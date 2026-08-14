България очаква две антидрон системи

В събота се очаква в България да пристигнат две антидрон системи, като технологично време ще бъде необходимо за обучението на личния състав. Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов пред журналисти в Плевен, коментирайки актуалните рискове за националната сигурност и скорошните инциденти с безпилотни апарати по българските граници.

Освен първите две системи, Министерството на отбраната е в процес на придобиване на още две, които се очакват до края на следващата седмица. Според Стоянов ведомството прави всичко възможно за осигуряването на техниката във възможно най-кратки срокове.

"Спокойствие за националната сигурност никога не може да има на 100 процента. Аз неведнъж съм казвал, че рискове за националната сигурност съществуват, но продължавам да твърдя, че пряка заплаха за нас няма", категоричен е министърът.

Относно безпилотния апарат от Украйна, който на 8 август навлезе във въздушното пространство и се взриви на 100 метра навътре в българската граница, Стоянов уточни, че все още се чака официален отговор от Киев. Украински говорител вече е заявил, че дронове не са изпращани целенасочено към територията на България.

"Възможно е наистина дронът да не е целенасочено изпратен към нас, възможно е да има въздействие от страна на GPS системата и отказ на системата за управление", допълни министърът. Случаят вече е под юрисдикцията на Военната прокуратура, като се очаква и експертизата от Министерството на вътрешните работи.

Военноморските сили са реагирали на три сигнала за обекти във водата, обясни още Димитър Стоянов. Открити са два разузнавателни дрона без бойни заряди и един двигател от ракета, който е бил своевременно унищожен от военните моряци.

Единият безпилотен апарат е намерен край Приморско, като според министъра най-вероятно морското течение го е довлякло в български териториални води. По думите на Стоянов това е разузнавателен дрон, използван от руските въоръжени сили.

Междувременно в района на Белица е обявено бедствено положение, като е изпратен екип за извършване на цялостно почистване на региона.