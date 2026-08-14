В неизвестна посока! Русия пусна втори танкер за превоз на втечнен газ по Северния морски път

Вторият нов танкер ледови клас за превоз на втечнен природен газ, построен в Русия, "Константин Посиет", напусна залива Болшой Камен в Приморския край и пое по Северния морски път, показват данни на LSEG, цитирани от "Ройтерс".

Корабът е построен в корабостроителницата "Звезда" - едно от най-модерните корабостроителни предприятия в Русия, и е предназначен за обслужване на проекта "Арктик LNG 2", който е обект на американски санкции.

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Според данните на LSEG "Константин Посиет" трябва да достигне крайната си точка на 30 август. Засега не е посочено към кое пристанище се е насочил газовозът.

Танкерът е от ледови клас Arc7. Корабите от този клас са проектирани за експлоатация в тежките арктически условия и могат да преодоляват лед с дебелина до около два метра.

"Звезда" трябваше да построи общо 15 подобни танкера за "Арктик LNG 2", но западните санкции доведоха до сериозни забавяния на програмата. Ограниченията затрудниха достъпа до чуждестранно оборудване и технологии, необходими за изграждането на специализираните LNG кораби.

Първият построен в Русия ледови танкер за втечнен природен газ от корабостроителницата "Звезда" - "Алексей Косигин", влезе в експлоатация през декември миналата година.

С "Константин Посиет" Русия вече разполага с общо три ледови LNG танкера, позволяващи транспортирането на втечнен газ по Северния морски път. Арктическият маршрут значително съкращава разстоянието между руските LNG терминали и азиатските пазари в сравнение с традиционния маршрут през Суецкия канал.

Въвеждането на новия кораб има особено значение за Москва заради западните санкции срещу руския енергиен сектор. Ограниченията целят да затруднят износа на руски енергийни суровини и съответно приходите, използвани от Москва за финансиране на войната срещу Украйна.

"Арктик LNG 2" е един от ключовите руски проекти за производство на втечнен природен газ в Арктика, но развитието и износът му бяха сериозно затруднени от американските санкции. Наличието на собствен флот от ледови LNG танкери е необходимо за целогодишното транспортиране на продукцията от руските арктически находища.