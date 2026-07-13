Турция изпрати 30 тона хуманитарна помощ във Венецуела за пострадалите от земетресението

Турция е изпратила 30 тона хуманитарна помощ за пострадалите от земетресението във Венецуела, съобщи Анадолската агенция, цитирана от БТА.
Самолетите с хуманитарната помощ са били посрещнати на летище „Симон Боливар“ в столицата Каракас от министъра на външните работи на страната Иван Хил.
Хил е благодарил за усърдната работа на турските спасителни отряди, работили на терен от първите часове след земетресението, а също така и на Турция, която приоритетно е изпратила във Венецуела най-подготвените си екипи, отбелязва агенцията. „Благодарим на турските спасители, които работиха рамо до рамо с нас в операциите по издирване и оказване на помощ на оцелелите“, цитира думите му агенцията.
На церемонията по посрещането на хуманитарната помощ посланикът на Турция в Каракас Айдан Караманоглу е подчертал широкия отзвук във венецуелските медии за дейността на турските спасителни екипи и за изпратената помощ.
Две мощни земетресения с магнитуд 7,2 и 7,5 разтърсиха Венецуела на 24 юни. Последваха над хиляда значително по-слаби вторични труса.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
Еврейска държава стреля по транспортите с хуманитарна помощ за Gaza.
Коментиран от #5
11:18 13.07.2026
2 4000 не са много . то в турска бяха
11:20 13.07.2026
3 Как
11:40 13.07.2026
4 ка Путин БОКЛУК
12:43 13.07.2026
5 момко зелен
До коментар #1 от "Сатана Z":прави разлика между "малко, но от сърце" - когато нямаш повече да дадеш и "малко, но от показност" - когато искаш да извличаш девиденти
12:46 13.07.2026
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