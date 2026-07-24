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Русия поиска от САЩ нови предложения за слагане на край на войната в Украйна. В противен случай ще продължи до „пълна победа”
  Тема: Украйна

Русия поиска от САЩ нови предложения за слагане на край на войната в Украйна. В противен случай ще продължи до „пълна победа”

24 Юли, 2026 18:08 1 322 118

  • украйна-
  • русия-
  • война-
  • сащ-
  • владимир путин-
  • дмитрий песков-
  • кремъл

Според Песков постигането на целите с военни средства не е предпочитаният път, но при липса на перспективи за мирни преговори Русия ще продължи да се бори до пълна победа

Русия поиска от САЩ нови предложения за слагане на край на войната в Украйна. В противен случай ще продължи до „пълна победа” - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кремъл заяви, че Москва ще изчака САЩ да предложат нови идеи за слагане на край на войната в Украйна и че тези предложения трябва да бъдат приемливи за Русия, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Русия вижда, че САЩ, включително американският президент Доналд Тръмп, са искрени в желанието си да намерят пътища за мирно уреждане на украинския конфликт, каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

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"Американците са искрени, президентът Тръмп е искрен, неговите преговарящи са искрени в желанието си наистина да формулират някои варианти, приемливи за всички", заяви Песков в интервю с журналиста от руския в. "Вести" Павел Зарубин.

Говорителят каза още, че Русия отчита и взема предвид факта, че САЩ продължават да снабдяват Украйна с оръжие.

"Трябва да използваме този дуализъм в позицията на администрацията на Тръмп в онази част, в която тя съответства на нашите интереси", подчерта Песков.

По думите на говорителя Русия е приела предложен от САЩ вариант за уреждане на конфликта, но той е бил отхвърлен от Украйна. „Вариантът, който ни беше предложен, беше приет от нас, но не беше приет от украинците“, поясни Песков.

Според него постигането на целите с военни средства не е предпочитаният път, но при липса на перспективи за мирни преговори Русия ще продължи да се бори до пълна победа.

„Ние продължаваме нашата специална военна операция. Тоест, продължаваме да постигаме целите си с военни средства. Да, това не е предпочитаният път, но при липса на перспективи за мир ще продължим докрай, до пълна победа“, заяви Песков.

Вчера руският външен министър Сергей Лавров и американският държавен секретар Марко Рубио разговаряха в кулоарите на форума на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) във филипинската столица Манила. Срещата между двамата дипломати обаче завърши без пробив.

Междувременно също вчера украинският президент Володимир Зеленски обсъди по телефона усилията за постигане на мир със специалните пратеници на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Очаква се Зеленски идната седмица да посети САЩ и да разговаря с Тръмп.

Преговорите за прекратяване на войната в Украйна под егидата на Вашингтон са в застой, откакто американското внимание бе насочено изцяло към войната в Иран.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Инна

    20 24 Отговор
    Ракетен удар порази тренировъчен полигон в Киевска област. Там се провеждаше изложба на безпилотни летателни системи „Армада“. За участие беше поканен каймак на украинската отбранителна индустрия. Според вътрешни лица, много офицери от НАТО също присъстваха, за да наблюдават постиженията на спонсорираните от тях подразделения.

    Според украинската страна успехът на ударите е осигурен от две ракети от руските въоръжени сили. Украинският съвет на производителите на оръжие потвърди, че ударът е поразил обект, в който са настанени служители на военно-промишления комплекс.

    Според предварителни данни над сто души са ранени при удара. Десет души са убити, но знаейки, че украинските власти винаги са крили истинския брой на жертвите, броят на загиналите и ранените е значително по-висок. И всички те са представители на украинската отбранителна индустрия.

    Ние не се отказваме от традицията си да насочваме вниманието изключително към военни цели. За разлика от врага.
    Украйна може би иска да запази в тайна ответния удар на Русия, но смъртта на стотици елитни командири, разработчици на оръжия и дори висши военни служители е просто невъзможна.

    Коментиран от #7, #8, #14, #15, #18, #76

    18:10 24.07.2026

  • 2 Овчар

    19 28 Отговор
    Зеления вече никой не го пита.! Ненужен..

    Коментиран от #65

    18:11 24.07.2026

  • 3 В Киев за три дни

    32 26 Отговор
    Пет години от началото на три-дневната операция, РФ е на колене, нямат вода, ток и гориво! А сега молят и бай Дончо да им помогне, че ботоксовия Фюррер от тему немиже да опази РФ!

    Коментиран от #38

    18:12 24.07.2026

  • 4 Пич

    18 27 Отговор
    Ами, армията да гази, докато на украинците им уврят главите!!! Наркоманите са неадекватни!!!

    Коментиран от #10, #17, #20

    18:12 24.07.2026

  • 5 класикът от Кремъл

    29 17 Отговор
    Пета година убедително печели тридневната специална военна операция, нема бендзин, хората се бият по колонките, моли САЩ да даде идеи как да не отнесе повече шамари, върти клечката, гледа уплашено пораженчески

    18:12 24.07.2026

  • 6 Юри Никулин

    11 3 Отговор
    А нам всьо равно....

    18:12 24.07.2026

  • 7 Мишел

    20 23 Отговор

    До коментар #1 от "Инна":

    Руските ВКС днес са нанесли удари с Искандери по откриването на голямата изложба на въоръжение в Капитановка , Бучански район на Киевска област и са я закрили набързо . На откриването са присъствали много украински висши военни, както и делегации на производители на оръжие от НатО . Засега Украйна обяви за 10 загинали и над 100 ранени

    18:13 24.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Всяко

    18 11 Отговор
    следващо предложение на Тръмп е по-лошо от предишното!Изкуството на сделката!

    Коментиран от #16

    18:14 24.07.2026

  • 10 Ама

    7 4 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    като не може!?

    18:14 24.07.2026

  • 11 КАКТО И ПИСАХ ПРЕДИ

    9 19 Отговор
    Часове поискайте мир и преговори за край на войната па нека чуем видим що ще измисли клоуна от окраина. Само плямпа а кога стане дума за мир все нещо му пречи и продължава със бомбите. Така е защото ще му СПРАТ кранчето и не може да краде.

    18:15 24.07.2026

  • 12 Блатни шеги

    15 4 Отговор
    Стига бе! 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
    Майтапът наистина си го бива.

    18:16 24.07.2026

  • 13 уйко Урдьо

    19 8 Отговор
    ,,До пълна победа" - но на кой? Като гледам какви са попаденията напоследък на украинските дронове, скоро ще има пълна победа върху горивата.

    18:16 24.07.2026

  • 14 Митрофанова

    16 8 Отговор

    До коментар #1 от "Инна":

    За копи пейст не плащам!

    18:16 24.07.2026

  • 15 Ха ха

    22 13 Отговор

    До коментар #1 от "Инна":

    Това го слушаме от руската пропаганда ТАСС, Соловьов, Скабеева, Симонян, там всеки ден е пАбеда...все по плану иначе Матушката ви е в пламъци и километрични опашки.Накрая молят пак чичо Дончо да им оправи Спец.АбАсрАция.
    Копейка това си е тежка диагноза.

    18:16 24.07.2026

  • 16 От това изкуство я докараха до

    12 3 Отговор

    До коментар #9 от "Всяко":

    фалит

    Коментиран от #19

    18:17 24.07.2026

  • 17 Камаз

    9 1 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    те е газил!

    18:17 24.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 И те така

    8 0 Отговор

    До коментар #16 от "От това изкуство я докараха до":

    200 години!

    18:18 24.07.2026

  • 20 Карлуково /Старшата сестра

    9 1 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Днес ти казах да седиш мирен и да не показваш олигофренщината си.

    18:18 24.07.2026

  • 21 малко истински факти

    12 5 Отговор
    В кремлята пак са се понапили от по обед ....

    18:19 24.07.2026

  • 22 стоян георгиев

    14 8 Отговор
    Путин прилича на ученик станал да го изпитат по желание и получил двойка.сега двойкаджията пита учителя какво да направи?

    Коментиран от #46

    18:19 24.07.2026

  • 23 Тръмп

    6 0 Отговор
    Ше участвате на Евровизия!

    18:19 24.07.2026

  • 24 Удри копейката с лопатЕто!

    11 4 Отговор
    Докато шава!

    Коментиран от #109

    18:20 24.07.2026

  • 25 Блатарите се чудят как да спасят

    11 5 Отговор
    каквото остана от кочината, ама движухата си върви. Песков се моли на Тръмпета... Безаналогови. 🤣🤣🤣🤣

    18:21 24.07.2026

  • 26 Абе

    3 8 Отговор
    Къде е НАто бе, пак ли в чували? 😀

    18:21 24.07.2026

  • 27 Соломон

    9 8 Отговор
    Tия пак се правят на улави и искат САЩ да им оправя бакиите които забъркаха.Предложението на Украйна винаги е било едно.Обирайте си крушите от Украйна.Руския език никога няма да се говори в Украйна.Украйна сама ще определя със кого да обича и кого да мрази

    Коментиран от #29

    18:22 24.07.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Боби

    9 3 Отговор
    Още 3 дена и ще я постигнат, пълната победа 🤣

    18:23 24.07.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 руската мечка

    6 5 Отговор
    ще играе казачок по командата на САЩ, ако ли не, ще гризне голямото дръвце.

    18:24 24.07.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Вовоеб заднодворов

    9 6 Отговор
    Русия става все по неадекватна

    Коментиран от #48

    18:24 24.07.2026

  • 35 Подписвайте

    7 3 Отговор
    със Зеленски,че идва Федоров!

    18:24 24.07.2026

  • 36 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ

    8 7 Отговор
    Заглавието написано с просташкото внушение, че Русия се моли за мир,
    а след това в "статията" пише съвсем различни работи.

    Вие от многото опити да вкарате България в тази чужда на нас война ще успеете най-накрая
    и за ваше огромно очудване, точно ония, които си вярват, че една бъдеща война с Русия
    изобщо няма да ги засяга, ще го отнесат по пълна програма - те и всички техни роднини.

    Коментиран от #49

    18:24 24.07.2026

  • 37 Без име

    5 4 Отговор
    Така, така... 8 години лъгаха Путин, сега Путин чака предложение, което не може да откаже.

    18:24 24.07.2026

  • 38 Удри евраста с лопатЕто

    6 12 Отговор

    До коментар #3 от "В Киев за три дни":

    Операцията за 3 дня завърши още първите 3 дня и се отиде на преговори в Истанбул, сега операцията е дока евраста лази по корем, евраста вече пълзи, но операцията ще продължи докъ почне а се влачи по гол тумбак хахахахаха. В Русия си има всичко, ток, вода, храна, ти кажи как е в Киев по мазетата имат ли ток, вода, канализация, храна, гориво хахахаха, иска ти се да бяха 3 дни ама тая свърши У СТАМБУЛ хахахаха.

    Коментиран от #41, #53, #66

    18:24 24.07.2026

  • 39 Нямат край

    6 3 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    18:25 24.07.2026

  • 40 Соломон

    4 0 Отговор

    До коментар #29 от "Сюлеймане":

    За това ли го вадиш от задния си двор.За да провериш колко акъл му е останал

    18:25 24.07.2026

  • 41 Оди у Въш.кар.истан

    6 4 Отговор

    До коментар #38 от "Удри евраста с лопатЕто":

    Дедовят ли ми крепиш още в ЕС?

    18:25 24.07.2026

  • 42 Б0йд0sмърт

    2 1 Отговор
    И после пак

    18:26 24.07.2026

  • 43 Бате Борисов

    2 1 Отговор
    Где Спартак?

    18:26 24.07.2026

  • 44 Движухаров

    16 4 Отговор
    Путлер и Раша губят войната по всички важни показатели... В пъти повече жертви от Украйна, колосални загуби на бойна и всякаква друга техника и неизбежен колапс на икономиката. Кремълският диктатор успя да организира и реализира най-голямото убиване на руснаци последните 80 години .

    18:26 24.07.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 млад еврас

    6 7 Отговор
    НАТОто и ЕС играят казачок по свирката на руската мечка и гризнаха яко дръвцето.

