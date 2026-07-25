Руският удар край Киев убил служител на полска военна компания

Служител на полска компания от отбранителния сектор е бил убит при масиран руски ракетен удар по Киевска област.

Трагичната новина съобщи авторитетното военно издание Defence24, позовавайки се на свои източници. Атаката бе извършена по време на изложение за военни технологии и дронове „Defense Demo Day & Defense Expo“.

Още новини от Украйна

Полското Министерство на външните работи официално потвърди информацията, пише pravda.com.ua. Официалният говорител на ведомството Мачей Вевиор заяви в социалната мрежа X, че Полша остро осъжда поредните брутални руски удари.

В официалното изявление се посочва още, че загиналият не е полски гражданин, но е работил за отбранителната индустрия на страната.

Според полското Министерство на външните работи, останалите пострадали при атаката веднага са получили навременна консулска помощ на място, допълва interfax.com.ua.

При балистичния удар в Киевска област общо са загинали най-малко 10 души, а близо 100 са ранени.