По слабото място на Кремъл! Уволниха висш руски икономист, предупредил, че Путин няма как да спечели войната срещу Киев

Главният икономист на руската държавна корпорация за развитие ВЕБ беше уволнен, след като по-рано тази година предупреди, че Русия не може да спечели продължителна война на изтощение срещу Украйна и че изостава икономически и технологично, пише The Moscow Times, позовавайки се на The Bell.
Става дума за Андрей Клепач, който е произнесъл тези твърдения по време на среща в Никитски клуб към Московската борса през май, но коментарите му привлякоха широко внимание едва този уикенд, след като руската редакция на The Moscow Times публикува откъси от доклада му. В него се прави преглед на икономическите перспективи на Русия във военно време и се казва, че страната "губи не само от Китай и САЩ, но в някои отношения губим и от Украйна". Западната финансова подкрепа е основната причина Украйна "въпреки всичко да оцелява", заявява Клепач, като отбелязва и нейните тежки демографски и икономически проблеми.
"Няма да спечелим съревнованието в тази война на изтощение", казва Клепач в доклада, предава the Moscow Times. "Живеем в илюзията, че всичко в Украйна ще рухне. Това не се случи, нито пък ще се случи. Междувременно разходите, които понасяме, нарастват."
Украинските удари по руската инфраструктура, западните санкции и високите вътрешни лихвени проценти ограничават бъдещия растеж и пречат на технологичните инвестиции, добавя той.
"Не вярвам, че Русия ще се срине, но съм почти сигурен, че сме изправени пред социална криза", предупреди той. "Няма да претърпим икономически колапс, но ще изостанем още повече, с всички произтичащи от това последици."
Анонимен източник заяви пред "The Bell", че Клепач е бил уволнен в неделя, след като ръководството на ВЕБ е получило обаждане "отгоре", което подсказва, че Кремъл е наредил освобождаването му, пише The Moscow Times. Втори източник свързва уволнението на Клепач пряко с твърденията му от преди два месеца.
От ВЕБ не са коментирали информацията за отстраняването му.
Клепач е бил и заместник-министър през 2008-2014 г., като прекарва десет години в Министерството на икономическото развитие на Русия и работи съвместно с висши кадри като управителя на Централната банка Елвира Набиулина и министъра на отбраната Андрей Белоусов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 смърттг на цеонистката
Коментиран от #6
19:28 17.08.2026
2 Баба Вуна
Коментиран от #53
19:28 17.08.2026
3 Тов. ЧЛЕНИН
19:30 17.08.2026
4 Последния Софиянец
Коментиран от #11, #14
19:30 17.08.2026
5 ПРОПАГАНДА ДИРЕКТНО ОТ КАНАЛА
Коментиран от #8
19:30 17.08.2026
6 Хахахаха
До коментар #1 от "смърттг на цеонистката":Така така. Всички руски неонацисти на едно място!
19:31 17.08.2026
7 Икономест
Коментиран от #10
19:31 17.08.2026
8 Хахахаха
До коментар #5 от "ПРОПАГАНДА ДИРЕКТНО ОТ КАНАЛА":Рашите няма даже къде да се скрият.
Коментиран от #19, #30
19:31 17.08.2026
9 Гошо
19:32 17.08.2026
10 Хахахаха
До коментар #7 от "Икономест":Ами нали му докладват че печели!
Коментиран от #15, #17
19:32 17.08.2026
11 чичо Кольо си отвара бира
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Еваларката.
19:33 17.08.2026
12 осраински
19:33 17.08.2026
13 Лопата Орешник
Коментиран от #23, #36
19:33 17.08.2026
14 Бургазлия
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Объркал си рейсо. Не са части и не е укараински самалета, а е керосин за Шереметево, че нещо не хватает.
19:34 17.08.2026
15 Копейка
До коментар #10 от "Хахахаха":Както всички знаем Путин все печели.От радост избяга в Далечния Изток.
19:35 17.08.2026
16 Скоро
19:35 17.08.2026
17 Ха ХаХа
До коментар #10 от "Хахахаха":Русия..25% от Украйна
Украйна...0% от Русия
Кой печели бе укроизроде?
