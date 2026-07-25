Политическото напрежение в Германия достигна критична точка, след като Федералната прокуратура официално повдигна обвинения срещу украинския държавен служител и военен Серхий К. за участие в детонацията на газопроводите „Северен поток“.
На този фон опозиционната партия „Алтернатива за Германия“ (АзГ) излезе с остра позиция и поиска пълно прекратяване на финансовата и военната подкрепа за Украйна. Същевременно представители на Бундестага изразиха позиция, че мащабният саботаж обслужва стратегическите икономически и политически интереси на трети страни.
„Алтернатива за Германия“ настоява за финансово и военно ембарго
Съпредседателят на АзГ Тино Хрупала обяви, че събраните от разследването доказателства са напълно достатъчни, за да може Берлин да преразгледа настоящата си външна политика. Според изявление на партийното ръководство, цитирано в разследващ материал на германското издание Welt, взривовете над енергийната инфраструктура в Балтийско море представляват „директен удар срещу германската индустрия и икономическа независимост“.
Лидерът на АзГ Алис Вайдел отиде още по-далеч по време на изслушвания, отразявайки позицията на Бундестага в своя YouTube канал, като заяви, че Германия трябва да изиска официални компенсации от Киев за унищожаването на достъпа до евтини енергийни ресурси. От партията подчертават, че е недопустимо да се субсидира държава, чиито структури са официално обвинени от германското правосъдие в извършването на военни престъпления срещу цивилна критична инфраструктура.
Бундестагът: Саботажът е в интерес на трети страни
Докато АзГ използва случая за радикална промяна на курса, в самия Бундестаг се засилват дебатите относно геополитическите печеливши от кризата. По време на парламентарни дискусии, документирани в хрониките на информационната агенция Reuters (reuters.com), депутати от различни политически сили посочиха, че трайното извеждане от експлоатация на „Северен поток“ облагодетелства трети страни, които целят дългосрочно преразпределяне на енергийния пазар в Европа и отслабване на германските индустриални позиции.
Въпреки сериозния натиск от опозицията, правителствената коалиция в Берлин се опитва да разграничи наказателното преследване на извършителите от легитимната отбранителна помощ за Киев. От своя страна, украинският президент Володимир Зеленски категорично отрече участието на официалното правителство в Киев, като предложи провеждането на съвместно разследване, цитиран от BBC.
Съдебният процес в Хамбург срещу обвиняемия Серхий К. остава едно от най-чувствителните политически събития в Европа, което заплашва да преформатира съюзите в рамките на Европейския съюз.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Заради укрите
Коментиран от #5
06:32 25.07.2026
2 Няма нужда от Помощ за Украйна
Скоро Путин Хвърля бялата кърпа
Коментиран от #7, #9, #27
06:35 25.07.2026
3 Ха добър ден
06:42 25.07.2026
4 Последния Софиянец
Коментиран от #11
06:44 25.07.2026
5 Атина Палада
До коментар #1 от "Заради укрите":По подло, малоумно, пошло и продажно от куупейката е само пияния ви робовладелец.
Коментиран от #10, #30
06:45 25.07.2026
6 Атлантист-
06:50 25.07.2026
7 Ха Ха
До коментар #2 от "Няма нужда от Помощ за Украйна":Нещо си се размечтал по атлантически, като Напольон и онзи с мустачките
06:52 25.07.2026
8 Обективни истини
06:58 25.07.2026
9 освен
До коментар #2 от "Няма нужда от Помощ за Украйна":твоя мозък нищо друго не думкат камлои пък без нато…
06:59 25.07.2026
10 Хитър Петър
До коментар #5 от "Атина Палада":Ти какво долно и продажно лике си, да ти Ее Пп Мм
Коментиран от #12
06:59 25.07.2026
11 Емил
До коментар #4 от "Последния Софиянец":А за теб какво остава - дизел по 1.65 евро, цени на хранителни продукти редовно растящи, ужасно глупавото " я не сакам на мене да е добре, я сакам на Вуте да е зле" ......
Коментиран от #13
07:00 25.07.2026
12 Емил
До коментар #10 от "Хитър Петър":Съгласен съм с нея, копейката не го интуресува човешкия живот и терора който сее блатната кочина, важно е нафтата да му е по евтина и да има за ракия и чалга!
07:07 25.07.2026
13 Последния Софиянец
До коментар #11 от "Емил":В калния нужник който лижете цял живот дизела е по 300 рубли, а зарлатата 30 000, скотляк задунайски.
Коментиран от #17, #20, #22
07:09 25.07.2026
14 Ъъъ
07:10 25.07.2026
15 Сатана Z
07:11 25.07.2026
16 Ъъъ
07:13 25.07.2026
17 Ъъъ
До коментар #13 от "Последния Софиянец":В България, с една минимална заплата можеш да си купиш 400 литра дизел. Говорим за държава, която е в Клуба на богатите.... 🤣
07:15 25.07.2026
18 Студопор
07:16 25.07.2026
19 управляващите в Германия
Меркел я направи министър на отбраната - голяма грешка . После за да се отърват от нея я пратиха в Брюксел .
07:17 25.07.2026
20 в нужника си ти брат
До коментар #13 от "Последния Софиянец":Заплатите в Русия и България са еднакви , ама цените там са три пъти по ниски .
07:19 25.07.2026
21 Гост
07:21 25.07.2026
22 Гост
До коментар #13 от "Последния Софиянец":Я, още един, който не е излизал от Дрисалци, но много разправя как било в Русия?!
Волейболистът ни го обясни ясно за всички партенки: хората там живеят с по-висок стандарт от тук. Няма купони. Няма опашки за бензин. Няма нищо от онова, което дойчемедия ти набива в празното таванско помещение.
07:24 25.07.2026
23 Зеленски е прав в случая
Не напразно датското и шведското разследване бе засекретено.
Да нарочат Украйна им бе най- удобно тогава защото за нея могат да кажат, че била нападната непредизвикано и пълномащабно затова да им простят гермаците.
Виновниците винаги искат да излязат сухи, а Украйна да го отнася. Както винаги до сега!
Джо Байдън и покорния Шолц
Коментиран от #25, #28
07:26 25.07.2026
24 Много точно
07:31 25.07.2026
25 Ъъъ
До коментар #23 от "Зеленски е прав в случая":Правиш ли разлика между "поръчител" и "изпълнител"? Защото въпросният украинец е от вторите... Това е извършено от украински водолази, а не от руски, както се твърдеше . Щото тогава обвиниха Русия за взрива, нали? 🤣
07:51 25.07.2026
26 Санкциите работят
07:53 25.07.2026
27 ганев
До коментар #2 от "Няма нужда от Помощ за Украйна":ДУМКАТ..ТЕ...ОТЗАД
07:57 25.07.2026
28 Гост
До коментар #23 от "Зеленски е прав в случая":Вероятно е така. Украйна си подложи Д-то за пари и сега се чуди защо и го......
07:57 25.07.2026
29 Ами
07:58 25.07.2026
30 ганев
До коментар #5 от "Атина Палада":ЗАПАЗИХ ТИ ЧАС...ПРИ..ПСИХИАТЪР....МОЛЯ ТЕ НЕ ..ЗАКЪСНЯВАЙ ПАК
07:59 25.07.2026