Русия обсъжда въвеждане на военно положение след изборите за Дума

Управляващите в Русия обсъждат възможността за въвеждане на военно положение или на отделни негови елементи след изборите за Държавната дума през есента. Това съобщава онлайн изданието "Верстка", позовавайки се на разговори с високопоставени руски политици, предава Фокус.
Според федералното законодателство подобна мярка може да бъде въведена единствено с президентски указ, в който се определят датата и часът на влизане в сила. Ако това се случи, ще бъдат наложени сериозни ограничения върху обществения живот.
Сред възможните мерки са спиране на дейността на политически партии и обществени организации, забрана на масови събирания, отлагане на избори, засилена цензура, въвеждане на полицейски час и ограничения върху придвижването на гражданите. Законът предвижда и възможност за мобилизиране на цивилни лица и имущество за нуждите на отбраната.
По информация на "Верстка" двама политически стратези, работещи с Кремъл, твърдят, че част от силовите структури подкрепят подобен сценарий. Според тях тези среди отдавна настояват страната да премине към пълна мобилизация на обществото във връзка с войната.
Според същите източници евентуален повод за въвеждането на военно положение може да бъде сериозен неуспех на фронта или затруднения при попълването на личния състав на руските въоръжени сили.
Източник от ръководството на една от парламентарните фракции също коментира пред изданието, че ситуацията в страната става все по-напрегната и без извънредни мерки може да се окаже трудно да бъде овладяна.
В същото време той допуска, че президентът Владимир Путин може да се въздържи от подобен указ, тъй като това би разрушило досегашния модел, при който по-голямата част от руското общество остава дистанцирана от военните действия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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6 1488
10:23 28.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Един
10:25 28.07.2026
9 ру БЛАТА
И на най-лошия си враг не пожелавам да се роди в раша
10:25 28.07.2026
10 Последния Софиянец
Коментиран от #18
10:28 28.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Вече е подозрително
10:30 28.07.2026
13 няма край
10:32 28.07.2026
14 Онзи
Коментиран от #36
10:32 28.07.2026
15 Кака
10:33 28.07.2026
16 Дупчен Центак
10:33 28.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Гоце
До коментар #10 от "Последния Софиянец":Хубаво е че си последния
10:35 28.07.2026
19 Пламен
Кой сега ще ги спасява от Украйна
10:39 28.07.2026
20 реалистъ
Коментиран от #44
10:39 28.07.2026
21 хахаха
10:39 28.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 дффгсгсд
10:43 28.07.2026
26 ВАТАТА
10:43 28.07.2026
27 ЩО ЗА ИДЬОТЩИНА
10:44 28.07.2026
28 СВО 1 615 дни РЕЗИЛ
10:48 28.07.2026
29 Д ЕБИЛ Христов 80
10:49 28.07.2026
30 Ха ха
Те си поръчват по два екземпляра. Един за униформата, втори за пижамата като си лягат с Дуся.
Коментиран от #37
10:49 28.07.2026
31 Удри копейката с лопатЕто!
ХА ХА ХА ХА
БОИЙЙ! До дупка!
10:50 28.07.2026
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36 Твърдението
До коментар #14 от "Онзи":Ти е на половина вярно но аз ще те поправя: Ститне ли се до там Европа ще се напълни с бягащи орки.
10:52 28.07.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 1488
10:56 28.07.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Генайдий Зюганов
10:56 28.07.2026
41 1488
10:56 28.07.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 1488
10:57 28.07.2026
44 Путин
До коментар #20 от "реалистъ":Сорос ми каза да се евг и да правя на "многоходов" пред копейките по строежите.
10:58 28.07.2026