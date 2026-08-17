По слабото място на Кремъл! Уволниха висш руски икономист, предупредил, че Путин няма как да спечели войната срещу Киев

Главният икономист на руската държавна корпорация за развитие ВЕБ беше уволнен, след като по-рано тази година предупреди, че Русия не може да спечели продължителна война на изтощение срещу Украйна и че изостава икономически и технологично, пише The Moscow Times, позовавайки се на The Bell.

Става дума за Андрей Клепач, който е произнесъл тези твърдения по време на среща в Никитски клуб към Московската борса през май, но коментарите му привлякоха широко внимание едва този уикенд, след като руската редакция на The Moscow Times публикува откъси от доклада му. В него се прави преглед на икономическите перспективи на Русия във военно време и се казва, че страната "губи не само от Китай и САЩ, но в някои отношения губим и от Украйна". Западната финансова подкрепа е основната причина Украйна "въпреки всичко да оцелява", заявява Клепач, като отбелязва и нейните тежки демографски и икономически проблеми.

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"Няма да спечелим съревнованието в тази война на изтощение", казва Клепач в доклада, предава the Moscow Times. "Живеем в илюзията, че всичко в Украйна ще рухне. Това не се случи, нито пък ще се случи. Междувременно разходите, които понасяме, нарастват."

Украинските удари по руската инфраструктура, западните санкции и високите вътрешни лихвени проценти ограничават бъдещия растеж и пречат на технологичните инвестиции, добавя той.

"Не вярвам, че Русия ще се срине, но съм почти сигурен, че сме изправени пред социална криза", предупреди той. "Няма да претърпим икономически колапс, но ще изостанем още повече, с всички произтичащи от това последици."

Анонимен източник заяви пред "The Bell", че Клепач е бил уволнен в неделя, след като ръководството на ВЕБ е получило обаждане "отгоре", което подсказва, че Кремъл е наредил освобождаването му, пише The Moscow Times. Втори източник свързва уволнението на Клепач пряко с твърденията му от преди два месеца.

От ВЕБ не са коментирали информацията за отстраняването му.

Клепач е бил и заместник-министър през 2008-2014 г., като прекарва десет години в Министерството на икономическото развитие на Русия и работи съвместно с висши кадри като управителя на Централната банка Елвира Набиулина и министъра на отбраната Андрей Белоусов.