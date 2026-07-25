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Украинка поднесе бургери с бомба на военни в Чернигов
  Тема: Украйна

Украинка поднесе бургери с бомба на военни в Чернигов

25 Юли, 2026 06:36, обновена 25 Юли, 2026 06:44 3 001 59

  • украйна-
  • чернигов-
  • бомба-
  • бургери-
  • атентат-
  • арест

Службата за сигурност на Украйна предотврати експлозия на контролно-пропускателен пункт, извършителката е заловена с експлозиви под прикритието на фастфуд

Украинка поднесе бургери с бомба на военни в Чернигов - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В ранните часове на деня Службата за сигурност на Украйна (СБУ), съвместно с Националната полиция и прокуратурата, неутрализираха опасен опит за извършване на терористичен акт.

Жителка на Черниговска област е задържана при опит да предаде пакет с маскирано самоделно взривно устройство на военнослужещи на контролно-пропускателен пункт (КПП).

Според официално разпространената информация от регионалното управление на СБУ в Черниговска област, цитирано от censor.net, жената се е приближила до поста на изхода от града в посока Киев. Тя е носила маркова чанта с логото на известната верига за бързо хранене McDonald's. Под предлог на лична благодарност и подкрепа към военните, тя е връчила пакетите с храна и веднага след това се е отдалечила в опит да избяга.

Благодарение на строгото спазване на протоколите за безопасност и високата бдителност на дежурните на КПП, до трагедия не се е стигнало. Военнослужещите незабавно са изолирали пратката и са я пренесли на безопасно разстояние от личния състав и обекта. При последвалата проверка вътре в един от бургерите е открито скрито самоделно взривно устройство, готово за задействане.

Както съобщава 24tv.ua и Националната полиция на Украйна, извършителката е била бързо идентифицирана и локализирана. Срещу нея се провеждат неотложни процесуално-следствени действия под ръководството на прокуратурата. Проверява се версията за умишлен акт на отмъщение, както и евентуална връзка с координирани саботажни действия от страна на вражески специални служби в региона.

В момента правоохранителните органи подготвят официалното повдигане на обвинения за опит за терористичен акт, което според Наказателния кодекс на страната предвижда тежки присъди, включително доживотен затвор.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ти да видиш

    54 6 Отговор
    Сигурно зеленияпор е изловил пратил на фронта и избил семейството й?

    Коментиран от #12

    06:47 25.07.2026

  • 2 Началото на Партизанско движение

    54 7 Отговор
    Това е смела партизанка. Сигурно са бусифицирали мъжа и не се върнал от фронта. Права е жената да им даде заслуженото!

    Коментиран от #27, #55

    06:48 25.07.2026

  • 3 Невероятно

    53 6 Отговор
    Изумително е колко смели могат да бъдат жените! Не цепят басма на хунтата на Зеленски. Накрая някоя смела Мата Хари може да ни оттърве от този ненормалник.

    Коментиран от #10

    06:51 25.07.2026

  • 4 сега ше си ги еде

    9 25 Отговор
    от другата страна

    Коментиран от #18

    06:52 25.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Взривно

    34 4 Отговор
    устройство в бургер!?! Бах тоя бургер, къде ли е скрила устройството? Ако бяха казали, че е самун хляб, да повярвам но... За утре да им поднесат 2 филии с Ц4 между тях.. Аман от пропаганда

    Коментиран от #20

    06:54 25.07.2026

  • 7 Мишел

    40 3 Отговор
    Обезвреждането на бургерите -това е най голямата украинска победа във войната.

    06:54 25.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Симпатизант

    31 6 Отговор
    Жалко за неуспеха. Ще се молим за заловената

    06:55 25.07.2026

  • 10 Дзак

    9 2 Отговор

    До коментар #3 от "Невероятно":

    Винаги съм казвал, че Алфамъжкаря Сила пращи от смелост!

    06:56 25.07.2026

  • 11 оня с коня

    26 3 Отговор
    Толкова ли е трудно да се предположи на какво е способен Човек ако бъдат отвлечени близки нему хора и заплашени с ликвидация?

    06:58 25.07.2026

  • 12 Дедушка

    7 33 Отговор

    До коментар #1 от "ти да видиш":

    Като те слушам какви разсъждения разсъждаваш, ако трябва да защитиш родината от червения пoр, ти ще дезертираш, защото си негpамотна кoпейка!

    Коментиран от #16, #21, #42, #54

    06:58 25.07.2026

  • 13 Артилерист

    27 2 Отговор
    Най-вероятно е прикрита форма на протест/отмъщение и затова жената по-скоро ще бъде обявена за руски агент и ще я накажат жестоко за назидание. Така хунтата налага послушание...

    06:58 25.07.2026

  • 14 Хаха

    13 1 Отговор
    Ех Миленчо, това в украинските факти не го пише!

    Коментиран от #35

    07:00 25.07.2026

  • 15 Зеленясал

    16 2 Отговор
    А къде е моето сутрешно кафенце с антифриз?

