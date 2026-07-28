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По Рихтер! Значителни жертви след силното земетресение в Япония! МААЕ отчете, че няма щети по АЕЦ „Сендай“

По Рихтер! Значителни жертви след силното земетресение в Япония! МААЕ отчете, че няма щети по АЕЦ „Сендай“

28 Юли, 2026 15:48 1 009 3

  • япония-
  • международна агенция за атомна енергия-
  • земетресение-
  • рихтер

Летището в Кумамото е затворило пистата си, като авиокомпаниите пренасочиха и отмениха полети

По Рихтер! Значителни жертви след силното земетресение в Япония! МААЕ отчете, че няма щети по АЕЦ „Сендай“ - 1
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) съобщи, че няма данни за щети или проблеми с безопасността в японската атомна електроцентрала „Сендай“ след земетресението с магнитуд 7,1, разтърсило южната японска префектура Кумамото, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

От МААЕ посочиха, че японският орган за ядрено регулиране е информирал агенцията, че след труса не са установени щети или нарушения на безопасността в централата.

„МААЕ ще продължи да следи ситуацията“, се казва в публикация на агенцията в социалната мрежа Екс (Х).

По-рано днес земетресение с магнитуд от 7,1 разтърси префектура Кумамото в южната част на Япония, като доведе до прекъсване на електрозахранването на хиляди домакинства, затруднения в движението и издаването на заповеди за евакуация и предупреждения за вторични трусове.

Тайванската компания Ти Ес Ем Си (TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing), най-големият производител на полупроводници в света, евакуира работниците от завода си в района като превантивна мярка, съобщи говорител на компанията.

Говорител на японската технологичен гигант "Сони" (Sony), която също има завод в района, заяви, че компанията проучва ситуацията.

Енергийната компания "Кюшу Електрик Пауър" (Kyushu Electric Power) съобщи, че около 40 000 домакинства са останали без ток вследствие на земетресението, а железопътният оператор "Джей Ар Кюшу" (JR Kyushu) съобщи, че е преустановил движението на влаковете, включително на високоскоростните влакове "Шинкансен".

Летището в Кумамото е затворила пистата си, като авиокомпаниите пренасочиха и отмениха полети.

Телекомуникационните оператори Кей Ди Ди Ай (KDDI) и "Докомо" (Docomo) съобщиха, че има прекъсвания в мобилните им услуги поради недостиг на електроенергия и повреди по преносните линии.

“Значителен брой” хора са загинали при пропадане на пода в търговски център след мощното земетресение, разтърсило по-рано днес Югозападна Япония, съобщи телевизия ТБС, цитирана от Франс прес.

На въпрос на АФП местната полиция отговори, че на този етап не може да потвърди информацията дали има жертви в търговския център, намиращ се в префектура Кумамото.

Спешните екипи по-рано съобщиха за “много хора”, затрупани в сградата.


Япония
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  • 1 Най-големи щети от радиоктивно заразяван

    7 1 Отговор
    в света има точно от АЕЦ Фукушима, като изтичането на радиоактивна вода все още продължава, но всичко се крие защото централата е американска.
    Иначе, хапвайте си скумрия.

    15:53 28.07.2026

  • 2 Последния Софиянец

    3 1 Отговор
    За тях 7 ма степен е нищо.

    15:53 28.07.2026

  • 3 Гледай ти !

    5 0 Отговор
    Японците продължават да си развиват ядрената енергетика , и едва ли ще повярват , че в България плашат овцете с Япония колко е опасна тази енергетика и не си пускат АЕЦ Белене .

    15:55 28.07.2026

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