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Протести в Украйна: Масови митинги в подкрепа на Федоров
  Тема: Украйна

Протести в Украйна: Масови митинги в подкрепа на Федоров

25 Юли, 2026 22:54, обновена 25 Юли, 2026 22:58 1 222 35

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Граждани в Киев и десетки градове настояват за връщането на бившия военен министър, превърнал се в символ на иновациите на фронта

Протести в Украйна: Масови митинги в подкрепа на Федоров - 1
Снимка: &quot;Суспільне&quot;
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Вълната от недоволство в Украйна не стихва, като тази вечер масовите демонстрации срещу освобождаването на Михайло Федоров от поста министър на отбраната навлязоха в своя десети пореден ден.

Стотици протестиращи продължават да се събират на площад „Франко“ в столицата Киев, непосредствено до сградата на Офиса на президента. Подобни акции се провеждат паралелно в големи градски центрове като Лвов, Харков, Днепър, Ивано-Франковск, Ужгород и Николаев.

Напрежението ескалира след мащабните правителствени промени, инициирани от президента Володимир Зеленски, при които Федоров беше отстранен заради открит конфликт с тогавашния главнокомандуващ на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Александър Сирски. Търсейки изход от политическата криза, преди дни Зеленски уволни генерал Сирски и го замени с генерал-майор Михайло Драпати. Въпреки тази рокада, протестиращите обявиха безсрочна мирна кампания, водена от ветерана Дмитро Козятински. Гражданите настояват единствено за незабавното възстановяване на Федоров в Министерството на отбраната, отказвайки всякакви други компромисни назначения, предлагани от властта.

Според репортаж на телевизионния канал TSN.ua, събралото се множество издига плакати с лозунги като „Върнете ефективния министър“ и „Реформите трябва да продължат“. Демонстрантите подчертават, че именно Федоров е архитектът на модерната технологична война с дронове, която даде стратегическо предимство на Украйна на бойното поле.

Информационната агенция Interfax.com.ua допълва, че самият Михайло Федоров категорично е отказал алтернативния пост на вицепремиер по военните иновации, заявявайки, че единствено позицията на министър на отбраната му позволява реално да влияе върху хода на войната. Ситуацията остава динамична, като протестиращите в Харков бяха принудени за кратко да преместят митинга си в метрото поради обявена въздушна тревога, но без да прекратяват своите искания.

В международния си анализ за събитията DW отбелязва, че протестите бързо придобиват по-организирана структура, като на площадите се издигат импровизирани палатки и се събират дарения за ВСУ. В същото време временното изпълнение на длъжността военен министър остава в ръцете на генерал Евхен Хмара, докато Върховната рада не гласува постоянна кандидатура.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Последния Софиянец

    18 0 Отговор
    Цветна революция.Зеленски на дърво

    23:00 25.07.2026

  • 3 ?????

    14 0 Отговор
    Пожелавам им успех.

    23:02 25.07.2026

  • 4 Запомнете ей младите

    15 0 Отговор
    Така работят нацизма и атлантизма
    Запор на банкови сметки: Спиране на достъпа до лични финансови средства и блокиране на активи.
    Административни услуги: Ограничаване на достъпа до държавни услуги и издаване на документи.
    Свобода на придвижване: Ограничения за пътувания, включително отнемане на свидетелства за управление на МПС

    23:03 25.07.2026

  • 5 Ами

    14 0 Отговор
    Стачкуват защото Драпати ги унифицира като .доб. к.., а Федоров е против.

    23:04 25.07.2026

  • 6 гасподинът се казва

    12 0 Отговор
    михаил фьодоров а не михайло федоров и е някакъв натуфскиибрикчия

    23:05 25.07.2026

  • 7 Щом протестират

    18 0 Отговор
    за Федоров а не срещу Зеленски, който ги лови по улиците, така им се пада.
    tпи и проsти.
    Скачаха с тенджери на главите, викаха "москаляку на гиляку" и ей ги сега къде са.
    Малко им е, явно не разбират отъде им идват злините.

    23:06 25.07.2026

  • 8 Толкова млади

    16 0 Отговор
    а вече gлупави.

    Коментиран от #16

    23:08 25.07.2026

  • 9 Гориил

    19 1 Отговор
    Тези протести могат да бъдат спрени с едно щракване на мишката. Затова Бандера получи червен картон след обаждането на Тръмп. Уплашен бандера се втурва към Вашингтон, за да моли за милост.

