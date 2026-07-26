Трагедия в Сирия: 35 загинаха при челен сблъсък на автобуси

Тежко пътнотранспортно произшествие в централна Сирия отне живота на най-малко 35 души и остави поне 30 други ранени.

Инцидентът, който се определя като една от най-тежките подобни трагедии в страната за последните години, е станал на магистралата, свързваща столицата Дамаск с провинция Дейр ез-Зор.

По информация на държавната сирийска арабска информационна агенция SANA, челно са се сблъскали два пътнически автобуса. Единият от тях е превозвал служители на силите за вътрешна сигурност, а другият – цивилни граждани.

Какво се знае за инцидента до момента?

Локация на трагедията: Сблъсъкът е възникнал в пустинен участък от пътя между градовете Ал-Сухна и Палмира, разположени в източната част на провинция Хомс.

Сблъсъкът е възникнал в пустинен участък от пътя между градовете Ал-Сухна и Палмира, разположени в източната част на провинция Хомс. Възникнал пожар: В резултат на силния удар единият от автобусите е избухнал в пламъци, което е затруднило изваждането на телата от отломките.

В резултат на силния удар единият от автобусите е избухнал в пламъци, което е затруднило изваждането на телата от отломките. Мащабна евакуация: Директорът на Дирекцията за спешна медицинска помощ Наджиб ал-Наасан потвърди броя на жертвите пред SANA. Към мястото веднага са изпратени множество линейки, а министерството на отбраната е мобилизирало военни хеликоптери за въздушна евакуация на най-тежко ранените към Военната болница в Хомс.

Проблемът с разрушената инфраструктура в Сирия

Официалните власти все още разследват точните причини за тежкия инцидент. Местните медии обаче подчертават, че този маршрут е известен с изключително ниските си стандарти за безопасност и често е наричан „пътят на смъртта“.

След близо 14 години граждански конфликт, транспортната инфраструктура на Сирия е в критично състояние. Повечето пътища в източните региони не са поддържани от 15 години. Липсата на осветление, износените настилки, високата скорост и липсата на техническа поддръжка на превозните средства остават сред основните причини за смъртност в страната. Само ден преди тази трагедия, сирийската гражданска защита е реагирала на други 19 пътни инцидента с жертви и ранени.

Международната общност, включително Министерството на външните работи на Египет, вече изрази своите дълбоки съболезнования към семействата на загиналите и сирийския народ.