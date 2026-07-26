Новини
Свят »
Сирия »
Трагедия в Сирия: 35 загинаха при челен сблъсък на автобуси

Трагедия в Сирия: 35 загинаха при челен сблъсък на автобуси

26 Юли, 2026 05:00, обновена 26 Юли, 2026 05:04 585 1

  • сирия-
  • аатобуси-
  • катастрофа-
  • загинали

Тежката катастрофа на магистралата Дамаск – Дейр ез-Зор остави и десетки ранени, в спасителната операция се включиха военни хеликоптери

Трагедия в Сирия: 35 загинаха при челен сблъсък на автобуси - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Тежко пътнотранспортно произшествие в централна Сирия отне живота на най-малко 35 души и остави поне 30 други ранени.

Инцидентът, който се определя като една от най-тежките подобни трагедии в страната за последните години, е станал на магистралата, свързваща столицата Дамаск с провинция Дейр ез-Зор.

По информация на държавната сирийска арабска информационна агенция SANA, челно са се сблъскали два пътнически автобуса. Единият от тях е превозвал служители на силите за вътрешна сигурност, а другият – цивилни граждани.

Какво се знае за инцидента до момента?

  • Локация на трагедията: Сблъсъкът е възникнал в пустинен участък от пътя между градовете Ал-Сухна и Палмира, разположени в източната част на провинция Хомс.
  • Възникнал пожар: В резултат на силния удар единият от автобусите е избухнал в пламъци, което е затруднило изваждането на телата от отломките.
  • Мащабна евакуация: Директорът на Дирекцията за спешна медицинска помощ Наджиб ал-Наасан потвърди броя на жертвите пред SANA. Към мястото веднага са изпратени множество линейки, а министерството на отбраната е мобилизирало военни хеликоптери за въздушна евакуация на най-тежко ранените към Военната болница в Хомс.

Проблемът с разрушената инфраструктура в Сирия

Официалните власти все още разследват точните причини за тежкия инцидент. Местните медии обаче подчертават, че този маршрут е известен с изключително ниските си стандарти за безопасност и често е наричан „пътят на смъртта“.

След близо 14 години граждански конфликт, транспортната инфраструктура на Сирия е в критично състояние. Повечето пътища в източните региони не са поддържани от 15 години. Липсата на осветление, износените настилки, високата скорост и липсата на техническа поддръжка на превозните средства остават сред основните причини за смъртност в страната. Само ден преди тази трагедия, сирийската гражданска защита е реагирала на други 19 пътни инцидента с жертви и ранени.

Международната общност, включително Министерството на външните работи на Египет, вече изрази своите дълбоки съболезнования към семействата на загиналите и сирийския народ.


Сирия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Камикадзе

    1 1 Отговор
    Поради липса на кадри и в софето започнаха да назначават шофьори от близкия изток, не само от Сирия.

    05:19 26.07.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания