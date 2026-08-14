България очаква две антидрон системи

В събота се очаква в България да пристигнат две антидрон системи, като технологично време ще бъде необходимо за обучението на личния състав. Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов пред журналисти в Плевен, коментирайки актуалните рискове за националната сигурност и скорошните инциденти с безпилотни апарати по българските граници.
Освен първите две системи, Министерството на отбраната е в процес на придобиване на още две, които се очакват до края на следващата седмица. Според Стоянов ведомството прави всичко възможно за осигуряването на техниката във възможно най-кратки срокове.
"Спокойствие за националната сигурност никога не може да има на 100 процента. Аз неведнъж съм казвал, че рискове за националната сигурност съществуват, но продължавам да твърдя, че пряка заплаха за нас няма", категоричен е министърът.
Относно безпилотния апарат от Украйна, който на 8 август навлезе във въздушното пространство и се взриви на 100 метра навътре в българската граница, Стоянов уточни, че все още се чака официален отговор от Киев. Украински говорител вече е заявил, че дронове не са изпращани целенасочено към територията на България.
"Възможно е наистина дронът да не е целенасочено изпратен към нас, възможно е да има въздействие от страна на GPS системата и отказ на системата за управление", допълни министърът. Случаят вече е под юрисдикцията на Военната прокуратура, като се очаква и експертизата от Министерството на вътрешните работи.
Военноморските сили са реагирали на три сигнала за обекти във водата, обясни още Димитър Стоянов. Открити са два разузнавателни дрона без бойни заряди и един двигател от ракета, който е бил своевременно унищожен от военните моряци.
Единият безпилотен апарат е намерен край Приморско, като според министъра най-вероятно морското течение го е довлякло в български териториални води. По думите на Стоянов това е разузнавателен дрон, използван от руските въоръжени сили.
Междувременно в района на Белица е обявено бедствено положение, като е изпратен екип за извършване на цялостно почистване на региона.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 КИБОРГ
240 души в Народното събрание – 240 чифта ръце, протегнати към джоба на народа. Обществени поръчки за техни кръстници, евросубсидии за фиктивни проекти, назначения без конкурс. Полицаите не ги пипат, прокурорите не ги обвиняват, съдиите не ги осъждат – системата работи за тях, а срещу нас. От 1989 г. гласуваме, а става все по-зле. Сменят се лицата, схемите остават. И на всичкото отгоре полицаите ги пазят. 40 години илюзия, че бюлетината ще промени нещо. Но историята помни – когато народът стигне до предел, той се превръща в сила. През 1917 г. болшевиките превземат властта и въвеждат безплатно образование, безплатно здраве, 8-часов работен ден и равни права за жените. Животът на обикновените хора се подобрява за години напред. Примерът показва, че дори най-здравите стени падат, когато народът намери своя водач.
✍️ 🔴 ПЕПЕЛ И СВЕТЛИНА
16:15 14.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Последния Софиянец
16:16 14.08.2026
4 Чий е Крим
Коментиран от #8, #14
16:18 14.08.2026
5 Делю Хайдутин
16:18 14.08.2026
6 Горски
16:19 14.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 оня с коня
До коментар #4 от "Чий е Крим":В НАТО и ЕС сме защото търпеливо чакаме да кажеш къде е по-добре да сме.Ти обаче не бързаш с отгонора?Ние останалите също не бързаме с излизане от двата съюза.
16:31 14.08.2026
9 ВВСар
ОЩЕ във ВВСето двам ка та $и Б Ъ Р К А Х А в Д . П€ ТО, НАЛИ $а $и ОТ нато-БКПто!
ПБ-Пълни Б . клу ци! Пълни Б . клу ци! Пълни Б . клу ци!
ОСТАВКА! ОСТАВКА! ГОСПОД,ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д€ Р. $ТИ!
82г. КОМУНИ$ТИ И Ч€РВ€НИ фат ма ци-Глу паци СТИГАТ! СТИГАТ!
16:32 14.08.2026
10 Шапкарите
16:34 14.08.2026
11 Кога направихте
16:56 14.08.2026
12 офф
16:56 14.08.2026
13 И кво ще правят тези
16:57 14.08.2026
14 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #4 от "Чий е Крим":А къде да сме ??????
Коментиран от #16, #17
16:58 14.08.2026
15 ПРОГРЕСИВНО ДЕПУТАТЧЕ
16:59 14.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Там сте си
До коментар #14 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Както обикновено в НМП.
17:04 14.08.2026
18 Няма такъв резил
17:07 14.08.2026
19 Маке
17:12 14.08.2026
20 Конкурсно начало
17:13 14.08.2026
21 редник
17:45 14.08.2026