    18:27 24.07.2026

  • 48 Зоя Курводемянская

    5 3 Отговор

    До коментар #34 от "Вовоеб заднодворов":

    Без мъже останахме.

    18:27 24.07.2026

  • 49 Соломон

    5 8 Отговор

    До коментар #36 от "HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ":

    Ами то си е точно така.Русия иска мир ама по нейните условия.А това няма да стане.Днес самата логика на тази война се промени за първи път. Русия започна да усеща последствията от собствената си агресия у дома. Тези, които години наред подкрепяха „специалната военна операция“, едва сега навлизат в първия етап на осъзнаване на това, което предстои – реалността, с която Украйна живее от близо пет години. Руските власти се опитват да излъчват увереност въпреки нарастващите проблеми, но дори блокирането на YouTube, Instagram, популярните социални медийни платформи и приложенията за съобщения в опит да ограничат информацията и да сдържат обществената паника, вече не може да спре това, което става неизбежно. Ако руското общество не принуди своя тиранин да прекрати войната – ако хората не излязат на улицата и не се противопоставят на продължаващата агресия – техните проблеми едва сега започват. Украйна е намерила ефективна формула: разузнаване, възможности за удари на далечни разстояния, технологично планиране и стратегически анализ, задвижван от изкуствен интелект, за да идентифицира най-уязвимите части от руската икономика и инфраструктура. Или Русия ще прекрати войната, която започна, или дългосрочните „санкции“ на Украйна ще продължат систематично да я тласкат обратно към каменната ера.

    Коментиран от #59

    18:28 24.07.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Абе за искрени, не са

    5 6 Отговор
    САЩ и искреност е оксиморон. Но САЩ са тези създали войната и логично с тях трябва да се сложи края.

    Коментиран от #74

    18:28 24.07.2026

  • 52 хаха🤣

    4 1 Отговор

    До коментар #33 от "Дааа":

    слава, слава, ама на Маша и Медведа съвсем им се изпържиха мозъците от некачествени партиди🤣

    18:28 24.07.2026

  • 53 Да си копейка

    7 1 Отговор

    До коментар #38 от "Удри евраста с лопатЕто":

    Е тежка псих.диагноза.Удари се с лопатЕто у главЕто може и да се излекуваш.

    18:28 24.07.2026

  • 54 Мусорчик

    6 0 Отговор
    Ми та войната сега, на мига да приключи пораженията в Русия са такива, че ще й трябват десетилетия, за да стигне нивото си отпреди войната. И отново на гърба на крепостните. Горко им.

    18:29 24.07.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 ЯКО БЛЪСКАНЬЕ СЕ САКА ОТ РУСИЯ

    2 6 Отговор
    ПО ФАШИСКАТА СГАН , АЙДЕ И ПОСЛЕ ВИ ЧАКАМЕ ТУКА - ИМА СЪЩО МНОГО ФАШИСКА СГАН ЗА КЛОНИРАНЬЕ !

    18:29 24.07.2026

  • 57 Обичайната пропаганда

    5 0 Отговор
    на Кремъл /за вътрешна употреба за облъчване на местното руско население/.

    18:30 24.07.2026

  • 58 Предложение

    6 0 Отговор
    да се чете-помощ!

    18:31 24.07.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Без име

    1 4 Отговор
    Марийке, сестро, защо пълна победа е в кавички в заглавието? Язък ти на дипломите, скоро няма да ти служат за нищо.

    Коментиран от #117

    18:32 24.07.2026

  • 61 Удри евраста с лопатЕто

    3 6 Отговор
    Русия е наредила, новите предложения да включват още 3-4 области, всяко следващо предложение е по тежко от предното.

    18:32 24.07.2026

  • 62 Следвай инструкциите!

    3 0 Отговор

    До коментар #50 от "млад еврас":

    Пълниш си носът с барут от кибритени клечки и с колкото имаш сили се джаскаш в стената.

