Атентатът в Берлин: Защо ислямистът още е бил на свобода?

След нападението срещу "Кристофър стрийт Дей” в Берлин, при което един човек загина и други 29 бяха ранени - отчасти тежко, общественото внимание е насочено към историята на предполагаемия извършител. Според властите той е бил известен на германската полиция. Журналистическо разследване на германските медии NDR, WDR и "Зюдойче Цайтунг” показва, че Абдул Б. още преди години е привлякъл вниманието на властите като предполагаем ислямист и доскоро е бил под наблюдение. Още от 16-годишната му възраст германското разузнаване е разполагало с информация за младия мъж. Дори като тийнейджър германският гражданин от ливански произход е бил активен в ислямистките кръгове в Берлин.
Осъден, но пуснат на свобода
Според информация на трите германски медии предполагаемият извършител Абдул Б., който вчера беше убит от полицията, е бил осъден през май 2026 г. на година и десет месеца за "подготовка на терористично деяние". Това е станало по разпоредите на правото за непълнолетни лица. Прокуратурата е искала присъдата да бъде близо три години. Абдул Б. обаче е бил осъден на "предварителна пробация”, която е предвидена в наказателното право за непълнолетни с цел на младите хора да се даде последна възможност за положителна промяна.
В такива случаи съдът по-късно може да реши дали да не промени присъдата в условна. Абдул Б. е бил пуснат на свобода и му е наложено да участва в програма за дерадикализация, съобщава вестник "Ди Велт”.
Кметът на Берлин Кай Вегнер изрази възмущение от действията на съда по отношение на Абдул Б. "Първоначално той е бил осъден по наказателното право за непълнолетни, а след това, за съжаление, съдът е постановил условна присъда. Не искам да коментирам това – защото то е в компетенциите на независимата съдебна система, но просто нямам думи”, заяви политикът от ХДС пред АРД.
Бавни решения и пропуски
21-годишният мъж, който е роден в Берлин, по последна информация се е намирал във фаза, в която се анализират социалните, семейни и лични проблеми на въпросния младеж, за да бъдат взети съответни мерки за помощ.
Консултативният център, където той е трябвало да участва в програма по дерадикализация, все още не е бил взел окончателно решение дали изобщо да поеме случая на Абдул Б. Проучването на NDR, WDR и "Зюддойче Цайтунг” показва, че той е отишъл на две доброволни посещения в центъра и му е предстояло трето през предстоящата седмица.
Работещите в консултативния център казват, че Абдул Б. е бил сложен случай - от една страна се държал приятелски и бил изпълнителен, но от друга страна експертите отбелязали, че отговоря чисто формално и явно не се отнася сериозно към разговорите.
Още през ноември 2025 г. полицията определя Абдул Б. като "потенциална заплаха”. Тогава той е бил арестуван на летището в Берлин. За "потенциална заплаха” се смятат всички, които според оценките на органите на реда са потенциално готови да извършат насилие. Източници в силите за сигурност съобщават на германските медии, че Абдул Б. вече е бил три месеца в ареста в Ливан, а после е бил екстрадиран в Германия. Твърди се, че се е опитал и да пътува до Сирия,за да се присъедини към терористичната групировка "Ислямска държава”.
Под наблюдение в последните седмици?
NDR, WDR и "Зюддойче Цайтунг” съобщават, че Абдул Б. е бил под наблюдение в последните седмици, но постоянно. Случаят му е бил обсъждан и с Центъра за защита от тероризма в Берлин, коментират източници на трите германски медии. Смята се, че полицията дори е обискирала дома на Абдул Б. преди нападението, след като той публикувал в социалните мрежи снимка на оръжие. То обаче се оказало играчка.
Абдул Б. се смята за извършител на нападението, защото по информация на полицията белият миниван, който се врязва в хората в събота вечер, е нает от него, а в превозното средство е открит мобилен телефон, за който се смята, че е негов.
Политическите реакции в Германия
Министърът на вътрешните работи Александър Добринт заяви пред телевизионния канал RTL, че е "неразбираемо” как на човек, който е смятан за заплаха, е наложена условна присъда. Той обаче отхвърли обвиненията, че ислямистката опасност в Германия се подценява, пише АРД. "Тази опасност се следи от властите отблизо”, казва Добринт. Десните и левите екстремисти, както и ислямистите, се наблюдават еднакво внимателно, коментира вътрешният министър на Германия.
След атаката призивите за по-строги закони се засилиха. Експертът по тероризъм Петер Нойман коментира пред ZDF, че според него законите срещу тероризма в Германия са твърде снизходителни. "Присъдите в Германия са прекалено меки в сравнение с други европейски държави. Освен това имаме наказателно право за непълнолетни. Заподозреният нападател е попаднал под неговата юрисдикция.” Това право дава приоритет на ресоциализирането на младите хора, което често поставя обществената безопасност на второ място, коментира Нойман. Според него това трябва да бъде преразгледано.
