти, разкрива затрудненото положение, в което се намират премиерът Бенямин Нетаняху и неговите съучастници, срещу които има издадени заповеди за арест в рамките на разследване в Международния наказателен съд във връзка с престъпленията, извършени срещу палестинците“.

В текста на изявлението, цитиран от Анадолската агенция, се съдържа и следната оценка: „Турция ще продължи да работи решително за прекратяване на експанзионистките и дестабилизиращи политики на Израел в региона и за това правителството на Нетаняху да понесе отговорност пред закона за престъпленията, извършени срещу цивилни лица, и най-вече срещу палестинския народ“.

Световните новинарски агенции припомнят, че според историци до 1,5 милиона арменци са били убити от османските турци около Първата световна война - събитие, което в научните среди широко се определя като първия геноцид на 20 век.

Турция отхвърля определението “геноцид“, като твърди, че броят на жертвите е преувеличен и че загиналите са жертви на гражданска война и размирици.

В продължение на години Израел избягваше официално да повдига темата, за да не влоши отношенията си с Анкара, но те се обтегнаха през последните две десетилетия, особено в последните години, на фона на войните в Газа, Ливан и Иран, посочва Асошиейтед прес.