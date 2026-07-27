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Атентатът в Берлин: Защо ислямистът още е бил на свобода?

Атентатът в Берлин: Защо ислямистът още е бил на свобода?

27 Юли, 2026 14:54 1 275 45

  • атентат-
  • берлин-
  • германия-
  • ислям-
  • религия-
  • гей парад-
  • ислямист

Как е възможно ислямист, който е бил отдавна известен на службите за сигурност, да извърши насилие като това в Берлин?

Атентатът в Берлин: Защо ислямистът още е бил на свобода? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

След нападението срещу "Кристофър стрийт Дей” в Берлин, при което един човек загина и други 29 бяха ранени - отчасти тежко, общественото внимание е насочено към историята на предполагаемия извършител. Според властите той е бил известен на германската полиция. Журналистическо разследване на германските медии NDR, WDR и "Зюдойче Цайтунг” показва, че Абдул Б. още преди години е привлякъл вниманието на властите като предполагаем ислямист и доскоро е бил под наблюдение. Още от 16-годишната му възраст германското разузнаване е разполагало с информация за младия мъж. Дори като тийнейджър германският гражданин от ливански произход е бил активен в ислямистките кръгове в Берлин.

Осъден, но пуснат на свобода

Според информация на трите германски медии предполагаемият извършител Абдул Б., който вчера беше убит от полицията, е бил осъден през май 2026 г. на година и десет месеца за "подготовка на терористично деяние". Това е станало по разпоредите на правото за непълнолетни лица. Прокуратурата е искала присъдата да бъде близо три години. Абдул Б. обаче е бил осъден на "предварителна пробация”, която е предвидена в наказателното право за непълнолетни с цел на младите хора да се даде последна възможност за положителна промяна.

В такива случаи съдът по-късно може да реши дали да не промени присъдата в условна. Абдул Б. е бил пуснат на свобода и му е наложено да участва в програма за дерадикализация, съобщава вестник "Ди Велт”.

Кметът на Берлин Кай Вегнер изрази възмущение от действията на съда по отношение на Абдул Б. "Първоначално той е бил осъден по наказателното право за непълнолетни, а след това, за съжаление, съдът е постановил условна присъда. Не искам да коментирам това – защото то е в компетенциите на независимата съдебна система, но просто нямам думи”, заяви политикът от ХДС пред АРД.

Бавни решения и пропуски

21-годишният мъж, който е роден в Берлин, по последна информация се е намирал във фаза, в която се анализират социалните, семейни и лични проблеми на въпросния младеж, за да бъдат взети съответни мерки за помощ.

Консултативният център, където той е трябвало да участва в програма по дерадикализация, все още не е бил взел окончателно решение дали изобщо да поеме случая на Абдул Б. Проучването на NDR, WDR и "Зюддойче Цайтунг” показва, че той е отишъл на две доброволни посещения в центъра и му е предстояло трето през предстоящата седмица.

Работещите в консултативния център казват, че Абдул Б. е бил сложен случай - от една страна се държал приятелски и бил изпълнителен, но от друга страна експертите отбелязали, че отговоря чисто формално и явно не се отнася сериозно към разговорите.

Още през ноември 2025 г. полицията определя Абдул Б. като "потенциална заплаха”. Тогава той е бил арестуван на летището в Берлин. За "потенциална заплаха” се смятат всички, които според оценките на органите на реда са потенциално готови да извършат насилие. Източници в силите за сигурност съобщават на германските медии, че Абдул Б. вече е бил три месеца в ареста в Ливан, а после е бил екстрадиран в Германия. Твърди се, че се е опитал и да пътува до Сирия,за да се присъедини към терористичната групировка "Ислямска държава”.

Под наблюдение в последните седмици?

NDR, WDR и "Зюддойче Цайтунг” съобщават, че Абдул Б. е бил под наблюдение в последните седмици, но постоянно. Случаят му е бил обсъждан и с Центъра за защита от тероризма в Берлин, коментират източници на трите германски медии. Смята се, че полицията дори е обискирала дома на Абдул Б. преди нападението, след като той публикувал в социалните мрежи снимка на оръжие. То обаче се оказало играчка.

