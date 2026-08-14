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Северна Корея се готви да прати още хиляди войници в Русия?
  Тема: Украйна

Северна Корея се готви да прати още хиляди войници в Русия?

14 Август, 2026 16:11 1 136 58

  • северна корея-
  • украйна-
  • русия-
  • войници-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски

Зеленски предупреждава, че Северна Корея иска да предостави още десетки хиляди войници на Русия. Експертите смятат това за реалистично и предполагат, че Пхенян ще изпрати свои "елитни части"

Северна Корея се готви да прати още хиляди войници в Русия? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Северна Корея очевидно възнамерява да изпрати още войници за участие в руската нападателна война срещу Украйна. По данни на украинския президент Володимир Зеленски, става дума за 50 000 бойци. В края на юни все още се говореше за 30 000, но впоследствие бройката бе увеличена.

Бившият заместник-директор на южнокорейските тайни служби Хан Ки-бум все пак предупреждава да се внимава с подобни твърдения. „Украйна първо говореше за 30 000 души, после заговори за 50 000, без да представя каквото и да било доказателства.“

Северна Корея има достатъчно войници

Същевременно Хан признава, че Северна Корея разполага с достатъчно военен персонал за такава голяма мисия, без сериозно да отслаби отбраната си. „Севернокорейските пехотинци могат да поемат грижата за сигурността на руския тил. Така повече руски войници биха могли да бъдат изпратени на фронта в Украйна.“ Броят на активните войници на севернокорейската народна армия се изчислява на 1,3 милиона души, а към тях се добавят и 600 000 резервисти.

Украинският военен експерт Александър Коваленко е на мнение, че севернокорейците засега не участват в бойните действия на територията на суверенна Украйна. Той смята, че Русия е искала подобно нещо още по време на Курската операция, но Пхенян изглежда не се е съгласил. Руският военен експерт Руслан Левиев, който сега живее и работи в САЩ, също се отнася скептично към този сценарий. „Едно е да защитаваш завоювана руска територия, а съвсем друго – да присъстваш на международно призната украинска територия и да водиш там агресивна война. От дипломатическа гледна точка това са съвсем различни неща“, подчертава той пред ДВ.

Ан Чан-ил, ръководител на Световния институт за изследване на Северна Корея във Вашингтон, смята изпращането на 50 000 бойци за съвсем реалистично от военна гледна точка. Предположението на Ан е, че Пхенян ще изпрати „елитни специални части“.

"Специалните части на Северна Корея са особено опитни в разузнаването, внезапните атаки и засадите. Те доказаха своите бойни умения на Курския фронт."

Ролята на севернокорейските ракети

Наред с войниците, на Русия бяха предоставени севернокорейски балистични ракети, за които се смята, че са били използвани при атаките срещу Запорожие. По данни на южнокорейските и на украинските тайни служби Русия трябва да е получила и милиони артилерийски снаряди и балистични ракети от Пхенян.

През септември 2024 година Русия и Северна Корея подписаха отбранителен пакт, по силата на който Северна Корея трябва да достави на руските си съюзници бойни части и муниции - срещу заплащане и технологии за оръжейната индустрия на Пхенян. По думите на Ан, севернокорейските войници ще разполагат след завръщането си с ценен боен опит. „Някои могат да станат подофицери или инструктори. Техните знания ще бъдат от полза за всички военни.“

Президентът Зеленски също предупреди за този сценарий. Поради това той поиска от Южна Корея да задълбочи сътрудничеството си с Украйна в сферата на противовъздушната отбрана и дроновете.

Прелом във войната не може да се очаква

По-активното участие на Северна Корея във войната на Русия срещу Украйна обаче едва ли ще доведе до прелом, казват пред ДВ експерти. Американската изследователка Джени Таун, експертка по Корея, споделя мнението, че моментът, в който въвличането на Северна Корея е могло съществено да повлияе на способностите на Русия да продължи войната, вече е останал в миналото.

