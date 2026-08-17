Демерджиев за убийството в Банкя: Първоначалната цел на извършителите не е била да убият Владимир Янков

Разследването на убийството на бизнесмена Владимир Янков в Банкя продължава активно, като събраните до момента данни сочат, че първоначалната цел на извършителите не е била той да бъде убит. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев пред bTV.

По думите му случаят не носи белезите на професионално подготвено убийство, а до фаталния край се е стигнало при развитие на ситуация, започнала с друга цел.

Бизнесменът беше открит мъртъв след пожар в края на юли в дома му в Банкя. Според експертизата мъжът е убит, а след това запален, и голяма част от следите са унищожени. Дълбоките увреждания по тъканите и някои от костите показват, че бизнесменът е бил измъчван, научи Би Ти Ви от свои източници.

„Работим изключително активно. Понеже става въпрос за разследване, не мога да разкрия много, но това, което е видимо, е, че първоначалната цел не е била убийство. Това не е професионално убийство. Подходът е бил коренно различен“, заяви Демерджиев.

Според вътрешния министър данните до този момент показват, че намерението на извършителите е било различно, но впоследствие се е стигнало до убийството на бизнесмена.

„Очевидно друга е била целта на извършителите и се е стигнало до убийство“, допълни той.

Министърът не уточни каква според разследващите е била първоначалната цел, нито дали към момента има конкретен заподозрян.

Той отказа да разкрие и подробности за събраните доказателства и оперативната работа, като аргументира това с опасността информацията да попречи на разследването.

„Надявам се да ме разберете, но не мога да говоря за висящо производство. Ще компрометирам действията по разследването“, каза Демерджиев.

Така една от основните версии, очертани публично от МВР, е, че смъртта на Владимир Янков не е резултат от предварително планирана професионална екзекуция. Какво точно са целели извършителите и как се е стигнало до убийството обаче засега остава част от следствената тайна.

Вътрешният министър каза, че още през 2023 г. е предупредил за зараждаща се неонацистка група във Варна. Според него през следващите три години тя е била оставена да разширява дейността си. Демерджиев заявява, че сега МВР предприема активни действия и работи по идентифицирането и на други подобни формирования.

Демерджиев заявява още, че МВР проверява пълнотата на събраните доказателства и работи с близките на загиналите по случая "Петрохан". По думите му предстоят срещи между оперативните служители и прокурорите.

„Петрохан е пресечна точка на много интереси“ – Демерджиев открои имена като Искра Фидосова, политически и институционални връзки и „огромни парични преводи“, които според него трябва да бъдат проверени. Той подчертава, че целта е случаят да бъде изваден от полето на политическата употреба и да се стигне до истината.