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Русия съобщи за удари по два украински кораба в Черно море
  Тема: Украйна

Русия съобщи за удари по два украински кораба в Черно море

28 Юли, 2026 13:11 638 19

  • украйна-
  • русия-
  • кораба-
  • черно море

Москва твърди, че са поразени плавателни съдове, използвани за военни цели, както и пристанищна инфраструктура в Николаев

Русия съобщи за удари по два украински кораба в Черно море - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руското министерство на отбраната съобщи, че въоръжените сили на страната са нанесли удари по два кораба, използвани за военни цели от украинската армия, предаде Интерфакс, цитирана от Фокус.

Според руското ведомство атаката е била насочена срещу украински пристанища и плавателни съдове, свързани с дейността на Въоръжените сили на Украйна.

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„Тази сутрин руските въоръжени сили продължиха да нанасят удари по украински пристанища и морски кораби, разположени в интерес на украинските въоръжени сили. Транспортен кораб за насипни товари, превозващ военни товари, беше поразен от дронове в северозападната част на Черно море. Кораб за акостиране беше ударен в пристанището на Николаев“, се посочва в изявление на руското министерство.

От ведомството допълниха, че сред основните цели на операцията е било и пристанището в Николаев.

Към момента няма независимо потвърждение на руските твърдения за нанесените щети и характера на поразените обекти.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    24 2 Отговор
    Сенчестият флот на Зеленски дава фиря всеки ден както и пристанищата .А това е само началото.Хи ги хи....

    Коментиран от #11

    13:13 28.07.2026

  • 2 Пич

    20 2 Отговор
    Разгрле, руснаците най накрая стоплиха това, което им казвах отдавна!!! Че не Киев е важен, а Одеса и морето!!!

    13:15 28.07.2026

  • 3 Одеса е руска

    17 4 Отговор
    стоян георгиев

    13:16 28.07.2026

  • 4 Последния Софиянец

    18 3 Отговор
    Терористични групи от Украйна бяха заловени в Ирак.Вършили саботажи.

    13:16 28.07.2026

  • 5 стоян георгиев

    16 3 Отговор
    Одеса е руска

    Коментиран от #14

    13:16 28.07.2026

  • 6 Последния Софиянец

    14 4 Отговор
    Вчера над плажа на Одеса кръжаха руски самолети.Няма никакво ПВО

    13:17 28.07.2026

  • 7 Факт

    11 4 Отговор
    Бай Дончо ги пере в Карибския басейн,бат Путин в Черноморския.Приоритети!

    13:17 28.07.2026

  • 8 Да уточним

    10 3 Отговор
    Товарни кораби за ,,военни цели"!И най-вероятно са украински,колкото потъналия с царевицата!

    13:19 28.07.2026

  • 9 Калининград

    3 12 Отговор
    е швабски !

    13:20 28.07.2026

  • 10 2 караблей

    2 4 Отговор
    2 самальота! 2 пасьолки...

    13:22 28.07.2026

  • 11 Пак ще гладуват в Африка.

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Няма да има жито.

    Коментиран от #17

    13:28 28.07.2026

  • 12 Руснаците

    2 5 Отговор
    само до 2 ли могат да броят?

    13:29 28.07.2026

  • 13 Мдаа...

    8 1 Отговор
    Абе събуди се Путин. Зор голям им беше на евроатлантическите розАви понита, загробиха си икономиките, над трилион кеш и планини от оръжие похарчиха, но успяха да го събудят. Сега да видим кой Путин ще им хареса повече, будния или спящия.

    Коментиран от #19

    13:30 28.07.2026

  • 14 Територията няма никакво значение.

    0 7 Отговор

    До коментар #5 от "стоян георгиев":

    Трябва да си доста глупав, за да воюваш за територии, като може да поставиш марионетна власт и да овладееш държавата, без нито една жертва и без нито един цент загуба. За съжаление на русофилите, Русия страшно се прецака и не само че загуби тази война и то с огромни и тежки последствия за нея, но изгуби и малкото влияние, което имаше преди войната.

    13:31 28.07.2026

  • 15 Това е отговор

    1 7 Отговор
    Защото украинците потопиха цели 21 руски танкера в Азовско море!

    13:32 28.07.2026

  • 16 Вашето мнение

    6 0 Отговор
    Мисира във факти чака независимото потвръждение под формата на опорки.

    13:32 28.07.2026

  • 17 Баце,

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Пак ще гладуват в Африка.":

    Може и да си прав. Настане ли глад в двеста милионна Северна Африка пак ще видим наплив от няколко милиона инженери и архитекти в ЕсеС.
    Трябва ли обаче да им пука на руснаците?

    13:35 28.07.2026

  • 18 Удрете братя

    1 0 Отговор
    Да не остане ни един фашага! Та бил той и зелен.

    13:39 28.07.2026

  • 19 А50

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Мдаа...":

    Аз още се съмнявам в събудеността на Путин, нещо много лесно го приспиват

    13:41 28.07.2026

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