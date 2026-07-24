Русия поиска от САЩ нови предложения за слагане на край на войната в Украйна. В противен случай ще продължи до „пълна победа”

Кремъл заяви, че Москва ще изчака САЩ да предложат нови идеи за слагане на край на войната в Украйна и че тези предложения трябва да бъдат приемливи за Русия, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Русия вижда, че САЩ, включително американският президент Доналд Тръмп, са искрени в желанието си да намерят пътища за мирно уреждане на украинския конфликт, каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.
"Американците са искрени, президентът Тръмп е искрен, неговите преговарящи са искрени в желанието си наистина да формулират някои варианти, приемливи за всички", заяви Песков в интервю с журналиста от руския в. "Вести" Павел Зарубин.
Говорителят каза още, че Русия отчита и взема предвид факта, че САЩ продължават да снабдяват Украйна с оръжие.
"Трябва да използваме този дуализъм в позицията на администрацията на Тръмп в онази част, в която тя съответства на нашите интереси", подчерта Песков.
По думите на говорителя Русия е приела предложен от САЩ вариант за уреждане на конфликта, но той е бил отхвърлен от Украйна. „Вариантът, който ни беше предложен, беше приет от нас, но не беше приет от украинците“, поясни Песков.
Според него постигането на целите с военни средства не е предпочитаният път, но при липса на перспективи за мирни преговори Русия ще продължи да се бори до пълна победа.
„Ние продължаваме нашата специална военна операция. Тоест, продължаваме да постигаме целите си с военни средства. Да, това не е предпочитаният път, но при липса на перспективи за мир ще продължим докрай, до пълна победа“, заяви Песков.
Вчера руският външен министър Сергей Лавров и американският държавен секретар Марко Рубио разговаряха в кулоарите на форума на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) във филипинската столица Манила. Срещата между двамата дипломати обаче завърши без пробив.
Междувременно също вчера украинският президент Володимир Зеленски обсъди по телефона усилията за постигане на мир със специалните пратеници на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Очаква се Зеленски идната седмица да посети САЩ и да разговаря с Тръмп.
Преговорите за прекратяване на войната в Украйна под егидата на Вашингтон са в застой, откакто американското внимание бе насочено изцяло към войната в Иран.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Инна
Според украинската страна успехът на ударите е осигурен от две ракети от руските въоръжени сили. Украинският съвет на производителите на оръжие потвърди, че ударът е поразил обект, в който са настанени служители на военно-промишления комплекс.
Според предварителни данни над сто души са ранени при удара. Десет души са убити, но знаейки, че украинските власти винаги са крили истинския брой на жертвите, броят на загиналите и ранените е значително по-висок. И всички те са представители на украинската отбранителна индустрия.
Ние не се отказваме от традицията си да насочваме вниманието изключително към военни цели. За разлика от врага.
Украйна може би иска да запази в тайна ответния удар на Русия, но смъртта на стотици елитни командири, разработчици на оръжия и дори висши военни служители е просто невъзможна.
Коментиран от #7, #8, #14, #15, #18, #76
18:10 24.07.2026
2 Овчар
Коментиран от #65
18:11 24.07.2026
3 В Киев за три дни
Коментиран от #38
18:12 24.07.2026
4 Пич
Коментиран от #10, #17, #20
18:12 24.07.2026
5 класикът от Кремъл
18:12 24.07.2026
6 Юри Никулин
18:12 24.07.2026
7 Мишел
До коментар #1 от "Инна":Руските ВКС днес са нанесли удари с Искандери по откриването на голямата изложба на въоръжение в Капитановка , Бучански район на Киевска област и са я закрили набързо . На откриването са присъствали много украински висши военни, както и делегации на производители на оръжие от НатО . Засега Украйна обяви за 10 загинали и над 100 ранени
18:13 24.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Всяко
Коментиран от #16
18:14 24.07.2026
10 Ама
До коментар #4 от "Пич":като не може!?
18:14 24.07.2026
11 КАКТО И ПИСАХ ПРЕДИ
18:15 24.07.2026
12 Блатни шеги
Майтапът наистина си го бива.
18:16 24.07.2026
13 уйко Урдьо
18:16 24.07.2026
14 Митрофанова
До коментар #1 от "Инна":За копи пейст не плащам!
18:16 24.07.2026
15 Ха ха
До коментар #1 от "Инна":Това го слушаме от руската пропаганда ТАСС, Соловьов, Скабеева, Симонян, там всеки ден е пАбеда...все по плану иначе Матушката ви е в пламъци и километрични опашки.Накрая молят пак чичо Дончо да им оправи Спец.АбАсрАция.
