Welt: Вътрешен натиск принуди Зеленски да смени военния си ръководител

Мащабната промяна в ръководството на украинските въоръжени сили (ВСУ) предполага, че президентът Володимир Зеленски отстъпва под сериозен натиск.
Това се посочва в актуален анализ на авторитетното германско издание Welt, публикуван на фона на най-голямото политическо и военно преструктуриране в Украйна от началото на пълномащабната инвазия.
Смяната на досегашния главнокомандващ генерал Олександър Сирски с 43-годишния генерал-майор Михайло Драпати в края на юли 2026 г. сложи край на едноседмична политическа криза, съпроводена с масови протести в Киев.
Натиск от улицата и вътрешни конфликти
Според германската медия, решението на Зеленски да освободи Сирски е директна реакция на общественото недоволство. Протестите бяха провокирани първоначално от уволнението на реформатора и министър на отбраната Михайло Федоров, който обвини Сирски в саботиране на технологичната модернизация и използване на остарели, съветски тактики, водещи до тежки жертви.
Анализатори, цитирани от световните агенции, посочват, че:
- Гражданският натиск е принудил Зеленски да балансира между закостенялата военна върхушка и исканията за иновации на бойното поле.
- Генерал Михайло Драпати се възприема като фигура на промяната и новото поколение командири, които се ползват с високо доверие сред редиците.
- Генералният щаб също беше преструктуриран, като негов нов началник стана генерал-майор Ихор Скибюк.
Реакциите на международната сцена
Запазването на стабилността на фронта остава основно предизвикателство. Докато в Украйна Драпати се приема като "нова надежда" за по-хуманно отношение към войниците и ускорено внедряване на дронове, Кремъл побърза да омаловажи рокадите. Говорителят Дмитрий Песков заяви, че промените няма да повлияят на ситуацията на бойната линия и отразяват факта, че "режимът в Киев се тресе отвътре".
Новото ръководство на ВСУ е натоварено със спешни задачи, включително ускоряване на противоракетната програма FREYJA и преминаване към изцяло нова корпусна система на управление.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 В Киев за три дни
Коментиран от #7, #8
06:39 23.07.2026
3 УЖАС
Коментиран от #19
06:39 23.07.2026
4 Последния Софиянец
06:39 23.07.2026
5 Все
06:40 23.07.2026
6 Михайло Драпати, генерал
Коментиран от #10, #11
06:41 23.07.2026
7 за сега
До коментар #2 от "В Киев за три дни":Без ток, вода и гориво е Украйна. Да се радват, че руснаците са им построили метрото в Kийф, да има къде да спят. Че нали искат да се отървават от всичко руско, да не решат руснаците да си го запушат.
Коментиран от #9, #13
06:42 23.07.2026
8 розаво пухчче само ти пазаруваш
До коментар #2 от "В Киев за три дни":от тему най вече вибриращи играчки - миличка връщай се в леглото при мъжката си половинка и му кажи на ушенце че е целеивт ти свят наигранпедер@аст
06:43 23.07.2026
9 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #7 от "за сега":"..руснаците са им построили метрото .."
Руснаците построиха Гулаг !!!
Това не е метро 👈😁
Коментиран от #23
06:46 23.07.2026
10 Ходи
До коментар #6 от "Михайло Драпати, генерал":се драпай !
06:46 23.07.2026
11 така си разхлопал задния
До коментар #6 от "Михайло Драпати, генерал":лагер че са разбили главина
06:47 23.07.2026
12 Михайло Драпати, генерал
Коментиран от #14
06:52 23.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 лапашпишки нощес
До коментар #12 от "Михайло Драпати, генерал":а след това за закуска гопоемашцелиявдупето ти
06:59 23.07.2026
15 Убиеца
07:02 23.07.2026
16 Ахам...
Сега бандерите ще се засилят...
Като жаби по угар...
07:03 23.07.2026
17 МОП
Бусификацията няма да спре.
Тактиката няма да се промени.
Мащабни контраофанзиви няма за има.
07:03 23.07.2026
18 Механик
В Украина от доста години нищо не се решава ВЪТРЕШНО. Всичко е както кажат в Англия.
И тук за съжаление е същата работа.
Барем банани имаме. В Украина не знам дали имат.
07:30 23.07.2026
19 точка
До коментар #3 от "УЖАС":Сега надежда се възлага на ИИ. Той ще забива укропарцала при перемогите и ще рисува ,, успените,, на картата. Нищо чудно и т ТЦК да няма нужда вече. Само от пари и ИИ ще се справи , както се надяват от демократичната общност.
07:43 23.07.2026
20 Зеленото:
07:44 23.07.2026
21 Мдаа...
07:50 23.07.2026
22 Много
07:55 23.07.2026
23 Абе
До коментар #9 от "Майор Деянов, на всеки километър":ти не беше ли майор Л.а.йнаров , от на всеки ну.ж.никъ....
07:58 23.07.2026
24 Аре стига бе
Хахахаха
Друга песен пеехте преди месец.
Побеждавали хахахаха
Истината е че нямате вече достатъчно войдка толкова ви смляха
Идва зима цяло чудо ще е ако я изкарате без капитулация
08:32 23.07.2026