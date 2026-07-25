Политическото напрежение в Германия достигна критична точка, след като Федералната прокуратура официално повдигна обвинения срещу украинския държавен служител и военен Серхий К. за участие в детонацията на газопроводите „Северен поток“.

На този фон опозиционната партия „Алтернатива за Германия“ (АзГ) излезе с остра позиция и поиска пълно прекратяване на финансовата и военната подкрепа за Украйна. Същевременно представители на Бундестага изразиха позиция, че мащабният саботаж обслужва стратегическите икономически и политически интереси на трети страни.

„Алтернатива за Германия“ настоява за финансово и военно ембарго

Съпредседателят на АзГ Тино Хрупала обяви, че събраните от разследването доказателства са напълно достатъчни, за да може Берлин да преразгледа настоящата си външна политика. Според изявление на партийното ръководство, цитирано в разследващ материал на германското издание Welt, взривовете над енергийната инфраструктура в Балтийско море представляват „директен удар срещу германската индустрия и икономическа независимост“.

Лидерът на АзГ Алис Вайдел отиде още по-далеч по време на изслушвания, отразявайки позицията на Бундестага в своя YouTube канал, като заяви, че Германия трябва да изиска официални компенсации от Киев за унищожаването на достъпа до евтини енергийни ресурси. От партията подчертават, че е недопустимо да се субсидира държава, чиито структури са официално обвинени от германското правосъдие в извършването на военни престъпления срещу цивилна критична инфраструктура.

Бундестагът: Саботажът е в интерес на трети страни

Докато АзГ използва случая за радикална промяна на курса, в самия Бундестаг се засилват дебатите относно геополитическите печеливши от кризата. По време на парламентарни дискусии, документирани в хрониките на информационната агенция Reuters (reuters.com), депутати от различни политически сили посочиха, че трайното извеждане от експлоатация на „Северен поток“ облагодетелства трети страни, които целят дългосрочно преразпределяне на енергийния пазар в Европа и отслабване на германските индустриални позиции.

Въпреки сериозния натиск от опозицията, правителствената коалиция в Берлин се опитва да разграничи наказателното преследване на извършителите от легитимната отбранителна помощ за Киев. От своя страна, украинският президент Володимир Зеленски категорично отрече участието на официалното правителство в Киев, като предложи провеждането на съвместно разследване, цитиран от BBC.

Съдебният процес в Хамбург срещу обвиняемия Серхий К. остава едно от най-чувствителните политически събития в Европа, което заплашва да преформатира съюзите в рамките на Европейския съюз.