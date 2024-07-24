Кой има имен ден днес, 24 юли 2026 г. Честито!

На 24 юли честваме паметта на света великомъченица Христина. Тя живяла през III век. Родила се в богато семейство, баща ѝ Урбан бил управител на град Тир (днес в Южен Ливан). Момичето било много красиво и мнозина искали да се оженят за него. Но бащата желаел дъщеря му да стане езическа жрица. Затова я затворил да живее под охрана в кула. Там поставил много златни и сребърни идоли и ѝ заповядал да кади пред тях и да им се моли, пише nova.bg
В самотата си Христина започнала да си задава въпроса кой е създал този красив свят. От прозореца на стаята си се радвала на звездното небе и постоянно се връщала към мисълта за Създателя на целия свят. Била убедена, че неодушевените идоли в нейната стая не могат да създадат нищо, тъй като самите те са създадени от човешка ръка. Така сама започнала да се моли на Единия Бог. Душата ѝ се изпълнила с любов към Непознатия Бог и тя още повече усилила молитвата си.
Веднъж Христина била посетена от ангел, който я наставил в истинската вяра в Христос, Спасителя на света. Нарекъл я невяста Христова и ѝ известил за бъдещите страдания. Светата дева разбила всички идоли в стаята си и ги хвърлила през прозореца. Когато бащата разбрал за това яростно започнал да я бие. Девойката му казала за вярата си в единия истински Бог и той я хвърлил в затвора. Майка ѝ я умолявала да се отрече от Христос, за да избегне мъченията, на които подлагали християните. Изправили я на съд, но Христина пак отказала да се кланя на идоли. Понесла различни жестоки изтезания и въпреки младостта си останала твърда в своята вяра. При нея в затвора започнали да се стичат хора и тя им говорела за Спасителя Христос. Така повярвали около 300 души.
Урбан умрял и дошъл за управител Дион, след него назначили Юлиан. След различни мъчения той заповядал да убият света Христина с меч.
Имен ден празнуват Христина, Христин, Кристина, Кристин, Кристиян.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тони
05:21 24.07.2023
2 глоги
Коментиран от #8, #12
07:59 24.07.2023
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 За граматиката
Съществителното име "момиче" е от среден род (то, момичето), откъдето всички местоимения, заместващи или отнасящи се до "момиче", са в среден род - него, неговите.
Позволих си да коментирам, защото от края на май чета мнения за неграмотността на зрелостниците, написани приблизително на тяхното ниво на грамотност.
Коментиран от #15
10:58 24.07.2023
5 Кой има имен ден днес, 17 юли КОЙ
13:02 24.07.2023
6 пешо
Коментиран от #9, #16
05:51 24.07.2024
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 "Един
До коментар #2 от "глоги":гаща плява , да ядеш ващо магаре !" Та и твоята граматика е същата работа !
06:24 24.07.2024
9 Ко речи?
До коментар #6 от "пешо":На българина му дай само повод за ядене и пиене. Особено на аванта (черпене).
06:36 24.07.2024
10 Абе
08:54 24.07.2024
11 българин
09:43 24.07.2024
12 ,, глоги ли си идиоги ли си
До коментар #2 от "глоги":ЕДНО Момиче, а НЕ ЕДНА Момиче
СРЕДЕН РОД, ед.число, Правилно е написано, но как да го осъзнаеш неграмотен
Тъпанар, това да не ти е сигански,
къде нямате женски род .
Ай ш а, ти й....
15:14 24.07.2024
13 Вълканов
Коментиран от #17
16:42 24.07.2024
14 Факт
07:09 24.07.2025
15 редник
До коментар #4 от "За граматиката":Объркването е поради неуточнената възрастова граница за "момиче". Тъй като езикът ни е богат, то може да приемем, че момичета са от раждането до пубертета (12-14 г.), след това до съзряването са девойки (16-20 г.), а после млади жени, жени, жени на средна възраст, възрастни жени, старици, като същевременно могат да са съпруги, майки, баби...
08:13 24.07.2025
16 Язе
До коментар #6 от "пешо":Абе... и да паднем и да бием пак ще се напием.
08:25 24.07.2025
17 Ко речи?
До коментар #13 от "Вълканов":Не съм фен на Сталин, но ще си позволя да перифразирам негова крилата мисъл: Няма религии - няма проблем.
08:26 24.07.2025
18 Бай Онзи
06:40 26.07.2026
19 Ай чИстИто
06:48 26.07.2026