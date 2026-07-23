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Welt: Вътрешен натиск принуди Зеленски да смени военния си ръководител
  Тема: Украйна

Welt: Вътрешен натиск принуди Зеленски да смени военния си ръководител

23 Юли, 2026 06:30, обновена 23 Юли, 2026 06:34 825 24

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  • сирски

Германският всекидневник анализира оставката на Олександър Сирски

Welt: Вътрешен натиск принуди Зеленски да смени военния си ръководител - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Мащабната промяна в ръководството на украинските въоръжени сили (ВСУ) предполага, че президентът Володимир Зеленски отстъпва под сериозен натиск.

Това се посочва в актуален анализ на авторитетното германско издание Welt, публикуван на фона на най-голямото политическо и военно преструктуриране в Украйна от началото на пълномащабната инвазия.

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Смяната на досегашния главнокомандващ генерал Олександър Сирски с 43-годишния генерал-майор Михайло Драпати в края на юли 2026 г. сложи край на едноседмична политическа криза, съпроводена с масови протести в Киев.

Натиск от улицата и вътрешни конфликти

Според германската медия, решението на Зеленски да освободи Сирски е директна реакция на общественото недоволство. Протестите бяха провокирани първоначално от уволнението на реформатора и министър на отбраната Михайло Федоров, който обвини Сирски в саботиране на технологичната модернизация и използване на остарели, съветски тактики, водещи до тежки жертви.

Анализатори, цитирани от световните агенции, посочват, че:

  • Гражданският натиск е принудил Зеленски да балансира между закостенялата военна върхушка и исканията за иновации на бойното поле.
  • Генерал Михайло Драпати се възприема като фигура на промяната и новото поколение командири, които се ползват с високо доверие сред редиците.
  • Генералният щаб също беше преструктуриран, като негов нов началник стана генерал-майор Ихор Скибюк.

Реакциите на международната сцена

Запазването на стабилността на фронта остава основно предизвикателство. Докато в Украйна Драпати се приема като "нова надежда" за по-хуманно отношение към войниците и ускорено внедряване на дронове, Кремъл побърза да омаловажи рокадите. Говорителят Дмитрий Песков заяви, че промените няма да повлияят на ситуацията на бойната линия и отразяват факта, че "режимът в Киев се тресе отвътре".

Новото ръководство на ВСУ е натоварено със спешни задачи, включително ускоряване на противоракетната програма FREYJA и преминаване към изцяло нова корпусна система на управление.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 В Киев за три дни

    2 15 Отговор
    Пет години от началото на три-дневната операция, ботоксовия Фюррер от тему остави РФ без вода, ток и гориво!

    Коментиран от #7, #8

    06:39 23.07.2026

  • 3 УЖАС

    10 1 Отговор
    Ами, като махна касапина миCиpcки, как ще се хвали, че са забили укропарцала на някоя сграда. Тези ПР акцийки имат своята цена в месо, но са нужни за поддържане на притока от финансови средства за златни тоалетни! Апропо, гледахте ли клипчето с бандерите, дето ги бяха пратили в Константиновка да развяват парцала, руснаците заловиха двама живи и ги накараха да направят ново клипче как хвърлят укропарцала и вдигат руското знаме на същото място.

    Коментиран от #19

    06:39 23.07.2026

  • 4 Последния Софиянец

    9 1 Отговор
    Дните на Зеленски са преброени.

    06:39 23.07.2026

  • 5 Все

    3 0 Отговор
    отбор "юнаци" !

    06:40 23.07.2026

  • 6 Михайло Драпати, генерал

    2 9 Отговор
    Русия утече след СССР 👈

    Коментиран от #10, #11

    06:41 23.07.2026

  • 7 за сега

    10 2 Отговор

    До коментар #2 от "В Киев за три дни":

    Без ток, вода и гориво е Украйна. Да се радват, че руснаците са им построили метрото в Kийф, да има къде да спят. Че нали искат да се отървават от всичко руско, да не решат руснаците да си го запушат.

