Русия обсъжда въвеждане на военно положение след изборите за Дума

Управляващите в Русия обсъждат възможността за въвеждане на военно положение или на отделни негови елементи след изборите за Държавната дума през есента. Това съобщава онлайн изданието "Верстка", позовавайки се на разговори с високопоставени руски политици, предава Фокус.

Според федералното законодателство подобна мярка може да бъде въведена единствено с президентски указ, в който се определят датата и часът на влизане в сила. Ако това се случи, ще бъдат наложени сериозни ограничения върху обществения живот.

Сред възможните мерки са спиране на дейността на политически партии и обществени организации, забрана на масови събирания, отлагане на избори, засилена цензура, въвеждане на полицейски час и ограничения върху придвижването на гражданите. Законът предвижда и възможност за мобилизиране на цивилни лица и имущество за нуждите на отбраната.

По информация на "Верстка" двама политически стратези, работещи с Кремъл, твърдят, че част от силовите структури подкрепят подобен сценарий. Според тях тези среди отдавна настояват страната да премине към пълна мобилизация на обществото във връзка с войната.

Според същите източници евентуален повод за въвеждането на военно положение може да бъде сериозен неуспех на фронта или затруднения при попълването на личния състав на руските въоръжени сили.

Източник от ръководството на една от парламентарните фракции също коментира пред изданието, че ситуацията в страната става все по-напрегната и без извънредни мерки може да се окаже трудно да бъде овладяна.

В същото време той допуска, че президентът Владимир Путин може да се въздържи от подобен указ, тъй като това би разрушило досегашния модел, при който по-голямата част от руското общество остава дистанцирана от военните действия.