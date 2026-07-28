По Рихтер! Значителни жертви след силното земетресение в Япония! МААЕ отчете, че няма щети по АЕЦ „Сендай“

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) съобщи, че няма данни за щети или проблеми с безопасността в японската атомна електроцентрала „Сендай“ след земетресението с магнитуд 7,1, разтърсило южната японска префектура Кумамото, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
От МААЕ посочиха, че японският орган за ядрено регулиране е информирал агенцията, че след труса не са установени щети или нарушения на безопасността в централата.
„МААЕ ще продължи да следи ситуацията“, се казва в публикация на агенцията в социалната мрежа Екс (Х).
По-рано днес земетресение с магнитуд от 7,1 разтърси префектура Кумамото в южната част на Япония, като доведе до прекъсване на електрозахранването на хиляди домакинства, затруднения в движението и издаването на заповеди за евакуация и предупреждения за вторични трусове.
Тайванската компания Ти Ес Ем Си (TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing), най-големият производител на полупроводници в света, евакуира работниците от завода си в района като превантивна мярка, съобщи говорител на компанията.
Говорител на японската технологичен гигант "Сони" (Sony), която също има завод в района, заяви, че компанията проучва ситуацията.
Енергийната компания "Кюшу Електрик Пауър" (Kyushu Electric Power) съобщи, че около 40 000 домакинства са останали без ток вследствие на земетресението, а железопътният оператор "Джей Ар Кюшу" (JR Kyushu) съобщи, че е преустановил движението на влаковете, включително на високоскоростните влакове "Шинкансен".
Летището в Кумамото е затворила пистата си, като авиокомпаниите пренасочиха и отмениха полети.
Телекомуникационните оператори Кей Ди Ди Ай (KDDI) и "Докомо" (Docomo) съобщиха, че има прекъсвания в мобилните им услуги поради недостиг на електроенергия и повреди по преносните линии.
“Значителен брой” хора са загинали при пропадане на пода в търговски център след мощното земетресение, разтърсило по-рано днес Югозападна Япония, съобщи телевизия ТБС, цитирана от Франс прес.
На въпрос на АФП местната полиция отговори, че на този етап не може да потвърди информацията дали има жертви в търговския център, намиращ се в префектура Кумамото.
Спешните екипи по-рано съобщиха за “много хора”, затрупани в сградата.
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