Протести в Украйна: Масови митинги в подкрепа на Федоров

Вълната от недоволство в Украйна не стихва, като тази вечер масовите демонстрации срещу освобождаването на Михайло Федоров от поста министър на отбраната навлязоха в своя десети пореден ден.
Стотици протестиращи продължават да се събират на площад „Франко“ в столицата Киев, непосредствено до сградата на Офиса на президента. Подобни акции се провеждат паралелно в големи градски центрове като Лвов, Харков, Днепър, Ивано-Франковск, Ужгород и Николаев.
Напрежението ескалира след мащабните правителствени промени, инициирани от президента Володимир Зеленски, при които Федоров беше отстранен заради открит конфликт с тогавашния главнокомандуващ на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Александър Сирски. Търсейки изход от политическата криза, преди дни Зеленски уволни генерал Сирски и го замени с генерал-майор Михайло Драпати. Въпреки тази рокада, протестиращите обявиха безсрочна мирна кампания, водена от ветерана Дмитро Козятински. Гражданите настояват единствено за незабавното възстановяване на Федоров в Министерството на отбраната, отказвайки всякакви други компромисни назначения, предлагани от властта.
Според репортаж на телевизионния канал TSN.ua, събралото се множество издига плакати с лозунги като „Върнете ефективния министър“ и „Реформите трябва да продължат“. Демонстрантите подчертават, че именно Федоров е архитектът на модерната технологична война с дронове, която даде стратегическо предимство на Украйна на бойното поле.
Информационната агенция Interfax.com.ua допълва, че самият Михайло Федоров категорично е отказал алтернативния пост на вицепремиер по военните иновации, заявявайки, че единствено позицията на министър на отбраната му позволява реално да влияе върху хода на войната. Ситуацията остава динамична, като протестиращите в Харков бяха принудени за кратко да преместят митинга си в метрото поради обявена въздушна тревога, но без да прекратяват своите искания.
В международния си анализ за събитията DW отбелязва, че протестите бързо придобиват по-организирана структура, като на площадите се издигат импровизирани палатки и се събират дарения за ВСУ. В същото време временното изпълнение на длъжността военен министър остава в ръцете на генерал Евхен Хмара, докато Върховната рада не гласува постоянна кандидатура.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Последния Софиянец
23:00 25.07.2026
3 ?????
23:02 25.07.2026
4 Запомнете ей младите
Запор на банкови сметки: Спиране на достъпа до лични финансови средства и блокиране на активи.
Административни услуги: Ограничаване на достъпа до държавни услуги и издаване на документи.
Свобода на придвижване: Ограничения за пътувания, включително отнемане на свидетелства за управление на МПС
23:03 25.07.2026
5 Ами
23:04 25.07.2026
6 гасподинът се казва
23:05 25.07.2026
7 Щом протестират
tпи и проsти.
Скачаха с тенджери на главите, викаха "москаляку на гиляку" и ей ги сега къде са.
Малко им е, явно не разбират отъде им идват злините.
23:06 25.07.2026
8 Толкова млади
Коментиран от #16
23:08 25.07.2026
9 Гориил
Коментиран от #11
23:08 25.07.2026
10 Робот
23:09 25.07.2026
11 зеленияпор си плю на
До коментар #9 от "Гориил":вярата и родата за да се съюзи с бандеровците против руснаците.
23:11 25.07.2026
12 ЗЕЛЕНОТО ФЮРИ
23:15 25.07.2026
13 Тия украинци верно
Явно добре са ги превъзпитали за тия 30 години.
23:17 25.07.2026
14 Хмм
23:18 25.07.2026
15 Гориил
23:20 25.07.2026
16 С години ги
До коментар #8 от "Толкова млади":Облъчваха какво очакваш
23:21 25.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Граждани в Киев...
23:36 25.07.2026
20 Цe лозунги на кашони
23:36 25.07.2026
21 Граждани в Киев...
23:38 25.07.2026
22 Гориил
23:40 25.07.2026
23 ти да видиш
23:40 25.07.2026
24 Дръта чанта
До коментар #17 от "Да питам":Ти си гледай себе си не мисли за Русия
23:40 25.07.2026
25 Чезни ве
До коментар #17 от "Да питам":Пръдльо
23:42 25.07.2026
26 Това не са Граждани на Киев
23:45 25.07.2026
27 До оня с китарата
23:47 25.07.2026
28 НПО смотаняци в действие
Хиляди украинци излязоха на протести в Киев и други градове срещу решението на президента Володимир Зеленски да освободи министъра на отбраната Михаил Фьодоров.
23:49 25.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 604
00:13 26.07.2026
32 Не заблуждавайте
Рабира се украинските служби са формирали и внедрили и такава агитка за пред медиите за обърнат смисъла на протестите.
00:37 26.07.2026
33 Сатана Z
00:42 26.07.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Още новини от Украйна
Украинските медии съобщиха за смъртта на Едуард Сиренко, позовавайки се на негови познати. Той е описан като офицер от СБУ или ГРУ.
Преди това е ръководил Центъра за специални операции на СБУ и е служил в Ирак. През 2018 г. Сиренко е арестуван по обвинения в организиране на банда и изнудване. Делото продължи до избухването на войната, след което делото очевидно беше приключено.
00:48 26.07.2026