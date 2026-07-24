САЩ с нова вълна удари срещу Иран за 13-а поредна нощ

Ситуацията в Близкия изток продължава драматично да ескалира. На 24 юли сутринта беше потвърдено, че въоръжените сили на САЩ са завършили своята 13-а поредна нощ на интензивни въздушни удари срещу военни цели в Иран.
Според официално изявление на американското Централно командване, операцията е насочена към намаляване на военния капацитет на Техеран и Ислямската революционна гвардия (IRGC), които застрашават международната търговия.
Какво бе поразено при нощната офанзива?
Американската армия съобщи, че последната вълна от атаки е приключила в 21:00 часа Източно време (на 23 юли). В официалния доклад се посочва, че с прецизни боеприпаси са унищожени:
- Командни центрове и стратегически мрежи за комуникация.
- Складове за дронове и ракетни площадки.
- Брегови системи за наблюдение и радари в критични зони.
- Морски способности и съоръжения в близост до стратегическото пристанище Бандар Абас.
Причини за ескалацията и реакцията на Тръмп
Новата офанзива идва веднага след като президентът Доналд Тръмп обеща „сериозно военно наказание“ за Иран. Повод за твърдата позиция станаха последните нападения от страна на йеменските бунтовници хути – съюзници на Техеран, които поразиха два саудитски петролни танкера в Червено море. Републиканската администрация във Вашингтон настоява, че Ормузкият проток ще остане отворен за международни цивилни маринери, въпреки опитите на Иран да наложи блокада. По данни на Пентагона, в момента над 50 000 американски войници са разположени в Близкия изток, поддържайки пълна бойна готовност.
От своя страна, Иран отговори с ответни атаки. Ислямската революционна гвардия изстреля ракети и бойни дронове към американски активи в Йордания, Бахрейн и Кувейт, като кувейтската армия съобщи за удари в граничния пункт Абдали. Техеран предупреди, че всяка по-нататъшна агресия срещу гражданска инфраструктура ще бъде посрещната с "стоманени удари".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Скоро
Коментиран от #3
06:03 24.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 е паааа
До коментар #1 от "Скоро":я съм на кюмюр.
06:12 24.07.2026
4 Относно ционистите
Ционистите и техните помагачи обаче са недосегаеми. Те са над закона.
06:41 24.07.2026
5 по логиката на Гяypoв
Коментиран от #6
06:49 24.07.2026
6 Боруна Лом
До коментар #5 от "по логиката на Гяypoв":ПИТАЙ ,ДОН ЖЕЛЯЗКОДОМАТ,ГЮРОКЮМУРО И РАДЕВ! ЯВНО ОБОРА ГИ ДЪРЖИ ЗДРАВО С НЕЩО И ТЕ МУ ИГРАЯТ ПО СВИРКАТА!
06:55 24.07.2026
7 Тити
07:02 24.07.2026
8 Лост
07:04 24.07.2026
9 ПРИПОМНЕТЕ МИ
Коментиран от #10
07:10 24.07.2026
10 припомняне
До коментар #9 от "ПРИПОМНЕТЕ МИ":Щото от 1995 Хитлеряху ги обвинява че до няколко месеца, до края на годината, ще имат ядрено оръжие. И така вече 30г. Малоумни да бяха, ако искаха за 30г щяха да си направят ядрено оръжие. Нападнаха ги първо, щото останаха само те да се борят против ционизма и апартейда в Израел. И второ, не търгуват петрола си в долари, че и продават на Китай, а краварите се опитват да правят секано на Китай. Бонус, ако може да им краднат петрола, както е било по времето на шаха.
07:21 24.07.2026
11 Хе хе...
Между другото, хусите за затворили баб ел мандиб за пiHд0ccTaHckи и изобщо кораби на пiHд0ccTaHckи подлоги (например Саудитска Араби), както и иcpahellckи. Нефта пак прескочи $100.
А се говори, че във Филипините нарко рубио е циврил като малка улична ky4ka пред Лавров и е молил на колене руснаците да спрат да помагат на Иран. Лавров му е показал конфигурация от три пръста.
Та така...
07:26 24.07.2026