    Коментиран от #25

    07:01 25.07.2026

  • 16 Ха Ха

    23 3 Отговор

    До коментар #12 от "Дедушка":

    Няма тояга, която да избие любовта на българите към Русия, пък камо ли да воюват срещу нея

    Коментиран от #59

    07:01 25.07.2026

  • 17 Хм...

    15 0 Отговор
    На военни или на тцк?

    07:01 25.07.2026

  • 18 ко каза ко

    13 1 Отговор

    До коментар #4 от "сега ше си ги еде":

    ще си ги ЕДЕ ?!?!?!? ама ти си била чиста българин ма

    07:02 25.07.2026

  • 19 Вместо да се радва

    18 3 Отговор
    Украйна се е запътила към Европа. Ще приеме еврото и ще процъфтява като България, побеждава Русия и ще получи репарации, тя тръгнала да отмъщава за сина, съпруга, брат или баща, пребит от ТЦК и убит на фронта. Трябва да крещи "Слава Украине" и "Хайл Зеленски"!

    07:04 25.07.2026

  • 20 явно мисленето

    8 2 Отговор

    До коментар #6 от "Взривно":

    не ти се отдава много да ненговорим за четенето..! устройството е било вътрре в чантата от макдоналдс под бургерите… ама чука писател не е читател

    Коментиран от #24

    07:04 25.07.2026

  • 21 ти да видиш

    16 1 Отговор

    До коментар #12 от "Дедушка":

    А ти жълтопаветен"войне" вместо да разсъждаваш не губи време заминавай още сега за фронта, щом ти се мре за зеленияпор, той ще е доволен!

    07:04 25.07.2026

  • 22 Дедушка

    4 17 Отговор
    Бургери в знак на благодарност! Сега ще и се реваншират с едни 200 години в сливeнския затвор! Толкова глyпав атентат само руснак може да измисли! Всеки би се усетил!

    Коментиран от #23

    07:06 25.07.2026

  • 23 пише украинка бе докторе

    13 0 Отговор

    До коментар #22 от "Дедушка":

    И ще ти тепат вече , жената я мъж е загубила , я брат ,я син .
    Ти ако си как ще постъпиш ?

    Коментиран от #26

    07:10 25.07.2026

  • 24 Дедушка

    7 2 Отговор

    До коментар #20 от "явно мисленето":

    Чети бе писателю! Там си пише "самоделно устройство скрито в един от бургерите"!

    07:15 25.07.2026

  • 25 Позеленясал

    10 0 Отговор

    До коментар #15 от "Зеленясал":

    А къде е моето сутрешно кафенце,дето обещах да го пия в Крим...?!

    07:15 25.07.2026

  • 26 Дедушка

    2 12 Отговор

    До коментар #23 от "пише украинка бе докторе":

    Убийците на брат и се намират в Москва! За там трябват такива самоделки, ама не ви идва на акъла!

    Коментиран от #39

    07:21 25.07.2026

  • 27 Значи

    3 8 Отговор

    До коментар #2 от "Началото на Партизанско движение":

    ТИ - комуняго,
    ОПРАВДАВАШ и АТЕНТАТА в "Св. Неделя....
    Срам за тази дето те е произвела!!!

    Коментиран от #36

    07:23 25.07.2026

  • 28 батвесо

    4 0 Отговор
    Те тия бургери и без взривно устройство са си бомба със закъснител.

    07:27 25.07.2026

  • 29 Леле - леле ! 😜

    6 0 Отговор
    Те затова главатарите на украинската хунта се душат в бункерчето . Че отвън любовта на украинците към тях пращи яко .

    07:28 25.07.2026

  • 30 Софиянец

    7 0 Отговор
    Смела жена, браво! А страхливите азовци, кракени и тем подобни нацистки прасета се крият на км от фронта, докато насилствено бусифицират цивилни! Жалко, че жената не е успяла да ги пръсне на парчета!

    07:29 25.07.2026

  • 31 Луд

    10 0 Отговор
    Подобни нечовешки престъпления е имало и преди 100год.София я обсипаха със бомбички Кадето откъсват ръце и глави на деца като ги бяха сложили във игадччки и шоколади химикалки и обувки и то наи развитите демокрации на света.

    07:30 25.07.2026

  • 32 стоян георгиев

    4 0 Отговор
    Те първа ще зачестяват съпровителните действия на украинците срещу kiифските фашисти! Жалко, че им трябваше толкова много време, за да си отворят очите за запада, партньорите, слугите и предателите!

    07:32 25.07.2026

  • 33 Aлфа Вълкът

    0 4 Отговор
    Ако беше някой руски 🧌, вече щеше да я е глътнал бомбата.

    07:33 25.07.2026

  • 34 Дедушка

    2 8 Отговор
    Аз бих изпратил на пундю една голяма торта 🍰, а от нея изскача cтриптизьор с автомат! Ще бъде красива кoнчина!

    Коментиран от #38, #40

    07:35 25.07.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Летописец

    8 1 Отговор

    До коментар #27 от "Значи":

    Няма "атентат Св. Неделя " . Има "атентат в Св. Крал " . Взрива е по време на опело на генерал . Насочен е срещу военни изпратили българските момчета да мрат в Първата световна - антибългарска война в която са ни набутали , обещавайки държавен заем на България .Накрая едни са брояли медали и пари , а майките са търсели гробовете на децата си .

