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Ракетен удар по Киев: Отломки удариха блок
  Тема: Украйна

Ракетен удар по Киев: Отломки удариха блок

26 Юли, 2026 04:54, обновена 26 Юли, 2026 04:59 977 31

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  • мелитопол-
  • донецк-
  • щети

Масирана балистична атака задейства сирените в столицата, докато мощни взривове разтърсиха окупираните Мелитопол, Донецк и Крим

Ракетен удар по Киев: Отломки удариха блок - 1
Снимка: Архив - илюстративна
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

През нощта срещу 26 юли Русия нанесе пореден ракетен удар по Киев, използвайки трудни за прехващане балистични ракети.

В резултат на атаката, отломки паднаха върху 18-етажна жилищна сграда в Шевченковския район на столицата. На мястото е избухнал пожар между 7-ия и 8-ия етаж. Спасителните екипи реагират на сигнали в няколко градски зони. Пожари от паднали фрагменти са регистрирани още в Соломянския и Деснянския район.

Поради непосредствената заплаха от балистични ракети, сирените за въздушна тревога в Киев и околните региони бяха задействани за втори път в рамките на една нощ. Местните власти призоваха гражданите да останат в скривалищата до пълното отменяне на опасността. Нападението идва само часове след като украинското разузнаване предупреди за подготвян масиран удар.

Паралелно с ударите по столицата, мощни експлозии и стрелба отекнаха в окупираните от Русия територии. Местни обществени групи в Телеграм съобщават за взривове в Мелитопол, Донецк и на територията на Кримския полуостров. Според първоначални данни от мониторингови канали, активизирането на партизански движения и удари с дронове е довело до прекъсвания в електрозахранването в редица окупирани селища. Информацията за мащаба на щетите там продължава да се изяснява.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Румен Решетников

    3 19 Отговор
    Руский мир!!!
    Крепостните освен оръжия друго не могат да произвеждат!

    Коментиран от #4, #7, #9

    05:05 26.07.2026

  • 2 Неточно

    13 0 Отговор
    Нрябва да се превземат държавните институции: центровете за приемане на решенията. Правителство, министерствата, премиера и президента. Военното командване. Нищо не допринася да се удрят складове и предприятия. Вече превземайте властта. Само, когато властта на врага падне, тогава сте победили.

    05:06 26.07.2026

  • 3 И Киев е Руски

    17 1 Отговор
    С тия трудни за прихващане ракети сирените в киif свирят не прекъснато и галят ухото на слушателите

    05:10 26.07.2026

  • 4 Много селски разбирачи и коментатори

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "Румен Решетников":

    Скоро и във вашето село. Блиндирай си външното веце и си зареди мазето със сланина и туршии.

    Коментиран от #10

    05:11 26.07.2026

  • 5 ибрям гидти

    12 2 Отговор
    СЛАВА КОКАИНЕ

    05:11 26.07.2026

  • 6 оня с коня

    14 1 Отговор
    бандерскитеБОКЛУЦИ трябва да се бият денонощно

    05:11 26.07.2026

  • 7 И Киев е Руски

    15 1 Отговор

    До коментар #1 от "Румен Решетников":

    И перални веселяк

    Коментиран от #13

    05:12 26.07.2026

  • 8 суполиво центаджийче

    16 1 Отговор
    Украинците победоносно отстъпват, а руснаците позорно тичат след тях!

    05:13 26.07.2026

  • 9 оня с коня

    16 1 Отговор

    До коментар #1 от "Румен Решетников":

    Да изгниете на фронта в киев евро атлантици, американофили, укрофили и израелтяни, бял ден да не видите лешпери такива!

    Коментиран от #11

    05:14 26.07.2026

  • 10 Румен Решетников

    1 11 Отговор

    До коментар #4 от "Много селски разбирачи и коментатори":

    Следвай почина на братушките си.
    Учи се да рупаш брезови кори!

