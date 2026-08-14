Северна Корея се готви да прати още хиляди войници в Русия?

Северна Корея очевидно възнамерява да изпрати още войници за участие в руската нападателна война срещу Украйна. По данни на украинския президент Володимир Зеленски, става дума за 50 000 бойци. В края на юни все още се говореше за 30 000, но впоследствие бройката бе увеличена.
Бившият заместник-директор на южнокорейските тайни служби Хан Ки-бум все пак предупреждава да се внимава с подобни твърдения. „Украйна първо говореше за 30 000 души, после заговори за 50 000, без да представя каквото и да било доказателства.“
Северна Корея има достатъчно войници
Същевременно Хан признава, че Северна Корея разполага с достатъчно военен персонал за такава голяма мисия, без сериозно да отслаби отбраната си. „Севернокорейските пехотинци могат да поемат грижата за сигурността на руския тил. Така повече руски войници биха могли да бъдат изпратени на фронта в Украйна.“ Броят на активните войници на севернокорейската народна армия се изчислява на 1,3 милиона души, а към тях се добавят и 600 000 резервисти.
Украинският военен експерт Александър Коваленко е на мнение, че севернокорейците засега не участват в бойните действия на територията на суверенна Украйна. Той смята, че Русия е искала подобно нещо още по време на Курската операция, но Пхенян изглежда не се е съгласил. Руският военен експерт Руслан Левиев, който сега живее и работи в САЩ, също се отнася скептично към този сценарий. „Едно е да защитаваш завоювана руска територия, а съвсем друго – да присъстваш на международно призната украинска територия и да водиш там агресивна война. От дипломатическа гледна точка това са съвсем различни неща“, подчертава той пред ДВ.
Ан Чан-ил, ръководител на Световния институт за изследване на Северна Корея във Вашингтон, смята изпращането на 50 000 бойци за съвсем реалистично от военна гледна точка. Предположението на Ан е, че Пхенян ще изпрати „елитни специални части“.
"Специалните части на Северна Корея са особено опитни в разузнаването, внезапните атаки и засадите. Те доказаха своите бойни умения на Курския фронт."
Ролята на севернокорейските ракети
Наред с войниците, на Русия бяха предоставени севернокорейски балистични ракети, за които се смята, че са били използвани при атаките срещу Запорожие. По данни на южнокорейските и на украинските тайни служби Русия трябва да е получила и милиони артилерийски снаряди и балистични ракети от Пхенян.
През септември 2024 година Русия и Северна Корея подписаха отбранителен пакт, по силата на който Северна Корея трябва да достави на руските си съюзници бойни части и муниции - срещу заплащане и технологии за оръжейната индустрия на Пхенян. По думите на Ан, севернокорейските войници ще разполагат след завръщането си с ценен боен опит. „Някои могат да станат подофицери или инструктори. Техните знания ще бъдат от полза за всички военни.“
Президентът Зеленски също предупреди за този сценарий. Поради това той поиска от Южна Корея да задълбочи сътрудничеството си с Украйна в сферата на противовъздушната отбрана и дроновете.
Прелом във войната не може да се очаква
По-активното участие на Северна Корея във войната на Русия срещу Украйна обаче едва ли ще доведе до прелом, казват пред ДВ експерти. Американската изследователка Джени Таун, експертка по Корея, споделя мнението, че моментът, в който въвличането на Северна Корея е могло съществено да повлияе на способностите на Русия да продължи войната, вече е останал в миналото.
Александър Коваленко също не очаква пробив на фронта от страна на Русия, но гледа с тревога към приближаващата зима. „Октомври, ноември и декември могат да се превърнат в сериозно изпитание за Украйна. А възможната всеобща мобилизация в Русия, както и освобождаването на ресурси чрез помощ от Северна Корея могат да имат негативно влияние.“
Притесненията на Южна Корея
"Военното сътрудничество между Русия и Северна Корея става все по-голямо", казва пред ДВ Ю Юонг-вон, депутат в южнокорейското Национално събрание. „Загрижен съм, че това очевидно става реалност, независимо от това дали действително ще бъде изпратен такъв голям брой бойци.“ Трайното разширяване на военното сътрудничество между Пхенян и Москва изисква повече внимание от страна на южнокорейското правителство и военните, смята Ю.
