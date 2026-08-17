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Китай vs. Тайван! Островът укрепва допълнително способностите си за самозащита
  Тема: Тайван

Китай vs. Тайван! Островът укрепва допълнително способностите си за самозащита

17 Август, 2026 17:26 564 15

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  • китай-
  • си дзинпин

Тайпе е подложен и на призиви от Вашингтон да увеличи разходите за собствената си отбрана, подобно на натиска на САЩ върху Европа - нещо, което Лай активно подкрепя

Китай vs. Тайван! Островът укрепва допълнително способностите си за самозащита - 1
Reuters Reuters

Тайван е решен да укрепи отбраната си и планира рекордни разходи за отбрана през следващата година. Това заяви президентът Лай Чин-те, цитиран от "Ройтерс". Той определи предложението на правителството за военния бюджет като инвестиция в мира.

Кабинетът на Тайван ще представи бюджета за следващата година в четвъртък, включително подробности за това за какво ще бъдат изразходвани средствата за отбрана, но Лай потвърди информацията в медиите, че общият бюджет за отбрана за 2027 г. за първи път ще надхвърли 1 трилион тайвански долара (31,40 млрд. долара).

Изявлението му идва на фона на засиления през последните няколко години военен и политически натиск от страна на Китай, който счита демократично управлявания Тайван за своя територия — нещо, което Тайпе категорично отхвърля.

Освен това Тайван е подложен и на призиви от Вашингтон да увеличи разходите за собствената си отбрана, подобно на натиска на САЩ върху Европа — нещо, което Лай активно подкрепя.

По време на среща, посветена на бюджета за следващата година, Лай заяви, че разходите за отбрана през 2027 г. ще достигнат 1,1225 трилиона тайвански долара — над 3% от брутния вътрешен продукт.

Той подчерта, че това "демонстрира решимостта на Тайван да укрепи способностите си за самозащита".

"Да инвестираме в отбраната означава да инвестираме в мира; ще продължим да изграждаме по-силни отбранителни способности, за да поддържаме мира и стабилността в Тайванския проток и региона", добави Лай.

Правителството на Тайван превърна модернизацията на армията в основен приоритет и многократно обещаваше да увеличи разходите за отбрана, включително за разработването на подводници, произведени в страната, на фона на нарастващата заплаха от Китай.

Китайската армия действа почти ежедневно във водите и въздушното пространство около Тайван, а Пекин усъвършенства и нови тактики, като например патрули на китайската брегова охрана за "правоприлагане" край източното крайбрежие на Тайван в Тихия океан.

Уилям Чун - помощник-изследовател в тайванския мозъчен тръст към Министерството на отбраната — Института за изследвания в областта на националната отбрана и сигурността — заяви, че действията на Китай по източното крайбрежие не са насочени само към оказване на психологически натиск, но и към бойна подготовка и събиране на разузнавателна информация.

"Ако действителни военни действия избухнат в Тайванския проток, цялата източна морска зона на Тайван ще бъде най-важният излаз на страната към външния свят", поясни той на форум в Тайпе.

Миналата седмица Тайван приключи ежегодните си военни учения "Хан Куанг", по време на които бяха симулирани различни бойни сценарии, включително действия за пробив на потенциална китайска морска блокада.

Китайското министерство на отбраната определи ученията като "разточителен фарс", който "разпалва паника от война".

Лай е изправен пред предизвикателство от доминирания от опозицията тайвански парламент, който прие тазгодишния бюджет едва късно в петък след месеци на забавяне.

Двете основни опозиционни партии заявяват, че няма да дадат на правителството празни чекове.


Тайван
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зеленски

    1 3 Отговор
    Бакшиша Пусин се крие в бункер в Камчатка. Скоро ще се премести на Курилите

    17:29 17.08.2026

  • 2 Стенли

    7 1 Отговор
    Е каква защита , Китай не рекъл и не си върнал контрола върху този остров който си е законна китайска територия , ако си мислят че като се въоръжат до зъби и ще спрат Китай това е толкова несериозно , просто засега на Китай не му се водят военни действия, но някой ден може търпението да се изчерпа

    Коментиран от #7

    17:32 17.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 БОТЕВ

    2 6 Отговор

    До коментар #2 от "Стенли":

    Комуняго: "законна китайска територия", как така е "законна китайска територия", след като от 150 (сто и петдесет) години не е към Китай! И цялото развитие на острова е в резултат на запада и Япония!

    Коментиран от #11, #12, #13

    17:43 17.08.2026

  • 8 Механик

    3 2 Отговор
    Тайванците ако си мислят, че чичко Си ще ги гали както Путин гали укрите, жестоко се лъжат.
    Ако си мислят, че САЩ са до тях и ще ги защитават, тогава се лъжат още повече.
    Китайският удар ще е тотален, а САЩ ще избягат както правят всеки друг път.

    17:53 17.08.2026

  • 9 Муха

    2 1 Отговор
    срещу танк..!

    17:53 17.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Росомаха

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "БОТЕВ":

    Тайван и Ю. Корея са страните с най-много самоубийства в света. Не е от щастлив живот. Там няма демокрация, а олигархична мутрокрация. Китай ще присъедини Тайван чрез избори и референдум.

    Коментиран от #14

    17:56 17.08.2026

  • 12 Механик

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "БОТЕВ":

    Ти чувал ли си понятието "наем"? Тайван е бил под наем. сега договора е изтекъл. Ако наемателят е направил някакви подобрения по наетия обект, то това си остава за негова сметка. Питай който и да е адвокат и той ще ти потвърди казаното от мен.

    17:56 17.08.2026

  • 13 Госあ

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "БОТЕВ":

    Абе компир, къв е тоя ник, който си сложил? Тупан. Тайванско посолство да си виждал некъде? А?

    18:05 17.08.2026

  • 14 Госあ

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Росомаха":

    Според данни на Световната здравна организация (СЗО), страните с най-високи нива на самоубийства са:
    1. Лесото: 28.7
    · 2. Южна Корея: 27.5
    · 3. Есватини: 27.2
    · 4. Гвиана: 24.8
    · 5. Уругвай: 24.8
    · 6. Южна Африка: 22.3
    · 7. Суринам: 22.3
    · 8. Литва: 22.1
    · 9. Русия: 21.4
    · 10. Украйна: 21.2
    така братчед. къде викаш имало олигархична мутрокрация? В Япония със сигурност я няма. А стандарта на живот е много висок. Продължителността - тоже! Средната класа и разпределението на доходите - за пример на целия свят. Може би само скандинавските страни могат да се сравняват, ама те са с по една шепа хора и много нефт

    18:15 17.08.2026

  • 15 Госあ

    0 0 Отговор
    Само да не се почнат и тука, въпросът е краварника да бъде отслабен икономически и всичко ще си дойде на мястото. а ако тия сепаратисти много почнат да правят проблеми, според мен, резко ше ги укротят.

    18:24 17.08.2026