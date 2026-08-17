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Командирът на Революционната гвардия на Иран похвали войниците си: Поставихме на колене най-тежко въоръжената армия в света
  Тема: Иранската криза

Командирът на Революционната гвардия на Иран похвали войниците си: Поставихме на колене най-тежко въоръжената армия в света

17 Август, 2026 17:56, обновена 17 Август, 2026 18:29 1 568 29

  • ахмад вахиди-
  • иран-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция-
  • ормузки проток-
  • моджтаба хаменей

В посланието си генерал Вахиди похвали върховния лидер аятолах Моджтаба Хаменеи и заяви, че представянето на иранската армия е доказало способността на страната да налага волята си на своите противници

Командирът на Революционната гвардия на Иран похвали войниците си: Поставихме на колене най-тежко въоръжената армия в света - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Командирът на Революционната гвардия на Иран бригаден генерал Ахмад Вахиди похвали иранските военнослужещи за шест месеца непрекъснати бойни действия, съобщава агенция ИРНА. Той заяви, че техните операции са поставили на колене "най-тежко въоръжената армия в света".

В послание по повод началото на ислямския месец Раби ал-ауал Вахиди се обърна към военнослужещите от Гвардията, армията, Командването на правоприлагащите сили, силите "Басидж", племенните формирования и други служители в сферата на сигурността, като похвали тяхната издръжливост и представянето им на бойното поле.

Той отбеляза, че иранските сили са провели успешни настъпателни и отбранителни операции под силен огън и при екстремни условия - от жегата и високата влажност на южните острови и крайбрежните райони до минусовите температури в планинските райони по северната граница.

По думите на Вахиди шестмесечната кампания на иранските сили е демонстрирала изключителна устойчивост срещу един от "най-жестоките врагове на човечеството". Той заяви, че представянето на иранските сили е засилило надеждите сред потиснатите народи за евентуален край на господството на могъщите държави.

Командирът на Революционната гвардия похвали и иновативното управление на бойните действия и заяви, че иранските сили са черпили вдъхновение от осемгодишната война между Иран и Ирак, както и от исторически сражения от ранната ислямска история.

Вахиди отдаде постигнатото на религиозната вяра, националната устойчивост и жертвите, дадени от иранските военнослужещи и служители в сферата на сигурността. Той похвали и иранския народ за това, че е запазил подкрепата си и е останал ангажиран през целия конфликт.

В посланието си Вахиди похвали върховния лидер аятолах Моджтаба Хаменеи и заяви, че представянето на иранската армия е доказало способността на страната да налага волята си на своите противници.

В заключение той изрази надежда, че страданията на цивилното население в региона, особено в Палестина и Ливан, скоро ще приключат.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кандидат депутат

    13 4 Отговор
    И ние си имаме бригаден генерал и няколко адмирали

    17:58 17.08.2026

  • 2 сащисан кравар

    35 7 Отговор
    Факт, но Бай Дончо Завоевателя довечера, ще обяви пак "победа" за 16785 - ти път и те така😅

    17:59 17.08.2026

  • 3 Факта дааа😂🤣😅😆

    17 37 Отговор
    Бомби падат в раша и Иран а не в САЩ!
    Избиха цялото висше ръководство на ислямската джамахирия начело с върховният им лидер аятолаха!
    Но чалмите обявили победа хахаха😂🤣😅😆

    Коментиран от #9

    18:02 17.08.2026

  • 4 ТАКА Е ЗАЩОТО

    29 8 Отговор
    На самолетоносачите нямаше тоалента хартия.

    Коментиран от #5, #7, #14

    18:03 17.08.2026

  • 5 Този

    6 6 Отговор

    До коментар #4 от "ТАКА Е ЗАЩОТО":

    дето беше потопен ли?