По непотвърдени данни до момента са били убити или ранени 6000 севернокорейски войници. Няма обаче вероятност Северна Корея да обяви броя на жертвите. „Ако този брой стане твърде висок, ще е все по-трудно войната да бъде представяна като успех“, казва Ан. „Защото десетки хиляди семейства ще скърбят за тези жертви, а това ще е бреме за вътрешната политика на страната.“
Автор: Дон Ху
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Великият Путин
Коментиран от #50
16:12 14.08.2026
2 Дякон Унуфрий Араллампиев
16:13 14.08.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #34, #38
16:14 14.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #35
16:14 14.08.2026
6 Стоян Георгиев
16:17 14.08.2026
7 Трол
Коментиран от #27
16:17 14.08.2026
8 КУЧЕТАТА
Сега ще Ядат РУСКИ САБАКИ.
16:18 14.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Хаген Дас
16:20 14.08.2026
11 ВТАРАЯ АРМИЯ
СЛЕД КИЕВ ЗА 3 ДНЯ,,,
КИМ ПОМОГИ
НЕТЪ ПУШЕЧНО МЯСО.
Коментиран от #39
16:21 14.08.2026
12 Сатана Z
Коментиран от #54
16:21 14.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Нема
Коментиран от #21
16:22 14.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Гробар
16:23 14.08.2026
17 Стенли
До коментар #9 от "СЛАВА на УСТАТА ТИ":Ела лапай моя салам
Коментиран от #22
16:23 14.08.2026
18 БЛОГЪР ОТ МАКСУДА
КОГА ЩЕ ГИ ПРАЩАМЕ
НА ФРОНТА?
ПУЧЯ ВЪШКАТА ГИ ЗОВЕ...
16:23 14.08.2026
19 КОРЕЙСКИЯ СПЕЦ НАЗ
16:23 14.08.2026
20 ДЖЕК ВОРОБЕЙ
ОЩЕ ЛИ ОБИКАЛЯ САХАЛИН?
ДА СЕ ВЪРНЕ ДА ВИДИ
КАК Е ЧЕРНОМОРСКИЯ ФЛОТ?
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
16:26 14.08.2026
21 Стенли
До коментар #14 от "Нема":Само че това се отнася за така нареченита държава украйна ,ама няма страшно германистан вече отказва да ги приема и щат не щат ще мрат за слава на зеления фасул и фашистката шайка в Киев 🚽🇺🇦🚾🚽🧻
16:27 14.08.2026
22 КИРКОРОВ
До коментар #17 от "Стенли":НА ГОЛИТЕ ВЕЧЕРИНКИ
ЩЕ ТЕ ШЛЯПАТ.
В МАЦКВА ИМА МЯСТО ЗА ВСЯКАКВИ
МЕКУШАВИ ЛАПНИБАХУРКИ.
16:28 14.08.2026
23 Какво ги вълнува DW
Няма нищо общо с фронта в Украйна.
16:29 14.08.2026
24 Корейците са дисциплинирани
16:29 14.08.2026
25 Путинистче идиотче
Ново пушечно месо за ВСУ.
Коментиран от #28
16:30 14.08.2026
26 Малейййййй
16:31 14.08.2026
27 не може да бъде
До коментар #7 от "Трол":Написаното в статията изважда на преден план паническият страх от подобно действие на КНДР и заселване на руската офанзива през зимата!?Удобно се забравя че срещу Русия се бият не знам колко наемници -някои казват до 30 хил.- поне от 40 държави да не говорим че цялото НАТО е включено!?Да не би пък ако Русия постигне успех с помощта на корейците това ще означава страшен провал за НАТО ...и от това да идва главният страх !!?А погледнато от практическата страна на проблема -двете страни имат голяма взаимна полза от това сътрудничество ..а корейците специално ще получат незаменим военен опит и с войниците и с изпробване на оръжията си!?И ще получат от Русия всички стоки които им се отказват от други държави в т.ч и Китай + евтин петрол и газ +финансиране///каквото и да се говори руснаците имат още много пари в резервите !?така че не виждам нищо нелогично!?
16:31 14.08.2026
28 Дон Турболенто
До коментар #25 от "Путинистче идиотче":Пройчо, катоси заговорил за пушечно месо, предадените тела са обикновено в съотношение 1000 към 20. Прави сметка кой е пушечното месо. Като имаш предвид, че Укра води много от убитите безлседно изчезнали за да не плащат обезщетения. А Укра и бита карта, въпреки, че целия запад е зад гърба и. Вземи да изтрезнееш.
16:34 14.08.2026
29 Историк
16:34 14.08.2026
30 Нищо ново
появата на сев.корейци на фронта в усръйнъ означава отново
обръщане ня хастара на всу-шниците, на х0х0лите де , както товажсе случи в Курска област....