    18:32 24.07.2026

  • 63 За изминалото денонощие

    11 1 Отговор
    Живата сила на агресора е намаляла с още 1410 военнослужещи. Силите за отбрана отчитат и мащабни материални загуби за нападателите, като сред унищожената техника най-ярко се открояват 1652 оперативно-тактически безпилотни летателни апарата и 544 единици автомобилна техника и цистерни с гориво. В хода на тежките боеве на различни участъци от фронтовата линия са поразени и значителни количества тежко въоръжение и специализирани системи, включително 76 артилерийски системи, 12 наземни роботизирани комплекса, 10 танка, 7 реактивни системи за залпов огън, 6 бронирани бойни машини.

    18:32 24.07.2026

  • 64 ка Путин БОКЛУК

    8 1 Отговор
    Ма кво стана със СВО? Каква е тази война? Не беше ли Киев за 3 дена?! Сега се молят на рижавия да ги спасява. Голям позор за руската армия. Не съм го очаквал.😂🤣😂🤣🥕🍆🍌

    18:33 24.07.2026

  • 65 Без майтап

    5 3 Отговор

    До коментар #2 от "Овчар":

    Докато чакат на бензиностанции да заредят бензин, руснаците мечтаят за президент като ЗЕЛЕНСКИ.

    Коментиран от #79

    18:33 24.07.2026

  • 66 Втората армия в Света

    7 1 Отговор

    До коментар #38 от "Удри евраста с лопатЕто":

    Като имате всичко, що 🐎 се моли на американците? Що купувате горива от Индия, що трябваше СК да ви спасява? Що пет години не можете да си постингите целите... Да бе американците казаха че украинската армия е най-силната в Европа.... Всички ви се присмиват с вашите кафяви линии...

    Коментиран от #80

    18:33 24.07.2026

  • 67 Рубио в Манила

    4 2 Отговор
    Предадохме на Зеленски предложението ви от Анкоридж,но той го отхвърли!

    18:34 24.07.2026

  • 68 Факти

    4 1 Отговор
    Русия влезе на 7%, вдигна до 27% и я върнаха на 20%. И така си стои от 4 години. Кога ще е тая пълна победа? Путин скоро става на 74. И 20 години още да задържи властта пак няма да може да превземе Украйна.

    Коментиран от #90

    18:34 24.07.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 ха, ха, ха...

    5 0 Отговор
    До пълна победа на кого?

    18:34 24.07.2026

  • 71 оня с коня

    5 1 Отговор
    Наглият Песков ръже като долнопробен Русофилски Трол- Америка отдавна не снабдява Украйна с Оръжие,а продава такова НА СВОБОДНИЯ СВЕТОВЕН ПАЗАР,затова е и ном.1 Продавач на Оръжия.

    18:35 24.07.2026

  • 72 Читател

    3 5 Отговор
    Историята се повтаря само че сега Киев ще бъде берлин.който разбрал разбрал

    Коментиран от #75

    18:35 24.07.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Ксерск

    2 0 Отговор

    До коментар #51 от "Абе за искрени, не са":

    Персите къде сме били?

    18:36 24.07.2026

  • 75 Сма за три дни ли?

    5 0 Отговор

    До коментар #72 от "Читател":

    Или за груз 200 на концерта на кобзон, крепостниче?! 🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #81

    18:36 24.07.2026

  • 76 Гаранция Франция

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "Инна":

    Поне 200 натовски генерала.😂

    Коментиран от #104

    18:37 24.07.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 4 години

    2 2 Отговор
    с вързани ръце!2 месеца с една отвързана !

    18:38 24.07.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Такъв първо се удря с бордюр у главата

    2 1 Отговор

    До коментар #66 от "Втората армия в Света":

    После се пита.

    Коментиран от #87

    18:39 24.07.2026

  • 81 За три

    0 4 Отговор

    До коментар #75 от "Сма за три дни ли?":

    ли ти трябва?

    18:39 24.07.2026

  • 82 Кирил

    5 0 Отговор
    Прочита е, русия се моли на сащ да ги отърве от Украйна
    Защо им трябваше на тия иди оти да нападат Украйна
    Кой сега ще ги спасява от Украйна

    Коментиран от #102

    18:40 24.07.2026

  • 83 Седящия бик

    5 0 Отговор
    Ядосайте Тръмп,да даде томахавки!

