САЩ с нова вълна удари срещу Иран за 13-а поредна нощ

Ситуацията в Близкия изток продължава драматично да ескалира. На 24 юли сутринта беше потвърдено, че въоръжените сили на САЩ са завършили своята 13-а поредна нощ на интензивни въздушни удари срещу военни цели в Иран.

Според официално изявление на американското Централно командване, операцията е насочена към намаляване на военния капацитет на Техеран и Ислямската революционна гвардия (IRGC), които застрашават международната търговия.

Какво бе поразено при нощната офанзива?

Американската армия съобщи, че последната вълна от атаки е приключила в 21:00 часа Източно време (на 23 юли). В официалния доклад се посочва, че с прецизни боеприпаси са унищожени:

Командни центрове и стратегически мрежи за комуникация.

и стратегически мрежи за комуникация. Складове за дронове и ракетни площадки.

и ракетни площадки. Брегови системи за наблюдение и радари в критични зони.

и радари в критични зони. Морски способности и съоръжения в близост до стратегическото пристанище Бандар Абас.

Причини за ескалацията и реакцията на Тръмп

Новата офанзива идва веднага след като президентът Доналд Тръмп обеща „сериозно военно наказание“ за Иран. Повод за твърдата позиция станаха последните нападения от страна на йеменските бунтовници хути – съюзници на Техеран, които поразиха два саудитски петролни танкера в Червено море. Републиканската администрация във Вашингтон настоява, че Ормузкият проток ще остане отворен за международни цивилни маринери, въпреки опитите на Иран да наложи блокада. По данни на Пентагона, в момента над 50 000 американски войници са разположени в Близкия изток, поддържайки пълна бойна готовност.

От своя страна, Иран отговори с ответни атаки. Ислямската революционна гвардия изстреля ракети и бойни дронове към американски активи в Йордания, Бахрейн и Кувейт, като кувейтската армия съобщи за удари в граничния пункт Абдали. Техеран предупреди, че всяка по-нататъшна агресия срещу гражданска инфраструктура ще бъде посрещната с "стоманени удари".