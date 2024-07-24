Кой има имен ден днес, 24 юли 2026 г. Честито!

На 24 юли честваме паметта на света великомъченица Христина. Тя живяла през III век. Родила се в богато семейство, баща ѝ Урбан бил управител на град Тир (днес в Южен Ливан). Момичето било много красиво и мнозина искали да се оженят за него. Но бащата желаел дъщеря му да стане езическа жрица. Затова я затворил да живее под охрана в кула. Там поставил много златни и сребърни идоли и ѝ заповядал да кади пред тях и да им се моли, пише nova.bg

В самотата си Христина започнала да си задава въпроса кой е създал този красив свят. От прозореца на стаята си се радвала на звездното небе и постоянно се връщала към мисълта за Създателя на целия свят. Била убедена, че неодушевените идоли в нейната стая не могат да създадат нищо, тъй като самите те са създадени от човешка ръка. Така сама започнала да се моли на Единия Бог. Душата ѝ се изпълнила с любов към Непознатия Бог и тя още повече усилила молитвата си.

Веднъж Христина била посетена от ангел, който я наставил в истинската вяра в Христос, Спасителя на света. Нарекъл я невяста Христова и ѝ известил за бъдещите страдания. Светата дева разбила всички идоли в стаята си и ги хвърлила през прозореца. Когато бащата разбрал за това яростно започнал да я бие. Девойката му казала за вярата си в единия истински Бог и той я хвърлил в затвора. Майка ѝ я умолявала да се отрече от Христос, за да избегне мъченията, на които подлагали християните. Изправили я на съд, но Христина пак отказала да се кланя на идоли. Понесла различни жестоки изтезания и въпреки младостта си останала твърда в своята вяра. При нея в затвора започнали да се стичат хора и тя им говорела за Спасителя Христос. Така повярвали около 300 души.

Урбан умрял и дошъл за управител Дион, след него назначили Юлиан. След различни мъчения той заповядал да убият света Христина с меч.

Имен ден празнуват Христина, Христин, Кристина, Кристин, Кристиян.