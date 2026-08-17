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По слабото място на Кремъл! Уволниха висш руски икономист, предупредил, че Путин няма как да спечели войната срещу Киев
  Тема: Украйна

По слабото място на Кремъл! Уволниха висш руски икономист, предупредил, че Путин няма как да спечели войната срещу Киев

17 Август, 2026 19:26 778 73

  • андрей клепач-
  • русия-
  • украйна-
  • владимир путин-
  • рубла-
  • елвира набиулина

Андрей Клепач е бил заместник-министър през 2008-2014 г., като прекарва десет години в Министерството на икономическото развитие на Русия и работи съвместно с висши кадри като управителя на Централната банка Елвира Набиулина и министъра на отбраната Андрей Белоусов

По слабото място на Кремъл! Уволниха висш руски икономист, предупредил, че Путин няма как да спечели войната срещу Киев - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Главният икономист на руската държавна корпорация за развитие ВЕБ беше уволнен, след като по-рано тази година предупреди, че Русия не може да спечели продължителна война на изтощение срещу Украйна и че изостава икономически и технологично, пише The Moscow Times, позовавайки се на The Bell.

Става дума за Андрей Клепач, който е произнесъл тези твърдения по време на среща в Никитски клуб към Московската борса през май, но коментарите му привлякоха широко внимание едва този уикенд, след като руската редакция на The Moscow Times публикува откъси от доклада му. В него се прави преглед на икономическите перспективи на Русия във военно време и се казва, че страната "губи не само от Китай и САЩ, но в някои отношения губим и от Украйна". Западната финансова подкрепа е основната причина Украйна "въпреки всичко да оцелява", заявява Клепач, като отбелязва и нейните тежки демографски и икономически проблеми.

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"Няма да спечелим съревнованието в тази война на изтощение", казва Клепач в доклада, предава the Moscow Times. "Живеем в илюзията, че всичко в Украйна ще рухне. Това не се случи, нито пък ще се случи. Междувременно разходите, които понасяме, нарастват."

Украинските удари по руската инфраструктура, западните санкции и високите вътрешни лихвени проценти ограничават бъдещия растеж и пречат на технологичните инвестиции, добавя той.

"Не вярвам, че Русия ще се срине, но съм почти сигурен, че сме изправени пред социална криза", предупреди той. "Няма да претърпим икономически колапс, но ще изостанем още повече, с всички произтичащи от това последици."

Анонимен източник заяви пред "The Bell", че Клепач е бил уволнен в неделя, след като ръководството на ВЕБ е получило обаждане "отгоре", което подсказва, че Кремъл е наредил освобождаването му, пише The Moscow Times. Втори източник свързва уволнението на Клепач пряко с твърденията му от преди два месеца.

От ВЕБ не са коментирали информацията за отстраняването му.

Клепач е бил и заместник-министър през 2008-2014 г., като прекарва десет години в Министерството на икономическото развитие на Русия и работи съвместно с висши кадри като управителя на Централната банка Елвира Набиулина и министъра на отбраната Андрей Белоусов.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 смърттг на цеонистката

    6 4 Отговор
    хазарска мафия !!!

    Коментиран от #6

    19:28 17.08.2026

  • 2 Баба Вуна

    13 8 Отговор
    Една жена от пазара каза същото.

    Коментиран от #53

    19:28 17.08.2026

  • 3 Тов. ЧЛЕНИН

    6 5 Отговор
    Аааааа , ета невазможна ..

    19:30 17.08.2026

  • 4 Последния Софиянец

    9 1 Отговор
    На летище Бургас товарят 150 тона части за ракети Фламинго на украински товарен самолет Руслан

    Коментиран от #11, #14

    19:30 17.08.2026

  • 5 ПРОПАГАНДА ДИРЕКТНО ОТ КАНАЛА

    6 9 Отговор
    Бандерите представят желаното за действително, а иначе спят в метрото.

    Коментиран от #8

    19:30 17.08.2026

  • 6 Хахахаха

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "смърттг на цеонистката":

    Така така. Всички руски неонацисти на едно място!

