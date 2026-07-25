Украинка поднесе бургери с бомба на военни в Чернигов

В ранните часове на деня Службата за сигурност на Украйна (СБУ), съвместно с Националната полиция и прокуратурата, неутрализираха опасен опит за извършване на терористичен акт.

Жителка на Черниговска област е задържана при опит да предаде пакет с маскирано самоделно взривно устройство на военнослужещи на контролно-пропускателен пункт (КПП).

Според официално разпространената информация от регионалното управление на СБУ в Черниговска област, цитирано от censor.net, жената се е приближила до поста на изхода от града в посока Киев. Тя е носила маркова чанта с логото на известната верига за бързо хранене McDonald's. Под предлог на лична благодарност и подкрепа към военните, тя е връчила пакетите с храна и веднага след това се е отдалечила в опит да избяга.

Благодарение на строгото спазване на протоколите за безопасност и високата бдителност на дежурните на КПП, до трагедия не се е стигнало. Военнослужещите незабавно са изолирали пратката и са я пренесли на безопасно разстояние от личния състав и обекта. При последвалата проверка вътре в един от бургерите е открито скрито самоделно взривно устройство, готово за задействане.

Както съобщава 24tv.ua и Националната полиция на Украйна, извършителката е била бързо идентифицирана и локализирана. Срещу нея се провеждат неотложни процесуално-следствени действия под ръководството на прокуратурата. Проверява се версията за умишлен акт на отмъщение, както и евентуална връзка с координирани саботажни действия от страна на вражески специални служби в региона.

В момента правоохранителните органи подготвят официалното повдигане на обвинения за опит за терористичен акт, което според Наказателния кодекс на страната предвижда тежки присъди, включително доживотен затвор.