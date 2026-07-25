Руският удар край Киев убил служител на полска военна компания

Служител на полска компания от отбранителния сектор е бил убит при масиран руски ракетен удар по Киевска област.
Трагичната новина съобщи авторитетното военно издание Defence24, позовавайки се на свои източници. Атаката бе извършена по време на изложение за военни технологии и дронове „Defense Demo Day & Defense Expo“.
Полското Министерство на външните работи официално потвърди информацията, пише pravda.com.ua. Официалният говорител на ведомството Мачей Вевиор заяви в социалната мрежа X, че Полша остро осъжда поредните брутални руски удари.
В официалното изявление се посочва още, че загиналият не е полски гражданин, но е работил за отбранителната индустрия на страната.
Според полското Министерство на външните работи, останалите пострадали при атаката веднага са получили навременна консулска помощ на място, допълва interfax.com.ua.
При балистичния удар в Киевска област общо са загинали най-малко 10 души, а близо 100 са ранени.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Без име
11:00 25.07.2026
2 А ПОЛСКИЯТ СЛУЖИТЕЛ
Коментиран от #46
11:01 25.07.2026
3 Патриарха
11:01 25.07.2026
4 Амчи кво прави
Коментиран от #24
11:01 25.07.2026
5 Оня с рикията
11:01 25.07.2026
6 Зеления път
Коментиран от #31
11:02 25.07.2026
7 Шляките къв го стииискат
11:03 25.07.2026
8 Луганск
САЩ и англосаксонците ги чака смърт!!
Нация от убийци, грабители и лъжци - американската, англосаксонската и еврейската - подлежи на унищожение! Те и фашистите са едно и също!
Живеещи за сметка на унищожението на милиони хора и десетки държави! Вие, България и целият Европейски съюз, сте роби на тази шепа западни елити!
Сега те са се събрали да разпространяват своето атомно оръжие! Дадоха разрешение за производство на ядрени оръжия на Германия и Саудитска Арабия, а на Финландия - заповед за разполагане на атомни ракети, точно както и на своя роб България за разполагане на натовски войски и оръжия!
Завладяната и разграбена току-що Венецуела ще продължи да вегетира при тях като роб!
Това искат да направят и с Иран!
И само Русия намери сили да се противопостави на тези западни фашистки англосаксонски свине! Русия се противопоставя на всички тези 60 западни страни и техните роби!
Западният малък англосаксонски и еврейски свят за пореден път нападна Русия, използвайки цялото си въоръжение, специалисти и бившата, окупирана от тях Украйна, като таран! Това не е ново! Така беше и с вашите Карл XII, Наполеон и Хитлер!
НО ТОЗИ ПЪТ РУСИЯ ПОБЕЖДАВА ВСИЧКИ ТЕЗИ ЗАПАДНИ ФАШИСТИ, НА ТЯХНАТА ЛЪЖА ВЕЧЕ НИКОЙ НЕ ВЯРВА! СМЪРТ ЗА АНГЛОСАКСОНЦИТЕ! РУСИЯ ЩЕ НАПРАВИ ЦЕЛИЯ СВЯТ СВОБОДЕН, ЩЕ ОСВОБОДИ ВСИЧКИ РОБИ!!
Коментиран от #16, #17
11:04 25.07.2026
9 стоян георгиев
11:06 25.07.2026
10 Ти му казваш:
Коментиран от #15
11:07 25.07.2026
11 име
Коментиран от #43
11:08 25.07.2026
12 Робот
Коментиран от #47
11:08 25.07.2026
13 хаха
ХАХАХА
А ревете от бе безполезни блятници охвърляни в кафяво!
11:09 25.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 да де,
До коментар #10 от "Ти му казваш:":ама той не бил поляк, а някакъв чужд гражданин, вероятно украинец, работещ за Полша. По-странното е друг - що за малоумник трябва да си, че да цъфнеш на изложение на военна техника и да си вярваш, че ще останеш цял? Една молекула мозък ти трябва, за да се досетиш, че руснаците няма да пропуснат да посетят такова значимо събитие.
