ЕС привика руски дипломат заради нарушения на румънското въздушно пространство с дронове

Европейската служба за външна дейност е привикала днес руския шарже д'афер към институциите на ЕС в Брюксел заради зачестилите случаи на навлизане на руски дронове в румънското въздушно пространство, предава БТА.
Говорител на службата заяви на пресконференция, че Европейският съюз остро осъжда предполагаемите нарушения и определя действията на руската страна като безотговорни.
„Остро осъдихме умишлените нарушения на въздушното пространство на Румъния. Това безотговорно поведение на руската страна създава заплаха за сигурността на европейските граждани, за регионалната сигурност и мира“, заяви говорителят.
Той допълни, че върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас е предложила нови допълнения към списъците със санкционирани руски граждани заради войната в Украйна.
По повод съобщенията, че Татяна Навка - съпругата на говорителя на Кремъл Дмитрий Песков - е обжалвала включването си в санкционните списъци на ЕС, говорителят посочи, че подобна процедура е предвидена в европейското законодателство.
По думите му санкциите се налагат при наличие на достатъчно доказателства. Според ЕС причините за включването на Навка в списъците са свързани с това, че тя е съсобственик на компании, работещи в Крим, както и с връзките ѝ с лице, което е санкционирано заради подкрепа на действия, насочени срещу сигурността, независимостта и териториалната цялост на Украйна.
Крим беше незаконно анексиран от Русия през 2014 г., а според позицията на ЕС бизнес дейността на Навка в региона представлява участие в действия, които подкопават суверенитета и независимостта на Украйна.
Навка беше включена в санкционните списъци на ЕС през юни 2022 г. Сега тя оспорва решението и е завела иск за обезщетение на стойност над 2 милиона евро (над 178 млн. рубли).
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Урсула фон дер Лайен, председател
Коментиран от #2, #4, #15
14:28 28.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Орк
14:36 28.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Някой
ЕС няма правото да привиква никой, след като налива пари и оръжия във войната. Все едно Путин да привика Зеленски. Да се разбират Румъния с Русия за коридор.
Коментиран от #7
14:40 28.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Иван КостоФМангалЯ
До коментар #5 от "Някой":даде коридор да бомбяр чужда държава. Пък кривите им ракети улучиха бълг. къщи.
14:42 28.07.2026
8 Факти
14:45 28.07.2026
9 Целокупното НАТО
15:05 28.07.2026
10 дядото
15:09 28.07.2026
11 Специалист
15:13 28.07.2026
12 Мамалигите
15:29 28.07.2026
13 Отреазвяващ
15:31 28.07.2026
14 Вале-каро
15:36 28.07.2026
15 Българин
До коментар #1 от "Урсула фон дер Лайен, председател":Полският президент:Докато на украинското знаме е Бандера,то те ще видят ЕС през крив макарон,ние с фашисти не преговаряме,и как така за полската шлака укритие са фашисти, а руснаците не може да ги именуват така,нещо много изчанчено има на запад от Русия.
15:44 28.07.2026