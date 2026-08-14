В неизвестна посока! Русия пусна втори танкер за превоз на втечнен газ по Северния морски път

Вторият нов танкер ледови клас за превоз на втечнен природен газ, построен в Русия, "Константин Посиет", напусна залива Болшой Камен в Приморския край и пое по Северния морски път, показват данни на LSEG, цитирани от "Ройтерс".
Корабът е построен в корабостроителницата "Звезда" - едно от най-модерните корабостроителни предприятия в Русия, и е предназначен за обслужване на проекта "Арктик LNG 2", който е обект на американски санкции.
Според данните на LSEG "Константин Посиет" трябва да достигне крайната си точка на 30 август. Засега не е посочено към кое пристанище се е насочил газовозът.
Танкерът е от ледови клас Arc7. Корабите от този клас са проектирани за експлоатация в тежките арктически условия и могат да преодоляват лед с дебелина до около два метра.
"Звезда" трябваше да построи общо 15 подобни танкера за "Арктик LNG 2", но западните санкции доведоха до сериозни забавяния на програмата. Ограниченията затрудниха достъпа до чуждестранно оборудване и технологии, необходими за изграждането на специализираните LNG кораби.
Първият построен в Русия ледови танкер за втечнен природен газ от корабостроителницата "Звезда" - "Алексей Косигин", влезе в експлоатация през декември миналата година.
С "Константин Посиет" Русия вече разполага с общо три ледови LNG танкера, позволяващи транспортирането на втечнен газ по Северния морски път. Арктическият маршрут значително съкращава разстоянието между руските LNG терминали и азиатските пазари в сравнение с традиционния маршрут през Суецкия канал.
Въвеждането на новия кораб има особено значение за Москва заради западните санкции срещу руския енергиен сектор. Ограниченията целят да затруднят износа на руски енергийни суровини и съответно приходите, използвани от Москва за финансиране на войната срещу Украйна.
"Арктик LNG 2" е един от ключовите руски проекти за производство на втечнен природен газ в Арктика, но развитието и износът му бяха сериозно затруднени от американските санкции. Наличието на собствен флот от ледови LNG танкери е необходимо за целогодишното транспортиране на продукцията от руските арктически находища.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Укропската тролюха
16:09 14.08.2026
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #22, #31
16:10 14.08.2026
3 Трол
16:10 14.08.2026
4 Мечтател
Коментиран от #28
16:11 14.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Ерноган
Коментиран от #39, #40
16:12 14.08.2026
7 Крайцера Москва
Коментиран от #27
16:12 14.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Тръмп
16:15 14.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Чиба
До коментар #5 от "Стенли":Диванен прсерко!
Коментиран от #15
16:16 14.08.2026
13 Ехо муциии
До коментар #9 от "Аеееее":Учи РУСКИ ще ти трябва
16:16 14.08.2026
14 Хаген Дас
16:17 14.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Ами
16:17 14.08.2026
17 Соломон
❄️Корпусът е смачкан от ледено налягане Танкерът се е пътувал в конвой, но леденото налягане е било достатъчно силно, за да деформира корпуса. Застрахователят признава, че дори с подкрепата на ледоразбивач, арктическото корабоплаване носи висок структурен риск, особено за кораби с нисък ледов клас.
❄️Арктическият петролен натиск на Русия е хазарт През август повече от десет танкера са превозили 8 милиона барела суров петрол по маршрута – над половината от общия обем, превозен през 2025 г. За да съкрати сроковете за доставка, Русия все по-често използва големи танкери с нисък или нулев ледов клас през лятото и есента. Евтино, бързо – и опасно. 2026: затъмнение на информацията
Коментиран от #21, #34
16:18 14.08.2026
18 Дъртия
До коментар #9 от "Аеееее":Питай баба си как съм дрът ама оре
16:19 14.08.2026
19 Гошо
Коментиран от #38
16:19 14.08.2026
20 Пламен
Гемията се намира в района на Камчатка.Не разбирам къде е новината.
16:19 14.08.2026
21 Аде ся
До коментар #17 от "Соломон":Пак като костя много приказки ама празни
Коментиран от #30
16:20 14.08.2026
22 А теб кога
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":безполезно същество?
16:20 14.08.2026
23 Бровди
16:22 14.08.2026
24 Фен
Коментиран от #33
16:23 14.08.2026
25 Пуснали втори танкер,
16:25 14.08.2026
26 Орлан 10
16:26 14.08.2026
27 Базата на САЩ в Очаково ..
До коментар #7 от "Крайцера Москва":.А бе защо ме нЕма ? Къде изчезнах ?
16:26 14.08.2026
28 може
До коментар #4 от "Мечтател":Но има и други мазни цели из океаните като се замисли човек .. Дали пък няма скоро тях да посети някое дронче?
16:27 14.08.2026
29 Украински Дрон
16:28 14.08.2026
30 Соломон
До коментар #21 от "Аде ся":Ха сега де .Аз лично не съм напосал нищо.Просто съм копирал една новина.А който има ум в главата ще разбере.Че за северния път ще трябва още дълго да се чака глобалното затопляне за да се ползва нормално
16:28 14.08.2026
31 Може
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":а може пък и да размислят да го търсят .зависи..
16:30 14.08.2026
32 Пламен
А и не им го пожелавам.
Жална им майка на моряците и кораба, а от гледна точка на икономиката това е самоубийство.
16:32 14.08.2026
33 Голям майтап
До коментар #24 от "Фен":Само гледай как руския танкер потъва... и няма какво да ядете... минахте ли вече на купони... почти ви съжалявам но после ми минава като се сетя че гласувате за идиоти като медведев и путин, заслужавате се всичкото каквото ще ви се случва... не се нядохте на земя, боклуцис боклуците.
16:33 14.08.2026
34 7676
До коментар #17 от "Соломон":Нормално е да стават инциденти в леда! Ама нещо не се сещам кои други освен руснаците и норвежци са направили ледоразбивач?
Коментиран от #35
16:34 14.08.2026
35 Соломон
До коментар #34 от "7676":Ами правят тия които имат нужда
Коментиран от #41
16:37 14.08.2026
36 РФ е един огромен КЕН eф !
Мунчо, мъцни нещо !
Коментиран от #37
16:45 14.08.2026
37 Соломон
До коментар #36 от "РФ е един огромен КЕН eф !":Така е в Тюмен продължава ако да вони
16:48 14.08.2026
38 Коректор
До коментар #19 от "Гошо":Само Заводът МТГ Делфин е построил 34 кораба. Булярд и той няколко за насипни товари.
Построени са два многофункционални модулни патрулни кораба (клас MMPV 90) за Военноморските сили на България. Първият кораб от серията, „Храбри“, влезе в строя в края на 2025 г., а вторият („Смели“) е завършен през 2026 г.
16:57 14.08.2026
39 Само и единствено
До коментар #6 от "Ерноган":ирански нефт, В него няма кръв, той е чист като сълза.
17:11 14.08.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 И които могат
До коментар #35 от "Соломон":Нали така?
17:42 14.08.2026