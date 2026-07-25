Протести в Украйна: Масови митинги в подкрепа на Федоров

Вълната от недоволство в Украйна не стихва, като тази вечер масовите демонстрации срещу освобождаването на Михайло Федоров от поста министър на отбраната навлязоха в своя десети пореден ден.

Стотици протестиращи продължават да се събират на площад „Франко“ в столицата Киев, непосредствено до сградата на Офиса на президента. Подобни акции се провеждат паралелно в големи градски центрове като Лвов, Харков, Днепър, Ивано-Франковск, Ужгород и Николаев.

Напрежението ескалира след мащабните правителствени промени, инициирани от президента Володимир Зеленски, при които Федоров беше отстранен заради открит конфликт с тогавашния главнокомандуващ на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Александър Сирски. Търсейки изход от политическата криза, преди дни Зеленски уволни генерал Сирски и го замени с генерал-майор Михайло Драпати. Въпреки тази рокада, протестиращите обявиха безсрочна мирна кампания, водена от ветерана Дмитро Козятински. Гражданите настояват единствено за незабавното възстановяване на Федоров в Министерството на отбраната, отказвайки всякакви други компромисни назначения, предлагани от властта.

Според репортаж на телевизионния канал TSN.ua, събралото се множество издига плакати с лозунги като „Върнете ефективния министър“ и „Реформите трябва да продължат“. Демонстрантите подчертават, че именно Федоров е архитектът на модерната технологична война с дронове, която даде стратегическо предимство на Украйна на бойното поле.

Информационната агенция Interfax.com.ua допълва, че самият Михайло Федоров категорично е отказал алтернативния пост на вицепремиер по военните иновации, заявявайки, че единствено позицията на министър на отбраната му позволява реално да влияе върху хода на войната. Ситуацията остава динамична, като протестиращите в Харков бяха принудени за кратко да преместят митинга си в метрото поради обявена въздушна тревога, но без да прекратяват своите искания.

В международния си анализ за събитията DW отбелязва, че протестите бързо придобиват по-организирана структура, като на площадите се издигат импровизирани палатки и се събират дарения за ВСУ. В същото време временното изпълнение на длъжността военен министър остава в ръцете на генерал Евхен Хмара, докато Върховната рада не гласува постоянна кандидатура.