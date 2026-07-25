Украинка поднесе бургери с бомба на военни в Чернигов

В ранните часове на деня Службата за сигурност на Украйна (СБУ), съвместно с Националната полиция и прокуратурата, неутрализираха опасен опит за извършване на терористичен акт.
Жителка на Черниговска област е задържана при опит да предаде пакет с маскирано самоделно взривно устройство на военнослужещи на контролно-пропускателен пункт (КПП).
Според официално разпространената информация от регионалното управление на СБУ в Черниговска област, цитирано от censor.net, жената се е приближила до поста на изхода от града в посока Киев. Тя е носила маркова чанта с логото на известната верига за бързо хранене McDonald's. Под предлог на лична благодарност и подкрепа към военните, тя е връчила пакетите с храна и веднага след това се е отдалечила в опит да избяга.
Благодарение на строгото спазване на протоколите за безопасност и високата бдителност на дежурните на КПП, до трагедия не се е стигнало. Военнослужещите незабавно са изолирали пратката и са я пренесли на безопасно разстояние от личния състав и обекта. При последвалата проверка вътре в един от бургерите е открито скрито самоделно взривно устройство, готово за задействане.
Както съобщава 24tv.ua и Националната полиция на Украйна, извършителката е била бързо идентифицирана и локализирана. Срещу нея се провеждат неотложни процесуално-следствени действия под ръководството на прокуратурата. Проверява се версията за умишлен акт на отмъщение, както и евентуална връзка с координирани саботажни действия от страна на вражески специални служби в региона.
В момента правоохранителните органи подготвят официалното повдигане на обвинения за опит за терористичен акт, което според Наказателния кодекс на страната предвижда тежки присъди, включително доживотен затвор.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ти да видиш
Коментиран от #12
06:47 25.07.2026
2 Началото на Партизанско движение
Коментиран от #27, #55
06:48 25.07.2026
3 Невероятно
Коментиран от #10
06:51 25.07.2026
4 сега ше си ги еде
Коментиран от #18
06:52 25.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Взривно
Коментиран от #20
06:54 25.07.2026
7 Мишел
06:54 25.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Симпатизант
06:55 25.07.2026
10 Дзак
До коментар #3 от "Невероятно":Винаги съм казвал, че Алфамъжкаря Сила пращи от смелост!
06:56 25.07.2026
11 оня с коня
06:58 25.07.2026
12 Дедушка
До коментар #1 от "ти да видиш":Като те слушам какви разсъждения разсъждаваш, ако трябва да защитиш родината от червения пoр, ти ще дезертираш, защото си негpамотна кoпейка!
Коментиран от #16, #21, #42, #54
06:58 25.07.2026
13 Артилерист
06:58 25.07.2026
14 Хаха
Коментиран от #35
07:00 25.07.2026
15 Зеленясал
Коментиран от #25
07:01 25.07.2026
16 Ха Ха
До коментар #12 от "Дедушка":Няма тояга, която да избие любовта на българите към Русия, пък камо ли да воюват срещу нея
Коментиран от #59
07:01 25.07.2026
17 Хм...
07:01 25.07.2026
18 ко каза ко
До коментар #4 от "сега ше си ги еде":ще си ги ЕДЕ ?!?!?!? ама ти си била чиста българин ма
07:02 25.07.2026
19 Вместо да се радва
07:04 25.07.2026
20 явно мисленето
До коментар #6 от "Взривно":не ти се отдава много да ненговорим за четенето..! устройството е било вътрре в чантата от макдоналдс под бургерите… ама чука писател не е читател
Коментиран от #24
07:04 25.07.2026
21 ти да видиш
До коментар #12 от "Дедушка":А ти жълтопаветен"войне" вместо да разсъждаваш не губи време заминавай още сега за фронта, щом ти се мре за зеленияпор, той ще е доволен!
07:04 25.07.2026
22 Дедушка
Коментиран от #23
07:06 25.07.2026
23 пише украинка бе докторе
До коментар #22 от "Дедушка":И ще ти тепат вече , жената я мъж е загубила , я брат ,я син .
Ти ако си как ще постъпиш ?
Коментиран от #26
07:10 25.07.2026
24 Дедушка
До коментар #20 от "явно мисленето":Чети бе писателю! Там си пише "самоделно устройство скрито в един от бургерите"!
07:15 25.07.2026
25 Позеленясал
До коментар #15 от "Зеленясал":А къде е моето сутрешно кафенце,дето обещах да го пия в Крим...?!
07:15 25.07.2026
26 Дедушка
До коментар #23 от "пише украинка бе докторе":Убийците на брат и се намират в Москва! За там трябват такива самоделки, ама не ви идва на акъла!
