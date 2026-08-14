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В неизвестна посока! Русия пусна втори танкер за превоз на втечнен газ по Северния морски път
  Тема: Украйна

В неизвестна посока! Русия пусна втори танкер за превоз на втечнен газ по Северния морски път

14 Август, 2026 16:05 1 640 41

  • русия-
  • северен полюс-
  • арктика-
  • гренландия

Въвеждането на новия кораб има особено значение за Москва заради западните санкции срещу руския енергиен сектор

В неизвестна посока! Русия пусна втори танкер за превоз на втечнен газ по Северния морски път - 1
Reuters Reuters

Вторият нов танкер ледови клас за превоз на втечнен природен газ, построен в Русия, "Константин Посиет", напусна залива Болшой Камен в Приморския край и пое по Северния морски път, показват данни на LSEG, цитирани от "Ройтерс".

Корабът е построен в корабостроителницата "Звезда" - едно от най-модерните корабостроителни предприятия в Русия, и е предназначен за обслужване на проекта "Арктик LNG 2", който е обект на американски санкции.

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Според данните на LSEG "Константин Посиет" трябва да достигне крайната си точка на 30 август. Засега не е посочено към кое пристанище се е насочил газовозът.

Танкерът е от ледови клас Arc7. Корабите от този клас са проектирани за експлоатация в тежките арктически условия и могат да преодоляват лед с дебелина до около два метра.

"Звезда" трябваше да построи общо 15 подобни танкера за "Арктик LNG 2", но западните санкции доведоха до сериозни забавяния на програмата. Ограниченията затрудниха достъпа до чуждестранно оборудване и технологии, необходими за изграждането на специализираните LNG кораби.

Първият построен в Русия ледови танкер за втечнен природен газ от корабостроителницата "Звезда" - "Алексей Косигин", влезе в експлоатация през декември миналата година.

С "Константин Посиет" Русия вече разполага с общо три ледови LNG танкера, позволяващи транспортирането на втечнен газ по Северния морски път. Арктическият маршрут значително съкращава разстоянието между руските LNG терминали и азиатските пазари в сравнение с традиционния маршрут през Суецкия канал.

Въвеждането на новия кораб има особено значение за Москва заради западните санкции срещу руския енергиен сектор. Ограниченията целят да затруднят износа на руски енергийни суровини и съответно приходите, използвани от Москва за финансиране на войната срещу Украйна.

"Арктик LNG 2" е един от ключовите руски проекти за производство на втечнен природен газ в Арктика, но развитието и износът му бяха сериозно затруднени от американските санкции. Наличието на собствен флот от ледови LNG танкери е необходимо за целогодишното транспортиране на продукцията от руските арктически находища.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Укропската тролюха

    15 12 Отговор
    има скоротечен рак с метастази в цялото тяло.

    16:09 14.08.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    14 34 Отговор
    те ВСУ ще го намерят..скоро

    Коментиран от #22, #31

    16:10 14.08.2026

  • 3 Трол

    5 6 Отговор
    Всичките танкери отиват в Бургас на пристанището.

    16:10 14.08.2026

  • 4 Мечтател

    9 45 Отговор
    Ех, да може някое дронче да го посети и да го прати при крайцера "Москва"....

    Коментиран от #28

    16:11 14.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ерноган

    8 38 Отговор
    Никой не иска кървав нефт и газ от РуZия освен извратеняци. Ако убийците от хълма имат бензиностанция, кой ще зарежда?

    Коментиран от #39, #40

    16:12 14.08.2026

  • 7 Крайцера Москва

    9 17 Отговор
    Страх мале.😄

    Коментиран от #27

    16:12 14.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Тръмп

    15 4 Отговор
    Пътува към Гренландия.

    16:15 14.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Чиба

    6 10 Отговор

    До коментар #5 от "Стенли":

    Диванен прсерко!

    Коментиран от #15

    16:16 14.08.2026

  • 13 Ехо муциии

    21 9 Отговор

    До коментар #9 от "Аеееее":

    Учи РУСКИ ще ти трябва

    16:16 14.08.2026

  • 14 Хаген Дас

    15 6 Отговор
    И на Ройтерс новините станаха тръгнал ама може и да не е! Ясновидски!

    16:17 14.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ами

    6 10 Отговор
    Само този път и остана вече, защото "СВО" върви по план

    16:17 14.08.2026

  • 17 Соломон

    9 17 Отговор
    Руски петролен танкер претърпя сериозни повреди по корпуса в арктически лед – въпреки ескорта от ледоразбивач Руски петролен танкер претърпя сериозна деформация на корпуса си по време на плаване по Северния морски път в Арктика – дори с ескорт от ледоразбивач. Руският застраховател „АлфаСтрахование“ плати 53 милиона рубли, но отказа да разкрие името, собственика, датата или местоположението на кораба. Само това показва колко политически чувствителен е инцидентът.
    ❄️Корпусът е смачкан от ледено налягане Танкерът се е пътувал в конвой, но леденото налягане е било достатъчно силно, за да деформира корпуса. Застрахователят признава, че дори с подкрепата на ледоразбивач, арктическото корабоплаване носи висок структурен риск, особено за кораби с нисък ледов клас.
    ❄️Арктическият петролен натиск на Русия е хазарт През август повече от десет танкера са превозили 8 милиона барела суров петрол по маршрута – над половината от общия обем, превозен през 2025 г. За да съкрати сроковете за доставка, Русия все по-често използва големи танкери с нисък или нулев ледов клас през лятото и есента. Евтино, бързо – и опасно. 2026: затъмнение на информацията

    Коментиран от #21, #34

    16:18 14.08.2026

  • 18 Дъртия

    6 4 Отговор

    До коментар #9 от "Аеееее":

    Питай баба си как съм дрът ама оре

    16:19 14.08.2026

  • 19 Гошо

    19 4 Отговор
    А у нас - няма санкции, европа дава пари и пак не можем да построим два кораба вече 15 години. при това не говорим за танкери, а два прости катера. Но се бием в гърдите колко велик народ сме, а останалтие са или блатни мизерници, или зелени наркомани, или амбриажи. Да живее България!

    Коментиран от #38

    16:19 14.08.2026

  • 20 Пламен

    8 5 Отговор
    Проверих KONSTANTIN POSIET в marinetraffic.
    Гемията се намира в района на Камчатка.Не разбирам къде е новината.

    16:19 14.08.2026

  • 21 Аде ся

    6 6 Отговор

    До коментар #17 от "Соломон":

    Пак като костя много приказки ама празни

    Коментиран от #30

    16:20 14.08.2026

  • 22 А теб кога

    10 4 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    безполезно същество?

    16:20 14.08.2026

  • 23 Бровди

    10 4 Отговор
    Вот какие хорошие новости!

    16:22 14.08.2026

  • 24 Фен

    14 9 Отговор
    Путин даде курс за борба с пиратството с пиратство. Либералите дали ще посмеят да играя тази игра? Запален пълен петролен танкер пред Ница, дали ще им хареса!?🤔

    Коментиран от #33

    16:23 14.08.2026

  • 25 Пуснали втори танкер,

    5 18 Отговор
    ха дано и него да потопят и да няма пари путин и за тоалетна хартия и да забие малко рубли на един пирон в златната си тоалетна в бункера, щото цената на тоалетната хартия ще се окаже по-висока от стойността на рублите... да си прибира орките обратно в русия и да скача от прозореца, че много се проточи... няма ли да мре това руско говедо путин?

    16:25 14.08.2026

  • 26 Орлан 10

    3 3 Отговор
    По течението го пусна!

    16:26 14.08.2026

  • 27 Базата на САЩ в Очаково ..

    4 4 Отговор

    До коментар #7 от "Крайцера Москва":

    .А бе защо ме нЕма ? Къде изчезнах ?

    16:26 14.08.2026

  • 28 може

    4 6 Отговор

    До коментар #4 от "Мечтател":

    Но има и други мазни цели из океаните като се замисли човек .. Дали пък няма скоро тях да посети някое дронче?

    16:27 14.08.2026

  • 29 Украински Дрон

    4 13 Отговор
    Нема се тревожите. Ке го намерим и съпроводим до крайцера Масква

    16:28 14.08.2026

  • 30 Соломон

    6 5 Отговор

    До коментар #21 от "Аде ся":

    Ха сега де .Аз лично не съм напосал нищо.Просто съм копирал една новина.А който има ум в главата ще разбере.Че за северния път ще трябва още дълго да се чака глобалното затопляне за да се ползва нормално

    16:28 14.08.2026

  • 31 Може

    0 3 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    а може пък и да размислят да го търсят .зависи..

    16:30 14.08.2026

  • 32 Пламен

    5 11 Отговор
    Не знам копейките дали виждали морски лед на север от Полярния кръг.
    А и не им го пожелавам.
    Жална им майка на моряците и кораба, а от гледна точка на икономиката това е самоубийство.

    16:32 14.08.2026

  • 33 Голям майтап

    7 11 Отговор

    До коментар #24 от "Фен":

    Само гледай как руския танкер потъва... и няма какво да ядете... минахте ли вече на купони... почти ви съжалявам но после ми минава като се сетя че гласувате за идиоти като медведев и путин, заслужавате се всичкото каквото ще ви се случва... не се нядохте на земя, боклуцис боклуците.

    16:33 14.08.2026

  • 34 7676

    12 2 Отговор

    До коментар #17 от "Соломон":

    Нормално е да стават инциденти в леда! Ама нещо не се сещам кои други освен руснаците и норвежци са направили ледоразбивач?

    Коментиран от #35

    16:34 14.08.2026

  • 35 Соломон

    6 4 Отговор

    До коментар #34 от "7676":

    Ами правят тия които имат нужда

    Коментиран от #41

    16:37 14.08.2026

  • 36 РФ е един огромен КЕН eф !

    6 6 Отговор
    Е нали от санкциите няма полза ?!
    Мунчо, мъцни нещо !

    Коментиран от #37

    16:45 14.08.2026

  • 37 Соломон

    3 4 Отговор

    До коментар #36 от "РФ е един огромен КЕН eф !":

    Така е в Тюмен продължава ако да вони

    16:48 14.08.2026

  • 38 Коректор

    3 3 Отговор

    До коментар #19 от "Гошо":

    Само Заводът МТГ Делфин е построил 34 кораба. Булярд и той няколко за насипни товари.
    Построени са два многофункционални модулни патрулни кораба (клас MMPV 90) за Военноморските сили на България. Първият кораб от серията, „Храбри“, влезе в строя в края на 2025 г., а вторият („Смели“) е завършен през 2026 г.

    16:57 14.08.2026

  • 39 Само и единствено

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "Ерноган":

    ирански нефт, В него няма кръв, той е чист като сълза.

    17:11 14.08.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 И които могат

    0 1 Отговор

    До коментар #35 от "Соломон":

    Нали така?

    17:42 14.08.2026

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