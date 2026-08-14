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България очаква две антидрон системи

България очаква две антидрон системи

14 Август, 2026 16:14 717 21

  • димитър стоянов-
  • антидрон системи-
  • пво отбрана-
  • армия

Спокойствие за националната сигурност никога не може да има на 100 процента, припомни Димитър Стоянов

България очаква две антидрон системи - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В събота се очаква в България да пристигнат две антидрон системи, като технологично време ще бъде необходимо за обучението на личния състав. Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов пред журналисти в Плевен, коментирайки актуалните рискове за националната сигурност и скорошните инциденти с безпилотни апарати по българските граници.

Освен първите две системи, Министерството на отбраната е в процес на придобиване на още две, които се очакват до края на следващата седмица. Според Стоянов ведомството прави всичко възможно за осигуряването на техниката във възможно най-кратки срокове.

"Спокойствие за националната сигурност никога не може да има на 100 процента. Аз неведнъж съм казвал, че рискове за националната сигурност съществуват, но продължавам да твърдя, че пряка заплаха за нас няма", категоричен е министърът.

Относно безпилотния апарат от Украйна, който на 8 август навлезе във въздушното пространство и се взриви на 100 метра навътре в българската граница, Стоянов уточни, че все още се чака официален отговор от Киев. Украински говорител вече е заявил, че дронове не са изпращани целенасочено към територията на България.

"Възможно е наистина дронът да не е целенасочено изпратен към нас, възможно е да има въздействие от страна на GPS системата и отказ на системата за управление", допълни министърът. Случаят вече е под юрисдикцията на Военната прокуратура, като се очаква и експертизата от Министерството на вътрешните работи.

Военноморските сили са реагирали на три сигнала за обекти във водата, обясни още Димитър Стоянов. Открити са два разузнавателни дрона без бойни заряди и един двигател от ракета, който е бил своевременно унищожен от военните моряци.

Единият безпилотен апарат е намерен край Приморско, като според министъра най-вероятно морското течение го е довлякло в български териториални води. По думите на Стоянов това е разузнавателен дрон, използван от руските въоръжени сили.

Междувременно в района на Белица е обявено бедствено положение, като е изпратен екип за извършване на цялостно почистване на региона.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 КИБОРГ

    9 2 Отговор
    240 парцала, 240 кърлежа, 240 измамника
    240 души в Народното събрание – 240 чифта ръце, протегнати към джоба на народа. Обществени поръчки за техни кръстници, евросубсидии за фиктивни проекти, назначения без конкурс. Полицаите не ги пипат, прокурорите не ги обвиняват, съдиите не ги осъждат – системата работи за тях, а срещу нас. От 1989 г. гласуваме, а става все по-зле. Сменят се лицата, схемите остават. И на всичкото отгоре полицаите ги пазят. 40 години илюзия, че бюлетината ще промени нещо. Но историята помни – когато народът стигне до предел, той се превръща в сила. През 1917 г. болшевиките превземат властта и въвеждат безплатно образование, безплатно здраве, 8-часов работен ден и равни права за жените. Животът на обикновените хора се подобрява за години напред. Примерът показва, че дори най-здравите стени падат, когато народът намери своя водач.

    ✍️ 🔴 ПЕПЕЛ И СВЕТЛИНА

    16:15 14.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Последния Софиянец

    6 6 Отговор
    В България произвеждаме най добрите електронни системи срещу дронове.И са евтини.

    16:16 14.08.2026

  • 4 Чий е Крим

    6 2 Отговор
    Все пак, възниква и логичния въпрос по отношение на външната политика и международното положение. За чий сме в НАТО и ЕС?

    Коментиран от #8, #14

    16:18 14.08.2026

  • 5 Делю Хайдутин

    6 1 Отговор
    Крият откъде идват.Пак корупционни схеми на тъмно.

    16:18 14.08.2026

  • 6 Горски

    4 0 Отговор
    Коя година? Ф-ките ги платихме 2023, додеха счупени, ся чакаме пак нещо. Процедура, оферти, избор на доставчик, и т. н. всичко за една седмица... Кой ли ги беше подготвил вече чакаше команда?

    16:19 14.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 оня с коня

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Чий е Крим":

    В НАТО и ЕС сме защото търпеливо чакаме да кажеш къде е по-добре да сме.Ти обаче не бързаш с отгонора?Ние останалите също не бързаме с излизане от двата съюза.

    16:31 14.08.2026

  • 9 ВВСар

    3 0 Отговор
    НИКОГА,НИКОГА НЕ СМЕ ИМАЛИ такъв П . тьо ЗА вУ€нн€н мини-$тър КАТО този митко-$М$а-Гад ж€ то на р"ум€н" БО(га)ТАШ!
    ОЩЕ във ВВСето двам ка та $и Б Ъ Р К А Х А в Д . П€ ТО, НАЛИ $а $и ОТ нато-БКПто!
    ПБ-Пълни Б . клу ци! Пълни Б . клу ци! Пълни Б . клу ци!
    ОСТАВКА! ОСТАВКА! ГОСПОД,ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д€ Р. $ТИ!
    82г. КОМУНИ$ТИ И Ч€РВ€НИ фат ма ци-Глу паци СТИГАТ! СТИГАТ!

    16:32 14.08.2026

  • 10 Шапкарите

    4 0 Отговор
    ги прокара от шубе и бързат с купуват ама "бързата работа е срам за майстора".

    16:34 14.08.2026

  • 11 Кога направихте

    6 0 Отговор
    Обществената поръчка бре мухлювци?

    16:56 14.08.2026

  • 12 офф

    3 0 Отговор
    Разбра се най после защо е гръмнал дрона . А анти дрон системите ги купуваме от Украйна за да си платим рекета .

    16:56 14.08.2026

  • 13 И кво ще правят тези

    3 0 Отговор
    антидрон системи ?

    16:57 14.08.2026

  • 14 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Чий е Крим":

    А къде да сме ??????

    Коментиран от #16, #17

    16:58 14.08.2026

  • 15 ПРОГРЕСИВНО ДЕПУТАТЧЕ

    2 0 Отговор
    Смятам си комисионната за мен от сделката.

    16:59 14.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Там сте си

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Както обикновено в НМП.

    17:04 14.08.2026

  • 18 Няма такъв резил

    1 0 Отговор
    Системите са руски, кви да са !

    17:07 14.08.2026

  • 19 Маке

    1 0 Отговор
    За какво са ви антидрон системи Македония още не прави дронове

    17:12 14.08.2026

  • 20 Конкурсно начало

    1 0 Отговор
    Подобен инцидент, като последния от 08 август, е подходящия и очакван повод за придобиване на anti-UAV Systems, пренебрегвайки всички други условия, съпътстващи избора на подобни скъпи системи!

    17:13 14.08.2026

  • 21 редник

    1 0 Отговор
    Айде пак не знаем.Пак нямаме кадри.Вчера произвидохте пресни офицери.Какво учиха пет години?Това са пет години обучение бе,не са пет дни.Добре,старите офицери не зная и нямат понятие,но младите защо са боси?Както се вижда и не умеят да маршируват в строй, а ходят като на манифестация.Не разбирам и защо на производство са с оръжие.Плашим врага ли,какво?Смешно е.

    17:45 14.08.2026

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