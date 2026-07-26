Ракетен удар по Киев: Отломки удариха блок

През нощта срещу 26 юли Русия нанесе пореден ракетен удар по Киев, използвайки трудни за прехващане балистични ракети.
В резултат на атаката, отломки паднаха върху 18-етажна жилищна сграда в Шевченковския район на столицата. На мястото е избухнал пожар между 7-ия и 8-ия етаж. Спасителните екипи реагират на сигнали в няколко градски зони. Пожари от паднали фрагменти са регистрирани още в Соломянския и Деснянския район.
Поради непосредствената заплаха от балистични ракети, сирените за въздушна тревога в Киев и околните региони бяха задействани за втори път в рамките на една нощ. Местните власти призоваха гражданите да останат в скривалищата до пълното отменяне на опасността. Нападението идва само часове след като украинското разузнаване предупреди за подготвян масиран удар.
Паралелно с ударите по столицата, мощни експлозии и стрелба отекнаха в окупираните от Русия територии. Местни обществени групи в Телеграм съобщават за взривове в Мелитопол, Донецк и на територията на Кримския полуостров. Според първоначални данни от мониторингови канали, активизирането на партизански движения и удари с дронове е довело до прекъсвания в електрозахранването в редица окупирани селища. Информацията за мащаба на щетите там продължава да се изяснява.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Румен Решетников
Крепостните освен оръжия друго не могат да произвеждат!
Коментиран от #4, #7, #9
05:05 26.07.2026
2 Неточно
05:06 26.07.2026
3 И Киев е Руски
05:10 26.07.2026
4 Много селски разбирачи и коментатори
До коментар #1 от "Румен Решетников":Скоро и във вашето село. Блиндирай си външното веце и си зареди мазето със сланина и туршии.
Коментиран от #10
05:11 26.07.2026
5 ибрям гидти
05:11 26.07.2026
6 оня с коня
05:11 26.07.2026
7 И Киев е Руски
До коментар #1 от "Румен Решетников":И перални веселяк
Коментиран от #13
05:12 26.07.2026
8 суполиво центаджийче
05:13 26.07.2026
9 оня с коня
До коментар #1 от "Румен Решетников":Да изгниете на фронта в киев евро атлантици, американофили, укрофили и израелтяни, бял ден да не видите лешпери такива!
Коментиран от #11
05:14 26.07.2026
10 Румен Решетников
До коментар #4 от "Много селски разбирачи и коментатори":Следвай почина на братушките си.
Учи се да рупаш брезови кори!
Коментиран от #15
05:16 26.07.2026
11 Румен Решетников
До коментар #9 от "оня с коня":😀 😀 😀
05:18 26.07.2026
12 гресиран центаджия
Коментиран от #14, #19
05:19 26.07.2026
13 Румен Решетников
До коментар #7 от "И Киев е Руски":Сигурно още ползваш руската пералня. А прахосмукачка "Ракета " ползваш ли? 😀
Коментиран от #16
05:19 26.07.2026
14 Румен Решетников
До коментар #12 от "гресиран центаджия":Мести се във "Поглед-Инфо " .
Там е пълно с петолъчници!
05:21 26.07.2026
15 Селскибек
До коментар #10 от "Румен Решетников":Ако продължаваш да тролиш, ще съжаляваш. Сериозно.
Коментиран от #17
05:24 26.07.2026
16 И Киев е Руски
До коментар #13 от "Румен Решетников":Ракетата е стар модел сега ползвам орешник.въпреки че и тя има чипове от перални
Коментиран от #18
05:24 26.07.2026
17 Румен Решетников
До коментар #15 от "Селскибек":Не думай.
Ще ме докладваш на Копейкин, Радьев и Митрофанова ли, голубчик? 😀
Коментиран от #20
05:31 26.07.2026
18 Румен Решетников
До коментар #16 от "И Киев е Руски":Значи пускаш прахосмукачка веднъж годишно! Вие ватенките не си падате по чистота и вътрешни санитарни възли.
Коментиран от #22, #23
05:34 26.07.2026
19 Тролейбус с ремарке
До коментар #12 от "гресиран центаджия":Не са толкова много, колкото си мислиш. Сами си отговарят и си цъкат плюсове. В някои други сайтове са далеч повече.
05:41 26.07.2026
20 Синьо лято
До коментар #17 от "Румен Решетников":В реанимацията, ходил ли си скоро?
Коментиран от #24
05:42 26.07.2026
21 Хихихи
05:49 26.07.2026
22 Евроатлантиците
До коментар #18 от "Румен Решетников":Преди 2-3 години не се къпаха за да пестят газ... Още миришеш от тогава.
Коментиран от #25
05:53 26.07.2026
23 И Киев е Руски
До коментар #18 от "Румен Решетников":Ние ватенките по си падаме по вътрешните органи на Юро-нацистите
Коментиран от #26
05:54 26.07.2026
24 Румен Решетников
До коментар #20 от "Синьо лято":Тц.
А ти?
06:20 26.07.2026
25 Румен Решетников
До коментар #22 от "Евроатлантиците":Хахаха.
Ватенка с обоняние.
Вашата миризма на лук и вкиснало ви издава отдалече!
06:22 26.07.2026
26 Румен Решетников
До коментар #23 от "И Киев е Руски":Ние патриотите- по вътрешните органи на петолъчниците!
06:24 26.07.2026
27 Мишел
06:24 26.07.2026
28 Луната спи
Коментиран от #29
06:39 26.07.2026
29 Румен Решетников
До коментар #28 от "Луната спи":Успокой се ушанка, ще спукаш някоя вена... 😀
07:04 26.07.2026
30 Българка 😺-Маца
07:07 26.07.2026
31 Топчията
07:09 26.07.2026