    19:31 17.08.2026

  • 7 Икономест

    11 2 Отговор
    Ми той само Путин си мисли, че ще спечели СВО (войната).

    Коментиран от #10

    19:31 17.08.2026

  • 8 Хахахаха

    9 3 Отговор

    До коментар #5 от "ПРОПАГАНДА ДИРЕКТНО ОТ КАНАЛА":

    Рашите няма даже къде да се скрият.

    Коментиран от #19, #30

    19:31 17.08.2026

  • 9 Гошо

    5 3 Отговор
    Само дето не са го уволнили, а не са му подновили договора след изтичането на мандата

    19:32 17.08.2026

  • 10 Хахахаха

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "Икономест":

    Ами нали му докладват че печели!

    Коментиран от #15, #17

    19:32 17.08.2026

  • 11 чичо Кольо си отвара бира

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Еваларката.

    19:33 17.08.2026

  • 12 осраински

    1 7 Отговор
    Западните държави, чрез пиратството си срещу кораби, действащи в наш интерес, нарушиха Конвенцията на ООН по морско право относно свободата на корабоплаване, като по този начин отвориха „кутията на Пандора“. Следователно тази конвенция не се прилага за западните държави и техните кораби (или тези, действащи в техен интерес). Предлагам да се потопят всички западни кораби, превозващи оръжия до бивша Украйна, независимо от местоположението им (например в Констанца и околностите). От съветската епоха насам се е натрупал голям брой противокорабни ракети, които на практика не са участвали в конфликти и са натрупали голям арсенал. Нека ви напомня, че съгласно международното право държавните граници се определят изключително по суша.

    19:33 17.08.2026

  • 13 Лопата Орешник

    1 6 Отговор
    Това е защото икономистът дава мнения за военни операции и се бърка в нещо, което не му е работата! Щеше да е хубаво и у нас да се случва това, а не псевдо специалисти да се изхождат за щяло и нещяло! Все едно агроном да ми дава насоки за работата на фотоволтаичната система или готвач да обяснява за нивата на лихвите!! Правилно са го натирили всезнайкото!

    Коментиран от #23, #36

    19:33 17.08.2026

  • 14 Бургазлия

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Объркал си рейсо. Не са части и не е укараински самалета, а е керосин за Шереметево, че нещо не хватает.

    19:34 17.08.2026

  • 15 Копейка

    7 1 Отговор

    До коментар #10 от "Хахахаха":

    Както всички знаем Путин все печели.От радост избяга в Далечния Изток.

    19:35 17.08.2026

  • 16 Скоро

    4 0 Отговор
    да очакваме и да му прилошее докато минава покрай отворен прозорец на 6-я етаж.

    19:35 17.08.2026

  • 17 Ха ХаХа

    5 6 Отговор

    До коментар #10 от "Хахахаха":

    Русия..25% от Украйна
    Украйна...0% от Русия
    Кой печели бе укроизроде?

    Коментиран от #34

    19:35 17.08.2026

  • 18 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 19 Идиот

    0 2 Отговор

    До коментар #8 от "Хахахаха":

    Московското метро е художествена галерия

    19:37 17.08.2026

  • 20 Размисли

    2 3 Отговор
    Ако изобщо има такъв икономист а не е изсмукан от пръстите на някой атлантически драскач той ще да е чуждестранен агент защото нещата които говори отиват в безкрайността на глупостта.

    19:37 17.08.2026

  • 21 ЧУНО Е ЧЕ ПУТИН

    2 4 Отговор
    Вече не е болен от рак. Британците кълнат като дърти маслини.

    19:37 17.08.2026

  • 22 Ъъъ

    3 5 Отговор
    Трябва да си или сляп, или идиот, или и двете, зада не видиш белите конци, с които е съшита тази история.... 🤣

    Два месеца Путин се е чудил дали да го уволнява или да го уволнява..... 🤣

    Коментиран от #26

    19:37 17.08.2026

  • 23 гост

    6 3 Отговор

    До коментар #13 от "Лопата Орешник":

    Ей,крив,къде прочете за военни операции,казва за икономически крах и за забавяне в иновациите.Хората не са слепи като слепците от Кремъл..специалиста го вижда.

