Атентатът в Берлин: Защо ислямистът още е бил на свобода?

След нападението срещу "Кристофър стрийт Дей” в Берлин, при което един човек загина и други 29 бяха ранени - отчасти тежко, общественото внимание е насочено към историята на предполагаемия извършител. Според властите той е бил известен на германската полиция. Журналистическо разследване на германските медии NDR, WDR и "Зюдойче Цайтунг” показва, че Абдул Б. още преди години е привлякъл вниманието на властите като предполагаем ислямист и доскоро е бил под наблюдение. Още от 16-годишната му възраст германското разузнаване е разполагало с информация за младия мъж. Дори като тийнейджър германският гражданин от ливански произход е бил активен в ислямистките кръгове в Берлин.

Осъден, но пуснат на свобода

Според информация на трите германски медии предполагаемият извършител Абдул Б., който вчера беше убит от полицията, е бил осъден през май 2026 г. на година и десет месеца за "подготовка на терористично деяние". Това е станало по разпоредите на правото за непълнолетни лица. Прокуратурата е искала присъдата да бъде близо три години. Абдул Б. обаче е бил осъден на "предварителна пробация”, която е предвидена в наказателното право за непълнолетни с цел на младите хора да се даде последна възможност за положителна промяна.

В такива случаи съдът по-късно може да реши дали да не промени присъдата в условна. Абдул Б. е бил пуснат на свобода и му е наложено да участва в програма за дерадикализация, съобщава вестник "Ди Велт”.

Кметът на Берлин Кай Вегнер изрази възмущение от действията на съда по отношение на Абдул Б. "Първоначално той е бил осъден по наказателното право за непълнолетни, а след това, за съжаление, съдът е постановил условна присъда. Не искам да коментирам това – защото то е в компетенциите на независимата съдебна система, но просто нямам думи”, заяви политикът от ХДС пред АРД.

Бавни решения и пропуски

21-годишният мъж, който е роден в Берлин, по последна информация се е намирал във фаза, в която се анализират социалните, семейни и лични проблеми на въпросния младеж, за да бъдат взети съответни мерки за помощ.

Консултативният център, където той е трябвало да участва в програма по дерадикализация, все още не е бил взел окончателно решение дали изобщо да поеме случая на Абдул Б. Проучването на NDR, WDR и "Зюддойче Цайтунг” показва, че той е отишъл на две доброволни посещения в центъра и му е предстояло трето през предстоящата седмица.

Работещите в консултативния център казват, че Абдул Б. е бил сложен случай - от една страна се държал приятелски и бил изпълнителен, но от друга страна експертите отбелязали, че отговоря чисто формално и явно не се отнася сериозно към разговорите.

Още през ноември 2025 г. полицията определя Абдул Б. като "потенциална заплаха”. Тогава той е бил арестуван на летището в Берлин. За "потенциална заплаха” се смятат всички, които според оценките на органите на реда са потенциално готови да извършат насилие. Източници в силите за сигурност съобщават на германските медии, че Абдул Б. вече е бил три месеца в ареста в Ливан, а после е бил екстрадиран в Германия. Твърди се, че се е опитал и да пътува до Сирия,за да се присъедини към терористичната групировка "Ислямска държава”.

Под наблюдение в последните седмици?

NDR, WDR и "Зюддойче Цайтунг” съобщават, че Абдул Б. е бил под наблюдение в последните седмици, но постоянно. Случаят му е бил обсъждан и с Центъра за защита от тероризма в Берлин, коментират източници на трите германски медии. Смята се, че полицията дори е обискирала дома на Абдул Б. преди нападението, след като той публикувал в социалните мрежи снимка на оръжие. То обаче се оказало играчка.

Абдул Б. се смята за извършител на нападението, защото по информация на полицията белият миниван, който се врязва в хората в събота вечер, е нает от него, а в превозното средство е открит мобилен телефон, за който се смята, че е негов.

Политическите реакции в Германия

Министърът на вътрешните работи Александър Добринт заяви пред телевизионния канал RTL, че е "неразбираемо” как на човек, който е смятан за заплаха, е наложена условна присъда. Той обаче отхвърли обвиненията, че ислямистката опасност в Германия се подценява, пише АРД. "Тази опасност се следи от властите отблизо”, казва Добринт. Десните и левите екстремисти, както и ислямистите, се наблюдават еднакво внимателно, коментира вътрешният министър на Германия.

След атаката призивите за по-строги закони се засилиха. Експертът по тероризъм Петер Нойман коментира пред ZDF, че според него законите срещу тероризма в Германия са твърде снизходителни. "Присъдите в Германия са прекалено меки в сравнение с други европейски държави. Освен това имаме наказателно право за непълнолетни. Заподозреният нападател е попаднал под неговата юрисдикция.” Това право дава приоритет на ресоциализирането на младите хора, което често поставя обществената безопасност на второ място, коментира Нойман. Според него това трябва да бъде преразгледано.

Говорителят по вътрешната политика на парламентарната група на ХДС Александър Тром поиска да не се проявява "никаква снизходителност” спрямо привържениците на ислямистката идеология. Това трябва да се отрази в условията за лишаване от свобода, превантивно задържане и задържане с цел депортиране, смята политикът от управляващата партия.

Експертът по вътрешна политика от ГСДП Себастиан Фидлер вижда проблема в случая с Абдул Б. в друго. Пред радио "Дойчландфунк” той каза, че трябва да се обърне внимание на това защо в този конкретен случай е наложена условна присъда и да не се прибързва с исканията за по-тежки присъди.

Автори: Флориан Фладе ARD | Йорг Дил ARD | Роман Лебергер ARD