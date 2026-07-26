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Кървава атака в Берлин: Кола се вряза в гей парада

Кървава атака в Берлин: Кола се вряза в гей парада

26 Юли, 2026 04:42, обновена 26 Юли, 2026 04:50 1 461 55

  • германия-
  • гей парад-
  • инцидент-
  • загинал

Един загинал и над 16 ранени, след като бял микробус атакува стотици хиляди празнуващи на Christopher Street Day, полицията идентифицира заподозрян ислямист

Кървава атака в Берлин: Кола се вряза в гей парада - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Германската столица потъна в скръб, след като бял микробус се вряза с висока скорост в тълпата по време на гей парада в централния парк „Тиргартен“ близо до Бранденбургската врата в събота вечерта.

Властите потвърждават за един загинал и най-малко 16 ранени, като състоянието на няколко от тях остава критично и с опасност за живота. По информация на Reuters и BBC, полицията вече е идентифицирала конкретен заподозрян от местните ислямистки среди, който се издирва мащабно.

Хронология на инцидента и бързи действия

Инцидентът е станал малко преди 22:00 часа местно време в събота (25 юли). Бял ван навлиза в пешеходната зона на парка „Тиргартен“ по маршрута на събитието, помитайки хората по пътя си, преди да се забие в дърво.

  • Изоставено превозно средство: Извършителят е избягал пеша веднага след сблъсъка.
  • Мащабна акция: Над 2200 служители на реда от Берлин и съседните федерални провинции са мобилизирани в масивна хайка.
  • Въоръжено насилие: Говорителят на полицията Флориан Нат съобщи, че се разследват и свидетелски показания за хора с прободни рани, получени около момента на паниката.
  • Прекратяване на събитието: Празненствата и концертите около Бранденбургската врата бяха прекъснати в 20:15 ч. местно време. Хората бяха призовани незабавно да се приберат и да избягват парка.

Данни за пострадалите

Службите за спешна помощ разкриват тежка картина на мястото на събитието:

  • Жертвата: Германското издание „Шпигел“ съобщи, че загиналият човек е жена.
  • Тежко ранени: Осем от общо 16-те приети в болница са със сериозни наранявания.
  • Критично състояние: Трима души остават в интензивни отделения с директна опасност за живота, потвърждава Deutsche Welle.

Политически коментари и отзвук

Реакциите на германското държавно ръководство бяха незабавни и категорични:

  • Кметът на Берлин, Кай Вегнер: Той нарече станалото „брутална атака срещу нашето свободно и отворено общество“. Той подчерта в социалната мрежа X, че Берлин остава град на свободата и насилието няма да промени това.
  • Канцлерът Фридрих Мерц: Осъди остро „ужасяващия акт“. Той заяви, че заедно с вътрешния министър Александър Добринд ще настояват за пълно разследване и най-строго наказание на виновните, съобщава Al Jazeera.
  • Организаторите: Тазгодишният прайд премина под мотото „Да заемеш позиция е горещо“, организиран именно заради зачестилите прояви на враждебност. Активистът Алфонсо Пантисано нарече деня „най-черния в историята на общността в града“.

Службите апелират към стотиците хиляди очевидци да изпращат снимки и видеоматериали, които могат да помогнат за залавянето на извършителя. Разследването продължава под най-висока степен на тревога за тероризъм.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фашизъм, сър!

    7 31 Отговор
    Ислямски фашизъм от брата на наш Костя.
    Загиналите са нечии деца.
    И копейките не са застраховани да имат такива деца.
    Трагедия е.

    Коментиран от #12

    04:58 26.07.2026

  • 2 Да, точно

    9 2 Отговор
    Или пък, откак легализираха тревицата и милицията твори и режисира 😀

    05:00 26.07.2026

  • 3 Да върнат смъртните присъди

    9 14 Отговор
    за ислямисти. И за лицемерни християни, целуващи Корана.

    05:01 26.07.2026

  • 4 А ся де

    28 5 Отговор
    Що па да е ислямист.
    Може някой гей да ревнува друг гей

    05:02 26.07.2026

  • 5 Лелее

    17 1 Отговор
    Да не са сгазили наш стуенчо?😂

    05:04 26.07.2026

  • 6 Гориил

    8 3 Отговор
    Бял микробус ме преследва в живота.
    Бял микробус подир мене върви.
    Бусче, почакай, спечелих си квота:
    мойто сърце за исляма кърви.

    05:04 26.07.2026

  • 7 Вашето мнение

    9 2 Отговор
    Казах им да сменят пола безплатно в Иран...
    Като не ме слушат.

    05:05 26.07.2026

  • 8 И Киев е Руски

    14 3 Отговор
    Тоя ще е бил бая карък.От така а тълпа само един.Язък за буса

    05:05 26.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Един

    17 3 Отговор
    Полът на жертвата остава неизвестен!

    Коментиран от #14

    05:08 26.07.2026

  • 11 Хмм

    11 8 Отговор
    а какво е казала алтернативната Алис Вайдел, дето живее със "съпругата си" от Шри Ланка, но иначе се бори за традиционни ценности

    05:08 26.07.2026

  • 12 604

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "Фашизъм, сър!":

    Тоъ твой брат ве ..нъл си смени полъ..или от тия фентанили си спрял с мозъкъ!?

    Коментиран от #13

    05:13 26.07.2026

  • 13 Сатана Z

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "604":

    Ей, кукумцин, нали ако го беше направил, нямаше да е гей ве.

    Коментиран от #15

    05:17 26.07.2026

  • 14 Както и на нападателя

    3 8 Отговор

    До коментар #10 от "Един":

    Завистлив копеец с чалма, сър.

    05:18 26.07.2026

  • 15 604

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Сатана Z":

    кът си го резнъ не си гей пхахахахя ок

    05:24 26.07.2026

  • 16 Е па нема лошо

    12 3 Отговор
    Това не е загуба, това си е прочистване на човешкия материал....

    Коментиран от #33

    05:26 26.07.2026

  • 17 Хмм

    14 1 Отговор
    в Германия непрекъснато прайдове, преди две седмици в Кьолн

    Коментиран от #25, #30, #43, #55

    05:30 26.07.2026

  • 18 Иван

    8 1 Отговор
    Мишел Обама бил ли е там?

    Коментиран от #22

    05:34 26.07.2026

  • 19 Луганск

    3 8 Отговор
    Президентът Путин привика немския посланик в Москва и му връчи протестна нота за недопустимо безхаберие от страна на немските власти по време на гей-парада, където е звучала предимно руска реч. Предвид, че руската гей-общност е най-многобройната в света, възмущението на руския държавен глава идва от факта, че вместо да бъдат арестувани неговите поданици-дезертьори, за да бъдат върнати на фронта, където да са в полза на родината, е било позволено да се укриват в тълпата.
    Предвид националността на нападателя, съществува реална опасност от дипломатически конфликт в ирано-руските отношения.
    По-късно тази вечер Хамас пое отговорност за нападението, но се оправда с това, че служителят им не знае руски. Никога не бил срещал жив руснак, тъй като Русия им праща калашници, но никога не помага лично на място.
    Всички политици говорят за мир, а днес даже е учредителното събрание на Съвета за мир във Вашингтон. Дали той ще измести Съвета за сигурност на ООН и така ще започне елиминирането на световната организация? Ще бъде ли разпределен света от силните на деня? Всичко това се случва на фона на продължаващи войни и конфликти и към момента. Папа Франциск заяви, че с всички войни по света можем да говорим за частична Трета световна война. Кои от тях рискуват да се влошат с течение на времето. Колкото и да се старае светът, няма мир. Колко войни има през 2026 г.? Твърде много е най-бързият и изчерпателен отговор.
    Какво е война? Това е въоръжен конфликт , т.е. с

    Коментиран от #27, #52, #53

    05:36 26.07.2026

  • 20 В Курск съм

    9 1 Отговор
    Да не е Асен Василев пострадалия? Има спекулации че Плевнелиев е рънен.

