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ЕС привика руски дипломат заради нарушения на румънското въздушно пространство с дронове

ЕС привика руски дипломат заради нарушения на румънското въздушно пространство с дронове

28 Юли, 2026 14:25 692 15

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  • въздушно пространство-
  • дронове

Брюксел осъди действията на Москва като заплаха за сигурността на европейските граждани и подготвя нови санкции срещу руски лица

ЕС привика руски дипломат заради нарушения на румънското въздушно пространство с дронове - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Европейската служба за външна дейност е привикала днес руския шарже д'афер към институциите на ЕС в Брюксел заради зачестилите случаи на навлизане на руски дронове в румънското въздушно пространство, предава БТА.

Говорител на службата заяви на пресконференция, че Европейският съюз остро осъжда предполагаемите нарушения и определя действията на руската страна като безотговорни.

„Остро осъдихме умишлените нарушения на въздушното пространство на Румъния. Това безотговорно поведение на руската страна създава заплаха за сигурността на европейските граждани, за регионалната сигурност и мира“, заяви говорителят.

Той допълни, че върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас е предложила нови допълнения към списъците със санкционирани руски граждани заради войната в Украйна.

По повод съобщенията, че Татяна Навка - съпругата на говорителя на Кремъл Дмитрий Песков - е обжалвала включването си в санкционните списъци на ЕС, говорителят посочи, че подобна процедура е предвидена в европейското законодателство.

По думите му санкциите се налагат при наличие на достатъчно доказателства. Според ЕС причините за включването на Навка в списъците са свързани с това, че тя е съсобственик на компании, работещи в Крим, както и с връзките ѝ с лице, което е санкционирано заради подкрепа на действия, насочени срещу сигурността, независимостта и териториалната цялост на Украйна.

Крим беше незаконно анексиран от Русия през 2014 г., а според позицията на ЕС бизнес дейността на Навка в региона представлява участие в действия, които подкопават суверенитета и независимостта на Украйна.

Навка беше включена в санкционните списъци на ЕС през юни 2022 г. Сега тя оспорва решението и е завела иск за обезщетение на стойност над 2 милиона евро (над 178 млн. рубли).


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Урсула фон дер Лайен, председател

    4 20 Отговор
    Руските дипломати трябва не само се привикват, но и налагат с по 10 тояги но голо 👆😄

    Коментиран от #2, #4, #15

    14:28 28.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Орк

    21 1 Отговор
    А защо не привикали окраински или британски дипломат?

    14:36 28.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Някой

    17 1 Отговор
    Да дават коридор по границата. Както тук даваха при войната в Югославия и чак до Турция. При войната в Югославия тук са паднали поне 3 ракети, като известна е тази отнесла покрив на къща край София. В Одеска област трябва да се прочисти докрай и да си върнат подарената от Ленин Новорусия (включва и Молдова). Украинците се хвалеха как променят сигнали на ГПС и други и отклоняват дронове и ракети.
    ЕС няма правото да привиква никой, след като налива пари и оръжия във войната. Все едно Путин да привика Зеленски. Да се разбират Румъния с Русия за коридор.

    Коментиран от #7

    14:40 28.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Иван КостоФМангалЯ

    10 1 Отговор

    До коментар #5 от "Някой":

    даде коридор да бомбяр чужда държава. Пък кривите им ракети улучиха бълг. къщи.

    14:42 28.07.2026

  • 8 Факти

    14 2 Отговор
    Привикали са дедовимия! Посланик на ядрена държава , се кани на обяд ! НИЩО ДРУГО !!!

    14:45 28.07.2026

  • 9 Целокупното НАТО

    2 1 Отговор
    разкаля терена хахахахахаха

    15:05 28.07.2026

  • 10 дядото

    2 0 Отговор
    ама то румъния и тя ли като нас е колония

    15:09 28.07.2026

  • 11 Специалист

    3 0 Отговор
    Как са му се скарали на руския дипломат.Една след друга или двете едновременно

    15:13 28.07.2026

  • 12 Мамалигите

    1 1 Отговор
    опърдяха кочана на посланика

    15:29 28.07.2026

  • 13 Отреазвяващ

    0 1 Отговор
    Чак сега ли?Толкова е трудно за ЕС да измисли нещо,или лятото е виновно?Или просто не им пука за румънците?Независимо от къде идва провокацията?

    15:31 28.07.2026

  • 14 Вале-каро

    1 0 Отговор
    Добре.Привикали го.Ама какво са си говорили никой нищо не казва.Дали пък той не им е набил "канчетата"?

    15:36 28.07.2026

  • 15 Българин

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Урсула фон дер Лайен, председател":

    Полският президент:Докато на украинското знаме е Бандера,то те ще видят ЕС през крив макарон,ние с фашисти не преговаряме,и как така за полската шлака укритие са фашисти, а руснаците не може да ги именуват така,нещо много изчанчено има на запад от Русия.

    15:44 28.07.2026

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