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Кой има имен ден днес, 24 юли 2026 г. Честито!

Кой има имен ден днес, 24 юли 2026 г. Честито!

24 Юли, 2024 05:30, обновена 21 Юли, 2026 20:21 43 059 19

  • света христина-
  • имен ден-
  • църква-
  • памет-
  • почит

Честваме паметта на света великомъченица Христина

Кой има имен ден днес, 24 юли 2026 г. Честито! - 1
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

На 24 юли честваме паметта на света великомъченица Христина. Тя живяла през III век. Родила се в богато семейство, баща ѝ Урбан бил управител на град Тир (днес в Южен Ливан). Момичето било много красиво и мнозина искали да се оженят за него. Но бащата желаел дъщеря му да стане езическа жрица. Затова я затворил да живее под охрана в кула. Там поставил много златни и сребърни идоли и ѝ заповядал да кади пред тях и да им се моли, пише nova.bg

В самотата си Христина започнала да си задава въпроса кой е създал този красив свят. От прозореца на стаята си се радвала на звездното небе и постоянно се връщала към мисълта за Създателя на целия свят. Била убедена, че неодушевените идоли в нейната стая не могат да създадат нищо, тъй като самите те са създадени от човешка ръка. Така сама започнала да се моли на Единия Бог. Душата ѝ се изпълнила с любов към Непознатия Бог и тя още повече усилила молитвата си.

Веднъж Христина била посетена от ангел, който я наставил в истинската вяра в Христос, Спасителя на света. Нарекъл я невяста Христова и ѝ известил за бъдещите страдания. Светата дева разбила всички идоли в стаята си и ги хвърлила през прозореца. Когато бащата разбрал за това яростно започнал да я бие. Девойката му казала за вярата си в единия истински Бог и той я хвърлил в затвора. Майка ѝ я умолявала да се отрече от Христос, за да избегне мъченията, на които подлагали християните. Изправили я на съд, но Христина пак отказала да се кланя на идоли. Понесла различни жестоки изтезания и въпреки младостта си останала твърда в своята вяра. При нея в затвора започнали да се стичат хора и тя им говорела за Спасителя Христос. Така повярвали около 300 души.

Урбан умрял и дошъл за управител Дион, след него назначили Юлиан. След различни мъчения той заповядал да убият света Христина с меч.

Имен ден празнуват Христина, Христин, Кристина, Кристин, Кристиян.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тони

    37 5 Отговор
    Честит Имен Ден !Да са живи и здрави всички Христини и подобните имена!

    05:21 24.07.2023

  • 2 глоги

    9 20 Отговор
    Тя Е живяла през III-ти век. Родила се Е в богато семейство. Момичето било много красиво и мнозина искали да се оженят за НЕЯ. НЕГО се отнася за мъж!

    Коментиран от #8, #12

    07:59 24.07.2023

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 За граматиката

    36 1 Отговор
    До "глоги"
    Съществителното име "момиче" е от среден род (то, момичето), откъдето всички местоимения, заместващи или отнасящи се до "момиче", са в среден род - него, неговите.
    Позволих си да коментирам, защото от края на май чета мнения за неграмотността на зрелостниците, написани приблизително на тяхното ниво на грамотност.

    Коментиран от #15

    10:58 24.07.2023

  • 5 Кой има имен ден днес, 17 юли КОЙ

    3 4 Отговор
    Кой има имен ден днес, КОЙ , КОЙ БЕ !?

    13:02 24.07.2023

  • 6 пешо

    16 3 Отговор
    всичките тия имена празнуват на коледа , не може човек по два и три пъти да празнува имен ден в годината

    Коментиран от #9, #16

    05:51 24.07.2024

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 "Един

    6 5 Отговор

    До коментар #2 от "глоги":

    гаща плява , да ядеш ващо магаре !" Та и твоята граматика е същата работа !

    06:24 24.07.2024

  • 9 Ко речи?

    13 5 Отговор

    До коментар #6 от "пешо":

    На българина му дай само повод за ядене и пиене. Особено на аванта (черпене).

    06:36 24.07.2024

  • 10 Абе

    3 2 Отговор
    Нема ли некой Христин да почерпи, ДГЕ.

    08:54 24.07.2024

  • 11 българин

    2 3 Отговор
    на баба ви фърчилото

    09:43 24.07.2024

  • 12 ,, глоги ли си идиоги ли си

    8 2 Отговор

    До коментар #2 от "глоги":

    ЕДНО Момиче, а НЕ ЕДНА Момиче
    СРЕДЕН РОД, ед.число, Правилно е написано, но как да го осъзнаеш неграмотен
    Тъпанар, това да не ти е сигански,
    къде нямате женски род .
    Ай ш а, ти й....

    15:14 24.07.2024

  • 13 Вълканов

    4 9 Отговор
    Българката църква продължава да е с Византийски , а не Български дух. Една натрапена на Българите религия, нямяща нищо общо с Иисус Христос,а с промените на истинското Християнство, направени от император Константин и майка му Елена. Затова по дух сме роби,защото "нашата" църква метани прави на гръкоманството.Срещу това загинаха първородният син на Симеон - Михаил, последваха го княз Иван, познат като Иван Рилски, накрая бе убит най-малкия брат Венеамин, познат като Боян Мага. Цар Петър е братоубиец и пвърл проводник на Византийщината. Затова съвременната "Българска" църква не е моя църква .

    Коментиран от #17

    16:42 24.07.2024

  • 14 Факт

    5 0 Отговор
    Да са живи и здрави!

    07:09 24.07.2025

  • 15 редник

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "За граматиката":

    Объркването е поради неуточнената възрастова граница за "момиче". Тъй като езикът ни е богат, то може да приемем, че момичета са от раждането до пубертета (12-14 г.), след това до съзряването са девойки (16-20 г.), а после млади жени, жени, жени на средна възраст, възрастни жени, старици, като същевременно могат да са съпруги, майки, баби...

    08:13 24.07.2025

  • 16 Язе

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "пешо":

    Абе... и да паднем и да бием пак ще се напием.

    08:25 24.07.2025

  • 17 Ко речи?

    3 5 Отговор

    До коментар #13 от "Вълканов":

    Не съм фен на Сталин, но ще си позволя да перифразирам негова крилата мисъл: Няма религии - няма проблем.

    08:26 24.07.2025

  • 18 Бай Онзи

    1 0 Отговор
    И как точно днес е 24 юли?!? Нали онзи ден го пускахте това?

    06:40 26.07.2026

  • 19 Ай чИстИто

    2 0 Отговор
    но нищо ли не дръжка в джобчено, понеже днеска сме 26-ти 😀

    06:48 26.07.2026