Коментиран от #39
07:21 25.07.2026
27 Значи
До коментар #2 от "Началото на Партизанско движение":ТИ - комуняго,
ОПРАВДАВАШ и АТЕНТАТА в "Св. Неделя....
Срам за тази дето те е произвела!!!
Коментиран от #36
07:23 25.07.2026
28 батвесо
07:27 25.07.2026
29 Леле - леле ! 😜
07:28 25.07.2026
30 Софиянец
07:29 25.07.2026
31 Луд
07:30 25.07.2026
32 стоян георгиев
07:32 25.07.2026
33 Aлфа Вълкът
07:33 25.07.2026
34 Дедушка
Коментиран от #38, #40
07:35 25.07.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Летописец
До коментар #27 от "Значи":Няма "атентат Св. Неделя " . Има "атентат в Св. Крал " . Взрива е по време на опело на генерал . Насочен е срещу военни изпратили българските момчета да мрат в Първата световна - антибългарска война в която са ни набутали , обещавайки държавен заем на България .Накрая едни са брояли медали и пари , а майките са търсели гробовете на децата си .
Коментиран от #45
07:38 25.07.2026
37 НИКОЙ НЕ ОБИЧА НАЦИСТИТЕ
Коментиран от #49
07:43 25.07.2026
38 Леле-леле 😃
До коментар #34 от "Дедушка":Стана интересно . Разкажи още , как празнувате в клуба на Мони Паси !
07:44 25.07.2026
39 да бе докторе
До коментар #26 от "Дедушка":Да е ч:еп да ти го набие човек , ама акъл няма как .
Коментиран от #43
07:44 25.07.2026
40 ха ха ха ....
До коментар #34 от "Дедушка":А на тебе ще ти изпратим ..де довия ...
07:46 25.07.2026
41 Пич
Ключ - ..... "умишлен акт на отмъщение....."!!!
Вероятно на горката жена са убили съпруга и синовете, които са били насилствено отвлечени от бандеровците, и пратени на фронта!!!
07:47 25.07.2026
42 Хахахахаха
До коментар #12 от "Дедушка":Едно е да отидеш от любов да защитаваш родината, едно да те отвличат и бият за да умреш за някакъв наркоман унижаван 5 година от руските доброволци и виновен за смъртта на милиони избити украинци на фронта
Коментиран от #46
07:48 25.07.2026
43 Дедушка
До коментар #39 от "да бе докторе":А на тебе чeп са ти набили, наместо aкъл!
07:48 25.07.2026
44 Урсулите
За това, че успешно лови като зайци и избива украинските мъже.
07:49 25.07.2026
45 Антирашист 1841
До коментар #36 от "Летописец":Комунистите доведоха⅚ България до фалит. Останаха и без празник за всор и за сакралният им 9 септември . Вместо да си поспят главите с пепел те се пенят !
07:49 25.07.2026
46 Дедушка
До коментар #42 от "Хахахахаха":Каква любoв у руснака към родината, за разлика от украинеца той на фронта отива за долари или в краен случай ладичка! Опитът ти е неуспешен! Опитай отново!
Коментиран от #48, #50
07:51 25.07.2026
47 Логично
07:52 25.07.2026
48 Ти си един много успешен копеец
До коментар #46 от "Дедушка":Цъфтиш и връзваш.
07:54 25.07.2026
49 Антирашист 1843
До коментар #37 от "НИКОЙ НЕ ОБИЧА НАЦИСТИТЕ":Фашизмът е в просия ,тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети за фашистките държави !
07:54 25.07.2026
50 Галя от амбасадата
До коментар #46 от "Дедушка":Браво, дрът! Покажи на всички, че си безкористен, и ходиш на площад Възраждане само от любов към шпек салама!
Обичаш го, нали?!
07:55 25.07.2026
51 дядо дръмпир с 5кила каменна гъба!
07:56 25.07.2026
52 Ха ха ха
07:59 25.07.2026
53 Дедушка
08:00 25.07.2026
54 Бабушка
До коментар #12 от "Дедушка":Които защитават родината си, семействата си и вярата си, са тия от руските области в покрайнините.
И тази смела жена е от тях.
Порошенко
08:00 25.07.2026
55 Антирашисн 1844
До коментар #2 от "Началото на Партизанско движение":Това в просия не може да се случи ,няма мак доналд . Нашият народ е казал " една патка пролет не прави "
08:01 25.07.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 РЕАЛИСТ
08:05 25.07.2026
59 Антирашист 1845
До коментар #16 от "Ха Ха":Не си българите ,опитваш манипулация !
08:05 25.07.2026