Коментиран от #34
19:35 17.08.2026
18 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
19 Идиот
До коментар #8 от "Хахахаха":Московското метро е художествена галерия
19:37 17.08.2026
20 Размисли
19:37 17.08.2026
21 ЧУНО Е ЧЕ ПУТИН
19:37 17.08.2026
22 Ъъъ
Два месеца Путин се е чудил дали да го уволнява или да го уволнява..... 🤣
Коментиран от #26
19:37 17.08.2026
23 гост
До коментар #13 от "Лопата Орешник":Ей,крив,къде прочете за военни операции,казва за икономически крах и за забавяне в иновациите.Хората не са слепи като слепците от Кремъл..специалиста го вижда.
Коментиран от #29, #43
19:38 17.08.2026
24 Дзак
19:38 17.08.2026
25 Да се знае
Денс вече никой не бръсне карлика за слива.
Готви се смяна на режима в Кремъл.
19:38 17.08.2026
26 Чети
До коментар #22 от "Ъъъ":докрай,доклада е публикуван преди дни,,
Коментиран от #49
19:39 17.08.2026
27 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
19:39 17.08.2026
28 И запомнете
Коментиран от #32, #33
19:39 17.08.2026
29 Ха ХаХа
До коментар #23 от "гост":Как си бе кьорчо?
19:42 17.08.2026
30 Мишел
До коментар #8 от "Хахахаха":Бомбоубежищата в Москва могат да поберат само 10% от населението на града.
19:43 17.08.2026
31 Ванга от небето
Коментиран от #39
19:43 17.08.2026
32 ПОБЕДА НЕ СЕ ПОСТИГА
До коментар #28 от "И запомнете":С глупости написани у нета. Бандерите и британците нямат шанс.
Коментиран от #58
19:44 17.08.2026
33 И запомни
До коментар #28 от "И запомнете":И сега ако спре войната, Русия е спечелила.
Бандерите ще цепят дърва в Сибир
Коментиран от #71
19:45 17.08.2026
34 Хахахаха
До коментар #17 от "Ха ХаХа":Е кой печели бе копейка, рашата не може да деокупира, това което анексира. И още нещо, влизаш и гледаш на световната карта, къде е границата между раша и Украйна! И какво виждаш копей? Ами границата си е там, където е сложена 1991 година. Така, че рашата нищо не е взела все още. Дали ще вземе, ще се види след преговори. За сега няма нищо.
Коментиран от #42
19:45 17.08.2026
35 Заради кризата на горивата
Ета Рассия.
Коментиран от #40
19:45 17.08.2026
36 Росомаха
До коментар #13 от "Лопата Орешник":При демокрацията е възможно акушерка да стане министър на отбраната в Германия и след това председател на цяла Европа. Сякаш в Германия нямат висши офицери, а в Европа акушерството е най-авторитетното образование.
19:45 17.08.2026
37 Ндааа,
19:45 17.08.2026
38 ДОБЪР ВЕЧЕР БАНДЕРИ
19:46 17.08.2026
39 Ха ХаХа
До коментар #31 от "Ванга от небето":Ке ми го. дъвчеш
19:46 17.08.2026
40 КАЖИ НИ
До коментар #35 от "Заради кризата на горивата":Защо няма опашки по бензиностанциите в бандерия?
Коментиран от #44
19:47 17.08.2026
41 Янко
19:48 17.08.2026
42 Където стъпи руски ботуш
До коментар #34 от "Хахахаха":Там винаги е руско смръдлив укроизроде.
Преговори няма да има.
Коментиран от #45
19:49 17.08.2026
43 Лопата Орешник
До коментар #23 от "гост":Абе крив или прав, като опре работа до война, икономистът тряя да мълчи и да не врачува!! Виж данните, рублата е сред най стабилните валути, а по време на война иновациите винаги са на върха!
19:49 17.08.2026
44 Ха ХаХа
До коментар #40 от "КАЖИ НИ":Защото няма нито бензин, нито дизел.
Няма ток, вода и Интернет.
Липсват основни хранителни продукти
Киевчани миришат на папясани порове
19:51 17.08.2026
45 Хахахаха
До коментар #42 от "Където стъпи руски ботуш":Руския нацизъм в действие! Така ли ви каза нациста тупин?
