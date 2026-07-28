„Адмирал Нахимов“ може да се завърне в руския флот през 2026 г. с модернизирано въоръжение

Руският тежък атомен ракетен крайцер „Адмирал Нахимов“ може да се завърне в състава на руския флот през 2026 г. след мащабна модернизация, съобщава Military Watch Magazine (MWM), предава Фокус.
Според изданието корабът ще бъде сред най-силно въоръжените надводни бойни съдове в света. Очаква се да разполага с 96 вертикални пускови установки за ракети земя-въздух с голям обсег от системата С-400, както и с още 80 пускови клетки за крилати ракети, включително хиперзвуковите „Циркон“.
Главнокомандващият на руския флот адмирал Александър Моисеев по-рано заяви, че „Адмирал Нахимов“ може да влезе отново в строя по-късно през 2026 г.
Корабът ще разполага и с най-голямото въздушно крило сред надводните бойни кораби, включително до три хеликоптера Ка-31, оборудвани със системи за далечно радиолокационно откриване и управление (AEW&C).
Ка-31 е специализиран хеликоптер за ранно предупреждение, способен да открива самолети, крилати ракети, хеликоптери и надводни кораби на големи разстояния, осигурявайки разширена ситуационна осведоменост за военноморските сили.
Според MWM съществуващият радар E-801M на Ка-31 има обсег на откриване от около 150 километра срещу изтребители и още по-голям срещу по-едри въздушни цели, като самолети за ранно предупреждение и транспортни самолети.
Освен въздушни цели, хеликоптерът може да проследява и надводни кораби, като предава информацията в реално време към командни кораби и бойни единици, подпомагайки работата на системите за противовъздушна отбрана с голям обсег.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 УАЗ ПАТРИОТ
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #17
12:02 28.07.2026
2 УАЗ ПАТРИОТ
Коментиран от #10
12:02 28.07.2026
3 УАЗ ПАТРИОТ
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #11, #16
12:02 28.07.2026
4 УАЗ ПАТРИОТ
Коментиран от #19
12:02 28.07.2026
5 стоян георгиев
12:06 28.07.2026
6 Хобби
12:09 28.07.2026
7 койдазнай
12:11 28.07.2026
8 мис ирки
Коментиран от #13
12:17 28.07.2026
9 Хаха
12:17 28.07.2026
10 Костя
До коментар #2 от "УАЗ ПАТРИОТ":Не ме цитирай....
12:18 28.07.2026
11 Роко
До коментар #3 от "УАЗ ПАТРИОТ":Приятелю а какво казват така наречените руски хакери за руските жертви? Или те не се интересуват от тях? Всъщност кво толкова няколко милиона руски маймуни са умрели. Наистина по - важно е колко човешки живота е отнела войната.
Коментиран от #23
12:19 28.07.2026
12 СмЕх на бици
Те такова им е величието нарисуваноно
Коментиран от #14
12:21 28.07.2026
13 Роко
До коментар #8 от "мис ирки":Не дръж на тея неща това са подробности. Бъди доволен че поне кораб са лепнали.
12:23 28.07.2026
14 нахим
До коментар #12 от "СмЕх на бици":Парада беше в някакъв вътрешен двор, за да се подчертае величието на флота!
12:24 28.07.2026
15 Летец Пешеходец
Коментиран от #21
12:32 28.07.2026
16 Ха-ха
До коментар #3 от "УАЗ ПАТРИОТ":Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са почти 14 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
12:39 28.07.2026
17 Ха-ха
До коментар #1 от "УАЗ ПАТРИОТ":Следващата война ще бъде между теб и Наполеон, султан Сюлейман Великолепни, Александър Македонски и Гай Юлий Цезар.!
12:40 28.07.2026
18 Крайцера Москва, потънал
Коментиран от #25
12:46 28.07.2026
19 Напротив. Случва се точно обратното.
До коментар #4 от "УАЗ ПАТРИОТ":Украйна се милитаризира 100 пъти повече, отпреди войната и дори се очертава като водещ производител на оръжия на континента, дори и износител на военна продукция. Помислете малко, преди да напишете някоя глупост :)
12:48 28.07.2026
20 Григор
Вижда се, че корабът притежава страховито въоръжение, но експерти се съмняват дали той ще бъде ефективен при съвременната война, защото условията са променени и това е вече друга война. Друга война е,защото нарасна ролята на безпилотните средства/ дронове/, които се използват както по въздух, така и по вода. Ясно е, че при модернизацията всички тези неща са взети в предвид и е помислено за защитата от дронове както по въздух, така и по вода. Там не са идиоти и са наясно с всичко това.
12:59 28.07.2026
21 дядо Петър
До коментар #15 от "Летец Пешеходец":Рано си минал на твърдо гориво, дедовото. Крайцерът Москва е пуснат на вода през декември 1979 година и е отживял времето си. Украйна няма нищо общо с потъването му!
Коментиран от #26, #27, #29
13:02 28.07.2026
22 На пелети и брикети
13:02 28.07.2026
23 Мишел
До коментар #11 от "Роко":Размяната на тела на убити казва: 500 украинци срещу 25 руснаци. Всичко друго е само измислици.
13:09 28.07.2026
24 Ще се върне, ама...
13:12 28.07.2026
25 Мишел
До коментар #18 от "Крайцера Москва, потънал":След като СССР престана да съществува, Русия и Украйна разделиха неговия Военен Черноморски флот и получиха по 60 кораба и по една подводница. Сега Русия продължава да има флот от 60 +1, а Украйна няма нито един кораб . Попитай Гугъл къде е целият украински Черноморски военен флот.
Коментиран от #28, #31
13:18 28.07.2026
26 Летец Пешеходец
До коментар #21 от "дядо Петър":Да, той си "потъна сам". Само дето преди това, украинците го треснаха с две ракети "Нептун".И това корито "нахимов" е над 40 годишно.
13:20 28.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 типигьос
До коментар #25 от "Мишел":флота остана в севастопол мухояде затова путкоф си взе крим иначе оставаше без този флот
13:30 28.07.2026
29 умното
До коментар #21 от "дядо Петър":дедо пий си хапченцата че май забрави кой го потопи
13:32 28.07.2026
30 странно
13:34 28.07.2026
31 Абсурд
До коментар #25 от "Мишел":Някой ви е излъгал здраво. Украйна никога е нямала въоръжен военен флот. Нито преди нито сега. "Украйна разполага с ограничен брой малки патрулни катери, десантни и спомагателни съдове на активна служба, както и с лодки минни ловци"
13:36 28.07.2026