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Държавата отново търси кой да ремонтира тунел „Траянови врата“ за 40 млн. евро

Държавата отново търси кой да ремонтира тунел „Траянови врата“ за 40 млн. евро

17 Август, 2026 20:41 495 16

  • траянови врата-
  • ремонт-
  • ам хемус

Срокът за изпълнение на проектантските работи е 60 календарни дни, в три междинни етапа, а на строително-монтажните работи е 365 дни

Държавата отново търси кой да ремонтира тунел „Траянови врата“ за 40 млн. евро - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

До края на този месец – 31 август, се приемат оферти в обществената поръчка за актуализиране на техническия проект и основния ремонт на тунел „Траянови врата“ на АМ „Тракия“. Индикативната ѝ стойност е 40 433 152,49 евро без ДДС и средствата ще са от републиканския бюджет, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Срокът за изпълнение на проектантските работи е 60 календарни дни, в три междинни етапа, а на строително-монтажните работи е 365 дни.

Основният ремонт на съоръжението ще включва изграждането на нова хидроизолация, вентилационна и отводнителна система, нова облицовка и тротоарни блокове. Заложена е реконструкция на пътното платно и входовете на тунела, обновяване на асфалтобетоновата настилка, маркировката и вертикалната сигнализация. За повишаване на безопасността на съоръжението ще бъдат изградени две пешеходни евакуационни напречни връзки между тръбите на съоръжението, които са за извеждане на пътниците в случай на инцидент. Ремонтираният тунел ще има комбинирани аварийни ниши с хидранти, SOS телефони, пожарогасителна система, енергоефективно осветление и др.

Тунел „Траянови врата“ е при 53-и км на АМ „Тракия“ и е в експлоатация от 40 години – от 1985 г. Дължината на тръбата за Бургас е 720 м и за последно е ремонтирана в периода 1996-1997 г. Тръбата за София е 685 м и на нея е извършван ремонт между 2002-2003 г. Съоръжението има по три ленти за движение във всяка тръба.

След приключването на основния ремонт на тунела ще бъдат изпълнени задълженията по Директива 2004/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за минималните изисквания за безопасност на тунелите на трансевропейската пътна мрежа. Директивата се прилага за всички тунели от трансевропейската мрежа с дължина над 500 метра, независимо дали са в експлоатация, в период на изграждане или на етап проектиране.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пак ше има

    2 1 Отговор
    лабчо кибабчо

    20:44 17.08.2026

  • 2 ремонт на ремонта

    5 1 Отговор
    може по-добре да е, вместо скъпия пореден ремонт, да прокопаят нов свестен тунел.

    20:45 17.08.2026

  • 3 Пич

    10 0 Отговор
    Някъде в Швейцария......

    Бригада прави същия тунел за 20 милиона евро.....

    Коментиран от #14

    20:45 17.08.2026

  • 4 Последния Софиянец

    7 1 Отговор
    Китайците ще го оправят за една седмица.

    Коментиран от #15

    20:46 17.08.2026

  • 5 ремонт на тунел

    6 0 Отговор
    за 700метра за 40 милиона евра - богата държава с грижа за археологическите тунелни ценности.
    Само парите нямат стойност.

    20:50 17.08.2026

  • 6 Условия

    8 0 Отговор
    720м само за ремонт за 40 млн. еврака и 365 дена за изпълнение - Шишков се шегува.
    За тая цена и тоя срок Мъск с Боринг ще прокопае тунела под Шипка бе.

    20:51 17.08.2026

  • 7 осчетоводено

    7 0 Отговор
    боядисването на вратата на Траян се оказва по-скъпо от построяването на столичното метро за 1км.

    20:53 17.08.2026

  • 8 Фройд

    4 0 Отговор
    Дайте го на мен, като търсите толкова.
    Нищо не разбирам от тунели, но като се сетя за хидроинженера , що и аз да не облажа???

    20:59 17.08.2026

  • 9 корупцията е елиминирана като олигарсите

    2 0 Отговор
    Индикативната ѝ стойност е 40 433 152,49 евро без ДДС, също изобщо без възможност за нерегламентирано усвояване на евровите средства, с едно съвсем малко изключение на последните 0,49 евроцента, които са за студена чаша вода за разливане при прерязване трикольорната лента.

    21:02 17.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Държавата

    3 1 Отговор
    Отново търси как да открадне 40 млн. еврака .......

    21:07 17.08.2026

  • 12 Васил

    2 0 Отговор
    Брейййй как не се намери един да гушне едни 40 милиона до къде стигна държавата никой да не иска държавни поръчки.

    21:09 17.08.2026

  • 13 посредника

    1 0 Отговор
    Копринката ще съдейства за избора на фирмата за тунелния ремонт.

    21:09 17.08.2026

  • 14 Ти пък ся

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Нали трябва да има за чекмеджета , шкафчета и гардеробчета.....,че паяжини хванаха .

    21:10 17.08.2026

  • 15 Китайците нов тунел

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Ще построят за тези пари.

    21:14 17.08.2026

  • 16 Боруна Лом

    0 0 Отговор
    НЕКА АЗЗЗ! ЩЕ ГО ОБЛЕПЯ С ЦЕНТОВЕ И ЩЕ ОСТАНАТ ЗА ОЩЕ ТРИ ТУНЕЛА

    21:29 17.08.2026

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