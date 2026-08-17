Китай vs. Тайван! Островът укрепва допълнително способностите си за самозащита

Тайван е решен да укрепи отбраната си и планира рекордни разходи за отбрана през следващата година. Това заяви президентът Лай Чин-те, цитиран от "Ройтерс". Той определи предложението на правителството за военния бюджет като инвестиция в мира.

Кабинетът на Тайван ще представи бюджета за следващата година в четвъртък, включително подробности за това за какво ще бъдат изразходвани средствата за отбрана, но Лай потвърди информацията в медиите, че общият бюджет за отбрана за 2027 г. за първи път ще надхвърли 1 трилион тайвански долара (31,40 млрд. долара).

Изявлението му идва на фона на засиления през последните няколко години военен и политически натиск от страна на Китай, който счита демократично управлявания Тайван за своя територия — нещо, което Тайпе категорично отхвърля.

Освен това Тайван е подложен и на призиви от Вашингтон да увеличи разходите за собствената си отбрана, подобно на натиска на САЩ върху Европа — нещо, което Лай активно подкрепя.

По време на среща, посветена на бюджета за следващата година, Лай заяви, че разходите за отбрана през 2027 г. ще достигнат 1,1225 трилиона тайвански долара — над 3% от брутния вътрешен продукт.

Той подчерта, че това "демонстрира решимостта на Тайван да укрепи способностите си за самозащита".

"Да инвестираме в отбраната означава да инвестираме в мира; ще продължим да изграждаме по-силни отбранителни способности, за да поддържаме мира и стабилността в Тайванския проток и региона", добави Лай.

Правителството на Тайван превърна модернизацията на армията в основен приоритет и многократно обещаваше да увеличи разходите за отбрана, включително за разработването на подводници, произведени в страната, на фона на нарастващата заплаха от Китай.

Китайската армия действа почти ежедневно във водите и въздушното пространство около Тайван, а Пекин усъвършенства и нови тактики, като например патрули на китайската брегова охрана за "правоприлагане" край източното крайбрежие на Тайван в Тихия океан.

Уилям Чун - помощник-изследовател в тайванския мозъчен тръст към Министерството на отбраната — Института за изследвания в областта на националната отбрана и сигурността — заяви, че действията на Китай по източното крайбрежие не са насочени само към оказване на психологически натиск, но и към бойна подготовка и събиране на разузнавателна информация.

"Ако действителни военни действия избухнат в Тайванския проток, цялата източна морска зона на Тайван ще бъде най-важният излаз на страната към външния свят", поясни той на форум в Тайпе.

Миналата седмица Тайван приключи ежегодните си военни учения "Хан Куанг", по време на които бяха симулирани различни бойни сценарии, включително действия за пробив на потенциална китайска морска блокада.

Китайското министерство на отбраната определи ученията като "разточителен фарс", който "разпалва паника от война".

Лай е изправен пред предизвикателство от доминирания от опозицията тайвански парламент, който прие тазгодишния бюджет едва късно в петък след месеци на забавяне.

Двете основни опозиционни партии заявяват, че няма да дадат на правителството празни чекове.