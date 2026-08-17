Командирът на Революционната гвардия на Иран похвали войниците си: Поставихме на колене най-тежко въоръжената армия в света

Командирът на Революционната гвардия на Иран бригаден генерал Ахмад Вахиди похвали иранските военнослужещи за шест месеца непрекъснати бойни действия, съобщава агенция ИРНА. Той заяви, че техните операции са поставили на колене "най-тежко въоръжената армия в света".

В послание по повод началото на ислямския месец Раби ал-ауал Вахиди се обърна към военнослужещите от Гвардията, армията, Командването на правоприлагащите сили, силите "Басидж", племенните формирования и други служители в сферата на сигурността, като похвали тяхната издръжливост и представянето им на бойното поле.

Той отбеляза, че иранските сили са провели успешни настъпателни и отбранителни операции под силен огън и при екстремни условия - от жегата и високата влажност на южните острови и крайбрежните райони до минусовите температури в планинските райони по северната граница.

По думите на Вахиди шестмесечната кампания на иранските сили е демонстрирала изключителна устойчивост срещу един от "най-жестоките врагове на човечеството". Той заяви, че представянето на иранските сили е засилило надеждите сред потиснатите народи за евентуален край на господството на могъщите държави.

Командирът на Революционната гвардия похвали и иновативното управление на бойните действия и заяви, че иранските сили са черпили вдъхновение от осемгодишната война между Иран и Ирак, както и от исторически сражения от ранната ислямска история.

Вахиди отдаде постигнатото на религиозната вяра, националната устойчивост и жертвите, дадени от иранските военнослужещи и служители в сферата на сигурността. Той похвали и иранския народ за това, че е запазил подкрепата си и е останал ангажиран през целия конфликт.

В посланието си Вахиди похвали върховния лидер аятолах Моджтаба Хаменеи и заяви, че представянето на иранската армия е доказало способността на страната да налага волята си на своите противници.

В заключение той изрази надежда, че страданията на цивилното население в региона, особено в Палестина и Ливан, скоро ще приключат.