    18:40 24.07.2026

  • 84 Една пуйка мислила,мислила

    2 0 Отговор

    До коментар #77 от "Мисля":

    Па се глътнала.

    18:40 24.07.2026

  • 85 НАТЮ Е ПРИТЕСНЕНО

    2 3 Отговор
    Няма кой да спре руската армия.

    18:41 24.07.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Путин

    4 0 Отговор
    Всьо па план!Страхотен план!

    18:42 24.07.2026

  • 89 киев

    4 0 Отговор
    за 3 дни

    18:42 24.07.2026

  • 90 Пълната победа

    1 1 Отговор

    До коментар #68 от "Факти":

    е само една - превземане на Киев и поставяне на марионетна проруска власт.

    18:43 24.07.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Колко акъл

    3 0 Отговор
    трябва,за да разбереш,че Украйна военно не може да се победи?

    18:44 24.07.2026

  • 93 българин

    3 0 Отговор
    Готови втори път да настъпят мотиката.

    18:45 24.07.2026

  • 94 Читател

    2 5 Отговор
    Колкото и минуси да слагате все тая.Историята се повтаря.Първопричините, спонсорите идеологиите да абсолютно еднакви.И този път Киев ще бъде Берлин.

    Коментиран от #96, #97, #116

    18:45 24.07.2026

  • 95 Пригожин

    1 0 Отговор
    беше единствената възможност на Путин!Шубето ,голям страх!

    18:46 24.07.2026

  • 96 Те минусите на тролеите

    0 1 Отговор

    До коментар #94 от "Читател":

    точно това показват! 😄

    Коментиран от #105

    18:46 24.07.2026

  • 97 Следваш инструкциите!

    0 0 Отговор

    До коментар #94 от "Читател":

    Купуваш си едно въже.Може и за простор от левчето.Отиваш в гората.Търсиш по-здрав клон.По натам си знаеш...

    Коментиран от #101

    18:47 24.07.2026

  • 98 РУСИЯ Е ВЕЛИКА

    1 2 Отговор
    РУСИЯ Е ВЕЛИКА

    18:48 24.07.2026

  • 99 Констатация

    1 0 Отговор
    Деду Путин: -Дръжте мъ седмина..., държте мъ, бе, не мъ пускате, че.... -))))))

    18:48 24.07.2026

  • 100 Ами

    1 1 Отговор
    Този конфликт ще приключи след като свършат окраинците
    и / или след като Европа свърши парите. И обяснявам защо!
    Не мога да кажа кой е по на далавера руснаците или американците,
    но мога да кажа кой и как плаща сметката.
    САЩ препродават руски суровини на ЕС на завишени цени и ги продават в долари.
    В същото време продават огромно количество оръжия, които Европа също плаща.
    На руснаците пък им трябва работна ръка. А каква по-добра работна ръка от пленниците.

    18:48 24.07.2026

  • 101 Давай

    0 1 Отговор

    До коментар #97 от "Следваш инструкциите!":

    Спаси света от една мръъъша.

    Коментиран от #107

    18:49 24.07.2026

  • 102 Факти

    3 1 Отговор

    До коментар #82 от "Кирил":

    Си Дзинпин подмами Путин да нападне Украйна и така го вкара в капан. Сега Путин е напълно зависим от него и му играе по свирката. Си Дзинпин източва Русия на безценица, а ЕС не може да усвои огромните ресурси на Украйна. Си Дзинпин е най-умен от всички, а Путин е неговият полезен uguom. ЕС реално няма избор и трябва да помага на Украйна да запази най-много от територията и ресурсите си. ЕС ресурси няма и ресурсите на Украйна са критично важни за него. Там са редкоземните елементи за зеления преход. Путин има най-много ресурси от всички и Украйна изобщо не му трябваше. Той направи Русия васал на Китай за нищо. Най-глупавият човек на планетата е този силовак. Си Дзинпин го усети, че е супер алчен с огромен комплекс за малоценност и го подтикна да нападне Украйна за да се почувства като велик завоевател. Сега Русия е китайска, а ЕС няма редкоземни елементи, все още. Тя войната ще свърши и ЕС ще вземе редкоземните елементи на Украйна, но не всички. Голяма част ще останат в Русия, на която не й трябват. Залежите ще си седят в руската част неразработени, а Русия ще си стои бедна и подчинена на Китай. Украйна ще се оправи, макар и с 20% по-малка.

    Коментиран от #115

    18:49 24.07.2026

  • 103 СКОРО И ОДЕСА

    1 2 Отговор
    Ще бъде освободена. Бандерия ще загуби стратегическото си значение.

    18:49 24.07.2026

  • 104 1945

    1 0 Отговор

    До коментар #76 от "Гаранция Франция":

    Няма толкова генерали в Нато

    18:49 24.07.2026

  • 105 Ти остави минусите остави

    2 0 Отговор

    До коментар #96 от "Те минусите на тролеите":

    Кажи браво на Украйна,че освобождава Русия от фашизма.Факт.
    Дреме му на глупака 😄

    Коментиран от #114

    18:49 24.07.2026

  • 106 🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬

    1 1 Отговор
    🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬

    Коментиран от #110

    18:50 24.07.2026

  • 107 Удри пацула с лопатЕто!

    1 0 Отговор

    До коментар #101 от "Давай":

    До нассиране!

    18:51 24.07.2026

  • 108 ВОЙНАТА НА БРИТАНЦИТЕ В НОВОРУСИЯ

    2 1 Отговор
    Е тотален крах. Учудващо е, че руснаците въобще преговарят.

    18:51 24.07.2026

  • 109 Ба бааааа

    0 1 Отговор

    До коментар #24 от "Удри копейката с лопатЕто!":

    Чезни ве пръдльо сдухан

    18:51 24.07.2026

  • 110 Удри пацула с лопатЕто!

    0 0 Отговор

    До коментар #106 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":

    До като мърда!

    18:51 24.07.2026

  • 111 Мидаааа

    1 1 Отговор
    тези предложения трябва да бъдат приемливи за Русия, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

    18:52 24.07.2026

  • 112 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ

    1 1 Отговор
    Щял да бяга. Не искал на фронта.

    18:52 24.07.2026

  • 113 Стоянов

    0 1 Отговор
    Стив Уиткоф и Джаред Къшнър са клоуни - въздух под налягане. Обикалят Русия, близкия изток без никаква полза и резултати.

    18:52 24.07.2026

  • 114 Нали знайш

    0 1 Отговор

    До коментар #105 от "Ти остави минусите остави":

    кой вика браво на фашизма в Украйна? Глупака. Явно затова обича да му се повтаря. 😄

    18:52 24.07.2026

  • 115 Това са безспорни

    0 0 Отговор

    До коментар #102 от "Факти":

    Факти.

    18:52 24.07.2026

  • 116 Читател отдавна мина

    0 0 Отговор

    До коментар #94 от "Читател":

    Времето когато ватенките бяха близо до Киев във Буча.От тогава ядат бой.Да те питам виждал ли си превзет от ватенките град всичко сринато до основи и май няма да ги възстановяване нямаме средства.Знаеш ли Украинците как превзеха Херсон без да го разрушават.Да те питам ватенките превземали ли град голям колкото Херсон.Ще ти отговоря не не са .До тук 1,4 милиона крепостни положи Сибирското джудже Ка Путин.

    18:53 24.07.2026

  • 117 Защо ли в кавички?

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "Без име":

    Ами за 4г. и половина са завзели 9% от територията на Украйна, другите 11% са взети през 2014г. Нито един областен център или по-голям град не са завладели при условие, че имаха "Вагнер" на Пригожин. Помагаха им корейците с боеприпаси, оръжие и войска. Китайците им продават всичко с изключение на оръжие, иранците научиха "первая космическая" да прави дронове. Колко време ще им трябва до Полша, по 2% годишно? Още 40г. за 114-тия рожден ден на Путин?!

    18:53 24.07.2026

  • 118 Под егидата на Вашингтон

    0 0 Отговор
    Никога никъде по света мир не е бил постиган.

    18:55 24.07.2026

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