    05:39 26.07.2026

  • 21 Иван

    5 1 Отговор
    Най-висока степен на тревога-- тройно червено.

    05:40 26.07.2026

  • 22 604

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "Иван":

    Нашта Мишел от форума е била. Дано не е тя жертвата. Канех се да си сменя пола, за да я правя гадже, но тя ме отраза. Миришел съм на некъпано.
    Не съм злопаметен. Дано се оправи мацката.

    05:40 26.07.2026

  • 23 Иван

    4 2 Отговор
    Израелския хазарски посланик в Берлин оглавява кризисния щаб.

    05:41 26.07.2026

  • 24 Софиянец

    6 1 Отговор
    Браво на ислямиста! Все пак има надежда за Германия 😂

    05:43 26.07.2026

  • 25 Споко, в БРИКС

    1 4 Отговор

    До коментар #17 от "Хмм":

    са ежедневие. Фестивалът в Рио не секва, а в братска Еритрея купонът е всеки ден, придружен с вуду ритуали. Силите руски в страната се гримират като местни, за да се смесят с тълпите. Молбите от руски граждани за служба в Еритрея са нараснали многократно, след като се разбра, че там ги посрещат радушно и ги приобщават, за разлика от Мали.

    05:46 26.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Иван

    4 1 Отговор

    До коментар #19 от "Луганск":

    Войната е еврейският уражай.

    Коментиран от #29

    05:46 26.07.2026

  • 28 стоян георгиев

    6 2 Отговор
    Хитлер е в дилема! Умрелия е германец, но содомитска сган, а убилия сганта е за награда, но пък ислямист! 😂😂😂

    05:47 26.07.2026

  • 29 Логично

    1 6 Отговор

    До коментар #27 от "Иван":

    Путин е евреин все пак. Макар полу-.

    Коментиран от #34

    05:49 26.07.2026

  • 30 Иван

    5 2 Отговор

    До коментар #17 от "Хмм":

    Току виж еврейския третополов Мешия посетил Германия преди Израел.

    05:49 26.07.2026

  • 31 Следващият път

    4 1 Отговор
    Да ги мачкат с танк!

    Коментиран от #41

    05:51 26.07.2026

  • 32 Последния Софиянец

    6 1 Отговор
    Един добър ден за българската демокрация

    Коментиран от #37

    05:51 26.07.2026

  • 33 Хайо

    0 4 Отговор

    До коментар #16 от "Е па нема лошо":

    Съгласен съм.
    Предвид преобладаващия руски ген на местопроизшествието.

    05:52 26.07.2026

  • 34 Иван

    4 1 Отговор

    До коментар #29 от "Логично":

    Барак Обама е чистокръвен евреин.

    Коментиран от #39

    05:52 26.07.2026

  • 35 Хмм

    4 1 Отговор
    веднага казаха, че е ислямист, нали е избягал, как са разбрали кой е и какъв е, как няма да избяга, при един от предишните подобни случаи извършителят слезе от колата, падна по очи на земята, полицаите дойдоха чак след около половин минута, беше заснето от минувач

    Коментиран от #42

    05:52 26.07.2026

  • 36 Иван

    3 1 Отговор
    Три милиона очевидци.

    05:53 26.07.2026

  • 37 Шопо с въртопо

    1 4 Отговор

    До коментар #32 от "Последния Софиянец":

    Права си, муци, нека да е за урок на копейките от прайда.

    05:53 26.07.2026

  • 38 Иван

    4 1 Отговор
    Дърветата в парка гейове ли са?

    Коментиран от #40

    05:55 26.07.2026

  • 39 Което не пречи и Путин да е

    1 5 Отговор

    До коментар #34 от "Иван":

    Макар половин. Затова всичката му работа е половинчата. Хубуу почва, ама бързо свършва.
    Дано поне този път приключи с Раша. Явно руското в него не е на преден план.