Копейка това си е тежка диагноза.
18:16 24.07.2026
16 От това изкуство я докараха до
До коментар #9 от "Всяко":фалит
Коментиран от #19
18:17 24.07.2026
17 Камаз
До коментар #4 от "Пич":те е газил!
18:17 24.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 И те така
До коментар #16 от "От това изкуство я докараха до":200 години!
18:18 24.07.2026
20 Карлуково /Старшата сестра
До коментар #4 от "Пич":Днес ти казах да седиш мирен и да не показваш олигофренщината си.
18:18 24.07.2026
21 малко истински факти
18:19 24.07.2026
22 стоян георгиев
Коментиран от #46
18:19 24.07.2026
23 Тръмп
18:19 24.07.2026
24 Удри копейката с лопатЕто!
Коментиран от #109
18:20 24.07.2026
25 Блатарите се чудят как да спасят
18:21 24.07.2026
26 Абе
18:21 24.07.2026
27 Соломон
Коментиран от #29
18:22 24.07.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Боби
18:23 24.07.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 руската мечка
18:24 24.07.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Вовоеб заднодворов
Коментиран от #48
18:24 24.07.2026
35 Подписвайте
18:24 24.07.2026
36 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ
а след това в "статията" пише съвсем различни работи.
Вие от многото опити да вкарате България в тази чужда на нас война ще успеете най-накрая
и за ваше огромно очудване, точно ония, които си вярват, че една бъдеща война с Русия
изобщо няма да ги засяга, ще го отнесат по пълна програма - те и всички техни роднини.
Коментиран от #49
18:24 24.07.2026
37 Без име
18:24 24.07.2026
38 Удри евраста с лопатЕто
До коментар #3 от "В Киев за три дни":Операцията за 3 дня завърши още първите 3 дня и се отиде на преговори в Истанбул, сега операцията е дока евраста лази по корем, евраста вече пълзи, но операцията ще продължи докъ почне а се влачи по гол тумбак хахахахаха. В Русия си има всичко, ток, вода, храна, ти кажи как е в Киев по мазетата имат ли ток, вода, канализация, храна, гориво хахахаха, иска ти се да бяха 3 дни ама тая свърши У СТАМБУЛ хахахаха.
Коментиран от #41, #53, #66
18:24 24.07.2026
39 Нямат край
18:25 24.07.2026
40 Соломон
До коментар #29 от "Сюлеймане":За това ли го вадиш от задния си двор.За да провериш колко акъл му е останал
18:25 24.07.2026
41 Оди у Въш.кар.истан
До коментар #38 от "Удри евраста с лопатЕто":Дедовят ли ми крепиш още в ЕС?
18:25 24.07.2026
42 Б0йд0sмърт
18:26 24.07.2026
43 Бате Борисов
18:26 24.07.2026
44 Движухаров
18:26 24.07.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 млад еврас
18:27 24.07.2026
48 Зоя Курводемянская
До коментар #34 от "Вовоеб заднодворов":Без мъже останахме.
18:27 24.07.2026
49 Соломон
До коментар #36 от "HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ":Ами то си е точно така.Русия иска мир ама по нейните условия.А това няма да стане.Днес самата логика на тази война се промени за първи път. Русия започна да усеща последствията от собствената си агресия у дома. Тези, които години наред подкрепяха „специалната военна операция“, едва сега навлизат в първия етап на осъзнаване на това, което предстои – реалността, с която Украйна живее от близо пет години. Руските власти се опитват да излъчват увереност въпреки нарастващите проблеми, но дори блокирането на YouTube, Instagram, популярните социални медийни платформи и приложенията за съобщения в опит да ограничат информацията и да сдържат обществената паника, вече не може да спре това, което става неизбежно. Ако руското общество не принуди своя тиранин да прекрати войната – ако хората не излязат на улицата и не се противопоставят на продължаващата агресия – техните проблеми едва сега започват. Украйна е намерила ефективна формула: разузнаване, възможности за удари на далечни разстояния, технологично планиране и стратегически анализ, задвижван от изкуствен интелект, за да идентифицира най-уязвимите части от руската икономика и инфраструктура. Или Русия ще прекрати войната, която започна, или дългосрочните „санкции“ на Украйна ще продължат систематично да я тласкат обратно към каменната ера.
