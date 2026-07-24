Хиляди деца са изправени пред множество рискове след земетресенията във Венецуела

Един месец след опустошителните земетресения хиляди деца остават изложени на множество рискове във Венецуела, алармира УНИЦЕФ, предаде SIR (Servizio Informazione Religiosa).
Децата и семействата продължават да страдат от дългосрочните последици от разселването, щетите по инфраструктурата и прекъсването на основни услуги, предупреждава детският фонд на обединените нации.
УНИЦЕФ съобщи, че се опитва да достигне до приблизително 470 000 души, включително 169 000 деца, предоставяйки жизненоважна помощ в областите на здравеопазването, храненето, водоснабдяването и санитарията, закрилата на детето, образованието и социалната закрила.
Освен видимите щети, страхът, несигурността и смущенията, причинени от разселването, могат да имат трайни последици за благосъстоянието на децата, посочи местен представител на УНИЦЕФ.
Към днешна дата УНИЦЕФ е разпределил над 82 тона спешни доставки, включително комплекти за здравни грижи, оборудване за пречистване и съхранение на вода, както и материали за ранно детско развитие и развлекателни дейности.
Следващите седмици ще бъдат от решаващо значение и продължаващата подкрепа може да помогне да се предотврати превръщането на днешната извънредна ситуация в дългосрочна криза за децата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Уха
Коментиран от #2
15:49 24.07.2026
2 Цеко
До коментар #1 от "Уха":Мишок, нали ако тресне такова земетресение и твоята панелка ще замине...мисли като им избори какво да правиш, а не да ми гласуваш за Фатмака!
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