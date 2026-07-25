Санкциите на САЩ срещу Русия са под заплаха

Външната политика на САЩ навлезе в критична фаза на дълбоко преструктуриране, разкъсвана между нови икономически мерки срещу Москва и ескалиращия конфликт в Близкия изток.

Позициите на администрацията на президента Доналд Тръмп по отношение на Русия и Иран са изправени пред сериозни препятствия на Капитолийския хълм и в контекста на предстоящите междинни избори в САЩ.

Тръмп не бърза за сделка с Иран заради изборите в САЩ

Президентът Доналд Тръмп официално заяви, че няма намерение да бърза с подписването на ново споразумение с Техеран, независимо от засилващия се натиск и продължаващите дипломатически сондажи. Изказването му дойде директно от Овалния кабинет, където той подчерта, че разговорите продължават и Иран изглежда „по-сериозен от всякога“, но финализирането на сделката изисква време, за да бъде направено правилно.

Републиканските стратези изразяват сериозни опасения, че продължаващата война с Иран, съчетана с високите цени на горивата и енергийната нестабилност, може да подкопае позициите на партията на предстоящите избори в САЩ през ноември. Тръмп обаче демонстрира хладнокръвие с думите: „Въпреки това, което всички казват за изборите, аз не бързам. Трябва да го направим както трябва. Изборите ще се погрижат сами за себе си“.

Bloomberg: Белият дом търси милиарди за операции срещу Иран

Докато дипломацията е в застой, Камарата на представителите на САЩ вече предприе решени стъпки за обезпечаване на военните действия. Както научи медията Bloomberg, републиканците в Конгреса одобриха мащабен бюджетен план на стойност 95 милиарда долара, насочен основно към финансиране на операциите на Тръмп срещу Иран.

Финансовата рамка предвижда бързо задействане на 73 милиарда долара за преки разходи, свързани с конфликта в Близкия изток, въпреки острия отпор от страна на демократите в Сената. Паралелно с това, министърът на отбраната Пит Хегсет информира конгресмените, че досегашната петмесечна кампания срещу Иран вече е струвала на хазната най-малко 37.5 милиарда долара заради интензивното използване на високоточни и скъпи оръжейни системи.

New York Times: Митата на Тръмп заплашват санкциите срещу Русия

На европейския фронт американското законодателство също боксува. Авторитетното издание New York Times съобщи, че подготвяният от дълго време широкообхватен законопроект за санкции срещу Русия е поставен под пряка заплаха от провал.

Пакетът от наказателни мерки, първоначално иницииран в памет на покойния сенатор Линдзи Греъм, среща неочаквана съпротива заради настояването на Доналд Тръмп за обвързване на санкциите с налагането на едностранни мита. Спорът в Конгреса се зароди около текстовете, които предвиждат до 100% мита за водещите купувачи на руски петрол и газ, включително ключови партньори и държави като Китай и Индия.

Част от законодателите изразяват сериозни опасения, че подобен ход ще изключи Конгреса от вземането на външнополитически решения и ще даде твърде големи правомощия на президента. Поради липсата на консенсус Камарата на представителите напусна Вашингтон за лятна ваканция без да постигне споразумение, оставяйки съдбата на руските санкции в ръцете на Сената през следващите седмици.