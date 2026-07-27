Лондон дава на Киев оръжието срещу руски дронове Stone Cloak

Новият министър-председател на Обединеното кралство Анди Бърнам приема днес украинския президент Володимир Зеленски в Лондон при първата си официална среща с чуждестранен лидер след поемането на поста.

Ключов акцент в разговорите ще бъде официалното прехвърляне на интелектуалната собственост върху революционната система за радиоелектронна борба „Stone Cloak“ (Каменна мантия). Технологичният пробив ще позволи на Украйна да стартира масово производство на устройствата на своя територия, за да защити бойните си безпилотни апарати.

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Същевременно в Южна Европа се разгаря политическа буря. Гръцката опозиция излезе с остри искания към правителството на Кириакос Мицотакис да не се прехвърлят национални системи за противовъздушна отбрана и ракети Patriot на Киев, за да не се застрашава сигурността на страната.

Спецификации на „Stone Cloak“: Британският щит срещу радарите

Устройството „Stone Cloak“ представлява заглушител с размерите на таблет, който се монтира директно върху атакуващите дронове. Според официалния доклад на Даунинг стрийт 10, публикуван от BBC и The Telegraph, апаратурата напълно блокира способността на руската ПВО да засича, проследява и прихваща украинските безпилотни апарати в полет.

Мащабиране на фронта: Британското министерство на отбраната вече е доставило хиляди такива устройства на украинските сили, но днешното споразумение прехвърля пълните права за автономно производство в Украйна.

Британското министерство на отбраната вече е доставило хиляди такива устройства на украинските сили, но днешното споразумение прехвърля пълните права за автономно производство в Украйна. Ползи за Лондон: В замяна британската армия ще събира данни в реално време за представянето на заглушителите в бойни условия. Технологията ще бъде интегрирана в следващото поколение британски ракети с голям обсег по програмата „Project Brakestop“.

В замяна британската армия ще събира данни в реално време за представянето на заглушителите в бойни условия. Технологията ще бъде интегрирана в следващото поколение британски ракети с голям обсег по програмата „Project Brakestop“. Дипломатически контекст: „Подкрепата на Обединеното кралство остава непоколебима“, заяви Бърнам преди срещата във военноморска база, където двамата лидери ще посетят и 200 украински моряци, завършващи учението „Sea Breeze“.

Напрежение в Гърция: Натиск от НАТО и съпротива от опозицията

Докато Лондон засилва технологичната помощ, Атина е подложена на сериозен дипломатически натиск от партньорите в НАТО и ЕС за предоставяне на боеприпаси за противовъздушна отбрана.

Defense Express и гръцкия ежедневник Kathimerini съобщават, че от Гърция се изисква да прехвърли до 200 ракети-прехващачи PAC-2 за системите Patriot, които наближават края на експлоатационния си срок в гръцките ВВС.

Гръцката опозиция обаче реагира остро срещу всякакви планове за изпращане на ПВО компоненти извън страната. Политическите сили в Атина настояват, че зенитно-ракетните комплекси са критично важни за удържане на националната отбранителна способност по югоизточния фланг на НАТО. Правителството на Мицотакис до момента устоява на натиска, аргументирайки се, че гръцките Patriot батареи са напълно ангажирани, включително чрез мисии в Саудитска Арабия за защита на ключова енергийна инфраструктура.

Опозиционните лидери предупреждават, че оголването на противовъздушния щит на страната е недопустимо в контекста на регионалните предизвикателства, въпреки плановете за модернизация и покупка на израелската система „Щитът на Ахил“.

Срещата в Лондон и дебатите в Атина ясно очертават две различни тенденции в европейската подкрепа за Киев през лятото на 2026 г. – преминаване към директен трансфер на високотехнологична интелектуална собственост от една страна и изчерпване на наличните конвенционални ПВО запаси от друга.