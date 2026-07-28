Русия съобщи за удари по два украински кораба в Черно море

Руското министерство на отбраната съобщи, че въоръжените сили на страната са нанесли удари по два кораба, използвани за военни цели от украинската армия, предаде Интерфакс, цитирана от Фокус.

Според руското ведомство атаката е била насочена срещу украински пристанища и плавателни съдове, свързани с дейността на Въоръжените сили на Украйна.

Още новини от Украйна

„Тази сутрин руските въоръжени сили продължиха да нанасят удари по украински пристанища и морски кораби, разположени в интерес на украинските въоръжени сили. Транспортен кораб за насипни товари, превозващ военни товари, беше поразен от дронове в северозападната част на Черно море. Кораб за акостиране беше ударен в пристанището на Николаев“, се посочва в изявление на руското министерство.

От ведомството допълниха, че сред основните цели на операцията е било и пристанището в Николаев.

Към момента няма независимо потвърждение на руските твърдения за нанесените щети и характера на поразените обекти.