Кървава атака в Берлин: Кола се вряза в гей парада

Германската столица потъна в скръб, след като бял микробус се вряза с висока скорост в тълпата по време на гей парада в централния парк „Тиргартен“ близо до Бранденбургската врата в събота вечерта.
Властите потвърждават за един загинал и най-малко 16 ранени, като състоянието на няколко от тях остава критично и с опасност за живота. По информация на Reuters и BBC, полицията вече е идентифицирала конкретен заподозрян от местните ислямистки среди, който се издирва мащабно.
Хронология на инцидента и бързи действия
Инцидентът е станал малко преди 22:00 часа местно време в събота (25 юли). Бял ван навлиза в пешеходната зона на парка „Тиргартен“ по маршрута на събитието, помитайки хората по пътя си, преди да се забие в дърво.
- Изоставено превозно средство: Извършителят е избягал пеша веднага след сблъсъка.
- Мащабна акция: Над 2200 служители на реда от Берлин и съседните федерални провинции са мобилизирани в масивна хайка.
- Въоръжено насилие: Говорителят на полицията Флориан Нат съобщи, че се разследват и свидетелски показания за хора с прободни рани, получени около момента на паниката.
- Прекратяване на събитието: Празненствата и концертите около Бранденбургската врата бяха прекъснати в 20:15 ч. местно време. Хората бяха призовани незабавно да се приберат и да избягват парка.
Данни за пострадалите
Службите за спешна помощ разкриват тежка картина на мястото на събитието:
- Жертвата: Германското издание „Шпигел“ съобщи, че загиналият човек е жена.
- Тежко ранени: Осем от общо 16-те приети в болница са със сериозни наранявания.
- Критично състояние: Трима души остават в интензивни отделения с директна опасност за живота, потвърждава Deutsche Welle.
Политически коментари и отзвук
Реакциите на германското държавно ръководство бяха незабавни и категорични:
- Кметът на Берлин, Кай Вегнер: Той нарече станалото „брутална атака срещу нашето свободно и отворено общество“. Той подчерта в социалната мрежа X, че Берлин остава град на свободата и насилието няма да промени това.
- Канцлерът Фридрих Мерц: Осъди остро „ужасяващия акт“. Той заяви, че заедно с вътрешния министър Александър Добринд ще настояват за пълно разследване и най-строго наказание на виновните, съобщава Al Jazeera.
- Организаторите: Тазгодишният прайд премина под мотото „Да заемеш позиция е горещо“, организиран именно заради зачестилите прояви на враждебност. Активистът Алфонсо Пантисано нарече деня „най-черния в историята на общността в града“.
Службите апелират към стотиците хиляди очевидци да изпращат снимки и видеоматериали, които могат да помогнат за залавянето на извършителя. Разследването продължава под най-висока степен на тревога за тероризъм.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Фашизъм, сър!
Загиналите са нечии деца.
И копейките не са застраховани да имат такива деца.
Трагедия е.
Коментиран от #12
04:58 26.07.2026
2 Да, точно
05:00 26.07.2026
3 Да върнат смъртните присъди
05:01 26.07.2026
4 А ся де
Може някой гей да ревнува друг гей
05:02 26.07.2026
5 Лелее
05:04 26.07.2026
6 Гориил
Бял микробус подир мене върви.
Бусче, почакай, спечелих си квота:
мойто сърце за исляма кърви.
05:04 26.07.2026
7 Вашето мнение
Като не ме слушат.
05:05 26.07.2026
8 И Киев е Руски
05:05 26.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Един
Коментиран от #14
05:08 26.07.2026
11 Хмм
05:08 26.07.2026
12 604
До коментар #1 от "Фашизъм, сър!":Тоъ твой брат ве ..нъл си смени полъ..или от тия фентанили си спрял с мозъкъ!?
Коментиран от #13
05:13 26.07.2026
13 Сатана Z
До коментар #12 от "604":Ей, кукумцин, нали ако го беше направил, нямаше да е гей ве.
Коментиран от #15
05:17 26.07.2026
14 Както и на нападателя
До коментар #10 от "Един":Завистлив копеец с чалма, сър.
05:18 26.07.2026
15 604
До коментар #13 от "Сатана Z":кът си го резнъ не си гей пхахахахя ок
05:24 26.07.2026
16 Е па нема лошо
Коментиран от #33
05:26 26.07.2026
17 Хмм
Коментиран от #25, #30, #43, #55
05:30 26.07.2026
18 Иван
Коментиран от #22
05:34 26.07.2026
19 Луганск
Предвид националността на нападателя, съществува реална опасност от дипломатически конфликт в ирано-руските отношения.
По-късно тази вечер Хамас пое отговорност за нападението, но се оправда с това, че служителят им не знае руски. Никога не бил срещал жив руснак, тъй като Русия им праща калашници, но никога не помага лично на място.
Всички политици говорят за мир, а днес даже е учредителното събрание на Съвета за мир във Вашингтон. Дали той ще измести Съвета за сигурност на ООН и така ще започне елиминирането на световната организация? Ще бъде ли разпределен света от силните на деня? Всичко това се случва на фона на продължаващи войни и конфликти и към момента. Папа Франциск заяви, че с всички войни по света можем да говорим за частична Трета световна война. Кои от тях рискуват да се влошат с течение на времето. Колкото и да се старае светът, няма мир. Колко войни има през 2026 г.? Твърде много е най-бързият и изчерпателен отговор.
