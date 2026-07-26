Ракетен удар по Киев: Отломки удариха блок

През нощта срещу 26 юли Русия нанесе пореден ракетен удар по Киев, използвайки трудни за прехващане балистични ракети.

В резултат на атаката, отломки паднаха върху 18-етажна жилищна сграда в Шевченковския район на столицата. На мястото е избухнал пожар между 7-ия и 8-ия етаж. Спасителните екипи реагират на сигнали в няколко градски зони. Пожари от паднали фрагменти са регистрирани още в Соломянския и Деснянския район.

Поради непосредствената заплаха от балистични ракети, сирените за въздушна тревога в Киев и околните региони бяха задействани за втори път в рамките на една нощ. Местните власти призоваха гражданите да останат в скривалищата до пълното отменяне на опасността. Нападението идва само часове след като украинското разузнаване предупреди за подготвян масиран удар.

Паралелно с ударите по столицата, мощни експлозии и стрелба отекнаха в окупираните от Русия територии. Местни обществени групи в Телеграм съобщават за взривове в Мелитопол, Донецк и на територията на Кримския полуостров. Според първоначални данни от мониторингови канали, активизирането на партизански движения и удари с дронове е довело до прекъсвания в електрозахранването в редица окупирани селища. Информацията за мащаба на щетите там продължава да се изяснява.