    Коментиран от #15

    05:16 26.07.2026

  • 11 Румен Решетников

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "оня с коня":

    😀 😀 😀

    05:18 26.07.2026

  • 12 гресиран центаджия

    10 1 Отговор
    Тук е пълно със смахнати евроатлантичеки тролове

    Коментиран от #14, #19

    05:19 26.07.2026

  • 13 Румен Решетников

    1 10 Отговор

    До коментар #7 от "И Киев е Руски":

    Сигурно още ползваш руската пералня. А прахосмукачка "Ракета " ползваш ли? 😀

    Коментиран от #16

    05:19 26.07.2026

  • 14 Румен Решетников

    2 8 Отговор

    До коментар #12 от "гресиран центаджия":

    Мести се във "Поглед-Инфо " .
    Там е пълно с петолъчници!

    05:21 26.07.2026

  • 15 Селскибек

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "Румен Решетников":

    Ако продължаваш да тролиш, ще съжаляваш. Сериозно.

    Коментиран от #17

    05:24 26.07.2026

  • 16 И Киев е Руски

    8 1 Отговор

    До коментар #13 от "Румен Решетников":

    Ракетата е стар модел сега ползвам орешник.въпреки че и тя има чипове от перални

    Коментиран от #18

    05:24 26.07.2026

  • 17 Румен Решетников

    1 8 Отговор

    До коментар #15 от "Селскибек":

    Не думай.
    Ще ме докладваш на Копейкин, Радьев и Митрофанова ли, голубчик? 😀

    Коментиран от #20

    05:31 26.07.2026

  • 18 Румен Решетников

    2 10 Отговор

    До коментар #16 от "И Киев е Руски":

    Значи пускаш прахосмукачка веднъж годишно! Вие ватенките не си падате по чистота и вътрешни санитарни възли.

    Коментиран от #22, #23

    05:34 26.07.2026

  • 19 Тролейбус с ремарке

    6 2 Отговор

    До коментар #12 от "гресиран центаджия":

    Не са толкова много, колкото си мислиш. Сами си отговарят и си цъкат плюсове. В някои други сайтове са далеч повече.

    05:41 26.07.2026

  • 20 Синьо лято

    5 0 Отговор

    До коментар #17 от "Румен Решетников":

    В реанимацията, ходил ли си скоро?

    Коментиран от #24

    05:42 26.07.2026

  • 21 Хихихи

    13 1 Отговор
    Бангаранга! 🥳 укро🇺🇦 свинете🐖 пак са спали в каналите 😂

    05:49 26.07.2026

  • 22 Евроатлантиците

    8 1 Отговор

    До коментар #18 от "Румен Решетников":

    Преди 2-3 години не се къпаха за да пестят газ... Още миришеш от тогава.

    Коментиран от #25

    05:53 26.07.2026

  • 23 И Киев е Руски

    4 2 Отговор

    До коментар #18 от "Румен Решетников":

    Ние ватенките по си падаме по вътрешните органи на Юро-нацистите

    Коментиран от #26

    05:54 26.07.2026

  • 24 Румен Решетников

    1 2 Отговор

    До коментар #20 от "Синьо лято":

    Тц.
    А ти?

    06:20 26.07.2026

  • 25 Румен Решетников

    1 6 Отговор

    До коментар #22 от "Евроатлантиците":

    Хахаха.
    Ватенка с обоняние.
    Вашата миризма на лук и вкиснало ви издава отдалече!

    06:22 26.07.2026

  • 26 Румен Решетников

    2 2 Отговор

    До коментар #23 от "И Киев е Руски":

    Ние патриотите- по вътрешните органи на петолъчниците!

    06:24 26.07.2026

  • 27 Мишел

    8 1 Отговор
    Русия атакува с Искандери и Циркони, срещу които Украйна и НатО нямат ефикасна защита. Русия постигна пълна блокада на морето на Украйна и снабдяването с НатОвско оръжие секна .

    06:24 26.07.2026

  • 28 Луната спи

    1 1 Отговор
    Кати се събуди мода, да вземе да поизтрие малко тролове. Едно лекенце, дето скоро ще яде голям бой, се е развихрило.

    Коментиран от #29

    06:39 26.07.2026

  • 29 Румен Решетников

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Луната спи":

    Успокой се ушанка, ще спукаш някоя вена... 😀

    07:04 26.07.2026

  • 30 Българка 😺-Маца

    1 0 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат душите черни душмански !

    07:07 26.07.2026

  • 31 Топчията

    1 0 Отговор
    Уудрий якоо бандерите с Бандерола !

    07:09 26.07.2026

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