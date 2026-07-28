Русия съобщи за удари по два украински кораба в Черно море

Руското министерство на отбраната съобщи, че въоръжените сили на страната са нанесли удари по два кораба, използвани за военни цели от украинската армия, предаде Интерфакс, цитирана от Фокус.
Според руското ведомство атаката е била насочена срещу украински пристанища и плавателни съдове, свързани с дейността на Въоръжените сили на Украйна.
„Тази сутрин руските въоръжени сили продължиха да нанасят удари по украински пристанища и морски кораби, разположени в интерес на украинските въоръжени сили. Транспортен кораб за насипни товари, превозващ военни товари, беше поразен от дронове в северозападната част на Черно море. Кораб за акостиране беше ударен в пристанището на Николаев“, се посочва в изявление на руското министерство.
От ведомството допълниха, че сред основните цели на операцията е било и пристанището в Николаев.
Към момента няма независимо потвърждение на руските твърдения за нанесените щети и характера на поразените обекти.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
Коментиран от #11
13:13 28.07.2026
2 Пич
13:15 28.07.2026
3 Одеса е руска
13:16 28.07.2026
4 Последния Софиянец
13:16 28.07.2026
5 стоян георгиев
Коментиран от #14
13:16 28.07.2026
6 Последния Софиянец
13:17 28.07.2026
7 Факт
13:17 28.07.2026
8 Да уточним
13:19 28.07.2026
9 Калининград
13:20 28.07.2026
10 2 караблей
13:22 28.07.2026
11 Пак ще гладуват в Африка.
До коментар #1 от "Сатана Z":Няма да има жито.
Коментиран от #17
13:28 28.07.2026
12 Руснаците
13:29 28.07.2026
13 Мдаа...
Коментиран от #19
13:30 28.07.2026
14 Територията няма никакво значение.
До коментар #5 от "стоян георгиев":Трябва да си доста глупав, за да воюваш за територии, като може да поставиш марионетна власт и да овладееш държавата, без нито една жертва и без нито един цент загуба. За съжаление на русофилите, Русия страшно се прецака и не само че загуби тази война и то с огромни и тежки последствия за нея, но изгуби и малкото влияние, което имаше преди войната.
13:31 28.07.2026
15 Това е отговор
13:32 28.07.2026
16 Вашето мнение
13:32 28.07.2026
17 Баце,
До коментар #11 от "Пак ще гладуват в Африка.":Може и да си прав. Настане ли глад в двеста милионна Северна Африка пак ще видим наплив от няколко милиона инженери и архитекти в ЕсеС.
Трябва ли обаче да им пука на руснаците?
13:35 28.07.2026
18 Удрете братя
13:39 28.07.2026
19 А50
До коментар #13 от "Мдаа...":Аз още се съмнявам в събудеността на Путин, нещо много лесно го приспиват
13:41 28.07.2026