    18:04 17.08.2026

  • 6 Лопата Орешник

    27 7 Отговор
    Пред фактите и боговете мълчат! Много необмислени действия от страна на Дончо! Няма кой да повярва, че събитията в момента са част от плана! Персите не са онази империя, която е доминирала античния свят, но явно не са и напълно бледа сянка на миналото величие! Месеци наред устояват на САЩ и съюзниците им, а все още не дават нишан за отслабване! Загубиха върховен лидер, но останаха консолидирани! Хич не му се вижда края! Много ще е неловко и трудно за американския дух да отстъпи и признае грешката, но още по невъзможно изглежда да постигнат целите си! Явно не случайно предците на тези хора са измислили шаха!

    18:05 17.08.2026

  • 7 Хе хе...

    15 7 Отговор

    До коментар #4 от "ТАКА Е ЗАЩОТО":

    И им се подпалиха пералните, а матросите рипат през борда, от скука разбираш ли...

    18:05 17.08.2026

  • 8 да питам

    5 0 Отговор
    И днес ли ?

    18:06 17.08.2026

  • 9 ФАКТ

    12 22 Отговор

    До коментар #3 от "Факта дааа😂🤣😅😆":

    Бакшиша Пусин се крие в бункер в Камчатка от украинските дронове разсипващи Москва. Скоро ще се мести на Курилите

    18:08 17.08.2026

  • 10 Тиква

    12 5 Отговор
    Истина казват, краварите могат да воюват със племена,без стрелите и лъковете.

    18:08 17.08.2026

  • 11 Яко

    17 4 Отговор
    Дедо Дони, тези иракчани верно с е..ба..ват с теб и САЩ.

    18:09 17.08.2026

  • 12 Аятолах Копейкин празнодумеца

    10 11 Отговор
    Всички от kaтyна на Късата карабина са горди със своите ирански братя.

    18:10 17.08.2026

  • 13 Факт

    9 7 Отговор
    Откакто почнаха да си избелват анусите краварите стана ясно накъде отиват 😀

    18:12 17.08.2026

  • 14 ПеПетрохан

    13 5 Отговор

    До коментар #4 от "ТАКА Е ЗАЩОТО":

    По една заплата да дарите за хартия и сапун на миролюбивия самолетоносач станал жертва на непредизвикана агресия.

    18:12 17.08.2026

  • 15 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    13 9 Отговор
    Браво на Иран ... Доброто скоро ще победи злото сащ и Израел.. тези две терористични държави ще бъдат съкрушени и палестинския народ ще има своя държава ,Хамас Хизбула Иран и всички народи ще победят терористичните организации сащ и Израел, Тръмп ще бъде убит а Нетаняху обесен в Хага

    18:16 17.08.2026

  • 16 НИЩО МУ НЯМА

    6 2 Отговор
    ЕЕЕ НЕМОЖЕ ДА СЕ ОТРЕЧЕ
    ДОБРАТА ИДЕОЛОГИЧЕДКА ШКОЛОВКА
    В академия фрунзе и сродни....
    ЛЪЖАТА Я ИМАТ ЗА ИСТИНА 🗣

    18:18 17.08.2026

  • 17 Факти

    9 12 Отговор
    САЩ могат да изтрият Иран с гумичката ако искат, ама не искат. Трябва им плашило да пали войни в Близкия изток, от което те имат редица ползи. Първо - не могат да се изградят тръбопроводи за да се снабдява Европа с евтин газ и нефт от Близкия Изток. Второ - Европа се залива с бежански вълни, които я отслабват. Трето - войните вдигат търсенето на оръжие и Европа е принудена да харчи грешни пари за надценено американско оръжие. САЩ използват Иран за собствените си интереси и ги бомбят колкото да спрат ядрената им програма, която вече е опасна и за тях. Иначе в никакъв случай не искат да свалят режима. Той им е много полезен. Същата работа е и с Русия. САЩ я използва по абсолютно същия начин срещу Европа. Целта е ЕС да бъде разпаднат, защото е една от трите велики сили в света. САЩ и Китай искат ЕС да изчезне за да се конкурират само помежду си и да няма трети играч на световната сцена. А Русия е най-глупавата държава, защото вместо да е с ЕС изпълнява поръчките на САЩ и Китай. Русия беше най-добре, когато беше с ЕС. Икономиката растеше с рекордни темпове и за 14 години нарастна 10 ПЪТИ! Сега като обслужва Китай и САЩ Русия е на ръба на оцеляването. Разбирам, че Русия дължи съществуването си на САЩ и без тях преди 80 години щеше да изчезне, но това е минало. Не е нужно да ги обслужва вечно. За Русия е най-добре да следва собствения си интерес, а той е да остави Украйна на мира да влезе в ЕС и да си оправи отношенията с него. Като слуга на Китай и САЩ ще става

