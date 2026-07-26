Флавио Болсонаро вече е кандидат за президент на Бразилия

Либералната партия (PL) на Бразилия официално издигна кандидатурата на сенатор Флавио Болсонаро за предстоящите президентски избори.
Решението бе взето на национална конвенция в Сао Пауло и беляза ключов момент в бразилската политика, затвърждавайки опита на консерваторите да се върнат на власт.
Наследството на бащата и дигиталното присъствие
- Официална номинация: Решението за издигането на Флавио бе обявено от лидера на партията Валдемар Коста Нето. Той подчерта, че изборът е направен лично от бившия президент Жаир Болсонаро, който изтърпява домашен арест и няма право да заема държавни постове.
- Изкуствен интелект: По време на събитието беше излъчено емоционално видео с Жаир Болсонаро, генерирано чрез изкуствен интелект (ИИ). Дигиталният образ на бащата призова за обединение и обяви, че бъдещето на страната е в ръцете на сина му.
- Международна подкрепа: На събитието присъства президентът на Аржентина Хавиер Милей, който произнесе силна антисоциалистическа реч. Подкрепа чрез видео съобщение изпрати и израелският премиер Бенямин Нетаняху.
Предизборната битка срещу Лула да Силва
- Предизвикателят: Кандидатурата на Флавио Болсонаро ще бъде основната алтернатива на сегашния ляв президент Луиз Инасиу Лула да Силва. Флавио обеща, че ако спечели, ще амнистира баща си и ще го върне триумфално в двореца „Планауто“.
- Електорални нагласи: Последните социологически проучвания на агенция Datafolha показват оспорвана битка за евентуален втори тур. Настоящият президент Лула води с 48% срещу 43% за Флавио Болсонаро.
- Вътрешни предизвикателства: Кампанията започва на фона на известна съпротива от други десни коалиции. Проблемите се допълват от напрежението в семейството, въпреки че бившата първа дама Мишел Болсонаро изпрати видео с умерена подкрепа за доведения си син.
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 2 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА