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Русия обсъжда въвеждане на военно положение след изборите за Дума

Русия обсъжда въвеждане на военно положение след изборите за Дума

28 Юли, 2026 10:22 980 44

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  • военно положение-
  • дума-
  • избори

Според "Верстка" Кремъл разглежда подобен сценарий при евентуален провал на фронта или проблеми с мобилизацията

Русия обсъжда въвеждане на военно положение след изборите за Дума - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Управляващите в Русия обсъждат възможността за въвеждане на военно положение или на отделни негови елементи след изборите за Държавната дума през есента. Това съобщава онлайн изданието "Верстка", позовавайки се на разговори с високопоставени руски политици, предава Фокус.

Според федералното законодателство подобна мярка може да бъде въведена единствено с президентски указ, в който се определят датата и часът на влизане в сила. Ако това се случи, ще бъдат наложени сериозни ограничения върху обществения живот.

Сред възможните мерки са спиране на дейността на политически партии и обществени организации, забрана на масови събирания, отлагане на избори, засилена цензура, въвеждане на полицейски час и ограничения върху придвижването на гражданите. Законът предвижда и възможност за мобилизиране на цивилни лица и имущество за нуждите на отбраната.

По информация на "Верстка" двама политически стратези, работещи с Кремъл, твърдят, че част от силовите структури подкрепят подобен сценарий. Според тях тези среди отдавна настояват страната да премине към пълна мобилизация на обществото във връзка с войната.

Според същите източници евентуален повод за въвеждането на военно положение може да бъде сериозен неуспех на фронта или затруднения при попълването на личния състав на руските въоръжени сили.

Източник от ръководството на една от парламентарните фракции също коментира пред изданието, че ситуацията в страната става все по-напрегната и без извънредни мерки може да се окаже трудно да бъде овладяна.

В същото време той допуска, че президентът Владимир Путин може да се въздържи от подобен указ, тъй като това би разрушило досегашния модел, при който по-голямата част от руското общество остава дистанцирана от военните действия.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 1488

    3 2 Отговор
    от долната статия

    10:23 28.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Един

    10 7 Отговор
    То и сега са близо до военно положение.

    10:25 28.07.2026

  • 9 ру БЛАТА

    17 10 Отговор
    Всеки ден благодаря на съдбата че не съм се родил при руз наци

    И на най-лошия си враг не пожелавам да се роди в раша

    10:25 28.07.2026

  • 10 Последния Софиянец

    10 17 Отговор
    ЕС се готви за война с Русия.Време е и Русия да се приготви.

    Коментиран от #18

    10:28 28.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Вече е подозрително

    1 3 Отговор
    Защо не давате да раним долния човек от долната статия.Да не се кандидатира за вице?

    10:30 28.07.2026

  • 13 няма край

    11 10 Отговор
    Няма край руския резил. Няма.

    10:32 28.07.2026

  • 14 Онзи

    9 4 Отговор
    Стигне ли се до там Европа ше се напълни с бягащи гора от войната. Никой не иска за политически цели да губи децата си.

    Коментиран от #36

    10:32 28.07.2026

  • 15 Кака

    14 4 Отговор
    Сплетните и измислиците из серия “една баба била казала” ,а другата е бълнувала.Но са били източници.Надеждни.

    10:33 28.07.2026

  • 16 Дупчен Центак

    11 5 Отговор
    Фалшиви новини.

    10:33 28.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Гоце

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "Последния Софиянец":

    Хубаво е че си последния

    10:35 28.07.2026

  • 19 Пламен

    11 2 Отговор
    Защо им трябваше на тия иди оти да нападат Украйна
    Кой сега ще ги спасява от Украйна

    10:39 28.07.2026

  • 20 реалистъ

    8 4 Отговор
    Нещастникът Путин още го е страх да обяви война. Скоро Фламинго ще топли руската душа.

    Коментиран от #44

    10:39 28.07.2026

  • 21 хахаха

    4 5 Отговор
    основател на на това издание е Лола Маджидовна Тагаева, която от 2021 година живее в Прага. Дали може да и се вярва на писанията?

    10:39 28.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 дффгсгсд

    4 0 Отговор
    Вижте лицата на хората от снимката , те казват много но в негативен смисъл

    10:43 28.07.2026

  • 26 ВАТАТА

    5 2 Отговор
    РАСИПАХА Я ТАЯ РУСИЯ БЕ .....СЪСИПАХА Я ПУТИН Е ВЕЛИК ГЕОСТРАТЕГ ХААХАААХААХАХХАХА

    10:43 28.07.2026

  • 27 ЩО ЗА ИДЬОТЩИНА

    2 5 Отговор
    АМА вие ВЕРНО ИЗРОВИХТЕ ДЪ НОТО С ТАЯ ПрО сТА ПРО ПА гАНДА

    10:44 28.07.2026

  • 28 СВО 1 615 дни РЕЗИЛ

    3 1 Отговор
    Война няма, инвазия няма, обаче трябва военно положение. Така съвсем лесно ще бъдат премахнати и ограничени малкото останали нормални свободи на хората в РФ.

    10:48 28.07.2026

  • 29 Д ЕБИЛ Христов 80

    2 1 Отговор
    Русия не пАбеди ли вече?

    10:49 28.07.2026

  • 30 Ха ха

    3 1 Отговор
    Тия на снимката като коледни елхи са се наричали с медали и ордени, а на фронта пълен провал.
    Те си поръчват по два екземпляра. Един за униформата, втори за пижамата като си лягат с Дуся.

    Коментиран от #37

    10:49 28.07.2026

  • 31 Удри копейката с лопатЕто!

    2 1 Отговор
    600 дрона над МОСКАЛСКА ОБЛАСТ
    ХА ХА ХА ХА
    БОИЙЙ! До дупка!

    10:50 28.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Твърдението

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Онзи":

    Ти е на половина вярно но аз ще те поправя: Ститне ли се до там Европа ще се напълни с бягащи орки.

    10:52 28.07.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 1488

    0 0 Отговор
    а отде оня с мрьсното име от долната статия има пари за платени статии през ден в тоя пропадналСaйт

    10:56 28.07.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Генайдий Зюганов

    0 0 Отговор
    Лидерът на руските комунисти предупреди "Кремъл" от Думата, че иде месец Октомврий, а през октомврий като се върнели руснаците от отпуска спрягали Октомврийски революции като през 1917-та.

    10:56 28.07.2026

  • 41 1488

    1 0 Отговор
    а отде оня с мрьсното име от долната статия има пари за платени статии през ден в тоя пропадналCaйт

    10:56 28.07.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 1488

    1 0 Отговор
    а отде оня с мрьсното име от долната статия има пари за платени статии през ден в тоя пропадналCaйт

    10:57 28.07.2026

  • 44 Путин

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "реалистъ":

    Сорос ми каза да се евг и да правя на "многоходов" пред копейките по строежите.

    10:58 28.07.2026

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