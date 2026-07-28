„Адмирал Нахимов“ може да се завърне в руския флот през 2026 г. с модернизирано въоръжение

Руският тежък атомен ракетен крайцер „Адмирал Нахимов“ може да се завърне в състава на руския флот през 2026 г. след мащабна модернизация, съобщава Military Watch Magazine (MWM), предава Фокус.

Според изданието корабът ще бъде сред най-силно въоръжените надводни бойни съдове в света. Очаква се да разполага с 96 вертикални пускови установки за ракети земя-въздух с голям обсег от системата С-400, както и с още 80 пускови клетки за крилати ракети, включително хиперзвуковите „Циркон“.

Главнокомандващият на руския флот адмирал Александър Моисеев по-рано заяви, че „Адмирал Нахимов“ може да влезе отново в строя по-късно през 2026 г.

Корабът ще разполага и с най-голямото въздушно крило сред надводните бойни кораби, включително до три хеликоптера Ка-31, оборудвани със системи за далечно радиолокационно откриване и управление (AEW&C).

Ка-31 е специализиран хеликоптер за ранно предупреждение, способен да открива самолети, крилати ракети, хеликоптери и надводни кораби на големи разстояния, осигурявайки разширена ситуационна осведоменост за военноморските сили.

Според MWM съществуващият радар E-801M на Ка-31 има обсег на откриване от около 150 километра срещу изтребители и още по-голям срещу по-едри въздушни цели, като самолети за ранно предупреждение и транспортни самолети.

Освен въздушни цели, хеликоптерът може да проследява и надводни кораби, като предава информацията в реално време към командни кораби и бойни единици, подпомагайки работата на системите за противовъздушна отбрана с голям обсег.