    Коментиран от #29, #43

    19:38 17.08.2026

  • 24 Дзак

    3 0 Отговор
    Да, но само с финансова помощ не може да се води война. Високите технологии са част от всички технологии. Като няма стомана и електричество, нищо няма.

    19:38 17.08.2026

  • 25 Да се знае

    3 1 Отговор
    Това, което този го е казал го знаят всички,но досега ги беше страх.
    Денс вече никой не бръсне карлика за слива.
    Готви се смяна на режима в Кремъл.

    19:38 17.08.2026

  • 26 Чети

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Ъъъ":

    докрай,доклада е публикуван преди дни,,

    Коментиран от #49

    19:39 17.08.2026

  • 27 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    2 4 Отговор
    Британците ги набутаха в британската прокси война и си загубиха държавата.

    19:39 17.08.2026

  • 28 И запомнете

    6 4 Отговор
    Русия няма да спечели тази война !повтарям ви го от 4 години

    Коментиран от #32, #33

    19:39 17.08.2026

  • 29 Ха ХаХа

    0 1 Отговор

    До коментар #23 от "гост":

    Как си бе кьорчо?

    19:42 17.08.2026

  • 30 Мишел

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Хахахаха":

    Бомбоубежищата в Москва могат да поберат само 10% от населението на града.

    19:43 17.08.2026

  • 31 Ванга от небето

    4 3 Отговор
    Русията нема да падне, тя ке се разпадне.

    Коментиран от #39

    19:43 17.08.2026

  • 32 ПОБЕДА НЕ СЕ ПОСТИГА

    2 2 Отговор

    До коментар #28 от "И запомнете":

    С глупости написани у нета. Бандерите и британците нямат шанс.

    Коментиран от #58

    19:44 17.08.2026

  • 33 И запомни

    1 2 Отговор

    До коментар #28 от "И запомнете":

    И сега ако спре войната, Русия е спечелила.
    Бандерите ще цепят дърва в Сибир

    Коментиран от #71

    19:45 17.08.2026

  • 34 Хахахаха

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "Ха ХаХа":

    Е кой печели бе копейка, рашата не може да деокупира, това което анексира. И още нещо, влизаш и гледаш на световната карта, къде е границата между раша и Украйна! И какво виждаш копей? Ами границата си е там, където е сложена 1991 година. Така, че рашата нищо не е взела все още. Дали ще вземе, ще се види след преговори. За сега няма нищо.

    Коментиран от #42

    19:45 17.08.2026

  • 35 Заради кризата на горивата

    1 2 Отговор
    Путлето каза,че ще отвори резервите.Резерви има,горива няма.
    Ета Рассия.

    Коментиран от #40

    19:45 17.08.2026

  • 36 Росомаха

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Лопата Орешник":

    При демокрацията е възможно акушерка да стане министър на отбраната в Германия и след това председател на цяла Европа. Сякаш в Германия нямат висши офицери, а в Европа акушерството е най-авторитетното образование.

    19:45 17.08.2026

  • 37 Ндааа,

    0 0 Отговор
    Сам се е наклепал.

    19:45 17.08.2026

  • 38 ДОБЪР ВЕЧЕР БАНДЕРИ

    2 1 Отговор
    Запазихте ли си места за спане у метрото в ню кииф??

    19:46 17.08.2026

  • 39 Ха ХаХа

    2 1 Отговор

    До коментар #31 от "Ванга от небето":

    Ке ми го. дъвчеш

    19:46 17.08.2026

  • 40 КАЖИ НИ

    2 1 Отговор

    До коментар #35 от "Заради кризата на горивата":

    Защо няма опашки по бензиностанциите в бандерия?

    Коментиран от #44

    19:47 17.08.2026

  • 41 Янко

    0 0 Отговор
    Един на времето и той каза за кмета на Симитли но кмета пак си е кмет защото бойчето остана доволен

    19:48 17.08.2026

  • 42 Където стъпи руски ботуш

    2 1 Отговор

    До коментар #34 от "Хахахаха":

    Там винаги е руско смръдлив укроизроде.
    Преговори няма да има.

