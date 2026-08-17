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Демерджиев за убийството в Банкя: Първоначалната цел на извършителите не е била да убият Владимир Янков

Демерджиев за убийството в Банкя: Първоначалната цел на извършителите не е била да убият Владимир Янков

17 Август, 2026 20:51 1 043 20

  • иван демерджиев-
  • убийство-
  • банкя-
  • бизнесмен-
  • владимир янков

Работим изключително активно, обяви вътрешният министър

Демерджиев за убийството в Банкя: Първоначалната цел на извършителите не е била да убият Владимир Янков - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Разследването на убийството на бизнесмена Владимир Янков в Банкя продължава активно, като събраните до момента данни сочат, че първоначалната цел на извършителите не е била той да бъде убит. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев пред bTV.

По думите му случаят не носи белезите на професионално подготвено убийство, а до фаталния край се е стигнало при развитие на ситуация, започнала с друга цел.

Бизнесменът беше открит мъртъв след пожар в края на юли в дома му в Банкя. Според експертизата мъжът е убит, а след това запален, и голяма част от следите са унищожени. Дълбоките увреждания по тъканите и някои от костите показват, че бизнесменът е бил измъчван, научи Би Ти Ви от свои източници.

„Работим изключително активно. Понеже става въпрос за разследване, не мога да разкрия много, но това, което е видимо, е, че първоначалната цел не е била убийство. Това не е професионално убийство. Подходът е бил коренно различен“, заяви Демерджиев.

Според вътрешния министър данните до този момент показват, че намерението на извършителите е било различно, но впоследствие се е стигнало до убийството на бизнесмена.

„Очевидно друга е била целта на извършителите и се е стигнало до убийство“, допълни той.

Министърът не уточни каква според разследващите е била първоначалната цел, нито дали към момента има конкретен заподозрян.

Той отказа да разкрие и подробности за събраните доказателства и оперативната работа, като аргументира това с опасността информацията да попречи на разследването.

„Надявам се да ме разберете, но не мога да говоря за висящо производство. Ще компрометирам действията по разследването“, каза Демерджиев.

Така една от основните версии, очертани публично от МВР, е, че смъртта на Владимир Янков не е резултат от предварително планирана професионална екзекуция. Какво точно са целели извършителите и как се е стигнало до убийството обаче засега остава част от следствената тайна.

Вътрешният министър каза, че още през 2023 г. е предупредил за зараждаща се неонацистка група във Варна. Според него през следващите три години тя е била оставена да разширява дейността си. Демерджиев заявява, че сега МВР предприема активни действия и работи по идентифицирането и на други подобни формирования.

Демерджиев заявява още, че МВР проверява пълнотата на събраните доказателства и работи с близките на загиналите по случая "Петрохан". По думите му предстоят срещи между оперативните служители и прокурорите.

„Петрохан е пресечна точка на много интереси“ – Демерджиев открои имена като Искра Фидосова, политически и институционални връзки и „огромни парични преводи“, които според него трябва да бъдат проверени. Той подчертава, че целта е случаят да бъде изваден от полето на политическата употреба и да се стигне до истината.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Девиз на Демерджиев

    9 1 Отговор
    Да не остане престъпление не покрито.

    20:55 17.08.2026

  • 2 Сатана Z

    9 1 Отговор
    Демерджиев,излагаш се като кифладжия.Я кажи твоите градски нацисти що убиха човека?

    20:55 17.08.2026

  • 3 Пич

    13 1 Отговор
    Ц ц ц ц.......

    Като слушам Тоя, та се сещам за Оня - Да ти Е.и държавата, щом аз съм министър...

    20:55 17.08.2026

  • 4 Некадърници,

    13 1 Отговор
    нищо не става от вас. Инспектирате, проверявате, работите усилено, а резултати НУЛА...

    21:00 17.08.2026

  • 5 И за

    9 0 Отговор
    детектив не ставаш !

    Коментиран от #9

    21:01 17.08.2026

  • 6 Милиционерски

    10 0 Отговор
    сценарий от миналия век ! Стига с ръчните за заблудените !

    21:04 17.08.2026

  • 7 Милен

    4 0 Отговор
    ,,Нацистите" от Пловдив са виновни добре, че ги арестуваха да не се усложни случая.

    21:08 17.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Феликс Дзерджински

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "И за":

    За притежател на множество имоти е роден

    Коментиран от #15

    21:17 17.08.2026

  • 10 оневиняваме ли някого май

    5 0 Отговор
    Минаха 20 дни, убийците вече трябваше да заловени, какво е това увъртане - не били дшли да убиват?! Не бе дошли са да пият кафе и да си поприказват и изведнъж взели да го измъчват и даже го запалили. Добри хора са били, възпитани, културни?

    21:17 17.08.2026

  • 11 Демерджиев откри Топлата Вода

    1 1 Отговор
    Някой продава, някой купува.
    Кой продава, кой купува и какво?
    1. Historical Arteficats?
    2. Мокри поръчки и пране?
    3. Крипто файл?
    4. Контра банда?
    5. Имането на Вълчан Воевода?

    21:18 17.08.2026

  • 12 Дзак

    4 0 Отговор
    Да не пропуска Стара Загора. Скандалните домове за стари хора, нападението над Дебора, убийството на момиче, захвърлено в бидон в Хасковско.

    21:18 17.08.2026

  • 13 Пазете Кмета на Столицата да не го

    4 0 Отговор
    хване амнезията и да се изгуби у пущинаците?

    21:20 17.08.2026

  • 14 Така е

    5 0 Отговор
    За всички е ясно ,че са го мъчили за да издаде кодовете за милионите в биткойни ! Само за МВР не е ясно !

    21:20 17.08.2026

  • 15 Хмм

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Феликс Дзерджински":

    имоти, пфу - 9 ниви общо 23 дка, това имоти ли са, в Добруджа под 50 дка си бедняк, а при Демерджиев 23 дка се водят 9 имота

    21:21 17.08.2026

  • 16 дермоджиефф

    1 1 Отговор
    лофци на pdf филли?

    21:21 17.08.2026

  • 17 Истината

    2 0 Отговор
    Много слабо МВР министърче !

    21:24 17.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Доналд

    0 0 Отговор
    Еври мирикъл фор три дейс.

    21:26 17.08.2026

  • 20 Тройка, седмица, асо

    0 0 Отговор
    Дошли са да играят карти, но Дама пика /Симона/ не е дошла, белота се е разтурил и са си отмъстили на Владо. Това е толкоз просто и логично!

    21:28 17.08.2026

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