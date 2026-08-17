Командирът на Революционната гвардия на Иран похвали войниците си: Поставихме на колене най-тежко въоръжената армия в света

Командирът на Революционната гвардия на Иран бригаден генерал Ахмад Вахиди похвали иранските военнослужещи за шест месеца непрекъснати бойни действия, съобщава агенция ИРНА. Той заяви, че техните операции са поставили на колене "най-тежко въоръжената армия в света".
В послание по повод началото на ислямския месец Раби ал-ауал Вахиди се обърна към военнослужещите от Гвардията, армията, Командването на правоприлагащите сили, силите "Басидж", племенните формирования и други служители в сферата на сигурността, като похвали тяхната издръжливост и представянето им на бойното поле.
Той отбеляза, че иранските сили са провели успешни настъпателни и отбранителни операции под силен огън и при екстремни условия - от жегата и високата влажност на южните острови и крайбрежните райони до минусовите температури в планинските райони по северната граница.
По думите на Вахиди шестмесечната кампания на иранските сили е демонстрирала изключителна устойчивост срещу един от "най-жестоките врагове на човечеството". Той заяви, че представянето на иранските сили е засилило надеждите сред потиснатите народи за евентуален край на господството на могъщите държави.
Командирът на Революционната гвардия похвали и иновативното управление на бойните действия и заяви, че иранските сили са черпили вдъхновение от осемгодишната война между Иран и Ирак, както и от исторически сражения от ранната ислямска история.
Вахиди отдаде постигнатото на религиозната вяра, националната устойчивост и жертвите, дадени от иранските военнослужещи и служители в сферата на сигурността. Той похвали и иранския народ за това, че е запазил подкрепата си и е останал ангажиран през целия конфликт.
В посланието си Вахиди похвали върховния лидер аятолах Моджтаба Хаменеи и заяви, че представянето на иранската армия е доказало способността на страната да налага волята си на своите противници.
В заключение той изрази надежда, че страданията на цивилното население в региона, особено в Палестина и Ливан, скоро ще приключат.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кандидат депутат
17:58 17.08.2026
2 сащисан кравар
17:59 17.08.2026
3 Факта дааа😂🤣😅😆
Избиха цялото висше ръководство на ислямската джамахирия начело с върховният им лидер аятолаха!
Но чалмите обявили победа хахаха😂🤣😅😆
Коментиран от #9
18:02 17.08.2026
4 ТАКА Е ЗАЩОТО
Коментиран от #5, #7, #14
18:03 17.08.2026
5 Този
До коментар #4 от "ТАКА Е ЗАЩОТО":дето беше потопен ли?
18:04 17.08.2026
6 Лопата Орешник
18:05 17.08.2026
7 Хе хе...
До коментар #4 от "ТАКА Е ЗАЩОТО":И им се подпалиха пералните, а матросите рипат през борда, от скука разбираш ли...
18:05 17.08.2026
8 да питам
18:06 17.08.2026
9 ФАКТ
До коментар #3 от "Факта дааа😂🤣😅😆":Бакшиша Пусин се крие в бункер в Камчатка от украинските дронове разсипващи Москва. Скоро ще се мести на Курилите
18:08 17.08.2026
10 Тиква
18:08 17.08.2026
11 Яко
18:09 17.08.2026
12 Аятолах Копейкин празнодумеца
18:10 17.08.2026
13 Факт
18:12 17.08.2026
14 ПеПетрохан
До коментар #4 от "ТАКА Е ЗАЩОТО":По една заплата да дарите за хартия и сапун на миролюбивия самолетоносач станал жертва на непредизвикана агресия.
18:12 17.08.2026
15 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
18:16 17.08.2026
16 НИЩО МУ НЯМА
ДОБРАТА ИДЕОЛОГИЧЕДКА ШКОЛОВКА
В академия фрунзе и сродни....
ЛЪЖАТА Я ИМАТ ЗА ИСТИНА 🗣
18:18 17.08.2026
17 Факти
18:19 17.08.2026
18 Рамбо
18:19 17.08.2026
19 Копейка с фес и петолъчка 🤪
18:20 17.08.2026
20 Объркана копейка
18:20 17.08.2026
21 УжасТ
18:22 17.08.2026
22 Анонимен
18:30 17.08.2026
23 Това е вярно
18:45 17.08.2026
24 гост
18:49 17.08.2026
25 бай Кольо
Коментиран от #28
18:59 17.08.2026
26 Въпрос към иранофилите
19:04 17.08.2026
27 Иранецът
Първа брачна нощ.
Комарът не се сдържал и щипнал слонът по дупето.
Слонът казал:
-ОХ-ОХ .
А комарът,потъркал ръчички и отвърнал:
-Няма ОХ сега те почвам....
19:05 17.08.2026
28 Имаш предвид
До коментар #25 от "бай Кольо":На Путин, Аятоласите и Ким ли?
19:32 17.08.2026
29 Диана
19:51 17.08.2026