Демерджиев за убийството в Банкя: Първоначалната цел на извършителите не е била да убият Владимир Янков

Разследването на убийството на бизнесмена Владимир Янков в Банкя продължава активно, като събраните до момента данни сочат, че първоначалната цел на извършителите не е била той да бъде убит. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев пред bTV.
По думите му случаят не носи белезите на професионално подготвено убийство, а до фаталния край се е стигнало при развитие на ситуация, започнала с друга цел.
Бизнесменът беше открит мъртъв след пожар в края на юли в дома му в Банкя. Според експертизата мъжът е убит, а след това запален, и голяма част от следите са унищожени. Дълбоките увреждания по тъканите и някои от костите показват, че бизнесменът е бил измъчван, научи Би Ти Ви от свои източници.
„Работим изключително активно. Понеже става въпрос за разследване, не мога да разкрия много, но това, което е видимо, е, че първоначалната цел не е била убийство. Това не е професионално убийство. Подходът е бил коренно различен“, заяви Демерджиев.
Според вътрешния министър данните до този момент показват, че намерението на извършителите е било различно, но впоследствие се е стигнало до убийството на бизнесмена.
„Очевидно друга е била целта на извършителите и се е стигнало до убийство“, допълни той.
Министърът не уточни каква според разследващите е била първоначалната цел, нито дали към момента има конкретен заподозрян.
Той отказа да разкрие и подробности за събраните доказателства и оперативната работа, като аргументира това с опасността информацията да попречи на разследването.
„Надявам се да ме разберете, но не мога да говоря за висящо производство. Ще компрометирам действията по разследването“, каза Демерджиев.
Така една от основните версии, очертани публично от МВР, е, че смъртта на Владимир Янков не е резултат от предварително планирана професионална екзекуция. Какво точно са целели извършителите и как се е стигнало до убийството обаче засега остава част от следствената тайна.
Вътрешният министър каза, че още през 2023 г. е предупредил за зараждаща се неонацистка група във Варна. Според него през следващите три години тя е била оставена да разширява дейността си. Демерджиев заявява, че сега МВР предприема активни действия и работи по идентифицирането и на други подобни формирования.
Демерджиев заявява още, че МВР проверява пълнотата на събраните доказателства и работи с близките на загиналите по случая "Петрохан". По думите му предстоят срещи между оперативните служители и прокурорите.
„Петрохан е пресечна точка на много интереси“ – Демерджиев открои имена като Искра Фидосова, политически и институционални връзки и „огромни парични преводи“, които според него трябва да бъдат проверени. Той подчертава, че целта е случаят да бъде изваден от полето на политическата употреба и да се стигне до истината.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Девиз на Демерджиев
20:55 17.08.2026
2 Сатана Z
20:55 17.08.2026
3 Пич
Като слушам Тоя, та се сещам за Оня - Да ти Е.и държавата, щом аз съм министър...
20:55 17.08.2026
4 Некадърници,
21:00 17.08.2026
5 И за
Коментиран от #9
21:01 17.08.2026
6 Милиционерски
21:04 17.08.2026
7 Милен
21:08 17.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Феликс Дзерджински
До коментар #5 от "И за":За притежател на множество имоти е роден
Коментиран от #15
21:17 17.08.2026
10 оневиняваме ли някого май
21:17 17.08.2026
11 Демерджиев откри Топлата Вода
Кой продава, кой купува и какво?
1. Historical Arteficats?
2. Мокри поръчки и пране?
3. Крипто файл?
4. Контра банда?
5. Имането на Вълчан Воевода?
21:18 17.08.2026
12 Дзак
21:18 17.08.2026
13 Пазете Кмета на Столицата да не го
21:20 17.08.2026
14 Така е
21:20 17.08.2026
15 Хмм
До коментар #9 от "Феликс Дзерджински":имоти, пфу - 9 ниви общо 23 дка, това имоти ли са, в Добруджа под 50 дка си бедняк, а при Демерджиев 23 дка се водят 9 имота
21:21 17.08.2026
16 дермоджиефф
21:21 17.08.2026
17 Истината
21:24 17.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Доналд
21:26 17.08.2026
20 Тройка, седмица, асо
21:28 17.08.2026