    Коментиран от #11

    23:08 25.07.2026

  • 10 Робот

    17 0 Отговор
    Сега втора серия..! Зеления ще стане жертва и ще трябва да бъде сменен ..! Новия ще бъде убеден да намери кредит и пак да купува оръжия от САЩ..! И така ще е докато им дойде акъла в тиквите..!

    23:09 25.07.2026

  • 11 зеленияпор си плю на

    14 0 Отговор

    До коментар #9 от "Гориил":

    вярата и родата за да се съюзи с бандеровците против руснаците.

    23:11 25.07.2026

  • 12 ЗЕЛЕНОТО ФЮРИ

    14 1 Отговор
    Май вече не го обичат.

    23:15 25.07.2026

  • 13 Тия украинци верно

    14 0 Отговор
    са много g-нусни.
    Явно добре са ги превъзпитали за тия 30 години.

    23:17 25.07.2026

  • 14 Хмм

    10 0 Отговор
    зеленски вече е под майдан

    23:18 25.07.2026

  • 15 Гориил

    14 0 Отговор
    Тези протести не започват спонтанно. Тълпата включва десетки координатори с уоки-токита и пачки дребни банкноти.

    23:20 25.07.2026

  • 16 С години ги

    11 0 Отговор

    До коментар #8 от "Толкова млади":

    Облъчваха какво очакваш

    23:21 25.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Граждани в Киев...

    2 3 Отговор
    Някакви 16 годишни пиклювци

    23:36 25.07.2026

  • 20 Цe лозунги на кашони

    10 0 Отговор
    И няма вече долари от дедo Cорpс, нема и курабийки от Нулaнд.

    23:36 25.07.2026

  • 21 Граждани в Киев...

    13 0 Отговор
    Евровизия и гейпарад искали. Ама тая нощ само фоерверките ще получат

    23:38 25.07.2026

  • 22 Гориил

    6 1 Отговор
    Американското посолство покрива всички разходи по протеста. Няма други източници на финансиране. Едва след като от покрива на американското посолство бъде изстреляна червена ракета, тълпата ще се успокои и ще се разотиде.

    23:40 25.07.2026

  • 23 ти да видиш

    5 2 Отговор
    Прикрити протести срещу дребния зеленпор!

    23:40 25.07.2026

  • 24 Дръта чанта

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "Да питам":

    Ти си гледай себе си не мисли за Русия

    23:40 25.07.2026

  • 25 Чезни ве

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "Да питам":

    Пръдльо

    23:42 25.07.2026

  • 26 Това не са Граждани на Киев

    4 0 Отговор
    А децата на Граждани от Киев и кучетата им

    23:45 25.07.2026

  • 27 До оня с китарата

    5 0 Отговор
    На плаката пише няма хляб в квартала от 7 дни

    23:47 25.07.2026

  • 28 НПО смотаняци в действие

    4 1 Отговор
    Фьодоров е смятан за близък до соросоидни кръгове и мнозина експерти приемат, че той е възможна кандидатура на бъдещи избори за президент на Украйна
    Хиляди украинци излязоха на протести в Киев и други градове срещу решението на президента Володимир Зеленски да освободи министъра на отбраната Михаил Фьодоров.

    23:49 25.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 604

    2 1 Отговор
    абе ТКЦ да ги подбират към фронта, гледам бая мъжкаря има по снимките....

    00:13 26.07.2026

  • 32 Не заблуждавайте

    1 1 Отговор
    Притестите не са заради подкрепа на Федоров!!! Просто е удобно да ги представят така.
    Рабира се украинските служби са формирали и внедрили и такава агитка за пред медиите за обърнат смисъла на протестите.

    00:37 26.07.2026

  • 33 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Не се занимавайте.Фьодоров и Зеленски пърдят в едно гърне пълно с пари.На изборите за президент през 2019 именно Фьодоров е плащал на чат ботовете и всякаква измет ,която да подържа Зе фюрера на изборите.Играта е друга

    00:42 26.07.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Още новини от Украйна

    0 0 Отговор
    Полковник от специалните части на СБУ беше убит при удар по военна изложба близо до Киев.

    Украинските медии съобщиха за смъртта на Едуард Сиренко, позовавайки се на негови познати. Той е описан като офицер от СБУ или ГРУ.

    Преди това е ръководил Центъра за специални операции на СБУ и е служил в Ирак. През 2018 г. Сиренко е арестуван по обвинения в организиране на банда и изнудване. Делото продължи до избухването на войната, след което делото очевидно беше приключено.

    00:48 26.07.2026

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