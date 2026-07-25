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АзГ поиска край на помощта за Киев заради Северен поток

АзГ поиска край на помощта за Киев заради Северен поток

25 Юли, 2026 06:18, обновена 25 Юли, 2026 06:26 1 896 30

  • северен поток-
  • алтернатива за германия-
  • помощ-
  • украйна-
  • саботаж

След разкритията за саботажа на газопровода германската опозиция настоява за незабавни мерки, докато Бундестагът вижда чужди интереси в атаката

АзГ поиска край на помощта за Киев заради Северен поток - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Политическото напрежение в Германия достигна критична точка, след като Федералната прокуратура официално повдигна обвинения срещу украинския държавен служител и военен Серхий К. за участие в детонацията на газопроводите „Северен поток“.

На този фон опозиционната партия „Алтернатива за Германия“ (АзГ) излезе с остра позиция и поиска пълно прекратяване на финансовата и военната подкрепа за Украйна. Същевременно представители на Бундестага изразиха позиция, че мащабният саботаж обслужва стратегическите икономически и политически интереси на трети страни.

„Алтернатива за Германия“ настоява за финансово и военно ембарго

Съпредседателят на АзГ Тино Хрупала обяви, че събраните от разследването доказателства са напълно достатъчни, за да може Берлин да преразгледа настоящата си външна политика. Според изявление на партийното ръководство, цитирано в разследващ материал на германското издание Welt, взривовете над енергийната инфраструктура в Балтийско море представляват „директен удар срещу германската индустрия и икономическа независимост“.

Лидерът на АзГ Алис Вайдел отиде още по-далеч по време на изслушвания, отразявайки позицията на Бундестага в своя YouTube канал, като заяви, че Германия трябва да изиска официални компенсации от Киев за унищожаването на достъпа до евтини енергийни ресурси. От партията подчертават, че е недопустимо да се субсидира държава, чиито структури са официално обвинени от германското правосъдие в извършването на военни престъпления срещу цивилна критична инфраструктура.

Бундестагът: Саботажът е в интерес на трети страни

Докато АзГ използва случая за радикална промяна на курса, в самия Бундестаг се засилват дебатите относно геополитическите печеливши от кризата. По време на парламентарни дискусии, документирани в хрониките на информационната агенция Reuters (reuters.com), депутати от различни политически сили посочиха, че трайното извеждане от експлоатация на „Северен поток“ облагодетелства трети страни, които целят дългосрочно преразпределяне на енергийния пазар в Европа и отслабване на германските индустриални позиции.

Въпреки сериозния натиск от опозицията, правителствената коалиция в Берлин се опитва да разграничи наказателното преследване на извършителите от легитимната отбранителна помощ за Киев. От своя страна, украинският президент Володимир Зеленски категорично отрече участието на официалното правителство в Киев, като предложи провеждането на съвместно разследване, цитиран от BBC.

Съдебният процес в Хамбург срещу обвиняемия Серхий К. остава едно от най-чувствителните политически събития в Европа, което заплашва да преформатира съюзите в рамките на Европейския съюз.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Заради укрите

    63 2 Отговор
    Германия е на тоя хал. И продължават да ги спонсорират. Това е висша форма на малоумие.

    Коментиран от #5

    06:32 25.07.2026

  • 2 Няма нужда от Помощ за Украйна

    5 41 Отговор
    Тя и сама Думка Русия
    Скоро Путин Хвърля бялата кърпа

    Коментиран от #7, #9, #27

    06:35 25.07.2026

  • 3 Ха добър ден

    44 2 Отговор
    Сетиха се! А като им гръмнаха газопровода джафкаха като послушни пудели срещу Русия. Малоумие без граници!

    06:42 25.07.2026

  • 4 Последния Софиянец

    2 25 Отговор
    То и задунайските рашподметки искат това, но и за тях остава само средния.

    Коментиран от #11

    06:44 25.07.2026

  • 5 Атина Палада

    2 32 Отговор

    До коментар #1 от "Заради укрите":

    По подло, малоумно, пошло и продажно от куупейката е само пияния ви робовладелец.

    Коментиран от #10, #30

    06:45 25.07.2026

  • 6 Атлантист-

    10 8 Отговор
    Да, да, който е против Украйна, независимо под каква форма, значи обслужва чужди интереси, на трети страни, разбирай на Русия

    06:50 25.07.2026

  • 7 Ха Ха

    20 2 Отговор

    До коментар #2 от "Няма нужда от Помощ за Украйна":

    Нещо си се размечтал по атлантически, като Напольон и онзи с мустачките

    06:52 25.07.2026

  • 8 Обективни истини

    19 1 Отговор
    Долу зеленски и фашистката му радикализиране неонацистка клика, трябва да бъдат ликвидирани всички до крак, за да се спре с този укеоидиотозъм и кретенизъм

    06:58 25.07.2026

  • 9 освен

    9 1 Отговор

    До коментар #2 от "Няма нужда от Помощ за Украйна":

    твоя мозък нищо друго не думкат камлои пък без нато…

    06:59 25.07.2026

  • 10 Хитър Петър

    10 1 Отговор

    До коментар #5 от "Атина Палада":

    Ти какво долно и продажно лике си, да ти Ее Пп Мм

    Коментиран от #12

    06:59 25.07.2026

  • 11 Емил

    11 1 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    А за теб какво остава - дизел по 1.65 евро, цени на хранителни продукти редовно растящи, ужасно глупавото " я не сакам на мене да е добре, я сакам на Вуте да е зле" ......