Александър Коваленко също не очаква пробив на фронта от страна на Русия, но гледа с тревога към приближаващата зима. „Октомври, ноември и декември могат да се превърнат в сериозно изпитание за Украйна. А възможната всеобща мобилизация в Русия, както и освобождаването на ресурси чрез помощ от Северна Корея могат да имат негативно влияние.“

Притесненията на Южна Корея

"Военното сътрудничество между Русия и Северна Корея става все по-голямо", казва пред ДВ Ю Юонг-вон, депутат в южнокорейското Национално събрание. „Загрижен съм, че това очевидно става реалност, независимо от това дали действително ще бъде изпратен такъв голям брой бойци.“ Трайното разширяване на военното сътрудничество между Пхенян и Москва изисква повече внимание от страна на южнокорейското правителство и военните, смята Ю.

По непотвърдени данни до момента са били убити или ранени 6000 севернокорейски войници. Няма обаче вероятност Северна Корея да обяви броя на жертвите. „Ако този брой стане твърде висок, ще е все по-трудно войната да бъде представяна като успех“, казва Ан. „Защото десетки хиляди семейства ще скърбят за тези жертви, а това ще е бреме за вътрешната политика на страната.“

Автор: Дон Ху


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Великият Путин

    17 28 Отговор
    Главнокомандващ на най могъщата армия на света, реве на Ким Чен за пушечно месо и ракетки 🤡🤡🤡

    Коментиран от #50

    16:12 14.08.2026

  • 2 Дякон Унуфрий Араллампиев

    28 6 Отговор
    Браво на братска Северна Корея Точно както трябва Пролетарий от всички страни съединявайте се

    16:13 14.08.2026

  • 3 Последния Софиянец

    39 7 Отговор
    Наемници от 72 държави се сражават за Украйна.

    Коментиран от #34, #38

    16:14 14.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 19 Отговор
    не е добре това , чернозема отиде на жълта пръст за кирпич само става

    Коментиран от #35

    16:14 14.08.2026

  • 6 Стоян Георгиев

    24 10 Отговор
    Ами какво да кажем , освен заедно обиденени срещу фашизма в Украйна , освен да им пожелаем успех и повече победи срещу фашисткия режим в Киев

    16:17 14.08.2026

  • 7 Трол

    12 3 Отговор
    Милиарди корейци отиват в Украйна, а останалите ги пазят за десант в Калифорния.

    Коментиран от #27

    16:17 14.08.2026

  • 8 КУЧЕТАТА

    9 14 Отговор
    Са се свършили в Северна Корея.

    Сега ще Ядат РУСКИ САБАКИ.

    16:18 14.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Хаген Дас

    20 3 Отговор
    Ох майко Дойче веле, Ройтерс мобилизирани в яка пропаганда! А защо да не пратят, трябва ли да се съобразяват с джен политиката на ЕС и желаещите!

    16:20 14.08.2026

  • 11 ВТАРАЯ АРМИЯ

    9 12 Отговор
    В МИРЕ

    СЛЕД КИЕВ ЗА 3 ДНЯ,,,

    КИМ ПОМОГИ

    НЕТЪ ПУШЕЧНО МЯСО.

    Коментиран от #39

    16:21 14.08.2026

  • 12 Сатана Z

    10 19 Отговор
    Русия ,Иран,Китай, Северна Корея,Индия,Куба не могат да победят една Украйна! Плондера ким им праща десетки хиляди пушечно месо,Иран хиляди дронове "Шахед" ,Китай компоненти за дронове и техника. Раша - 142 млн.,Китай -2 млрд. Индия -1 млрд.и 700 милиона ,Иран -95 милиона и заедно не могат да победят Украйна!

    Коментиран от #54

    16:21 14.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Нема

    7 4 Отговор
    Орааа

    Коментиран от #21

    16:22 14.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Гробар

    18 7 Отговор
    Естествено че Ким ще прати хиляди войници да трупат боен опит. Това за него е златен шанс. Западните лумпени трябва да направят същото вместо да лаят, но при тях не останаха мъже, а само меки китки.

    16:23 14.08.2026

  • 17 Стенли

    5 3 Отговор

    До коментар #9 от "СЛАВА на УСТАТА ТИ":

    Ела лапай моя салам

    Коментиран от #22

    16:23 14.08.2026

  • 18 БЛОГЪР ОТ МАКСУДА

    9 13 Отговор
    А РОДНИТЕ ПУТЕРАСТИ

    КОГА ЩЕ ГИ ПРАЩАМЕ

    НА ФРОНТА?

