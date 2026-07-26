Кървава атака в Берлин: Кола се вряза в гей парада

Германската столица потъна в скръб, след като бял микробус се вряза с висока скорост в тълпата по време на гей парада в централния парк „Тиргартен“ близо до Бранденбургската врата в събота вечерта.

Властите потвърждават за един загинал и най-малко 16 ранени, като състоянието на няколко от тях остава критично и с опасност за живота. По информация на Reuters и BBC, полицията вече е идентифицирала конкретен заподозрян от местните ислямистки среди, който се издирва мащабно.

Хронология на инцидента и бързи действия

Инцидентът е станал малко преди 22:00 часа местно време в събота (25 юли). Бял ван навлиза в пешеходната зона на парка „Тиргартен“ по маршрута на събитието, помитайки хората по пътя си, преди да се забие в дърво.

Изоставено превозно средство : Извършителят е избягал пеша веднага след сблъсъка.

: Извършителят е избягал пеша веднага след сблъсъка. Мащабна акция : Над 2200 служители на реда от Берлин и съседните федерални провинции са мобилизирани в масивна хайка.

: Над 2200 служители на реда от Берлин и съседните федерални провинции са мобилизирани в масивна хайка. Въоръжено насилие : Говорителят на полицията Флориан Нат съобщи, че се разследват и свидетелски показания за хора с прободни рани, получени около момента на паниката.

: Говорителят на полицията Флориан Нат съобщи, че се разследват и свидетелски показания за хора с прободни рани, получени около момента на паниката. Прекратяване на събитието: Празненствата и концертите около Бранденбургската врата бяха прекъснати в 20:15 ч. местно време. Хората бяха призовани незабавно да се приберат и да избягват парка.

Данни за пострадалите

Службите за спешна помощ разкриват тежка картина на мястото на събитието:

Жертвата : Германското издание „Шпигел“ съобщи, че загиналият човек е жена.

: Германското издание „Шпигел“ съобщи, че загиналият човек е жена. Тежко ранени : Осем от общо 16-те приети в болница са със сериозни наранявания.

: Осем от общо 16-те приети в болница са със сериозни наранявания. Критично състояние: Трима души остават в интензивни отделения с директна опасност за живота, потвърждава Deutsche Welle.

Политически коментари и отзвук

Реакциите на германското държавно ръководство бяха незабавни и категорични:

Кметът на Берлин, Кай Вегнер : Той нарече станалото „брутална атака срещу нашето свободно и отворено общество“. Той подчерта в социалната мрежа X, че Берлин остава град на свободата и насилието няма да промени това.

: Той нарече станалото „брутална атака срещу нашето свободно и отворено общество“. Той подчерта в социалната мрежа X, че Берлин остава град на свободата и насилието няма да промени това. Канцлерът Фридрих Мерц : Осъди остро „ужасяващия акт“. Той заяви, че заедно с вътрешния министър Александър Добринд ще настояват за пълно разследване и най-строго наказание на виновните, съобщава Al Jazeera.

: Осъди остро „ужасяващия акт“. Той заяви, че заедно с вътрешния министър Александър Добринд ще настояват за пълно разследване и най-строго наказание на виновните, съобщава Al Jazeera. Организаторите: Тазгодишният прайд премина под мотото „Да заемеш позиция е горещо“, организиран именно заради зачестилите прояви на враждебност. Активистът Алфонсо Пантисано нарече деня „най-черния в историята на общността в града“.

Службите апелират към стотиците хиляди очевидци да изпращат снимки и видеоматериали, които могат да помогнат за залавянето на извършителя. Разследването продължава под най-висока степен на тревога за тероризъм.