    Коментиран от #45

    19:49 17.08.2026

  • 43 Лопата Орешник

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "гост":

    Абе крив или прав, като опре работа до война, икономистът тряя да мълчи и да не врачува!! Виж данните, рублата е сред най стабилните валути, а по време на война иновациите винаги са на върха!

    19:49 17.08.2026

  • 44 Ха ХаХа

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "КАЖИ НИ":

    Защото няма нито бензин, нито дизел.
    Няма ток, вода и Интернет.
    Липсват основни хранителни продукти
    Киевчани миришат на папясани порове

    19:51 17.08.2026

  • 45 Хахахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Където стъпи руски ботуш":

    Руския нацизъм в действие! Така ли ви каза нациста тупин?

    Коментиран от #51

    19:51 17.08.2026

  • 46 ПРОПАГАНДА ДИРЕКТНО ОТ КАНАЛА

    1 1 Отговор
    На бандерите и фъргат подобни измислици да се радват малко.

    19:51 17.08.2026

  • 47 Абе

    1 0 Отговор
    Защо копейките винаги го искат немит

    Коментиран от #48

    19:51 17.08.2026

  • 48 Копейко

    2 0 Отговор

    До коментар #47 от "Абе":

    Ами що тьотя не дава пари за баница със сирене

    19:52 17.08.2026

  • 49 Ъъъ

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Чети":

    Именно.... Два месеца след събитието, някой публикува доклад, по който уволняват някакъв човек .... А между другото, независимата медия The Moscow Times е базирана в Холандия и се финансира изцяло от западни фондации, групово финансиране (краудфъндинг) и индивидуални дарения.... А е базирана в Холандия, тъй като през 1992 е основана от холандец, после е продадена на финландци и така нататък....Явно са им трябвало два месеца, за да изфабрикуват този буламач....🤣

    19:52 17.08.2026

  • 50 Ако това е истина

    1 0 Отговор
    значи правилно са го уволнили! По време на война да лееш пропаганда, си е престъпление.

    19:54 17.08.2026

  • 51 Ха ХаХа

    1 3 Отговор

    До коментар #45 от "Хахахаха":

    На укрофашизма се отговаря адекватно.
    Бандерите се опикават в кенефа

    19:54 17.08.2026

  • 52 ВОЙНАТА НА БРИТАНЦИТЕ В НОВОРУСИЯ

    0 1 Отговор
    Не е в защита на интересите на окраинците.

    19:54 17.08.2026

  • 53 ФАКТ Е

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Баба Вуна":

    В Пирогов, спешно в интензивното приели припаднал.От смях.Чул че олигархът Радев се борел с олигархията.

    19:54 17.08.2026

  • 54 НЕ МИ СЕ ИСКА НО ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЕМ

    2 0 Отговор
    2 Пъти ГЕРОЯТ на Монгольяк ислямистката П ЕДЕРАЦИЯ -- ПРИГ ОЖИН беше категоричен:
    " Още на 10 ден стана ясно че НЕВНЯТНИЯ БУНКЕРЕН СТАРУХА ПЕ-ДОФИЛ и престъпника шай гу ЗАГУБИХА ПОЗОРНО ВОЙНАТА; Само заради Тия двамата Безказарменици Украйна унищожи най- боеспособните Бойни части на П ЕДЕРАЦИЯТА"!!
    хихихихихи

    Коментиран от #63, #65, #67

    19:55 17.08.2026

  • 55 Май се намери един руснак,

    1 1 Отговор
    който може да мисли!

    19:55 17.08.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Хаген Дас

    1 1 Отговор
    Когато прочетеш източника и разбираш достоверността!

    19:56 17.08.2026

  • 58 Тъй тъй

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "ПОБЕДА НЕ СЕ ПОСТИГА":

    Не се постига ,но ти продължавай да пишеш глупости

    19:57 17.08.2026

  • 59 Дzверцов

    1 0 Отговор
    Уволнен е защото е слаб финансист! И умува по въпроси в които е в неведение.

