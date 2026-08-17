Държавата отново търси кой да ремонтира тунел „Траянови врата“ за 40 млн. евро

До края на този месец – 31 август, се приемат оферти в обществената поръчка за актуализиране на техническия проект и основния ремонт на тунел „Траянови врата“ на АМ „Тракия“. Индикативната ѝ стойност е 40 433 152,49 евро без ДДС и средствата ще са от републиканския бюджет, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“.
Срокът за изпълнение на проектантските работи е 60 календарни дни, в три междинни етапа, а на строително-монтажните работи е 365 дни.
Основният ремонт на съоръжението ще включва изграждането на нова хидроизолация, вентилационна и отводнителна система, нова облицовка и тротоарни блокове. Заложена е реконструкция на пътното платно и входовете на тунела, обновяване на асфалтобетоновата настилка, маркировката и вертикалната сигнализация. За повишаване на безопасността на съоръжението ще бъдат изградени две пешеходни евакуационни напречни връзки между тръбите на съоръжението, които са за извеждане на пътниците в случай на инцидент. Ремонтираният тунел ще има комбинирани аварийни ниши с хидранти, SOS телефони, пожарогасителна система, енергоефективно осветление и др.
Тунел „Траянови врата“ е при 53-и км на АМ „Тракия“ и е в експлоатация от 40 години – от 1985 г. Дължината на тръбата за Бургас е 720 м и за последно е ремонтирана в периода 1996-1997 г. Тръбата за София е 685 м и на нея е извършван ремонт между 2002-2003 г. Съоръжението има по три ленти за движение във всяка тръба.
След приключването на основния ремонт на тунела ще бъдат изпълнени задълженията по Директива 2004/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за минималните изисквания за безопасност на тунелите на трансевропейската пътна мрежа. Директивата се прилага за всички тунели от трансевропейската мрежа с дължина над 500 метра, независимо дали са в експлоатация, в период на изграждане или на етап проектиране.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 пак ше има
20:44 17.08.2026
2 ремонт на ремонта
20:45 17.08.2026
3 Пич
Бригада прави същия тунел за 20 милиона евро.....
Коментиран от #14
20:45 17.08.2026
4 Последния Софиянец
Коментиран от #15
20:46 17.08.2026
5 ремонт на тунел
Само парите нямат стойност.
20:50 17.08.2026
6 Условия
За тая цена и тоя срок Мъск с Боринг ще прокопае тунела под Шипка бе.
20:51 17.08.2026
7 осчетоводено
20:53 17.08.2026
8 Фройд
Нищо не разбирам от тунели, но като се сетя за хидроинженера , що и аз да не облажа???
20:59 17.08.2026
9 корупцията е елиминирана като олигарсите
21:02 17.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Държавата
21:07 17.08.2026
12 Васил
21:09 17.08.2026
13 посредника
21:09 17.08.2026
14 Ти пък ся
До коментар #3 от "Пич":Нали трябва да има за чекмеджета , шкафчета и гардеробчета.....,че паяжини хванаха .
21:10 17.08.2026
15 Китайците нов тунел
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Ще построят за тези пари.
21:14 17.08.2026
16 Боруна Лом
21:29 17.08.2026