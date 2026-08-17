Дипломатически игри! Хамас притиска САЩ да принудят Израел да приеме плана на Доналд Тръмп

"Хамас" е поискал от подкрепяния от САЩ "Съвет за мир" да "принуди" Израел да приеме мирния план за Газа, след като лидерът на движението се срещна в Египет с пратеника на американския президент Доналд Тръмп - Джаред Къшнър, разкри АФП.

В изявление организацията посочи, че е призовала Съвета и страните посредници да "принудят окупационните сили да изпълнят всичките си задължения по първата фаза, да прекратят всички нарушения, да спрат убийствата и набезите, [и] да одобрят пътната карта за втората фаза" на посредническия план за прекратяване на огъня, изготвен от САЩ.

Така "Хамас" е потвърдила ангажимента си към споразумението, докато Къшнър е настоял за пълно разоръжаване и прекратяване на всякаква бъдеща роля на "Хамас" в управлението на Газа.

По-рано Къшнър се срещна с посредници от Египет, Катар и Турция, както и с Николай Младенов, който е върховният представител за Газа в "Съвета за мир" на Тръмп.