    18:19 17.08.2026

  • 18 Рамбо

    9 14 Отговор
    Ха ха ха, тва Чалмите са по зле от Рашиското жуже.

    18:19 17.08.2026

  • 19 Копейка с фес и петолъчка 🤪

    8 10 Отговор
    "За да има мир, Иран трябва да спре да се съпротивлява" - румен неУмен

    18:20 17.08.2026

  • 20 Объркана копейка

    6 6 Отговор
    Е нали ядрена държава не може да бъде победена ?!

    18:20 17.08.2026

  • 21 УжасТ

    7 0 Отговор
    Тия май са се учили от книгите на полковник Гундяев .

    18:22 17.08.2026

  • 22 Анонимен

    7 3 Отговор
    Рижият перчем потвърди затрудненията на моряците.Те са били нападнати от 17посоки с дронове,поразяващи самолетоносачът им.Колективно,задружно поради този факт те са тръгнали към тоалетните.Те се задръстили за нещастие и те са си свършили работата зад борда,на палубата.

    18:30 17.08.2026

  • 23 Това е вярно

    12 6 Отговор
    Браво на Иран! Първите които сложиха световният агресор САЩ в отчаяние.

    18:45 17.08.2026

  • 24 гост

    4 9 Отговор
    И Тръмп не е добре ама и тези много ги хапе главата....отсякъде са разголгъзени,държат един Ормуз и големи ги вадят..Тръмп е много мек..

    18:49 17.08.2026

  • 25 бай Кольо

    4 3 Отговор
    Така е,но докато не отрежете главата на змията мир няма да има по света!

    Коментиран от #28

    18:59 17.08.2026

  • 26 Въпрос към иранофилите

    4 3 Отговор
    Как се чувства Аятолаха?

    19:04 17.08.2026

  • 27 Иранецът

    3 0 Отговор
    Слонът и комарът се оженили.
    Първа брачна нощ.
    Комарът не се сдържал и щипнал слонът по дупето.
    Слонът казал:
    -ОХ-ОХ .
    А комарът,потъркал ръчички и отвърнал:
    -Няма ОХ сега те почвам....

    19:05 17.08.2026

  • 28 Имаш предвид

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "бай Кольо":

    На Путин, Аятоласите и Ким ли?

    19:32 17.08.2026

  • 29 Диана

    0 0 Отговор
    А може би ген Вхиди не разбира противника си в случая - войната далеч не е завършила и ако двете страни не се разбират, то, според мен, те трябва да използват всяка най-малка дори възможност за да спрат тази война, да седнат на масата за разговори,диспут и да разбират проблемите си дълбоко по същество за да започнат решението им по същество...Щом има проблем, има и решение - не е хубаво да загиват невинни хора, да се руши инфраструктура, да се харчат милиони, които има били много по-полезни навсякъде другаде, напр. в регулиране на климата, създаване на системи, помагащи за регулацията му по места и т.н....Земята е пълна с толкова сериозни проблеми за да се хвърлят средства и сили в нещо толкова допотопно като войната, според мен...

    19:51 17.08.2026

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