    05:57 26.07.2026

  • 40 Ти кажи,

    3 0 Отговор

    До коментар #38 от "Иван":

    ти си геювски компетент.
    Мен темата не ме вълнува.
    Проблемът си е твой.

    05:58 26.07.2026

  • 41 Сатана Z

    5 1 Отговор

    До коментар #31 от "Следващият път":

    Какво са ти направили братята рашки ве?
    Фашист!

    06:00 26.07.2026

  • 42 Терористът е руски ислямист,

    1 5 Отговор

    До коментар #35 от "Хмм":

    завинаги, какъв да е?

    06:02 26.07.2026

  • 43 Чебурашка

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Хмм":

    Колега, не завиждай, включвай се.

    06:05 26.07.2026

  • 44 Не го е срам

    1 6 Отговор
    Дано няма много копейски роднини сред жертвите.

    Коментиран от #46, #47

    06:09 26.07.2026

  • 45 Ъъъ

    5 1 Отговор
    Голяма трагедия, ей... Тц, тц, тц.... 2200 полицаи издирват извършителя.....Деца да беше убил, нямаше да мобилизират толкова полиция ... 🤔

    06:15 26.07.2026

  • 46 Ааа споко

    5 0 Отговор

    До коментар #44 от "Не го е срам":

    Сички са жейюропци...

    06:17 26.07.2026

  • 47 любопитен

    2 0 Отговор

    До коментар #44 от "Не го е срам":

    А твоите роднини живи издрави ли са?

    06:18 26.07.2026

  • 48 Чак потънали

    3 0 Отговор
    "Германската столица потъна в скръб" - тя тая столица германска ли е още или свърталищена чуждоземци ? Каквото си посееш,това щепоникне ! Вън чуждоземните въшки от България докато е време !

    06:18 26.07.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Аз лицно

    0 0 Отговор
    Се радвам

    06:32 26.07.2026

  • 51 Турист

    0 0 Отговор
    Това е страшен удар срещу парадния гей туризъм

    06:39 26.07.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Донецк

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Луганск":

    Псевдо президентът зелен на ски привика (нищо че е нелегитимен) немския посланик у Ки н.е.ф , и му връчи протестна нота за недопустимо безхаберие от страна на немските власти по време на гей-парада, където е звучала предимно укро Хохлятска приказка и псуване Предвид, че хохлято украинската еуро гей-общност е най-многобройната в целия свят възмущението на украинският псевдо държавен глава идва от факта, че вместо да бъдат арестувани неговите поданици-дезертьори, за да бъдат върнати на фронта за любимата му Перимога, където да са в полза на родината, е било позволено да се укриват у тълпата.
    Предвид националността на нападателя, съществува реална опасност от дипломатически конфликт в укро-немските отношения.
    По-късно тази вечер Азов пое отговорност за нападението, но се оправда с това, че служителят им не знае немски. Никога не бил срещал жив хохлят бандер тъй като украйна им праща само отпадаци, и никога не помага а само взима и граби
    Всички политици говорят за мир, а днес даже и Съвета за мир. Дали той ще измести Съвета за сигурност на ООН и така ще започне елиминирането на световната организация? Ще бъде ли направен нов световен ред ? Всичко това се случва на фона на продължаващи войни и конфликти и към момента. Папа Франциск заяви, че с всички войни по света можем да говорим за частична Трета световна война. Колкото и да се старае светът, няма мир. Що така питайте Ф.А.Щ.
    Колко войни има през 2026 г.? Твърде много изчерпателен отговор.

    06:47 26.07.2026

  • 54 Ха ха ха

    1 0 Отговор
    Да беше натъпкал колата с експлозив щеше да остане в историята като герой.

    06:50 26.07.2026

  • 55 Ха ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Хмм":

    Не могат да ги правят едновременно веднъж, защото това са пътуваща масовка за всички паради за създаване на масовост. Но пък ако някой бус пълен с с особени подаръци се вреже ще отърве наведнъж нормалните хора от тази креслива безполезна и нахална напаст

    06:56 26.07.2026

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