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Руският удар край Киев убил служител на полска военна компания
  Тема: Украйна

Руският удар край Киев убил служител на полска военна компания

25 Юли, 2026 10:56, обновена 25 Юли, 2026 10:59 1 335 52

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  • русия-
  • украйна-
  • удар

Външното министерство във Варшава потвърди за инцидента край Киев, пострадали чужденци получават спешна консулска помощ

Руският удар край Киев убил служител на полска военна компания - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Служител на полска компания от отбранителния сектор е бил убит при масиран руски ракетен удар по Киевска област.

Трагичната новина съобщи авторитетното военно издание Defence24, позовавайки се на свои източници. Атаката бе извършена по време на изложение за военни технологии и дронове „Defense Demo Day & Defense Expo“.

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Полското Министерство на външните работи официално потвърди информацията, пише pravda.com.ua. Официалният говорител на ведомството Мачей Вевиор заяви в социалната мрежа X, че Полша остро осъжда поредните брутални руски удари.

В официалното изявление се посочва още, че загиналият не е полски гражданин, но е работил за отбранителната индустрия на страната.

Според полското Министерство на външните работи, останалите пострадали при атаката веднага са получили навременна консулска помощ на място, допълва interfax.com.ua.

При балистичния удар в Киевска област общо са загинали най-малко 10 души, а близо 100 са ранени.


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Без име

    87 4 Отговор
    А Русия реши вчера да не пропусне украинското изложение за въоръжение в Киевска област, като представи балистичната ракета 9М723 за тактическия ракетен комплекс „Искандер-М“. Зашеметяваща презентация!

    11:00 25.07.2026

  • 2 А ПОЛСКИЯТ СЛУЖИТЕЛ

    86 1 Отговор
    ЧИЙ МУ ГО ДИРИ У КИЕВ?!

    Коментиран от #46

    11:01 25.07.2026

  • 3 Патриарха

    48 1 Отговор
    - Сега ще иде на място хладно, място злачно, където няма ни радост, ни печал...

    11:01 25.07.2026

  • 4 Амчи кво прави

    58 1 Отговор
    той там? Сам си е виновен...

    Коментиран от #24

    11:01 25.07.2026

  • 5 Оня с рикията

    47 1 Отговор
    Рисковете на професията.

    11:01 25.07.2026

  • 6 Зеления път

    61 2 Отговор
    Зеленото е зла прокоба.. Който иска да му служи е обречен.

    Коментиран от #31

    11:02 25.07.2026

  • 7 Шляките къв го стииискат

    47 1 Отговор
    край Киев? Мммм?

    11:03 25.07.2026

  • 8 Луганск

    47 2 Отговор
    Руският Киев!

    САЩ и англосаксонците ги чака смърт!!

    Нация от убийци, грабители и лъжци - американската, англосаксонската и еврейската - подлежи на унищожение! Те и фашистите са едно и също!

    Живеещи за сметка на унищожението на милиони хора и десетки държави! Вие, България и целият Европейски съюз, сте роби на тази шепа западни елити!

    Сега те са се събрали да разпространяват своето атомно оръжие! Дадоха разрешение за производство на ядрени оръжия на Германия и Саудитска Арабия, а на Финландия - заповед за разполагане на атомни ракети, точно както и на своя роб България за разполагане на натовски войски и оръжия!

    Завладяната и разграбена току-що Венецуела ще продължи да вегетира при тях като роб!

    Това искат да направят и с Иран!

    И само Русия намери сили да се противопостави на тези западни фашистки англосаксонски свине! Русия се противопоставя на всички тези 60 западни страни и техните роби!

    Западният малък англосаксонски и еврейски свят за пореден път нападна Русия, използвайки цялото си въоръжение, специалисти и бившата, окупирана от тях Украйна, като таран! Това не е ново! Така беше и с вашите Карл XII, Наполеон и Хитлер!

    НО ТОЗИ ПЪТ РУСИЯ ПОБЕЖДАВА ВСИЧКИ ТЕЗИ ЗАПАДНИ ФАШИСТИ, НА ТЯХНАТА ЛЪЖА ВЕЧЕ НИКОЙ НЕ ВЯРВА! СМЪРТ ЗА АНГЛОСАКСОНЦИТЕ! РУСИЯ ЩЕ НАПРАВИ ЦЕЛИЯ СВЯТ СВОБОДЕН, ЩЕ ОСВОБОДИ ВСИЧКИ РОБИ!!

