Мащабната промяна в ръководството на украинските въоръжени сили (ВСУ) предполага, че президентът Володимир Зеленски отстъпва под сериозен натиск.

Това се посочва в актуален анализ на авторитетното германско издание Welt, публикуван на фона на най-голямото политическо и военно преструктуриране в Украйна от началото на пълномащабната инвазия.

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Смяната на досегашния главнокомандващ генерал Олександър Сирски с 43-годишния генерал-майор Михайло Драпати в края на юли 2026 г. сложи край на едноседмична политическа криза, съпроводена с масови протести в Киев.

Натиск от улицата и вътрешни конфликти

Според германската медия, решението на Зеленски да освободи Сирски е директна реакция на общественото недоволство. Протестите бяха провокирани първоначално от уволнението на реформатора и министър на отбраната Михайло Федоров, който обвини Сирски в саботиране на технологичната модернизация и използване на остарели, съветски тактики, водещи до тежки жертви.

Анализатори, цитирани от световните агенции, посочват, че:

Гражданският натиск е принудил Зеленски да балансира между закостенялата военна върхушка и исканията за иновации на бойното поле.

е принудил Зеленски да балансира между закостенялата военна върхушка и исканията за иновации на бойното поле. Генерал Михайло Драпати се възприема като фигура на промяната и новото поколение командири, които се ползват с високо доверие сред редиците.

се възприема като фигура на промяната и новото поколение командири, които се ползват с високо доверие сред редиците. Генералният щаб също беше преструктуриран, като негов нов началник стана генерал-майор Ихор Скибюк.

Реакциите на международната сцена

Запазването на стабилността на фронта остава основно предизвикателство. Докато в Украйна Драпати се приема като "нова надежда" за по-хуманно отношение към войниците и ускорено внедряване на дронове, Кремъл побърза да омаловажи рокадите. Говорителят Дмитрий Песков заяви, че промените няма да повлияят на ситуацията на бойната линия и отразяват факта, че "режимът в Киев се тресе отвътре".

Новото ръководство на ВСУ е натоварено със спешни задачи, включително ускоряване на противоракетната програма FREYJA и преминаване към изцяло нова корпусна система на управление.