Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Великобритания »
Лондон дава на Киев оръжието срещу руски дронове Stone Cloak
  Тема: Украйна

Лондон дава на Киев оръжието срещу руски дронове Stone Cloak

27 Юли, 2026 04:54, обновена 27 Юли, 2026 05:03 1 263 16

  • анди бърнам-
  • дронове-
  • украйна-
  • пво-
  • про-
  • гърция-
  • великобритания

Атина отхвърля натиска за прехвърляне на ПВО системи към Украйна

Лондон дава на Киев оръжието срещу руски дронове Stone Cloak - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Новият министър-председател на Обединеното кралство Анди Бърнам приема днес украинския президент Володимир Зеленски в Лондон при първата си официална среща с чуждестранен лидер след поемането на поста.

Ключов акцент в разговорите ще бъде официалното прехвърляне на интелектуалната собственост върху революционната система за радиоелектронна борба „Stone Cloak“ (Каменна мантия). Технологичният пробив ще позволи на Украйна да стартира масово производство на устройствата на своя територия, за да защити бойните си безпилотни апарати.

Още новини от Украйна

Същевременно в Южна Европа се разгаря политическа буря. Гръцката опозиция излезе с остри искания към правителството на Кириакос Мицотакис да не се прехвърлят национални системи за противовъздушна отбрана и ракети Patriot на Киев, за да не се застрашава сигурността на страната.

Спецификации на „Stone Cloak“: Британският щит срещу радарите

Устройството „Stone Cloak“ представлява заглушител с размерите на таблет, който се монтира директно върху атакуващите дронове. Според официалния доклад на Даунинг стрийт 10, публикуван от BBC и The Telegraph, апаратурата напълно блокира способността на руската ПВО да засича, проследява и прихваща украинските безпилотни апарати в полет.

  • Мащабиране на фронта: Британското министерство на отбраната вече е доставило хиляди такива устройства на украинските сили, но днешното споразумение прехвърля пълните права за автономно производство в Украйна.
  • Ползи за Лондон: В замяна британската армия ще събира данни в реално време за представянето на заглушителите в бойни условия. Технологията ще бъде интегрирана в следващото поколение британски ракети с голям обсег по програмата „Project Brakestop“.
  • Дипломатически контекст: „Подкрепата на Обединеното кралство остава непоколебима“, заяви Бърнам преди срещата във военноморска база, където двамата лидери ще посетят и 200 украински моряци, завършващи учението „Sea Breeze“.

Напрежение в Гърция: Натиск от НАТО и съпротива от опозицията

Докато Лондон засилва технологичната помощ, Атина е подложена на сериозен дипломатически натиск от партньорите в НАТО и ЕС за предоставяне на боеприпаси за противовъздушна отбрана.

Defense Express и гръцкия ежедневник Kathimerini съобщават, че от Гърция се изисква да прехвърли до 200 ракети-прехващачи PAC-2 за системите Patriot, които наближават края на експлоатационния си срок в гръцките ВВС.

Гръцката опозиция обаче реагира остро срещу всякакви планове за изпращане на ПВО компоненти извън страната. Политическите сили в Атина настояват, че зенитно-ракетните комплекси са критично важни за удържане на националната отбранителна способност по югоизточния фланг на НАТО. Правителството на Мицотакис до момента устоява на натиска, аргументирайки се, че гръцките Patriot батареи са напълно ангажирани, включително чрез мисии в Саудитска Арабия за защита на ключова енергийна инфраструктура.

Опозиционните лидери предупреждават, че оголването на противовъздушния щит на страната е недопустимо в контекста на регионалните предизвикателства, въпреки плановете за модернизация и покупка на израелската система „Щитът на Ахил“.

Срещата в Лондон и дебатите в Атина ясно очертават две различни тенденции в европейската подкрепа за Киев през лятото на 2026 г. – преминаване към директен трансфер на високотехнологична интелектуална собственост от една страна и изчерпване на наличните конвенционални ПВО запаси от друга.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами те

    25 3 Отговор
    византийците да не са прозззти и продажни катНаЗе.
    Кръвосмешателите са ясни.

    05:10 27.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Курназ Костя

    4 17 Отговор
    Даже в Кремъл не мразят толкова много ингилизите (защото там са им половината олигарси), отколкото мойте героични възрожденци. Обяснението ми е, че нямаме нито един олигархичен представител на Острова и много ни е яд.
    Но винаги можем да изпратим мен.
    Бели кахъри!

    05:15 27.07.2026

  • 4 За тебе

    11 2 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    тройное.

    05:16 27.07.2026

  • 5 Ъъъ

    11 14 Отговор
    Време е Путин да се пенсионира/да го пенсионират..Не е за тази работа. Няма как това да продължава 5 години ... Има хора, които ще приключат с Украйна за няколко дни... И не само с Украйна.

    Коментиран от #7

    05:17 27.07.2026

  • 6 пешо

    28 4 Отговор
    англичаните ще затрият украйна

    05:20 27.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Дзак

    8 1 Отговор
    Всеки с проблемите си!

    05:23 27.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ферментирал Клоун с изтекъл срок

    18 1 Отговор
    Лондон един ден ще трябва да плаща репарации на половината свят за колониалното робство. Това е най-големоят им страх, затова са толкова побеснели.

    05:52 27.07.2026

  • 11 Иначе казано

    17 1 Отговор
    Един Сармат е достатъчен за малобритания.

    06:04 27.07.2026

  • 12 Стоунхендж

    6 0 Отговор
    Срещу по-малките дронове, с камъни.

    06:11 27.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Тоя

    6 0 Отговор
    къде е повел белата мечка ?

    06:16 27.07.2026

  • 15 Румен Решетников

    1 5 Отговор
    Кога крепостните ще сделат нещо такова, дори да е с размерите на хамбар. Другари?
    😀

    Коментиран от #16

    06:26 27.07.2026

  • 16 Ами

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "Румен Решетников":

    То се видя кинкалерията на Европа сравнена с космическа нация като Русия,даже сателити нямат ,за хиперзвук да не говорим:))Иначе то и тока дето ползваш за плюнките си на бездарен анонимник тук е от Аец руско производство:)),то затова и контранаступа върви на запад по предупрежденията на Бисмарк:))),с дрончета и таблетчета тип кинкалерия нищо няма фа спечелят бандерите ,напротив:)

    06:40 27.07.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания