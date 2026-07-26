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Флавио Болсонаро вече е кандидат за президент на Бразилия

Флавио Болсонаро вече е кандидат за президент на Бразилия

26 Юли, 2026 05:06, обновена 26 Юли, 2026 05:11 592 0

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Либералната партия (на Бразилия официално издигна кандидатурата на сенатора за предстоящия вот

Флавио Болсонаро вече е кандидат за президент на Бразилия - 1
Снимка: cbs17.com
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Либералната партия (PL) на Бразилия официално издигна кандидатурата на сенатор Флавио Болсонаро за предстоящите президентски избори.

Решението бе взето на национална конвенция в Сао Пауло и беляза ключов момент в бразилската политика, затвърждавайки опита на консерваторите да се върнат на власт.

Наследството на бащата и дигиталното присъствие

  • Официална номинация: Решението за издигането на Флавио бе обявено от лидера на партията Валдемар Коста Нето. Той подчерта, че изборът е направен лично от бившия президент Жаир Болсонаро, който изтърпява домашен арест и няма право да заема държавни постове.
  • Изкуствен интелект: По време на събитието беше излъчено емоционално видео с Жаир Болсонаро, генерирано чрез изкуствен интелект (ИИ). Дигиталният образ на бащата призова за обединение и обяви, че бъдещето на страната е в ръцете на сина му.
  • Международна подкрепа: На събитието присъства президентът на Аржентина Хавиер Милей, който произнесе силна антисоциалистическа реч. Подкрепа чрез видео съобщение изпрати и израелският премиер Бенямин Нетаняху.

Предизборната битка срещу Лула да Силва

  • Предизвикателят: Кандидатурата на Флавио Болсонаро ще бъде основната алтернатива на сегашния ляв президент Луиз Инасиу Лула да Силва. Флавио обеща, че ако спечели, ще амнистира баща си и ще го върне триумфално в двореца „Планауто“.
  • Електорални нагласи: Последните социологически проучвания на агенция Datafolha показват оспорвана битка за евентуален втори тур. Настоящият президент Лула води с 48% срещу 43% за Флавио Болсонаро.
  • Вътрешни предизвикателства: Кампанията започва на фона на известна съпротива от други десни коалиции. Проблемите се допълват от напрежението в семейството, въпреки че бившата първа дама Мишел Болсонаро изпрати видео с умерена подкрепа за доведения си син.


Бразилия
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