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Хиляди деца са изправени пред множество рискове след земетресенията във Венецуела
  Тема: Servizio Informazione Religiosa

Хиляди деца са изправени пред множество рискове след земетресенията във Венецуела

24 Юли, 2026 15:46 492 5

  • венецуела-
  • уницеф-
  • земетресение-
  • деца

Страхът и несигурността, причинени от разселването, могат да имат трайни последици за благосъстоянието на децата

Хиляди деца са изправени пред множество рискове след земетресенията във Венецуела - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Servizio Informazione Religiosa Servizio Informazione Religiosa

Един месец след опустошителните земетресения хиляди деца остават изложени на множество рискове във Венецуела, алармира УНИЦЕФ, предаде SIR (Servizio Informazione Religiosa).

Децата и семействата продължават да страдат от дългосрочните последици от разселването, щетите по инфраструктурата и прекъсването на основни услуги, предупреждава детският фонд на обединените нации.

УНИЦЕФ съобщи, че се опитва да достигне до приблизително 470 000 души, включително 169 000 деца, предоставяйки жизненоважна помощ в областите на здравеопазването, храненето, водоснабдяването и санитарията, закрилата на детето, образованието и социалната закрила.

Освен видимите щети, страхът, несигурността и смущенията, причинени от разселването, могат да имат трайни последици за благосъстоянието на децата, посочи местен представител на УНИЦЕФ.

Към днешна дата УНИЦЕФ е разпределил над 82 тона спешни доставки, включително комплекти за здравни грижи, оборудване за пречистване и съхранение на вода, както и материали за ранно детско развитие и развлекателни дейности.

Следващите седмици ще бъдат от решаващо значение и продължаващата подкрепа може да помогне да се предотврати превръщането на днешната извънредна ситуация в дългосрочна криза за децата.


Венецуела
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Уха

    0 1 Отговор
    Сичкото комундели със топ строежите по бреговата линия. Дай боже и по нашето море да тресне да заминат вилите и хотелите в морето

    Коментиран от #2

    15:49 24.07.2026

  • 2 Цеко

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Уха":

    Мишок, нали ако тресне такова земетресение и твоята панелка ще замине...мисли като им избори какво да правиш, а не да ми гласуваш за Фатмака!

    15:55 24.07.2026

  • 3 Най-интересното от

    1 0 Отговор
    цялата работа,че краварите продават венецуелски нефт и вземат всичките печалби за себе си,а уж оня рижав изкукуригал ветропоказател да го сложа на женка му, редеше трели, че венецуелците ще станат богат без Мадуро. На кравари доверие никога да нямаш, дори да ти обещават планини от злато, диаманти, платина и каквито и да е скъпоценни вещи.

    15:58 24.07.2026

  • 4 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 0 Отговор
    Чичо Дони и чичо Епщайн(от отвъдното) са много загрижени за децата във Венецуела. 🌈💋😎🥳🤣👍

    16:00 24.07.2026

  • 5 дони съчмата

    0 0 Отговор
    вече спестихме 13 млрд зелено от венецуелски нефт

    16:27 24.07.2026