Говорителят по вътрешната политика на парламентарната група на ХДС Александър Тром поиска да не се проявява "никаква снизходителност” спрямо привържениците на ислямистката идеология. Това трябва да се отрази в условията за лишаване от свобода, превантивно задържане и задържане с цел депортиране, смята политикът от управляващата партия.
Експертът по вътрешна политика от ГСДП Себастиан Фидлер вижда проблема в случая с Абдул Б. в друго. Пред радио "Дойчландфунк” той каза, че трябва да се обърне внимание на това защо в този конкретен случай е наложена условна присъда и да не се прибързва с исканията за по-тежки присъди.
Автори: Флориан Фладе ARD | Йорг Дил ARD | Роман Лебергер ARD
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Робот
Коментиран от #27, #45
14:56 27.07.2026
2 Майор Деянов, на всеки километър
Трябва се чегърта здраво 👆
Коментиран от #42
14:56 27.07.2026
3 какво толкова е направил
Коментиран от #21
14:57 27.07.2026
4 Вашето мнение
14:57 27.07.2026
5 Тея огромни
14:59 27.07.2026
6 Предоставената
15:00 27.07.2026
7 Трол
Коментиран от #11
15:00 27.07.2026
8 Сатана Z
15:00 27.07.2026
9 Вашето мнение
15:01 27.07.2026
10 Фен
15:01 27.07.2026
11 Соня
До коментар #7 от "Трол":Цивилизованото германско общество спонсорира с оръжия и пари нациския режим на зеленски.
15:02 27.07.2026
12 Този малък SUV
15:02 27.07.2026
13 защото е човек на службите
15:03 27.07.2026
14 Гост
Коментиран от #19, #24
15:03 27.07.2026
15 Без име
Коментиран от #31
15:04 27.07.2026
16 Герги
15:06 27.07.2026
17 Последния Софиянец
15:06 27.07.2026
18 Сила
15:07 27.07.2026
19 гост
До коментар #14 от "Гост":не си прав...сега е бил този парад,но утре ще е някое новогодишно празненство,не правят разлика такива,зависи как ще му се присъни оня брадатият...
Коментиран от #33
15:08 27.07.2026
20 мерцо
15:10 27.07.2026
21 Явно не си учил българска история;-\...
До коментар #3 от "какво толкова е направил":Ние какво толкова направихме, та единоверците му ни се натрeсоха ПЕТ ВЕКА?!?
ПП. Или и ти си от ",мирнорелигиозните"?
Коментиран от #28
15:13 27.07.2026
22 ДИК
15:14 27.07.2026
23 Има 2 вида защитени в ЕСсср
15:14 27.07.2026
24 Домакин
До коментар #14 от "Гост":В случая...а на коледните базари?!?
Коментиран от #29
15:15 27.07.2026
25 точно
15:16 27.07.2026
26 ммм даа
15:20 27.07.2026
27 Боруна Лом
До коментар #1 от "Робот":КАКТО И УКРИТЕ В БЪЛГАРИЯ! ВСИЧКИ СА НАД ЗАКОНА! НАГЛИ И БЕЗОЧЛИВИ!
15:23 27.07.2026
28 абе
До коментар #21 от "Явно не си учил българска история;-\...":ти па не си учил, че юдеи с християни и мюсулмани се покланят на един и същи Бог по 3 начина, което е по-важното ...!
Коментиран от #36
15:25 27.07.2026
29 Гост
До коментар #24 от "Домакин":За коледния базар съжалявам.
Коментиран от #35
15:25 27.07.2026
30 Алооооо
15:26 27.07.2026
31 Ако Европа иска да оцелее,
До коментар #15 от "Без име":трябва да забрани и едните, и другите със закон, и да отвори повечко заведения за психиатрични услуги.
15:27 27.07.2026
32 Софиянец
15:28 27.07.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Кмета на Лондон ислямист
15:31 27.07.2026
35 Домакин
До коментар #29 от "Гост":Ти съжаляваш, ама тия не правят разлика между прайд и базар! След като не си мохамеданин, за тях няма значение с кого си лягаш!!! Започваш ли да стoпляш най-после?!?
15:32 27.07.2026
36 цеде
До коментар #28 от "абе":Кажи го това за еднаквия Бог на "мирнорелигиозните"!!! Да видим и чуем какво и как ще ти отговорят;-/
ПП. Вероятно ще ти отговорят като брадясалия младеж от снимката.
..
15:37 27.07.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Дойче веле
15:40 27.07.2026
39 Шмерци
15:42 27.07.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 1231231
15:44 27.07.2026
42 С какво
До коментар #2 от "Майор Деянов, на всеки километър":Ги чегърташ ?
Май с УпЕ.
15:53 27.07.2026
43 Констатация
16:07 27.07.2026
44 Където е текло - пак ще тече
16:14 27.07.2026
45 Абе
До коментар #1 от "Робот":Тия май сами си направиха атентата, за да кажат, на виж, ние прайдовците също имаме герои. Немците са напредничава нация. Те измислиха реформацията, току виж и нова религия ще измислят за обърканите си граждани.
16:14 27.07.2026