Абдул Б. се смята за извършител на нападението, защото по информация на полицията белият миниван, който се врязва в хората в събота вечер, е нает от него, а в превозното средство е открит мобилен телефон, за който се смята, че е негов.

Политическите реакции в Германия

Министърът на вътрешните работи Александър Добринт заяви пред телевизионния канал RTL, че е "неразбираемо” как на човек, който е смятан за заплаха, е наложена условна присъда. Той обаче отхвърли обвиненията, че ислямистката опасност в Германия се подценява, пише АРД. "Тази опасност се следи от властите отблизо”, казва Добринт. Десните и левите екстремисти, както и ислямистите, се наблюдават еднакво внимателно, коментира вътрешният министър на Германия.

След атаката призивите за по-строги закони се засилиха. Експертът по тероризъм Петер Нойман коментира пред ZDF, че според него законите срещу тероризма в Германия са твърде снизходителни. "Присъдите в Германия са прекалено меки в сравнение с други европейски държави. Освен това имаме наказателно право за непълнолетни. Заподозреният нападател е попаднал под неговата юрисдикция.” Това право дава приоритет на ресоциализирането на младите хора, което често поставя обществената безопасност на второ място, коментира Нойман. Според него това трябва да бъде преразгледано.

Говорителят по вътрешната политика на парламентарната група на ХДС Александър Тром поиска да не се проявява "никаква снизходителност” спрямо привържениците на ислямистката идеология. Това трябва да се отрази в условията за лишаване от свобода, превантивно задържане и задържане с цел депортиране, смята политикът от управляващата партия.

Експертът по вътрешна политика от ГСДП Себастиан Фидлер вижда проблема в случая с Абдул Б. в друго. Пред радио "Дойчландфунк” той каза, че трябва да се обърне внимание на това защо в този конкретен случай е наложена условна присъда и да не се прибързва с исканията за по-тежки присъди.

Автори: Флориан Фладе ARD | Йорг Дил ARD | Роман Лебергер ARD


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Робот

    31 0 Отговор
    Исляма в Берлин е мнозинство и това не е тайна за никой..! На практика правят каквото си искат и джамиите стават все повече..!

    Коментиран от #27, #45

    14:56 27.07.2026

  • 2 Майор Деянов, на всеки километър

    9 22 Отговор
    Ислямист, комунист все Террорист !!!
    Трябва се чегърта здраво 👆

    Коментиран от #42

    14:56 27.07.2026

  • 3 какво толкова е направил

    24 6 Отговор
    те самите германци къде пряко къде косвено с доставки на оръжия и финансиране всеки ден избиват стотици ако не и хора по света

    Коментиран от #21

    14:57 27.07.2026

  • 4 Вашето мнение

    21 3 Отговор
    Един колоездач по-малко и още хиляди пискливи многоцветни хванали тремор от страх.

    14:57 27.07.2026

  • 5 Тея огромни

    16 0 Отговор
    "ислямистки кръгове" в Берлин имат ли си кметове и общински съветници? А?

    14:59 27.07.2026

  • 6 Предоставената

    6 3 Отговор
    предварителна пробация като последна възможност за положителна промяна е ефективно и окончателно постигната, за съжаление с цената на жертва и ранени..

    15:00 27.07.2026

  • 7 Трол

    9 1 Отговор
    Цивилизованото германско общество е вярвало до последно, че на Абдул може да се даде още един шанс.

    Коментиран от #11

    15:00 27.07.2026

  • 8 Сатана Z

    15 0 Отговор
    Същият въпрос може да се зададе и на пдрастите,които могат а се събират извън градовете .

    15:00 27.07.2026

  • 9 Вашето мнение

    17 2 Отговор
    В германия ислямист се врязъл в сборище на извратеняци и това е новина номер 1 в цял свят. на къде върви човечеството се питам аз.

    15:01 27.07.2026

  • 10 Фен

    14 2 Отговор
    Защото е ислямист. Ако беше бял, хетеросексуален и не изразяващ открито подкрепата си за Украйна, щеше да види зор. Това направихте либералите със западна Европа.

    15:01 27.07.2026

  • 11 Соня

    18 5 Отговор

    До коментар #7 от "Трол":

    Цивилизованото германско общество спонсорира с оръжия и пари нациския режим на зеленски.

    15:02 27.07.2026

  • 12 Този малък SUV

    8 0 Отговор
    Трябва да е на въоръжение в армията нали така. Страшна работа е

    15:02 27.07.2026

  • 13 защото е човек на службите

    7 0 Отговор
    също като нашия дебелак шиши ако не беше човек на американците дали щеше да се разкарва справка американците арестуваха наш сънародник в Гърция преди 4 години след което го екстрадираха в щатите с скалъпено обвинението за износ на части с двойна употреба за Русия на финал се разбра че няма нищо вярно .та колкото до арабина бил е човек на службите както шиши е човек на американците

    15:03 27.07.2026

  • 14 Гост

    10 5 Отговор
    В случая този ислямист се е опитал да свърши добро дело.За съжаление не е можал да го довърши!

    Коментиран от #19, #24

    15:03 27.07.2026

  • 15 Без име

    10 0 Отговор
    Скоро там няма да има паради, защото ислямът ще ги забрани със закон. Слушайте Карбовски в " Денят започва"! Как го пуснаха това???

    Коментиран от #31

    15:04 27.07.2026

  • 16 Герги

    6 4 Отговор
    следяла се отблизо.и каква е файдата като този мутант уби човек и рани една камара невинни...явно и Съдебната система на Германия е повече от толерантна...В някой държави като се види че е доказан терорист отдавна да е увиснал на въжето...Превъзпитание за някой,ТЕЗИ само 2 кубика ги оправят и колкото по рано,толкова по добре..

    15:06 27.07.2026

  • 17 Последния Софиянец

    12 0 Отговор
    Най разпространеното име на новородени в Берлин е Мехмед.

    15:06 27.07.2026

  • 18 Сила

    7 0 Отговор
    Защото запада е мултикултурен и защото Меркел е била на пионерски лагер в Равда с циганчетата ....

    15:07 27.07.2026

  • 19 гост

    6 2 Отговор

    До коментар #14 от "Гост":

    не си прав...сега е бил този парад,но утре ще е някое новогодишно празненство,не правят разлика такива,зависи как ще му се присъни оня брадатият...

    Коментиран от #33

    15:08 27.07.2026

  • 20 мерцо

    5 1 Отговор
    Боже , пендалите са разстроени

    15:10 27.07.2026

  • 21 Явно не си учил българска история;-\...

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "какво толкова е направил":

    Ние какво толкова направихме, та единоверците му ни се натрeсоха ПЕТ ВЕКА?!?
    ПП. Или и ти си от ",мирнорелигиозните"?

    Коментиран от #28

    15:13 27.07.2026

  • 22 ДИК

    6 0 Отговор
    Ами вижте знамето от снимката и ще разберете защо.

    15:14 27.07.2026

  • 23 Има 2 вида защитени в ЕСсср

    8 0 Отговор
    Единия вид са ислямистите, втория амбреажите. Когато едните трепят другите печели обществото

    15:14 27.07.2026

  • 24 Домакин

    6 0 Отговор

    До коментар #14 от "Гост":

    В случая...а на коледните базари?!?

    Коментиран от #29

    15:15 27.07.2026

  • 25 точно

    2 6 Отговор
    тоя ислямист всъщност не е ислямист, а достоен за уважение вярващ, единствената му грешка е оказаната съпротова срещу полицията. Содомията е мерзост срещу Бога и това е един от начините да спре популяризиранетп й........!

    15:16 27.07.2026

  • 26 ммм даа

    0 0 Отговор
    вижте знамето и повече няма какво да говорим

    15:20 27.07.2026

  • 27 Боруна Лом

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Робот":

    КАКТО И УКРИТЕ В БЪЛГАРИЯ! ВСИЧКИ СА НАД ЗАКОНА! НАГЛИ И БЕЗОЧЛИВИ!

    15:23 27.07.2026

  • 28 абе

    1 6 Отговор

    До коментар #21 от "Явно не си учил българска история;-\...":

    ти па не си учил, че юдеи с християни и мюсулмани се покланят на един и същи Бог по 3 начина, което е по-важното ...!

    Коментиран от #36

    15:25 27.07.2026

  • 29 Гост

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "Домакин":

    За коледния базар съжалявам.

    Коментиран от #35

    15:25 27.07.2026

  • 30 Алооооо

    0 0 Отговор
    Десните и левите екстремисти, както и ислямистите, се наблюдават еднакво внимателно, но не и чфутите нали ? За федерации на ционисти наблюдението не важи?

    15:26 27.07.2026

  • 31 Ако Европа иска да оцелее,

    6 1 Отговор

    До коментар #15 от "Без име":

    трябва да забрани и едните, и другите със закон, и да отвори повечко заведения за психиатрични услуги.

    15:27 27.07.2026

  • 32 Софиянец

    3 0 Отговор
    Човека е отървал света от няколко содомити🤤

    15:28 27.07.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Кмета на Лондон ислямист

    5 0 Отговор
    Министъра на вътрешните работи ислямист. Шиши ислямист

    15:31 27.07.2026

  • 35 Домакин

    4 0 Отговор

    До коментар #29 от "Гост":

    Ти съжаляваш, ама тия не правят разлика между прайд и базар! След като не си мохамеданин, за тях няма значение с кого си лягаш!!! Започваш ли да стoпляш най-после?!?

    15:32 27.07.2026

  • 36 цеде

    6 0 Отговор

    До коментар #28 от "абе":

    Кажи го това за еднаквия Бог на "мирнорелигиозните"!!! Да видим и чуем какво и как ще ти отговорят;-/
    ПП. Вероятно ще ти отговорят като брадясалия младеж от снимката.
    ..

    15:37 27.07.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Дойче веле

    6 0 Отговор
    задават неадекватен въпрос. Въпросът е "защо в Германия се раждат радикални ислямисти". Когато си отговорят на него и предприемат мерки, първият въпрос ще отпадне.

    15:40 27.07.2026

  • 39 Шмерци

    6 0 Отговор
    Защото днешните фaшаги много обичаме да се тoлераскaме с ислямските главорези в задния вход, който по принцип при нормалните мъже е изход.

    15:42 27.07.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 1231231

    4 0 Отговор
    Германците дали най-после няма да се сетят за дадено учреждение, усъвършенствано от предците им и твърде уместно за мюсюлмани и предразполагащо за принудителен труд? Имам предвид не какво да е, а концентрационните лагери. Всички мюсюлмани там, да работят за без пари, колкото време могат. Подобно на децата в Китай, ето ви и евтин труд в Европа, нали това ни липсва, за да цъфнем.

    15:44 27.07.2026

  • 42 С какво

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Ги чегърташ ?
    Май с УпЕ.

    15:53 27.07.2026

  • 43 Констатация

    1 0 Отговор
    Щото пробваха да го интегриратъ, но "експериментъ" съ провали..., както винаги!

    16:07 27.07.2026

  • 44 Където е текло - пак ще тече

    0 0 Отговор
    През 2016 в Орландо (Флорида) друг един от същата "религия" спохожда заведение, посещавано от дъголюбци. Резултат: няколко десетки (50) дъголюбци , плюс атентатoра - на съд при Твореца.

    16:14 27.07.2026

  • 45 Абе

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Робот":

    Тия май сами си направиха атентата, за да кажат, на виж, ние прайдовците също имаме герои. Немците са напредничава нация. Те измислиха реформацията, току виж и нова религия ще измислят за обърканите си граждани.

    16:14 27.07.2026

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