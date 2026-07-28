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„Адмирал Нахимов“ може да се завърне в руския флот през 2026 г. с модернизирано въоръжение

„Адмирал Нахимов“ може да се завърне в руския флот през 2026 г. с модернизирано въоръжение

28 Юли, 2026 11:58, обновена 28 Юли, 2026 12:57 920 31

  • русия-
  • флот-
  • въоръжение-
  • адмирал нахимов

Руският крайцер ще разполага със системи С-400, хиперзвукови ракети „Циркон“ и до три хеликоптера Ка-31 за далечно радиолокационно наблюдение

„Адмирал Нахимов“ може да се завърне в руския флот през 2026 г. с модернизирано въоръжение - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руският тежък атомен ракетен крайцер „Адмирал Нахимов“ може да се завърне в състава на руския флот през 2026 г. след мащабна модернизация, съобщава Military Watch Magazine (MWM), предава Фокус.

Според изданието корабът ще бъде сред най-силно въоръжените надводни бойни съдове в света. Очаква се да разполага с 96 вертикални пускови установки за ракети земя-въздух с голям обсег от системата С-400, както и с още 80 пускови клетки за крилати ракети, включително хиперзвуковите „Циркон“.

Главнокомандващият на руския флот адмирал Александър Моисеев по-рано заяви, че „Адмирал Нахимов“ може да влезе отново в строя по-късно през 2026 г.

Корабът ще разполага и с най-голямото въздушно крило сред надводните бойни кораби, включително до три хеликоптера Ка-31, оборудвани със системи за далечно радиолокационно откриване и управление (AEW&C).

Ка-31 е специализиран хеликоптер за ранно предупреждение, способен да открива самолети, крилати ракети, хеликоптери и надводни кораби на големи разстояния, осигурявайки разширена ситуационна осведоменост за военноморските сили.

Според MWM съществуващият радар E-801M на Ка-31 има обсег на откриване от около 150 километра срещу изтребители и още по-голям срещу по-едри въздушни цели, като самолети за ранно предупреждение и транспортни самолети.

Освен въздушни цели, хеликоптерът може да проследява и надводни кораби, като предава информацията в реално време към командни кораби и бойни единици, подпомагайки работата на системите за противовъздушна отбрана с голям обсег.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 УАЗ ПАТРИОТ

    8 11 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #17

    12:02 28.07.2026

  • 2 УАЗ ПАТРИОТ

    6 9 Отговор
    За престъпленията в Курск, укрккиияя ще плати с територия. Владимир Владимирович Путин 2026

    Коментиран от #10

    12:02 28.07.2026

  • 3 УАЗ ПАТРИОТ

    7 13 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #11, #16

    12:02 28.07.2026

  • 4 УАЗ ПАТРИОТ

    6 13 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    Коментиран от #19

    12:02 28.07.2026

  • 5 стоян георгиев

    11 10 Отговор
    Само да не ходи в черно море че след това ще бъде най добре въоръжената подводница

    12:06 28.07.2026

  • 6 Хобби

    11 8 Отговор
    Дано ремонта приключи след края на войната. Това бижу на Руската мисъл не трябва да прави компания на черноморският флот. Стискаме палци!

    12:09 28.07.2026

  • 7 койдазнай

    12 8 Отговор
    Ако зеленски разреши, може и да се завърне. Ама ако не разреши, ще нахрани рибите в Баренцово море. По добре Путин от сега да подготви молба, със съответните обещания и гаранции, за да не страдат морячетата, катго тия от флагмана Москва.

    12:11 28.07.2026

  • 8 мис ирки

    3 4 Отговор
    на фотото скр/фрегата

    Коментиран от #13

    12:17 28.07.2026

  • 9 Хаха

    12 3 Отговор
    Союзмултфилм пак ще им се отвори много работа. Между другото, добре бяха нарисували подводницата на парада.....

    12:17 28.07.2026

  • 10 Костя

    2 6 Отговор

    До коментар #2 от "УАЗ ПАТРИОТ":

    Не ме цитирай....

    12:18 28.07.2026

  • 11 Роко

    11 3 Отговор

    До коментар #3 от "УАЗ ПАТРИОТ":

    Приятелю а какво казват така наречените руски хакери за руските жертви? Или те не се интересуват от тях? Всъщност кво толкова няколко милиона руски маймуни са умрели. Наистина по - важно е колко човешки живота е отнела войната.

    Коментиран от #23

    12:19 28.07.2026

  • 12 СмЕх на бици

    12 3 Отговор
    Хаяско посреща деня на флота пред транспарант на подводница .
    Те такова им е величието нарисуваноно

    Коментиран от #14

    12:21 28.07.2026

  • 13 Роко

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "мис ирки":

    Не дръж на тея неща това са подробности. Бъди доволен че поне кораб са лепнали.

    12:23 28.07.2026

  • 14 нахим

    9 1 Отговор

    До коментар #12 от "СмЕх на бици":

    Парада беше в някакъв вътрешен двор, за да се подчертае величието на флота!

    12:24 28.07.2026

  • 15 Летец Пешеходец

    9 3 Отговор
    Появи ли се в обсега на украинските ракети и дронове- заминава при "Мацква". Руският флот е пълна скръб. Всичките им "корита", включително ядрените подводници са конструктивно с "отрицателна плаваемост". Нямат нищо общо с британските и особено с американските аналози. Както всичко руско е боклук, така и корабите им а карикатурни подобия на западните модели.

    Коментиран от #21

    12:32 28.07.2026

  • 16 Ха-ха

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "УАЗ ПАТРИОТ":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са почти 14 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    12:39 28.07.2026

  • 17 Ха-ха

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "УАЗ ПАТРИОТ":

    Следващата война ще бъде между теб и Наполеон, султан Сюлейман Великолепни, Александър Македонски и Гай Юлий Цезар.!

    12:40 28.07.2026

  • 18 Крайцера Москва, потънал

    7 1 Отговор
    Чакам Адмирала с голямо нетърпение 👆

    Коментиран от #25

    12:46 28.07.2026

  • 19 Напротив. Случва се точно обратното.

    7 2 Отговор

    До коментар #4 от "УАЗ ПАТРИОТ":

    Украйна се милитаризира 100 пъти повече, отпреди войната и дори се очертава като водещ производител на оръжия на континента, дори и износител на военна продукция. Помислете малко, преди да напишете някоя глупост :)

    12:48 28.07.2026

  • 20 Григор

    2 4 Отговор
    "Руският тежък атомен ракетен крайцер „Адмирал Нахимов“ може да се завърне в състава на руския флот през 2026 г. след мащабна модернизация, съобщава Military Watch Magazine (MWM), предава Фокус."
    Вижда се, че корабът притежава страховито въоръжение, но експерти се съмняват дали той ще бъде ефективен при съвременната война, защото условията са променени и това е вече друга война. Друга война е,защото нарасна ролята на безпилотните средства/ дронове/, които се използват както по въздух, така и по вода. Ясно е, че при модернизацията всички тези неща са взети в предвид и е помислено за защитата от дронове както по въздух, така и по вода. Там не са идиоти и са наясно с всичко това.

    12:59 28.07.2026

  • 21 дядо Петър

    0 6 Отговор

    До коментар #15 от "Летец Пешеходец":

    Рано си минал на твърдо гориво, дедовото. Крайцерът Москва е пуснат на вода през декември 1979 година и е отживял времето си. Украйна няма нищо общо с потъването му!

    Коментиран от #26, #27, #29

    13:02 28.07.2026

  • 22 На пелети и брикети

    6 1 Отговор
    А адмирал "Кю.мюрн.иков" кога ще се завърне в строя ,?

    13:02 28.07.2026

  • 23 Мишел

    0 5 Отговор

    До коментар #11 от "Роко":

    Размяната на тела на убити казва: 500 украинци срещу 25 руснаци. Всичко друго е само измислици.

    13:09 28.07.2026

  • 24 Ще се върне, ама...

    4 1 Отговор
    ама не през 2026, а през 2028, и първият курс ще бъде към дълбините.

    13:12 28.07.2026

  • 25 Мишел

    0 4 Отговор

    До коментар #18 от "Крайцера Москва, потънал":

    След като СССР престана да съществува, Русия и Украйна разделиха неговия Военен Черноморски флот и получиха по 60 кораба и по една подводница. Сега Русия продължава да има флот от 60 +1, а Украйна няма нито един кораб . Попитай Гугъл къде е целият украински Черноморски военен флот.

    Коментиран от #28, #31

    13:18 28.07.2026

  • 26 Летец Пешеходец

    6 0 Отговор

    До коментар #21 от "дядо Петър":

    Да, той си "потъна сам". Само дето преди това, украинците го треснаха с две ракети "Нептун".И това корито "нахимов" е над 40 годишно.

    13:20 28.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 типигьос

    5 0 Отговор

    До коментар #25 от "Мишел":

    флота остана в севастопол мухояде затова путкоф си взе крим иначе оставаше без този флот

    13:30 28.07.2026

  • 29 умното

    5 0 Отговор

    До коментар #21 от "дядо Петър":

    дедо пий си хапченцата че май забрави кой го потопи

    13:32 28.07.2026

  • 30 странно

    4 0 Отговор
    как толкова малко коментарии от изсраждане и копейковци да не ви спряха заплатките

    13:34 28.07.2026

  • 31 Абсурд

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Мишел":

    Някой ви е излъгал здраво. Украйна никога е нямала въоръжен военен флот. Нито преди нито сега. "Украйна разполага с ограничен брой малки патрулни катери, десантни и спомагателни съдове на активна служба, както и с лодки минни ловци"

    13:36 28.07.2026

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