Коментиран от #59
18:28 24.07.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Абе за искрени, не са
Коментиран от #74
18:28 24.07.2026
52 хаха🤣
До коментар #33 от "Дааа":слава, слава, ама на Маша и Медведа съвсем им се изпържиха мозъците от некачествени партиди🤣
18:28 24.07.2026
53 Да си копейка
До коментар #38 от "Удри евраста с лопатЕто":Е тежка псих.диагноза.Удари се с лопатЕто у главЕто може и да се излекуваш.
18:28 24.07.2026
54 Мусорчик
18:29 24.07.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 ЯКО БЛЪСКАНЬЕ СЕ САКА ОТ РУСИЯ
18:29 24.07.2026
57 Обичайната пропаганда
18:30 24.07.2026
58 Предложение
18:31 24.07.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Без име
Коментиран от #117
18:32 24.07.2026
61 Удри евраста с лопатЕто
18:32 24.07.2026
62 Следвай инструкциите!
До коментар #50 от "млад еврас":Пълниш си носът с барут от кибритени клечки и с колкото имаш сили се джаскаш в стената.
18:32 24.07.2026
63 За изминалото денонощие
18:32 24.07.2026
64 ка Путин БОКЛУК
18:33 24.07.2026
65 Без майтап
До коментар #2 от "Овчар":Докато чакат на бензиностанции да заредят бензин, руснаците мечтаят за президент като ЗЕЛЕНСКИ.
Коментиран от #79
18:33 24.07.2026
66 Втората армия в Света
До коментар #38 от "Удри евраста с лопатЕто":Като имате всичко, що 🐎 се моли на американците? Що купувате горива от Индия, що трябваше СК да ви спасява? Що пет години не можете да си постингите целите... Да бе американците казаха че украинската армия е най-силната в Европа.... Всички ви се присмиват с вашите кафяви линии...
Коментиран от #80
18:33 24.07.2026
67 Рубио в Манила
18:34 24.07.2026
68 Факти
Коментиран от #90
18:34 24.07.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 ха, ха, ха...
18:34 24.07.2026
71 оня с коня
18:35 24.07.2026
72 Читател
Коментиран от #75
18:35 24.07.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Ксерск
До коментар #51 от "Абе за искрени, не са":Персите къде сме били?
18:36 24.07.2026
75 Сма за три дни ли?
До коментар #72 от "Читател":Или за груз 200 на концерта на кобзон, крепостниче?! 🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #81
18:36 24.07.2026
76 Гаранция Франция
До коментар #1 от "Инна":Поне 200 натовски генерала.😂
Коментиран от #104
18:37 24.07.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 4 години
18:38 24.07.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Такъв първо се удря с бордюр у главата
До коментар #66 от "Втората армия в Света":После се пита.
Коментиран от #87
18:39 24.07.2026
81 За три
До коментар #75 от "Сма за три дни ли?":ли ти трябва?
18:39 24.07.2026
82 Кирил
Защо им трябваше на тия иди оти да нападат Украйна
Кой сега ще ги спасява от Украйна
Коментиран от #102
18:40 24.07.2026
83 Седящия бик
18:40 24.07.2026
84 Една пуйка мислила,мислила
До коментар #77 от "Мисля":Па се глътнала.
18:40 24.07.2026
85 НАТЮ Е ПРИТЕСНЕНО
18:41 24.07.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Путин
18:42 24.07.2026
89 киев
18:42 24.07.2026
90 Пълната победа
До коментар #68 от "Факти":е само една - превземане на Киев и поставяне на марионетна проруска власт.
18:43 24.07.2026
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Колко акъл
18:44 24.07.2026
93 българин
18:45 24.07.2026
94 Читател
Коментиран от #96, #97, #116
18:45 24.07.2026
95 Пригожин
18:46 24.07.2026
96 Те минусите на тролеите
До коментар #94 от "Читател":точно това показват! 😄
Коментиран от #105
18:46 24.07.2026
97 Следваш инструкциите!
До коментар #94 от "Читател":Купуваш си едно въже.Може и за простор от левчето.Отиваш в гората.Търсиш по-здрав клон.По натам си знаеш...
Коментиран от #101
18:47 24.07.2026
98 РУСИЯ Е ВЕЛИКА
18:48 24.07.2026
99 Констатация
18:48 24.07.2026
100 Ами
и / или след като Европа свърши парите. И обяснявам защо!
Не мога да кажа кой е по на далавера руснаците или американците,
но мога да кажа кой и как плаща сметката.
