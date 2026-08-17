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Дипломатически игри! Хамас притиска САЩ да принудят Израел да приеме плана на Доналд Тръмп
  Тема: Бъдещето на Газа

Дипломатически игри! Хамас притиска САЩ да принудят Израел да приеме плана на Доналд Тръмп

17 Август, 2026 18:56 572 4

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  • бенямин нетаняху-
  • доналд тръмп

Така "Хамас" е потвърдила ангажимента си към споразумението, докато Къшнър е настоял за пълно разоръжаване и прекратяване на всякаква бъдеща роля на движението в управлението на Газа

Дипломатически игри! Хамас притиска САЩ да принудят Израел да приеме плана на Доналд Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
AFP AFP

"Хамас" е поискал от подкрепяния от САЩ "Съвет за мир" да "принуди" Израел да приеме мирния план за Газа, след като лидерът на движението се срещна в Египет с пратеника на американския президент Доналд Тръмп - Джаред Къшнър, разкри АФП.

В изявление организацията посочи, че е призовала Съвета и страните посредници да "принудят окупационните сили да изпълнят всичките си задължения по първата фаза, да прекратят всички нарушения, да спрат убийствата и набезите, [и] да одобрят пътната карта за втората фаза" на посредническия план за прекратяване на огъня, изготвен от САЩ.

Така "Хамас" е потвърдила ангажимента си към споразумението, докато Къшнър е настоял за пълно разоръжаване и прекратяване на всякаква бъдеща роля на "Хамас" в управлението на Газа.

По-рано Къшнър се срещна с посредници от Египет, Катар и Турция, както и с Николай Младенов, който е върховният представител за Газа в "Съвета за мир" на Тръмп.


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 А не трябва ли самият

    1 0 Отговор
    САЩ да принудят Израел да приеме плана на Доналд Тръмп ?

    19:21 17.08.2026

  • 2 "Хамас" е поискал

    1 0 Отговор
    А Тръмп НЕ искал да му приемат плана? Олееее, яка шизофрения

    19:22 17.08.2026

  • 3 Кукувица кука

    1 0 Отговор
    На баба Злата шурея.

    19:24 17.08.2026

  • 4 Николай Младенов

    1 0 Отговор
    НЕ е "върховният представител" а е лице за контакт на терен. Това е реално длъжността му обявена от държавният департамент. Другото са просто уйдурми. Впрочем този страхливец никога до сега на терен не е бил реално ...

    19:26 17.08.2026