    ПУЧЯ ВЪШКАТА ГИ ЗОВЕ...

    16:23 14.08.2026

  • 19 КОРЕЙСКИЯ СПЕЦ НАЗ

    14 8 Отговор
    РАЗКАЗА ИГРАТА УКРОПАПЛАЧТА УМЕШЕНА С ИНГИЛИЗКИ КОМАНДИРИ.ЗАГИНАХА ДЕСЕТКИ КОРЕЙЦИ НО ДРУГАРИТЕ ИМ ГИ ИЗНЕСЕСОХА ВЪПРЕКИ РИСКОВЕТЕ. АБЕ КАТО СЕНКИ СА. ЗЕЛЮ ТРЕПЕРИ ОТ СТРАХ. НЕ С 50 А С 20 ХИЛ. КОРЕЕЦА ТАКЪВ ПРОБИВ МОЖЕ ДА СА НАПРАЙ ЧЕ НАРКОМАНА ЩА ПРИКЛЮЧИ ТОТАЛ

    16:23 14.08.2026

  • 20 ДЖЕК ВОРОБЕЙ

    5 12 Отговор
    БУНКЕРНИЯ МОРСКИ ВЪЛК

    ОЩЕ ЛИ ОБИКАЛЯ САХАЛИН?

    ДА СЕ ВЪРНЕ ДА ВИДИ
    КАК Е ЧЕРНОМОРСКИЯ ФЛОТ?

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    16:26 14.08.2026

  • 21 Стенли

    15 4 Отговор

    До коментар #14 от "Нема":

    Само че това се отнася за така нареченита държава украйна ,ама няма страшно германистан вече отказва да ги приема и щат не щат ще мрат за слава на зеления фасул и фашистката шайка в Киев 🚽🇺🇦🚾🚽🧻

    16:27 14.08.2026

  • 22 КИРКОРОВ

    3 7 Отговор

    До коментар #17 от "Стенли":

    НА ГОЛИТЕ ВЕЧЕРИНКИ
    ЩЕ ТЕ ШЛЯПАТ.

    В МАЦКВА ИМА МЯСТО ЗА ВСЯКАКВИ
    МЕКУШАВИ ЛАПНИБАХУРКИ.

    16:28 14.08.2026

  • 23 Какво ги вълнува DW

    14 4 Отговор
    какво пращала Северна Корея в Русия?? Имат си междудържавно споразумение, обменят си опит.

    Няма нищо общо с фронта в Украйна.

    16:29 14.08.2026

  • 24 Корейците са дисциплинирани

    10 1 Отговор
    И понеже са мънички, се забелязват трудно. И няма да крадат тоалетни чинии и перални.

    16:29 14.08.2026

  • 25 Путинистче идиотче

    5 13 Отговор
    Корейчетата нема да ни помогнат
    Ново пушечно месо за ВСУ.

    Коментиран от #28

    16:30 14.08.2026

  • 26 Малейййййй

    2 11 Отговор
    Дъртака кремълски яко го е закъсал, щом пак опря до корейчетата

    16:31 14.08.2026

  • 27 не може да бъде

    14 1 Отговор

    До коментар #7 от "Трол":

    Написаното в статията изважда на преден план паническият страх от подобно действие на КНДР и заселване на руската офанзива през зимата!?Удобно се забравя че срещу Русия се бият не знам колко наемници -някои казват до 30 хил.- поне от 40 държави да не говорим че цялото НАТО е включено!?Да не би пък ако Русия постигне успех с помощта на корейците това ще означава страшен провал за НАТО ...и от това да идва главният страх !!?А погледнато от практическата страна на проблема -двете страни имат голяма взаимна полза от това сътрудничество ..а корейците специално ще получат незаменим военен опит и с войниците и с изпробване на оръжията си!?И ще получат от Русия всички стоки които им се отказват от други държави в т.ч и Китай + евтин петрол и газ +финансиране///каквото и да се говори руснаците имат още много пари в резервите !?така че не виждам нищо нелогично!?