Какво е война? Това е въоръжен конфликт , т.е. с
Коментиран от #27, #52, #53
05:36 26.07.2026
20 В Курск съм
05:39 26.07.2026
21 Иван
05:40 26.07.2026
22 604
До коментар #18 от "Иван":Нашта Мишел от форума е била. Дано не е тя жертвата. Канех се да си сменя пола, за да я правя гадже, но тя ме отраза. Миришел съм на некъпано.
Не съм злопаметен. Дано се оправи мацката.
05:40 26.07.2026
23 Иван
05:41 26.07.2026
24 Софиянец
05:43 26.07.2026
25 Споко, в БРИКС
До коментар #17 от "Хмм":са ежедневие. Фестивалът в Рио не секва, а в братска Еритрея купонът е всеки ден, придружен с вуду ритуали. Силите руски в страната се гримират като местни, за да се смесят с тълпите. Молбите от руски граждани за служба в Еритрея са нараснали многократно, след като се разбра, че там ги посрещат радушно и ги приобщават, за разлика от Мали.
05:46 26.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Иван
До коментар #19 от "Луганск":Войната е еврейският уражай.
Коментиран от #29
05:46 26.07.2026
28 стоян георгиев
05:47 26.07.2026
29 Логично
До коментар #27 от "Иван":Путин е евреин все пак. Макар полу-.
Коментиран от #34
05:49 26.07.2026
30 Иван
До коментар #17 от "Хмм":Току виж еврейския третополов Мешия посетил Германия преди Израел.
05:49 26.07.2026
31 Следващият път
Коментиран от #41
05:51 26.07.2026
32 Последния Софиянец
Коментиран от #37
05:51 26.07.2026
33 Хайо
До коментар #16 от "Е па нема лошо":Съгласен съм.
Предвид преобладаващия руски ген на местопроизшествието.
05:52 26.07.2026
34 Иван
До коментар #29 от "Логично":Барак Обама е чистокръвен евреин.
Коментиран от #39
05:52 26.07.2026
35 Хмм
Коментиран от #42
05:52 26.07.2026
36 Иван
05:53 26.07.2026
37 Шопо с въртопо
До коментар #32 от "Последния Софиянец":Права си, муци, нека да е за урок на копейките от прайда.
05:53 26.07.2026
38 Иван
Коментиран от #40
05:55 26.07.2026
39 Което не пречи и Путин да е
До коментар #34 от "Иван":Макар половин. Затова всичката му работа е половинчата. Хубуу почва, ама бързо свършва.
Дано поне този път приключи с Раша. Явно руското в него не е на преден план.
05:57 26.07.2026
40 Ти кажи,
До коментар #38 от "Иван":ти си геювски компетент.
Мен темата не ме вълнува.
Проблемът си е твой.
05:58 26.07.2026
41 Сатана Z
До коментар #31 от "Следващият път":Какво са ти направили братята рашки ве?
Фашист!
06:00 26.07.2026
42 Терористът е руски ислямист,
До коментар #35 от "Хмм":завинаги, какъв да е?
06:02 26.07.2026
43 Чебурашка
До коментар #17 от "Хмм":Колега, не завиждай, включвай се.
06:05 26.07.2026
44 Не го е срам
Коментиран от #46, #47
06:09 26.07.2026
45 Ъъъ
06:15 26.07.2026
46 Ааа споко
До коментар #44 от "Не го е срам":Сички са жейюропци...
06:17 26.07.2026
47 любопитен
До коментар #44 от "Не го е срам":А твоите роднини живи издрави ли са?
06:18 26.07.2026
48 Чак потънали
06:18 26.07.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Аз лицно
06:32 26.07.2026
51 Турист
06:39 26.07.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Донецк
До коментар #19 от "Луганск":Псевдо президентът зелен на ски привика (нищо че е нелегитимен) немския посланик у Ки н.е.ф , и му връчи протестна нота за недопустимо безхаберие от страна на немските власти по време на гей-парада, където е звучала предимно укро Хохлятска приказка и псуване Предвид, че хохлято украинската еуро гей-общност е най-многобройната в целия свят възмущението на украинският псевдо държавен глава идва от факта, че вместо да бъдат арестувани неговите поданици-дезертьори, за да бъдат върнати на фронта за любимата му Перимога, където да са в полза на родината, е било позволено да се укриват у тълпата.
Предвид националността на нападателя, съществува реална опасност от дипломатически конфликт в укро-немските отношения.
По-късно тази вечер Азов пое отговорност за нападението, но се оправда с това, че служителят им не знае немски. Никога не бил срещал жив хохлят бандер тъй като украйна им праща само отпадаци, и никога не помага а само взима и граби
Всички политици говорят за мир, а днес даже и Съвета за мир. Дали той ще измести Съвета за сигурност на ООН и така ще започне елиминирането на световната организация? Ще бъде ли направен нов световен ред ? Всичко това се случва на фона на продължаващи войни и конфликти и към момента. Папа Франциск заяви, че с всички войни по света можем да говорим за частична Трета световна война. Колкото и да се старае светът, няма мир. Що така питайте Ф.А.Щ.
Колко войни има през 2026 г.? Твърде много изчерпателен отговор.
06:47 26.07.2026
54 Ха ха ха
06:50 26.07.2026
55 Ха ха ха
До коментар #17 от "Хмм":Не могат да ги правят едновременно веднъж, защото това са пътуваща масовка за всички паради за създаване на масовост. Но пък ако някой бус пълен с с особени подаръци се вреже ще отърве наведнъж нормалните хора от тази креслива безполезна и нахална напаст
06:56 26.07.2026