Коментиран от #19, #25
11:10 25.07.2026
16 хаха
До коментар #8 от "Луганск":Още Паисий ти го е написал бе блятник неграмотен.
Русите са в Кийв, а писслямистките монголоиди са московитска пасмина.
11:11 25.07.2026
17 Пенсионер 69 годишен
До коментар #8 от "Луганск":Длъжни сме, приятел. България е член на НАТО и ЕС. Само дано не започнат да изпращат български офицери в Украйна. Нямат право да откажат, ако получат заповед и ще има българки вдовици. Всичко зависи от Урсула. Тя командва Европа.
Коментиран от #34
11:11 25.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Друсано русначе
До коментар #15 от "да де,":"..Една молекула мозък.."
Една молекула е мозъка на pycoдe6ила !!!
Това е научен Факт 👈
11:13 25.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Мисит
11:14 25.07.2026
22 Сатана Z
Получи се същото като с американският сенатор Линдзи Греъм,който беше неутрализиран с руски дрон Шахед при посещението си в работилница за сглобяване на дронове при посещението си в Kyiv.
11:14 25.07.2026
23 К о РА МИ НЕ ДИРИ ТАМ
11:15 25.07.2026
24 Ерноган
До коментар #4 от "Амчи кво прави":Като Иван Милев
11:16 25.07.2026
25 Хмм
До коментар #15 от "да де,":защото руснаците не посягаха на чужденци, но украинците атакуваха бизнеса с уайлдбериз, който засяга милиони потребители, затова атакуваха полигона, нопо-важни са ударите по търговските кораби, пристанищата в Николаев и Одеса са блокирани, вероятно и в българския Измаил
11:17 25.07.2026
26 Катър
До коментар #20 от "хаха":Съюзници на Хитлер са били българските фашета,чиито внуци управляват в момента БГ.
Всички знаят как да свършили като храна на 🐷 в Белене
Коментиран от #30
11:17 25.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Нзелен
11:17 25.07.2026
29 Ставай
11:18 25.07.2026
30 хаха
До коментар #26 от "Катър":Я реви още бе охвърлян в кафяво и неграмотен блятник!
Гнусен фашизоидно писслямистки блятник.
Коментиран от #38
11:20 25.07.2026
31 Коста
До коментар #6 от "Зеления път":Че то никой не иска
11:20 25.07.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Гъби Гъбев отиде
До коментар #17 от "Пенсионер 69 годишен":но не се върна да каже как е.
11:29 25.07.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 нннн
11:31 25.07.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Катър
До коментар #30 от "хаха":Жалко,че комунистите не избиха фашетата до 9то коляно .Грешка,която няма да се повтори в бъдеще.
11:38 25.07.2026
39 Боа
11:46 25.07.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Четене с разбиране
11:53 25.07.2026
43 Бай Пунди Говнокомандващия
До коментар #11 от "име":И после се събуди в локва от собствен шит😂
Коментиран от #52
11:56 25.07.2026
44 Григор
11:58 25.07.2026
45 Анонимен
11:58 25.07.2026
46 Много ясно
До коментар #2 от "А ПОЛСКИЯТ СЛУЖИТЕЛ":Служител на военна компания, разбирай НАТО.
12:00 25.07.2026
47 Бай Пунди Говнокомандващия
До коментар #12 от "Робот":И после се събуди в локва от собствен шит 😂
Коментиран от #49
12:01 25.07.2026
48 УайноМетт
12:13 25.07.2026
49 Архимандрисандрит Бибиян
До коментар #47 от "Бай Пунди Говнокомандващия":Лап Пай У Йотт ,дупнишки звездобраец хъесоссс ,не само. оцелелият само брат Галев иска облекчение !
12:16 25.07.2026
50 Вие осъждате Те осъждат...
12:19 25.07.2026
51 койдазнай
12:22 25.07.2026
52 Архимандрисандрит Бибиян
До коментар #43 от "Бай Пунди Говнокомандващия":Лап Пай У Йотт ,дупнишки звездобраец хъесоссс ,не само. оцелелият само брат Галев иска облекчение и на мен ми се .....бее !
12:24 25.07.2026