САЩ препродават руски суровини на ЕС на завишени цени и ги продават в долари.
В същото време продават огромно количество оръжия, които Европа също плаща.
На руснаците пък им трябва работна ръка. А каква по-добра работна ръка от пленниците.
18:48 24.07.2026
101 Давай
До коментар #97 от "Следваш инструкциите!":Спаси света от една мръъъша.
Коментиран от #107
18:49 24.07.2026
102 Факти
До коментар #82 от "Кирил":Си Дзинпин подмами Путин да нападне Украйна и така го вкара в капан. Сега Путин е напълно зависим от него и му играе по свирката. Си Дзинпин източва Русия на безценица, а ЕС не може да усвои огромните ресурси на Украйна. Си Дзинпин е най-умен от всички, а Путин е неговият полезен uguom. ЕС реално няма избор и трябва да помага на Украйна да запази най-много от територията и ресурсите си. ЕС ресурси няма и ресурсите на Украйна са критично важни за него. Там са редкоземните елементи за зеления преход. Путин има най-много ресурси от всички и Украйна изобщо не му трябваше. Той направи Русия васал на Китай за нищо. Най-глупавият човек на планетата е този силовак. Си Дзинпин го усети, че е супер алчен с огромен комплекс за малоценност и го подтикна да нападне Украйна за да се почувства като велик завоевател. Сега Русия е китайска, а ЕС няма редкоземни елементи, все още. Тя войната ще свърши и ЕС ще вземе редкоземните елементи на Украйна, но не всички. Голяма част ще останат в Русия, на която не й трябват. Залежите ще си седят в руската част неразработени, а Русия ще си стои бедна и подчинена на Китай. Украйна ще се оправи, макар и с 20% по-малка.
Коментиран от #115
18:49 24.07.2026
103 СКОРО И ОДЕСА
18:49 24.07.2026
104 1945
До коментар #76 от "Гаранция Франция":Няма толкова генерали в Нато
18:49 24.07.2026
105 Ти остави минусите остави
До коментар #96 от "Те минусите на тролеите":Кажи браво на Украйна,че освобождава Русия от фашизма.Факт.
Дреме му на глупака 😄
Коментиран от #114
18:49 24.07.2026
106 🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬
Коментиран от #110
18:50 24.07.2026
107 Удри пацула с лопатЕто!
До коментар #101 от "Давай":До нассиране!
18:51 24.07.2026
108 ВОЙНАТА НА БРИТАНЦИТЕ В НОВОРУСИЯ
18:51 24.07.2026
109 Ба бааааа
До коментар #24 от "Удри копейката с лопатЕто!":Чезни ве пръдльо сдухан
18:51 24.07.2026
110 Удри пацула с лопатЕто!
До коментар #106 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":До като мърда!
18:51 24.07.2026
111 Мидаааа
18:52 24.07.2026
112 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ
18:52 24.07.2026
113 Стоянов
18:52 24.07.2026
114 Нали знайш
До коментар #105 от "Ти остави минусите остави":кой вика браво на фашизма в Украйна? Глупака. Явно затова обича да му се повтаря. 😄
18:52 24.07.2026
115 Това са безспорни
До коментар #102 от "Факти":Факти.
18:52 24.07.2026
116 Читател отдавна мина
До коментар #94 от "Читател":Времето когато ватенките бяха близо до Киев във Буча.От тогава ядат бой.Да те питам виждал ли си превзет от ватенките град всичко сринато до основи и май няма да ги възстановяване нямаме средства.Знаеш ли Украинците как превзеха Херсон без да го разрушават.Да те питам ватенките превземали ли град голям колкото Херсон.Ще ти отговоря не не са .До тук 1,4 милиона крепостни положи Сибирското джудже Ка Путин.
18:53 24.07.2026
117 Защо ли в кавички?
До коментар #60 от "Без име":Ами за 4г. и половина са завзели 9% от територията на Украйна, другите 11% са взети през 2014г. Нито един областен център или по-голям град не са завладели при условие, че имаха "Вагнер" на Пригожин. Помагаха им корейците с боеприпаси, оръжие и войска. Китайците им продават всичко с изключение на оръжие, иранците научиха "первая космическая" да прави дронове. Колко време ще им трябва до Полша, по 2% годишно? Още 40г. за 114-тия рожден ден на Путин?!
18:53 24.07.2026
118 Под егидата на Вашингтон
18:55 24.07.2026