    16:31 14.08.2026

  • 28 Дон Турболенто

    10 3 Отговор

    До коментар #25 от "Путинистче идиотче":

    Пройчо, катоси заговорил за пушечно месо, предадените тела са обикновено в съотношение 1000 към 20. Прави сметка кой е пушечното месо. Като имаш предвид, че Укра води много от убитите безлседно изчезнали за да не плащат обезщетения. А Укра и бита карта, въпреки, че целия запад е зад гърба и. Вземи да изтрезнееш.

    16:34 14.08.2026

  • 29 Историк

    3 10 Отговор
    Северна Корея за какво воюва с Украйна? Или понеже е чост от руский мир, щом Русия воюва, воюва и тя. В такова време живеем и това искат жалките български миролюбци путинолизци. Да заминават за Москва и да воюват за миролюбеца Путин. Само да се махнат от българската земя.

    16:34 14.08.2026

  • 30 Нищо ново

    10 3 Отговор
    Хи хи хи
    появата на сев.корейци на фронта в усръйнъ означава отново
    обръщане ня хастара на всу-шниците, на х0х0лите де , както товажсе случи в Курска област....

    16:35 14.08.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 BrъZpaждани от кол и въже 🤡💩

    4 8 Отговор
    BRAT za brata !
    Корейците са истинските братя на монголята по московието. Копейките само скимтят като yли4ни Macтии, за каквито ги смятат и братята им от московия .

    16:36 14.08.2026

  • 33 Русия след СССР унищожи

    4 7 Отговор
    Работническата класа сега идва ред на братската севернокорекска работническа класа да бъде унищожена и да остава само червената номенклатура

    16:36 14.08.2026

  • 34 Тия севернокорейци

    6 3 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    са в Русия на обучение и тренировки по договор. Нямат нищо общо със СВО, освен ако британците и Зеленски не решат пак да нападат Русия.

    Коментиран от #40

    16:36 14.08.2026

  • 35 Сандо

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Не си наясно - от години украинския чернозем,един от най-хубавите в света се изнася на запад за да си подобрят почвите господарите.А това се е правило още от ВСВ.

    16:38 14.08.2026

  • 36 В Европа има суша и жега защото

    2 1 Отговор
    Четрите ветрища са спрели да духат
    Архангел Михаил и Горбачов са адаши

    16:40 14.08.2026

  • 37 Пусин е най-жалкия главнокомандващ

    3 6 Отговор
    Пусин е решил да си купи малко истински войници и да ги омеси в рашибозука си, съставен от женчовци, алкохолици и мyxльовци !

    16:41 14.08.2026

  • 38 Соломон

    4 3 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Наемник е едно а подразделения на действаща армия на чужда държава съвем друго.Всеки наемник е отишъл в Украйна без да ангажира със нищо държавата от коя то е

    16:43 14.08.2026

  • 39 Первая в мире

    3 2 Отговор

    До коментар #11 от "ВТАРАЯ АРМИЯ":

    Чети бе! Отиват в Русия на обучение.
    Севернокорейци никога не са воювали в Украйна.
    Северна Корея също е на мушката както Иран и трябва да е готова, ако я изненадат и нея по време на преговори.

    Коментиран от #42, #46

    16:44 14.08.2026

  • 40 Соломон

    2 3 Отговор

    До коментар #34 от "Тия севернокорейци":

    А учението какво е .Да запускат балистични ракети по Украйна ли

    Коментиран от #55

    16:44 14.08.2026

  • 41 Няма край руският позор

    4 5 Отговор
    Няма.

    16:45 14.08.2026

  • 42 Соломон

    2 5 Отговор

    До коментар #39 от "Первая в мире":

    Мисли бе.Ако можеш.Тия балистични северокорейски ракети кой ги изтрелва.Тия които загинаха в Курск а Кумчо им построи мемориал и те ли бяха на учение

    16:46 14.08.2026

  • 43 Аеееее

    2 5 Отговор
    Дъртите кресливи русорасти марш на фронта!И без това мунчо ви замрази пенсиите.

    16:46 14.08.2026

  • 44 Мадяр

    3 3 Отговор
    Подготвям месомелачката

    16:48 14.08.2026

  • 45 Убаво

    2 3 Отговор
    И тия ще станат на тор.

    Коментиран от #58

    16:50 14.08.2026

  • 46 Верно е

    1 4 Отговор

    До коментар #39 от "Первая в мире":

    С.Корея освобождаваше Курск.
    Киев за два дня и всьо.

