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Турция изпрати 30 тона хуманитарна помощ във Венецуела за пострадалите от земетресението

Турция изпрати 30 тона хуманитарна помощ във Венецуела за пострадалите от земетресението

13 Юли, 2026 11:15 574 6

  • венецуела-
  • турция-
  • хуманитарна помощ-
  • земетресение

Благодарим на турските спасители, които работиха рамо до рамо с нас в операциите, обяви Венецуела

Турция изпрати 30 тона хуманитарна помощ във Венецуела за пострадалите от земетресението - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Турция е изпратила 30 тона хуманитарна помощ за пострадалите от земетресението във Венецуела, съобщи Анадолската агенция, цитирана от БТА.

Самолетите с хуманитарната помощ са били посрещнати на летище „Симон Боливар“ в столицата Каракас от министъра на външните работи на страната Иван Хил.

Хил е благодарил за усърдната работа на турските спасителни отряди, работили на терен от първите часове след земетресението, а също така и на Турция, която приоритетно е изпратила във Венецуела най-подготвените си екипи, отбелязва агенцията. „Благодарим на турските спасители, които работиха рамо до рамо с нас в операциите по издирване и оказване на помощ на оцелелите“, цитира думите му агенцията.

На церемонията по посрещането на хуманитарната помощ посланикът на Турция в Каракас Айдан Караманоглу е подчертал широкия отзвук във венецуелските медии за дейността на турските спасителни екипи и за изпратената помощ.

Две мощни земетресения с магнитуд 7,2 и 7,5 разтърсиха Венецуела на 24 юни. Последваха над хиляда значително по-слаби вторични труса.


Венецуела
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    3 0 Отговор
    Те така се прави политика и печелят приятели.Може да е малко,но е от сърце.
    Еврейска държава стреля по транспортите с хуманитарна помощ за Gaza.

    Коментиран от #5

    11:18 13.07.2026

  • 2 4000 не са много . то в турска бяха

    1 0 Отговор
    40000 турци . при бури е опасно . но никой не взема мерки . и тук също . само алерт . а след наводнение или пожар бчк нищо не дава . тук няма земетресения .

    11:20 13.07.2026

  • 3 Как

    0 1 Отговор
    И нашето правителство гласува хуманитарна помощ - горива за Русия.

    11:40 13.07.2026

  • 4 ка Путин БОКЛУК

    0 0 Отговор
    А от братска пе де Рассия - съболезнования. "Денег нет, но вы держитесь" както каза Медведев на кримските пенсионери.

    12:43 13.07.2026

  • 5 момко зелен

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    прави разлика между "малко, но от сърце" - когато нямаш повече да дадеш и "малко, но от показност" - когато искаш да извличаш девиденти

    12:46 13.07.2026

  • 6 позор за Русия

    0 0 Отговор
    САЩ пратиха 400 тона помощ и 300 млн долара без да броим екипите на земя, които бяха 4х повече от всички други екипи взети заедно. Русия прати трънки на "приятелите си"

    12:51 13.07.2026