    Коментиран от #16, #17

    11:04 25.07.2026

  • 9 стоян георгиев

    25 0 Отговор
    Това е сигурно нато генерала...

    11:06 25.07.2026

  • 10 Ти му казваш:

    46 2 Отговор
    Недей ила! То пак ила! Лавров предупреди чужденците да напуснат Киев, че ще има бангаранга. Какво не е разбрал поляка? Киев е град под обстрел. Екскурзиите в Киев приключиха. Какво не е ясно?

    Коментиран от #15

    11:07 25.07.2026

  • 11 име

    40 1 Отговор
    Праведните медии до внимават с добрите новини, че убитите ще излезнат повече от 10 и за пореден път няма да се вържат с твърденията на киевската хунна.

    Коментиран от #43

    11:08 25.07.2026

  • 12 Робот

    25 4 Отговор
    Неправителствени източници в Русия предупреждават народа на Украйна че предстои удар от небето не от дронове а от бойни изтребители..! Съотношението на страните е 1600 бойни единици във въздуха за Русия....130 за Украйна..!!

    Коментиран от #47

    11:08 25.07.2026

  • 13 хаха

    1 24 Отговор
    А байганьовските ориенталци ревяха как "мъ тоооо и на пуляците им е писнало вече от тези ба!"

    ХАХАХА
    А ревете от бе безполезни блятници охвърляни в кафяво!

    11:09 25.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 да де,

    44 2 Отговор

    До коментар #10 от "Ти му казваш:":

    ама той не бил поляк, а някакъв чужд гражданин, вероятно украинец, работещ за Полша. По-странното е друг - що за малоумник трябва да си, че да цъфнеш на изложение на военна техника и да си вярваш, че ще останеш цял? Една молекула мозък ти трябва, за да се досетиш, че руснаците няма да пропуснат да посетят такова значимо събитие.

    Коментиран от #19, #25

    11:10 25.07.2026

  • 16 хаха

    2 34 Отговор

    До коментар #8 от "Луганск":

    Още Паисий ти го е написал бе блятник неграмотен.

    Русите са в Кийв, а писслямистките монголоиди са московитска пасмина.

    11:11 25.07.2026

  • 17 Пенсионер 69 годишен

    25 6 Отговор

    До коментар #8 от "Луганск":

    Длъжни сме, приятел. България е член на НАТО и ЕС. Само дано не започнат да изпращат български офицери в Украйна. Нямат право да откажат, ако получат заповед и ще има българки вдовици. Всичко зависи от Урсула. Тя командва Европа.

    Коментиран от #34

    11:11 25.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Друсано русначе

    2 30 Отговор

    До коментар #15 от "да де,":

     "..Една молекула мозък.."

    Една молекула е мозъка на pycoдe6ила !!!
    Това е научен Факт 👈

    11:13 25.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Мисит

    25 2 Отговор
    Е,,чий гражданин е,,тоз Полски служител,,,да кажат,,,на Папуа Нова Гвинея ли,,,?

    11:14 25.07.2026

  • 22 Сатана Z

    27 1 Отговор
    Изложбата на военна техника съвместно с западните представители на оръжейни компании за съвместно производство е била широко отразена в украинската преса ,за което Укрожопите сами са си виновни.
    Получи се същото като с американският сенатор Линдзи Греъм,който беше неутрализиран с руски дрон Шахед при посещението си в работилница за сглобяване на дронове при посещението си в Kyiv.

    11:14 25.07.2026

  • 23 К о РА МИ НЕ ДИРИ ТАМ

    18 1 Отговор
    АМА МАЙ НЕ Е САМО ЕДИН

    11:15 25.07.2026

  • 24 Ерноган

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Амчи кво прави":

    Като Иван Милев

    11:16 25.07.2026

  • 25 Хмм

    16 0 Отговор

    До коментар #15 от "да де,":

    защото руснаците не посягаха на чужденци, но украинците атакуваха бизнеса с уайлдбериз, който засяга милиони потребители, затова атакуваха полигона, нопо-важни са ударите по търговските кораби, пристанищата в Николаев и Одеса са блокирани, вероятно и в българския Измаил

    11:17 25.07.2026

  • 26 Катър

    14 2 Отговор

    До коментар #20 от "хаха":

    Съюзници на Хитлер са били българските фашета,чиито внуци управляват в момента БГ.
    Всички знаят как да свършили като храна на 🐷 в Белене

    Коментиран от #30

    11:17 25.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Нзелен

    14 0 Отговор
    Стига бе, поляк ли! А ние си мислехме, че е бил Нгоро Бабоне от Ботсвана......