    Коментиран от #9, #13

    06:42 23.07.2026

  • 8 розаво пухчче само ти пазаруваш

    10 1 Отговор

    До коментар #2 от "В Киев за три дни":

    от тему най вече вибриращи играчки - миличка връщай се в леглото при мъжката си половинка и му кажи на ушенце че е целеивт ти свят наигранпедер@аст

    06:43 23.07.2026

  • 9 Майор Деянов, на всеки километър

    1 5 Отговор

    До коментар #7 от "за сега":

    "..руснаците са им построили метрото .."

    Руснаците построиха Гулаг !!!
    Това не е метро 👈😁

    Коментиран от #23

    06:46 23.07.2026

  • 10 Ходи

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Михайло Драпати, генерал":

    се драпай !

    06:46 23.07.2026

  • 11 така си разхлопал задния

    7 0 Отговор

    До коментар #6 от "Михайло Драпати, генерал":

    лагер че са разбили главина

    06:47 23.07.2026

  • 12 Михайло Драпати, генерал

    1 8 Отговор
    Нощес украинските сили под мое ръководство поразиха военни обекти и складове на руска територия. Воронеж и Уайлдберис приключиха навсегда 🎆👈

    Коментиран от #14

    06:52 23.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 лапашпишки нощес

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "Михайло Драпати, генерал":

    а след това за закуска гопоемашцелиявдупето ти

    06:59 23.07.2026

  • 15 Убиеца

    3 1 Отговор
    На деца е осъден още 2014 год . Тази държава на убийци и изроди ще бъде унищожена .

    07:02 23.07.2026

  • 16 Ахам...

    9 0 Отговор
    Сменил един неможач с един импотент във военно отношение...
    Сега бандерите ще се засилят...
    Като жаби по угар...

    07:03 23.07.2026

  • 17 МОП

    9 0 Отговор
    Протестите са организирани отвън.
    Бусификацията няма да спре.
    Тактиката няма да се промени.
    Мащабни контраофанзиви няма за има.

    07:03 23.07.2026

  • 18 Механик

    4 0 Отговор
    Натиск има, но не е вътрешен, а е външен.
    В Украина от доста години нищо не се решава ВЪТРЕШНО. Всичко е както кажат в Англия.
    И тук за съжаление е същата работа.
    Барем банани имаме. В Украина не знам дали имат.

    07:30 23.07.2026

  • 19 точка

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "УЖАС":

    Сега надежда се възлага на ИИ. Той ще забива укропарцала при перемогите и ще рисува ,, успените,, на картата. Нищо чудно и т ТЦК да няма нужда вече. Само от пари и ИИ ще се справи , както се надяват от демократичната общност.

    07:43 23.07.2026

  • 20 Зеленото:

    4 0 Отговор
    Абе, мисирките вчера го написаха- три неща ми трябват и превземам Русия. Ама снощи пак се направих на Мики Маус и забравих кой са..

    07:44 23.07.2026

  • 21 Мдаа...

    3 0 Отговор
    Но трябва да се признае, че напоследък бандерчетата се справят по добре. Последната размяна на тела на загинали военни беше само 501÷31 в полза на Русия. Че вече години наред размените са 1000÷25/40, иначе казано всеки един руски пандизчия или кандидат имигрант преди да падне бастисваше тридесетина бандерчета. Сега е изтрепал само 16.

    07:50 23.07.2026

  • 22 Много

    1 0 Отговор
    интересно, докато са неизвестни украинците са Александър, Владимир, Игор, а като се възвисят стават Олександър, Володимир, Ихор........, също като нашите македонци, до 1945 бяха Иванов, Петров, Теодосиева, а сеги са Ивановски, Петровски, Теодосиевска, а пък по съвременната версия вече е и Иваноски, Петроски, Теодосиеска....., много сумнително.....

    07:55 23.07.2026

  • 23 Абе

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    ти не беше ли майор Л.а.йнаров , от на всеки ну.ж.никъ....

    07:58 23.07.2026

  • 24 Аре стига бе

    1 0 Отговор
    Командването на сирски водело до тежки загуби.
    Хахахаха
    Друга песен пеехте преди месец.
    Побеждавали хахахаха

    Истината е че нямате вече достатъчно войдка толкова ви смляха

    Идва зима цяло чудо ще е ако я изкарате без капитулация

    08:32 23.07.2026

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