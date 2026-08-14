Полша прехвърля МиГ-29 на Украйна срещу дронове

Полша има готовност да прехвърли бойни самолети МиГ-29 на Украйна през следващите седмици в замяна на модерни технологии за дронове.

Документите и детайлите по сделката отново са на масата на преговорите, съобщават официални източници от полското Министерство на националната отбрана. Паралелно с това американското военно разузнаване излезе с критичен доклад, предупреждаващ за остър недостиг на личен състав в украинските въоръжени сили, което застрашава стабилността на фронтовата линия.

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Обрат в отношенията: Изтребители срещу безпилотни технологии

Процесът по прехвърлянето на оставащите полски изтребители съветско производство премина през сериозни дипломатически перипетии. Първоначалното споразумение беше временно замразено, след като полският министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш обяви, че Киев е забавил изпълнението на ангажиментите си по споделяне на безпилотни технологии. Впоследствие Варшава дори демонстрира дипломатическа маневра, загатвайки за потенциален интерес от страна на България към същите машини, което стимулира украинската страна бързо да се върне на масата за преговори с конкретни насрещни предложения.

Според актуална информация от заместник-министъра на отбраната на Полша Цезария Собковяк-Чарнетска, цитирана от United24 Media, Киев е предоставил напълно нова, конкретна оферта за обмен. Тя предвижда доставката на авангардни украински дронове и системи за управление срещу изтребителите МиГ-29. Политическото решение се очаква в рамките на "най-много няколко седмици". Четири от тези самолети вече са официално заличени от активите на полските ВВС и са прехвърлени към Агенцията за въоръжение, което е последната бюрократична стъпка преди техния експорт, пише специализираният авиационен портал MiGFlug.

Спешната нужда от авиация за Киев се засилва и от продължаващите инциденти на бойното поле. Преди дни украински изтребител МиГ-29 се разби в Одеска област по време на мисия за прехващане на руски безпилотни апарати, което допълнително оголи въздушната отбрана на страната.

Американското разузнаване: Критичен дефицит на жива сила в Украйна

Докато военновъздушните сили на Украйна очакват подкрепление, сухопътните войски се сблъскват с още по-дълбок и структурен проблем. Новият доклад на разузнаването на САЩ (ODNI), чийто обмен на данни с Киев наскоро бе напълно възстановен до пиковите си нива, констатира опасна липса на персонал в редиците на украинската армия.

Според анализи на американския мозъчен тръст Център за стратегически и международни изследвания (CSIS) и доклади на Hudson Institute, мобилизационният капацитет на Украйна е подложен на върхово изпитание. Въпреки запазения висок морал и разширяването на програмите за местно производство на оръжия, липсата на достатъчно обучени войници на фронта ограничава възможностите за ротация на изтощените подразделения. Американското разузнаване предупреждава, че без спешни реформи в набора на персонал и засилена логистична подкрепа от Запада, численото превъзходство на противника може да окаже критичен натиск върху отбранителните линии в ключови направления.

Конфликтът навлиза в логистична фаза на пълно изтощение, където балансът между високотехнологичните доставки (като полските самолети и ракети Patriot) и реалното присъствие на жива сила на терен ще определи хода на събитията преди настъпването на зимния сезон.