    11:17 25.07.2026

  • 29 Ставай

    10 0 Отговор
    Страна огромная

    11:18 25.07.2026

  • 30 хаха

    1 13 Отговор

    До коментар #26 от "Катър":

    Я реви още бе охвърлян в кафяво и неграмотен блятник!

    Гнусен фашизоидно писслямистки блятник.

    Коментиран от #38

    11:20 25.07.2026

  • 31 Коста

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Зеления път":

    Че то никой не иска

    11:20 25.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Гъби Гъбев отиде

    9 1 Отговор

    До коментар #17 от "Пенсионер 69 годишен":

    но не се върна да каже как е.

    11:29 25.07.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 нннн

    11 0 Отговор
    Ама никой ли не е казал на посетителите, че там се стреля и е опасно?

    11:31 25.07.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Катър

    16 0 Отговор

    До коментар #30 от "хаха":

    Жалко,че комунистите не избиха фашетата до 9то коляно .Грешка,която няма да се повтори в бъдеще.

    11:38 25.07.2026

  • 39 Боа

    9 1 Отговор
    Куев провеждаше там изложба за БПЛА и др.военно оборудование.Жертвите са много повече!

    11:46 25.07.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Четене с разбиране

    4 0 Отговор
    Служител на полска компания и не полски гражданин. Поляците са страхливци, никой не иска да представя собствената си компания, като всички западняци. Но е добър повод за миене по медиите, трудно разбират, че не е поляк, трябва четене с разбиране.

    11:53 25.07.2026

  • 43 Бай Пунди Говнокомандващия

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "име":

    И после се събуди в локва от собствен шит😂

    Коментиран от #52

    11:56 25.07.2026

  • 44 Григор

    3 0 Отговор
    Какъв го дири там?! Каквото търсил, намерил!

    11:58 25.07.2026

  • 45 Анонимен

    4 0 Отговор
    И нашият евроатлантически отпадък Съби Събев така се разхождаше до Украйна за да се прави на помагач докато не го настигна един Искандер и него заедно с антуража му. Останки нямаше!

    11:58 25.07.2026

  • 46 Много ясно

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "А ПОЛСКИЯТ СЛУЖИТЕЛ":

    Служител на военна компания, разбирай НАТО.

    12:00 25.07.2026

  • 47 Бай Пунди Говнокомандващия

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "Робот":

    И после се събуди в локва от собствен шит 😂

    Коментиран от #49

    12:01 25.07.2026

  • 48 УайноМетт

    3 0 Отговор
    Къв го дирел Пшеккката в района на военни действия ?Има табела ,Опастност !!!Мечки гризли в гората !!!

    12:13 25.07.2026

  • 49 Архимандрисандрит Бибиян

    1 1 Отговор

    До коментар #47 от "Бай Пунди Говнокомандващия":

    Лап Пай У Йотт ,дупнишки звездобраец хъесоссс ,не само. оцелелият само брат Галев иска облекчение !

    12:16 25.07.2026

  • 50 Вие осъждате Те осъждат...

    2 1 Отговор
    Военната помощ която оказвате на хунтата в Киев за да избивате руснаци , вие и целият Западен свят. Руснаците имат ли право да се защитят или са "" нация която няма право да съществува"" , както твърди Драпати .

    12:19 25.07.2026

  • 51 койдазнай

    0 1 Отговор
    Полякът е паднал в борбата с руските нацисти! За това дин ден ще има паметник на Червения площад, а саможертвата му ще се изучава в часовете по история в руските училища.

    12:22 25.07.2026

  • 52 Архимандрисандрит Бибиян

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Бай Пунди Говнокомандващия":

    Лап Пай У Йотт ,дупнишки звездобраец хъесоссс ,не само. оцелелият само брат Галев иска облекчение и на мен ми се .....бее !

    12:24 25.07.2026

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