    Коментиран от #57

    16:55 14.08.2026

  • 47 оня с коня

    3 4 Отговор
    Ама нали Русофилите ГОРДО се изцепиха че Русия воюва САМА срещу цялото НАТО,пък то в Украйна след Чечения влиза и С.Корея?

    17:02 14.08.2026

  • 48 Теслатъ

    1 1 Отговор
    Може би, толкова, колкото са наемиците у ВСУ??? -))))

    17:13 14.08.2026

  • 49 Супер!

    1 0 Отговор
    А укротролюхата има скоротечен рак с метастази навсякъде.

    17:31 14.08.2026

  • 50 Укротролюхо, имаш рак

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Великият Путин":

    Имаш скоротечен рак с метастази навсякъде.

    17:32 14.08.2026

  • 51 КНДР е сила

    3 1 Отговор
    Комунистическа Северна Корея е с мощна икономика и произвежда балистични ракети от няколко типа - от тактически с обсег десетина километра до междуконтинетални с радиус 15 000 километра. Могат да се изстрелват от сушата - складилани в подземни пещери, от морето - от подводници, от железопътни композиции и от мобилни установки. При това има и с термоядрен заряд. С две думи, КНДР е световна сила, а не както я представя западните средства за масово осведомяване - бедна , изостанала държава , където оризът бе свършил още 1989 г. Въобще западната пропагандна машина се оказа толкова грубо и безскрупулно лъжлива, че едва ли има пример в историята.

    17:35 14.08.2026

  • 52 Оня

    2 0 Отговор
    Еиии много се наааа,рате като чуете за корейците! Ами като сте толкоз ербаб що не му се озъбите на Ким? Ама страаах голеееем!!!!

    17:36 14.08.2026

  • 53 Росомаха

    2 1 Отговор
    РФ има споразумение и с Китайската народна република за обмяна на военен опит. ЕС ще получи на своята граница и Китайската народно-освободителна армия.

    17:39 14.08.2026

  • 54 Как да стане?

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Сатана Z":

    Невъзможно е да се победи Украйна, по простата причина, че тя вече не съществува като държава. Силно намаленото мъжко население се бие с чужди оръжия и със заеми над 360 милиарда $ , според Тръмп. Вече Зеленски мобилизира и жените. Остават децата - по примера на хитлерюгенд и пенсионерите. Войната се води от НАТО, което без САЩ постепенно ще се срине. Но това не е никак зле за света. Напротив!!

    17:41 14.08.2026

  • 55 Авраам

    2 0 Отговор

    До коментар #40 от "Соломон":

    Ще ти обясня:
    Севернокорейците там са за да се обучават от руснаците на последни техники.
    Относно корейската ракета също ще ти обясня:
    Когато корейците направят нова ракета или подобрение на предишна, дават по някоя на руснаците да я изпитат срещу западното ПВО. Това е - и тези неща влизат в договора за сътрудничество.
    А руснаците ракети си имат бол. Всички знаем че Северна Корея е също на мушката както Иран и просто трябва да е готова срещу подло нападение по време на преговори.
    А това няма нищо общо с Украйна, както те заблуждават зеленски, евролузърите и медиите им.

    17:42 14.08.2026

  • 56 Обяснявам

    0 0 Отговор
    Тук едни другари ми предлагат да отида да се бия заедно с корейските комунисти в Русия, обяснявам защо не го правя - просто няма смисъл да бия път, корейците днес са в Русия на границата на Украйна, утре като я минат остава Румъния , те ще я отнесат като бръмбар сламка и ето ги на Дунава, на Моста на дружбата. За случая съм приготвил погача и букет и уча на как е на корейски "Добре дошли братя освободители!". Мисля, че е достатъчно и няма да имам проблеми.

    17:51 14.08.2026

  • 57 Да, ама Курск е в Русия

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Верно е":

    а не в Украйна, нали?
    Това че някои корейци са били в Курск на практика след обучението си няма нищо общо с Украйна и манипулациите на Зеленски и медиите.
    Освен това май не знаеш че Киев капитулира за няколко дни в Истанбул. Без нужда да губи територии и хора.

    Борис Джонсън

    17:54 14.08.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

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