    Коментиран от #45

    07:38 25.07.2026

  • 37 НИКОЙ НЕ ОБИЧА НАЦИСТИТЕ

    6 0 Отговор
    След края на войната самите окраинци ще денацифицират Бандерия. Няма да има прошка.

    Коментиран от #49

    07:43 25.07.2026

  • 38 Леле-леле 😃

    6 0 Отговор

    До коментар #34 от "Дедушка":

    Стана интересно . Разкажи още , как празнувате в клуба на Мони Паси !

    07:44 25.07.2026

  • 39 да бе докторе

    4 0 Отговор

    До коментар #26 от "Дедушка":

    Да е ч:еп да ти го набие човек , ама акъл няма как .

    Коментиран от #43

    07:44 25.07.2026

  • 40 ха ха ха ....

    4 0 Отговор

    До коментар #34 от "Дедушка":

    А на тебе ще ти изпратим ..де довия ...

    07:46 25.07.2026

  • 41 Пич

    5 0 Отговор
    Сега ще ореват орталъка че е руска агентка, но......
    Ключ - ..... "умишлен акт на отмъщение....."!!!
    Вероятно на горката жена са убили съпруга и синовете, които са били насилствено отвлечени от бандеровците, и пратени на фронта!!!

    07:47 25.07.2026

  • 42 Хахахахаха

    5 1 Отговор

    До коментар #12 от "Дедушка":

    Едно е да отидеш от любов да защитаваш родината, едно да те отвличат и бият за да умреш за някакъв наркоман унижаван 5 година от руските доброволци и виновен за смъртта на милиони избити украинци на фронта

    Коментиран от #46

    07:48 25.07.2026

  • 43 Дедушка

    1 3 Отговор

    До коментар #39 от "да бе докторе":

    А на тебе чeп са ти набили, наместо aкъл!

    07:48 25.07.2026

  • 44 Урсулите

    5 0 Отговор
    Това е израз на благодарност към Наркомана и Кликата му
    За това, че успешно лови като зайци и избива украинските мъже.

    07:49 25.07.2026

  • 45 Антирашист 1841

    1 4 Отговор

    До коментар #36 от "Летописец":

    Комунистите доведоха⅚ България до фалит. Останаха и без празник за всор и за сакралният им 9 септември . Вместо да си поспят главите с пепел те се пенят !

    07:49 25.07.2026

  • 46 Дедушка

    1 4 Отговор

    До коментар #42 от "Хахахахаха":

    Каква любoв у руснака към родината, за разлика от украинеца той на фронта отива за долари или в краен случай ладичка! Опитът ти е неуспешен! Опитай отново!

    Коментиран от #48, #50

    07:51 25.07.2026

  • 47 Логично

    1 0 Отговор
    за копейка. Във всяка страна ги има.

    07:52 25.07.2026

  • 48 Ти си един много успешен копеец

    2 0 Отговор

    До коментар #46 от "Дедушка":

    Цъфтиш и връзваш.

    07:54 25.07.2026

  • 49 Антирашист 1843

    0 1 Отговор

    До коментар #37 от "НИКОЙ НЕ ОБИЧА НАЦИСТИТЕ":

    Фашизмът е в просия ,тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети за фашистките държави !

    07:54 25.07.2026

  • 50 Галя от амбасадата

    2 0 Отговор

    До коментар #46 от "Дедушка":

    Браво, дрът! Покажи на всички, че си безкористен, и ходиш на площад Възраждане само от любов към шпек салама!
    Обичаш го, нали?!

    07:55 25.07.2026

  • 51 дядо дръмпир с 5кила каменна гъба!

    0 1 Отговор
    На раджив ганди-Сикхите му поднесоха 500грама пластичен експлозив с голям букет червени рози....каква ли ще е съдбата на пусьо....пс.този дето ще го пробутат за путин.....

    07:56 25.07.2026

  • 52 Ха ха ха

    1 0 Отговор
    Вече пари под табаните на фашистите.

    07:59 25.07.2026

  • 53 Дедушка

    1 1 Отговор
    Изпитвам угризения че разбутах и стресирах толкова много кoпейки! Служа на истината и правдата! Е немое не са изцепа : СЛАВА УКРАИНЕ! ХЕРОЯМ СЛАВА!

    08:00 25.07.2026

  • 54 Бабушка

    0 2 Отговор

    До коментар #12 от "Дедушка":

    Които защитават родината си, семействата си и вярата си, са тия от руските области в покрайнините.
    И тази смела жена е от тях.

    Порошенко

    08:00 25.07.2026

  • 55 Антирашисн 1844

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Началото на Партизанско движение":

    Това в просия не може да се случи ,няма мак доналд . Нашият народ е казал " една патка пролет не прави "

    08:01 25.07.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор
    Макдоналдс отдавна не съществува в Русия. Тъпа статия.

    08:05 25.07.2026

  • 59 Антирашист 1845

    0 1 Отговор

    До коментар #16 от "Ха Ха":

    Не си българите ,опитваш манипулация !

    08:05 25.07.2026

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