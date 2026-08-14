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Полша прехвърля МиГ-29 на Украйна срещу дронове
  Тема: Украйна

Полша прехвърля МиГ-29 на Украйна срещу дронове

14 Август, 2026 06:25, обновена 14 Август, 2026 06:32 1 001 31

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Варшава и Киев възобновиха преговорите за изтребителите, докато САЩ алармират за сериозен недостиг на войници в украинската армия

Полша прехвърля МиГ-29 на Украйна срещу дронове - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Полша има готовност да прехвърли бойни самолети МиГ-29 на Украйна през следващите седмици в замяна на модерни технологии за дронове.

Документите и детайлите по сделката отново са на масата на преговорите, съобщават официални източници от полското Министерство на националната отбрана. Паралелно с това американското военно разузнаване излезе с критичен доклад, предупреждаващ за остър недостиг на личен състав в украинските въоръжени сили, което застрашава стабилността на фронтовата линия.

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Обрат в отношенията: Изтребители срещу безпилотни технологии

Процесът по прехвърлянето на оставащите полски изтребители съветско производство премина през сериозни дипломатически перипетии. Първоначалното споразумение беше временно замразено, след като полският министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш обяви, че Киев е забавил изпълнението на ангажиментите си по споделяне на безпилотни технологии. Впоследствие Варшава дори демонстрира дипломатическа маневра, загатвайки за потенциален интерес от страна на България към същите машини, което стимулира украинската страна бързо да се върне на масата за преговори с конкретни насрещни предложения.

Според актуална информация от заместник-министъра на отбраната на Полша Цезария Собковяк-Чарнетска, цитирана от United24 Media, Киев е предоставил напълно нова, конкретна оферта за обмен. Тя предвижда доставката на авангардни украински дронове и системи за управление срещу изтребителите МиГ-29. Политическото решение се очаква в рамките на "най-много няколко седмици". Четири от тези самолети вече са официално заличени от активите на полските ВВС и са прехвърлени към Агенцията за въоръжение, което е последната бюрократична стъпка преди техния експорт, пише специализираният авиационен портал MiGFlug.

Спешната нужда от авиация за Киев се засилва и от продължаващите инциденти на бойното поле. Преди дни украински изтребител МиГ-29 се разби в Одеска област по време на мисия за прехващане на руски безпилотни апарати, което допълнително оголи въздушната отбрана на страната.

Американското разузнаване: Критичен дефицит на жива сила в Украйна

Докато военновъздушните сили на Украйна очакват подкрепление, сухопътните войски се сблъскват с още по-дълбок и структурен проблем. Новият доклад на разузнаването на САЩ (ODNI), чийто обмен на данни с Киев наскоро бе напълно възстановен до пиковите си нива, констатира опасна липса на персонал в редиците на украинската армия.

Според анализи на американския мозъчен тръст Център за стратегически и международни изследвания (CSIS) и доклади на Hudson Institute, мобилизационният капацитет на Украйна е подложен на върхово изпитание. Въпреки запазения висок морал и разширяването на програмите за местно производство на оръжия, липсата на достатъчно обучени войници на фронта ограничава възможностите за ротация на изтощените подразделения. Американското разузнаване предупреждава, че без спешни реформи в набора на персонал и засилена логистична подкрепа от Запада, численото превъзходство на противника може да окаже критичен натиск върху отбранителните линии в ключови направления.

Конфликтът навлиза в логистична фаза на пълно изтощение, където балансът между високотехнологичните доставки (като полските самолети и ракети Patriot) и реалното присъствие на жива сила на терен ще определи хода на събитията преди настъпването на зимния сезон.


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 тАвАрищ Румене, чем дела?

    13 12 Отговор
    Ко ши праИм ся чичо Румене ?

    Коментиран от #25

    06:34 14.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 горски

    23 3 Отговор
    Не така ,не така....трябва фронта да се държи---мобилизирайте децата и бабите.Дайте им по един Миг и един Патриот и победата е ваша....

    06:38 14.08.2026

  • 4 Реалист

    17 6 Отговор
    Укрофашистите нямат живи пилоти за Миг 29

    06:39 14.08.2026

  • 5 А ние си купуваме Фъ 16

    18 5 Отговор
    МиГ-31 Foxhound: Най-бързият активен боен самолет на въоръжение в света днес. Развива малка свръхзвукова скорост от над 3000 км/ч на височина и служи за дългообхватен прехващач.МиГ-25 Foxbat: Историческият абсолютен рекорд по скорост за сериен изтребител (достигал до Mach 3.2 при изключителни режими), проектиран от съветското конструкторско бюро през Студената война.

    06:39 14.08.2026

  • 6 А Зеленски

    18 2 Отговор
    Се загрижил за мобилизацията в Русия, завиждайки че все още имат хора... За разлика от Украйна

    06:39 14.08.2026

  • 7 осраински

    15 3 Отговор
    В украйна останаха само бесарабските българи,Време е да си подредят държавата

    06:42 14.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 име

    15 1 Отговор
    Укрите нали всяка година си купуват по 100 Рафала и 100 Миража от фpeнcкия гaлфoн? За кво са им руски самолети, нали искат да се изчистят от всичко руско? Ся пак русваците трябва да им помагат, да ги оттървават от тея МиГове!

    06:47 14.08.2026

  • 11 Топчията

    13 2 Отговор
    Уудрий яко бандерите с Бандерола !

    06:47 14.08.2026

  • 12 румен хибрида

    2 10 Отговор
    пак е отсвирен

    06:47 14.08.2026

  • 13 ВЪПРОС КЪМ COPОСHЯТА

    14 3 Отговор
    Бандерите сключиха договор с Грипен за нови самолети. И те ли станаха копейки, щом искат да се въоръжават с Грипени?

    06:49 14.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ПБДБ

    3 5 Отговор
    А за Мунчо просяка 🍌-29 😆

    06:57 14.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Мишел

    10 3 Отговор
    Украйна има само критичен недостиг на месо за фронта и на площи за нови военни гробища. В останалото е цъфнала и вързала.

    07:02 14.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Според теб

    1 3 Отговор

    До коментар #18 от "за наще мигове нещо казаха ли?":

    Къде са нали се разбиха колко пилоти загинаха под вещото управление на ортака на Мунчо от ВВС ?

    07:07 14.08.2026

  • 21 Полска мишка

    5 0 Отговор
    Нема начин. Натискат ме.

    07:07 14.08.2026

  • 22 Воци

    0 2 Отговор
    Айдеее, наште шапкари дуат чорбата

    07:09 14.08.2026

  • 23 ДО ПОСЛЕДНИЯ ОКРАИНЕЦ

    1 0 Отговор
    НЕМы ХЛОПЦы.

    07:12 14.08.2026

  • 24 Странно до кога

    4 1 Отговор
    киевската хунта ще живее с илюзията, че може да победи Русия или поне да спре собствения си колапс чрез просене на подаяния от тук и там? Не са ли разбрали още, че усилията им да се бият с руснаците, дори и с помощта на петдесетина държави, е causa perduta и, че ги използват само като инструмент за дразнене на Русия? Повече от ясно е на мнозинството хора, че каквото са намислили за Русия няма да стане, но Украйна ще стане само географско название на една територия, съседна на Полва, Беларус, Русия, без никакво значение в геополитиката...

    07:14 14.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 има готовност

    0 0 Отговор
    или прехвърля? Накой тъп ли е или доказано тъп ?

    07:31 14.08.2026

  • 31 само питам

    0 0 Отговор
    някой да каже къде са българските мигове които пратихме за ремонт в полша?

    07:35 14.08.2026

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