16:35 14.08.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 BrъZpaждани от кол и въже 🤡💩
Корейците са истинските братя на монголята по московието. Копейките само скимтят като yли4ни Macтии, за каквито ги смятат и братята им от московия .
16:36 14.08.2026
33 Русия след СССР унищожи
16:36 14.08.2026
34 Тия севернокорейци
До коментар #3 от "Последния Софиянец":са в Русия на обучение и тренировки по договор. Нямат нищо общо със СВО, освен ако британците и Зеленски не решат пак да нападат Русия.
Коментиран от #40
16:36 14.08.2026
35 Сандо
До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Не си наясно - от години украинския чернозем,един от най-хубавите в света се изнася на запад за да си подобрят почвите господарите.А това се е правило още от ВСВ.
16:38 14.08.2026
36 В Европа има суша и жега защото
Архангел Михаил и Горбачов са адаши
16:40 14.08.2026
37 Пусин е най-жалкия главнокомандващ
16:41 14.08.2026
38 Соломон
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Наемник е едно а подразделения на действаща армия на чужда държава съвем друго.Всеки наемник е отишъл в Украйна без да ангажира със нищо държавата от коя то е
16:43 14.08.2026
39 Первая в мире
До коментар #11 от "ВТАРАЯ АРМИЯ":Чети бе! Отиват в Русия на обучение.
Севернокорейци никога не са воювали в Украйна.
Северна Корея също е на мушката както Иран и трябва да е готова, ако я изненадат и нея по време на преговори.
Коментиран от #42, #46
16:44 14.08.2026
40 Соломон
До коментар #34 от "Тия севернокорейци":А учението какво е .Да запускат балистични ракети по Украйна ли
Коментиран от #55
16:44 14.08.2026
41 Няма край руският позор
16:45 14.08.2026
42 Соломон
До коментар #39 от "Первая в мире":Мисли бе.Ако можеш.Тия балистични северокорейски ракети кой ги изтрелва.Тия които загинаха в Курск а Кумчо им построи мемориал и те ли бяха на учение
16:46 14.08.2026
43 Аеееее
16:46 14.08.2026
44 Мадяр
16:48 14.08.2026
45 Убаво
Коментиран от #58
16:50 14.08.2026
46 Верно е
До коментар #39 от "Первая в мире":С.Корея освобождаваше Курск.
Киев за два дня и всьо.
Коментиран от #57
16:55 14.08.2026
47 оня с коня
17:02 14.08.2026
48 Теслатъ
17:13 14.08.2026
49 Супер!
17:31 14.08.2026
50 Укротролюхо, имаш рак
До коментар #1 от "Великият Путин":Имаш скоротечен рак с метастази навсякъде.
17:32 14.08.2026
51 КНДР е сила
17:35 14.08.2026
52 Оня
17:36 14.08.2026
53 Росомаха
17:39 14.08.2026
54 Как да стане?
До коментар #12 от "Сатана Z":Невъзможно е да се победи Украйна, по простата причина, че тя вече не съществува като държава. Силно намаленото мъжко население се бие с чужди оръжия и със заеми над 360 милиарда $ , според Тръмп. Вече Зеленски мобилизира и жените. Остават децата - по примера на хитлерюгенд и пенсионерите. Войната се води от НАТО, което без САЩ постепенно ще се срине. Но това не е никак зле за света. Напротив!!
17:41 14.08.2026
55 Авраам
До коментар #40 от "Соломон":Ще ти обясня:
Севернокорейците там са за да се обучават от руснаците на последни техники.
Относно корейската ракета също ще ти обясня:
Когато корейците направят нова ракета или подобрение на предишна, дават по някоя на руснаците да я изпитат срещу западното ПВО. Това е - и тези неща влизат в договора за сътрудничество.
А руснаците ракети си имат бол. Всички знаем че Северна Корея е също на мушката както Иран и просто трябва да е готова срещу подло нападение по време на преговори.
А това няма нищо общо с Украйна, както те заблуждават зеленски, евролузърите и медиите им.
17:42 14.08.2026
56 Обяснявам
17:51 14.08.2026
57 Да, ама Курск е в Русия
До коментар #46 от "Верно е":а не в Украйна, нали?
Това че някои корейци са били в Курск на практика след обучението си няма нищо общо с Украйна и манипулациите на Зеленски и медиите.
Освен това май не знаеш че Киев капитулира за няколко дни в Истанбул. Без нужда да губи територии и хора.
Борис Джонсън
17:54 14.08.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.