Коментиран от #51
19:51 17.08.2026
46 ПРОПАГАНДА ДИРЕКТНО ОТ КАНАЛА
19:51 17.08.2026
47 Абе
Коментиран от #48
19:51 17.08.2026
48 Копейко
До коментар #47 от "Абе":Ами що тьотя не дава пари за баница със сирене
19:52 17.08.2026
49 Ъъъ
До коментар #26 от "Чети":Именно.... Два месеца след събитието, някой публикува доклад, по който уволняват някакъв човек .... А между другото, независимата медия The Moscow Times е базирана в Холандия и се финансира изцяло от западни фондации, групово финансиране (краудфъндинг) и индивидуални дарения.... А е базирана в Холандия, тъй като през 1992 е основана от холандец, после е продадена на финландци и така нататък....Явно са им трябвало два месеца, за да изфабрикуват този буламач....🤣
19:52 17.08.2026
50 Ако това е истина
19:54 17.08.2026
51 Ха ХаХа
До коментар #45 от "Хахахаха":На укрофашизма се отговаря адекватно.
Бандерите се опикават в кенефа
19:54 17.08.2026
52 ВОЙНАТА НА БРИТАНЦИТЕ В НОВОРУСИЯ
19:54 17.08.2026
53 ФАКТ Е
До коментар #2 от "Баба Вуна":В Пирогов, спешно в интензивното приели припаднал.От смях.Чул че олигархът Радев се борел с олигархията.
19:54 17.08.2026
54 НЕ МИ СЕ ИСКА НО ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЕМ
" Още на 10 ден стана ясно че НЕВНЯТНИЯ БУНКЕРЕН СТАРУХА ПЕ-ДОФИЛ и престъпника шай гу ЗАГУБИХА ПОЗОРНО ВОЙНАТА; Само заради Тия двамата Безказарменици Украйна унищожи най- боеспособните Бойни части на П ЕДЕРАЦИЯТА"!!
хихихихихи
Коментиран от #63, #65, #67
19:55 17.08.2026
55 Май се намери един руснак,
19:55 17.08.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Хаген Дас
19:56 17.08.2026
58 Тъй тъй
До коментар #32 от "ПОБЕДА НЕ СЕ ПОСТИГА":Не се постига ,но ти продължавай да пишеш глупости
19:57 17.08.2026
59 Дzверцов
19:57 17.08.2026
60 Миролюб Войнов,аналитик
19:57 17.08.2026
61 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ
Нека нeгpамотните рycофобни oлигoфpени да си търсят сами тази новина ако владеят английски, което аз силно се съмнявам.
Фaшизoидите от "Фaкти" още малко ще започнат да пускат статии и да цитират мaлoyмните коментари на тpoловете на Мирчев защото нямат друг материал.
19:57 17.08.2026
62 Цвете
Коментиран от #64
19:58 17.08.2026
63 Безказарменик тъп
До коментар #54 от "НЕ МИ СЕ ИСКА НО ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЕМ":Тангра е Монголско куче, татаршибан.
2 турски партии имаш в парламента помако скапан
Коментиран от #69, #73
19:58 17.08.2026
64 Явно
До коментар #62 от "Цвете":Ни ти достига интелект....
19:59 17.08.2026
65 Последния софиянец
До коментар #54 от "НЕ МИ СЕ ИСКА НО ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЕМ":Странно как тоя специалист ...още НЕ Е паднал от... прозореца?!?
19:59 17.08.2026
66 Копейките
Коментиран от #68
19:59 17.08.2026
67 Свети Великомученик Аргир Безбожник
До коментар #54 от "НЕ МИ СЕ ИСКА НО ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЕМ":Лап Пай У.Йотт бре дупнишки хъесосс и личен звездоброец на братя Галеви !
20:00 17.08.2026
68 Кер Естетто
До коментар #66 от "Копейките":Ти па мой ми смууучкаш У Ягатта за вечеря .
20:01 17.08.2026
69 Възрожденец
До коментар #63 от "Безказарменик тъп":Дааа.., 14 Мюсюлмански и 8 Монголски Републики, а Фюрера педофил и ПЕТУШОК
Дааа..
Коментиран от #72
20:02 17.08.2026
70 Млати Козяка с Винкело
20:02 17.08.2026
71 И запомни
До коментар #33 от "И запомни":Бандерите ще ти го нацепят в Сибир
20:02 17.08.2026
72 Ишибаши Сан
До коментар #69 от "Възрожденец":Ми седнеш на Х.У.Я. ,ако искаш наистина да се възродиш !
20:03 17.08.2026
73 2 ДНЯ и ВСЕ
До коментар #63 от "Безказарменик тъп":УЛУС МУХША, СДА ВАЙ СЯ....
Хихихихихи
20:04 17.08.2026