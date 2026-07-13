Турция изпрати 30 тона хуманитарна помощ във Венецуела за пострадалите от земетресението

Турция е изпратила 30 тона хуманитарна помощ за пострадалите от земетресението във Венецуела, съобщи Анадолската агенция, цитирана от БТА.

Самолетите с хуманитарната помощ са били посрещнати на летище „Симон Боливар“ в столицата Каракас от министъра на външните работи на страната Иван Хил.

Хил е благодарил за усърдната работа на турските спасителни отряди, работили на терен от първите часове след земетресението, а също така и на Турция, която приоритетно е изпратила във Венецуела най-подготвените си екипи, отбелязва агенцията. „Благодарим на турските спасители, които работиха рамо до рамо с нас в операциите по издирване и оказване на помощ на оцелелите“, цитира думите му агенцията.

На церемонията по посрещането на хуманитарната помощ посланикът на Турция в Каракас Айдан Караманоглу е подчертал широкия отзвук във венецуелските медии за дейността на турските спасителни екипи и за изпратената помощ.

Две мощни земетресения с магнитуд 7,2 и 7,5 разтърсиха Венецуела на 24 юни. Последваха над хиляда значително по-слаби вторични труса.