    Коментиран от #13

    07:00 25.07.2026

  • 12 Емил

    1 12 Отговор

    До коментар #10 от "Хитър Петър":

    Съгласен съм с нея, копейката не го интуресува човешкия живот и терора който сее блатната кочина, важно е нафтата да му е по евтина и да има за ракия и чалга!

    07:07 25.07.2026

  • 13 Последния Софиянец

    2 13 Отговор

    До коментар #11 от "Емил":

    В калния нужник който лижете цял живот дизела е по 300 рубли, а зарлатата 30 000, скотляк задунайски.

    Коментиран от #17, #20, #22

    07:09 25.07.2026

  • 14 Ъъъ

    9 1 Отговор
    Украйна успешно потапя Европа - финансово, военно и политически. Европа е без пари, без оръжие и разединена....Довчерашни коалиционни партньори, днес вече се се понасят заради Украйна... 🤣

    07:10 25.07.2026

  • 15 Сатана Z

    0 10 Отговор
    Само от млатене разбира блатара и раба му продажен.

    07:11 25.07.2026

  • 16 Ъъъ

    1 10 Отговор
    Но трябва да признаем, че най потопи алкохолната джамахирия за няма и 5 години и завря ботокса в калния бункер доживот.

    07:13 25.07.2026

  • 17 Ъъъ

    8 0 Отговор

    До коментар #13 от "Последния Софиянец":

    В България, с една минимална заплата можеш да си купиш 400 литра дизел. Говорим за държава, която е в Клуба на богатите.... 🤣

    07:15 25.07.2026

  • 18 Студопор

    8 0 Отговор
    Русофобчетата как така още не са ревали, че АзГ са руска партия и че Германия обслужва руски интереси? 😁😁😁

    07:16 25.07.2026

  • 19 управляващите в Германия

    5 0 Отговор
    Ще продължават да слушат урсулето и няма да защитят държавата си .
    Меркел я направи министър на отбраната - голяма грешка . После за да се отърват от нея я пратиха в Брюксел .

    07:17 25.07.2026

  • 20 в нужника си ти брат

    9 0 Отговор

    До коментар #13 от "Последния Софиянец":

    Заплатите в Русия и България са еднакви , ама цените там са три пъти по ниски .

    07:19 25.07.2026

  • 21 Гост

    2 0 Отговор
    Укрополитиците са нашата на сащ срещу Европа.

    07:21 25.07.2026

  • 22 Гост

    5 1 Отговор

    До коментар #13 от "Последния Софиянец":

    Я, още един, който не е излизал от Дрисалци, но много разправя как било в Русия?!
    Волейболистът ни го обясни ясно за всички партенки: хората там живеят с по-висок стандарт от тук. Няма купони. Няма опашки за бензин. Няма нищо от онова, което дойчемедия ти набива в празното таванско помещение.

    07:24 25.07.2026

  • 23 Зеленски е прав в случая

    3 2 Отговор
    Украйна няма нищо общо с това. Нито е имала техническата възможност да го извърши без службите на НАТО в района.
    Не напразно датското и шведското разследване бе засекретено.
    Да нарочат Украйна им бе най- удобно тогава защото за нея могат да кажат, че била нападната непредизвикано и пълномащабно затова да им простят гермаците.
    Виновниците винаги искат да излязат сухи, а Украйна да го отнася. Както винаги до сега!

    Джо Байдън и покорния Шолц

    Коментиран от #25, #28

    07:26 25.07.2026

  • 24 Много точно

    3 0 Отговор
    ..."трайното извеждане от експлоатация на „Северен поток“ облагодетелства трети страни, които целят дългосрочно преразпределяне на енергийния пазар в Европа."

    07:31 25.07.2026

  • 25 Ъъъ

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Зеленски е прав в случая":

    Правиш ли разлика между "поръчител" и "изпълнител"? Защото въпросният украинец е от вторите... Това е извършено от украински водолази, а не от руски, както се твърдеше . Щото тогава обвиниха Русия за взрива, нали? 🤣

    07:51 25.07.2026

  • 26 Санкциите работят

    2 0 Отговор
    Авъ, германците ще си отворят очите, че всичко това идва от САЩ

    07:53 25.07.2026

  • 27 ганев

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Няма нужда от Помощ за Украйна":

    ДУМКАТ..ТЕ...ОТЗАД

    07:57 25.07.2026

  • 28 Гост

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Зеленски е прав в случая":

    Вероятно е така. Украйна си подложи Д-то за пари и сега се чуди защо и го......

    07:57 25.07.2026

  • 29 Ами

    2 0 Отговор
    Европейците отново са жертва на маниакалната си, вековна омраза към руснаците, които са най-голямата източнославянска етническа група, изповядваща източноправославно християнство. Този расов предразсъдък едва ли ще бъде преодолян и с тази война.

    07:58 25.07.2026

  • 30 ганев

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Атина Палада":

    ЗАПАЗИХ ТИ ЧАС...ПРИ..ПСИХИАТЪР....МОЛЯ ТЕ НЕ ..ЗАКЪСНЯВАЙ ПАК

    07:59 25.07.2026

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