    19:57 17.08.2026

  • 60 Миролюб Войнов,аналитик

    0 0 Отговор
    Клепач ,Млепач е някоя Шорошо.иднна гни.да ,в Русия също има предатели ,но поне ги чистят 👈.

    19:57 17.08.2026

  • 61 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ

    2 0 Отговор
    Миналата седмица, самият дeбeлак Залужни в интервю заяви, че Украйна никога няма да може да победи Русия.
    Нека нeгpамотните рycофобни oлигoфpени да си търсят сами тази новина ако владеят английски, което аз силно се съмнявам.
    Фaшизoидите от "Фaкти" още малко ще започнат да пускат статии и да цитират мaлoyмните коментари на тpoловете на Мирчев защото нямат друг материал.

    19:57 17.08.2026

  • 62 Цвете

    2 1 Отговор
    ЯВНО ПУТИН НЕ " ОБИЧА " ДА МУ ГОВОРЯТ ИСТИНАТА В ПРАВ ТЕКСТ. ДАНО НЕ СЕ СЛУЧИ НЕЩО НЕПРЕДВИДЕНО НА ТОЗИ ЧОВЕК. ВСЪЩНОСТ ,ДОСТА В ОБКРЪЖЕНИЕТО МУ МИСЛЯТ ТАКА И Е ЛОГИЧНО.КОГАТО НЯМА ДИПЛОМАЦИЯ И ДЕЙСТВАШ ХАОТИЧНО ,ТАКА СЕ ПОЛУЧАВА В РЕАЛНИЯТ ЖИВОТ.

    Коментиран от #64

    19:58 17.08.2026

  • 63 Безказарменик тъп

    1 1 Отговор

    До коментар #54 от "НЕ МИ СЕ ИСКА НО ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЕМ":

    Тангра е Монголско куче, татаршибан.
    2 турски партии имаш в парламента помако скапан

    Коментиран от #69, #73

    19:58 17.08.2026

  • 64 Явно

    1 0 Отговор

    До коментар #62 от "Цвете":

    Ни ти достига интелект....

    19:59 17.08.2026

  • 65 Последния софиянец

    2 0 Отговор

    До коментар #54 от "НЕ МИ СЕ ИСКА НО ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЕМ":

    Странно как тоя специалист ...още НЕ Е паднал от... прозореца?!?

    19:59 17.08.2026

  • 66 Копейките

    0 0 Отговор
    Са безпомощни пак нямат денги за вечеря

    Коментиран от #68

    19:59 17.08.2026

  • 67 Свети Великомученик Аргир Безбожник

    1 1 Отговор

    До коментар #54 от "НЕ МИ СЕ ИСКА НО ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЕМ":

    Лап Пай У.Йотт бре дупнишки хъесосс и личен звездоброец на братя Галеви !

    20:00 17.08.2026

  • 68 Кер Естетто

    1 0 Отговор

    До коментар #66 от "Копейките":

    Ти па мой ми смууучкаш У Ягатта за вечеря .

    20:01 17.08.2026

  • 69 Възрожденец

    1 0 Отговор

    До коментар #63 от "Безказарменик тъп":

    Дааа.., 14 Мюсюлмански и 8 Монголски Републики, а Фюрера педофил и ПЕТУШОК
    Дааа..

    Коментиран от #72

    20:02 17.08.2026

  • 70 Млати Козяка с Винкело

    1 0 Отговор
    Докато омекне и престане да пърха !

    20:02 17.08.2026

  • 71 И запомни

    0 1 Отговор

    До коментар #33 от "И запомни":

    Бандерите ще ти го нацепят в Сибир

    20:02 17.08.2026

  • 72 Ишибаши Сан

    0 0 Отговор

    До коментар #69 от "Възрожденец":

    Ми седнеш на Х.У.Я. ,ако искаш наистина да се възродиш !

    20:03 17.08.2026

  • 73 2 ДНЯ и ВСЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #63 от "Безказарменик тъп":

    УЛУС МУХША, СДА ВАЙ СЯ....
    Хихихихихи

    20:04 17.08.2026

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