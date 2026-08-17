Държавата отново търси кой да ремонтира тунел „Траянови врата“ за 40 млн. евро

До края на този месец – 31 август, се приемат оферти в обществената поръчка за актуализиране на техническия проект и основния ремонт на тунел „Траянови врата“ на АМ „Тракия“. Индикативната ѝ стойност е 40 433 152,49 евро без ДДС и средствата ще са от републиканския бюджет, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Срокът за изпълнение на проектантските работи е 60 календарни дни, в три междинни етапа, а на строително-монтажните работи е 365 дни.

Основният ремонт на съоръжението ще включва изграждането на нова хидроизолация, вентилационна и отводнителна система, нова облицовка и тротоарни блокове. Заложена е реконструкция на пътното платно и входовете на тунела, обновяване на асфалтобетоновата настилка, маркировката и вертикалната сигнализация. За повишаване на безопасността на съоръжението ще бъдат изградени две пешеходни евакуационни напречни връзки между тръбите на съоръжението, които са за извеждане на пътниците в случай на инцидент. Ремонтираният тунел ще има комбинирани аварийни ниши с хидранти, SOS телефони, пожарогасителна система, енергоефективно осветление и др.

Тунел „Траянови врата“ е при 53-и км на АМ „Тракия“ и е в експлоатация от 40 години – от 1985 г. Дължината на тръбата за Бургас е 720 м и за последно е ремонтирана в периода 1996-1997 г. Тръбата за София е 685 м и на нея е извършван ремонт между 2002-2003 г. Съоръжението има по три ленти за движение във всяка тръба.

След приключването на основния ремонт на тунела ще бъдат изпълнени задълженията по Директива 2004/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за минималните изисквания за безопасност на тунелите на трансевропейската пътна мрежа. Директивата се прилага за всички тунели от трансевропейската мрежа с дължина над 500 метра, независимо дали са в експлоатация, в период на изграждане или на етап проектиране.