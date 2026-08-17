Правителството и социалните партньори се обединиха около механизма за определяне на минималната работна заплата

Правителството и социалните партньори се обединиха около механизъм за определяне на минималната работна заплата за страната, съобщиха от правителствената пресслужба.

Промяната в четири индикатора с равна тежест ще определя доколко може да нарасне минималното възнаграждение:

* Индекс на цените на малката потребителска кошница - за определяне на покупателната способност на минималната работна заплата, като се вземе предвид издръжката на живот;

* Брутна медианна работна заплата - за определяне на общото равнище на работните заплати и тяхното разпределение;

* Брутна средна работна заплата - за определяне на темпа на растеж на работните заплати;

* Брутна добавена стойност на един зает за последните 10 години - за определяне на дългосрочните равнища на производителността на труда в страната.

Минималната работна заплата за всяка следваща година ще бъде в диапазон от долна и горна граница. Долната граница е минималната работна заплата за последната година. Горната граница се определя от среднопретеглената стойност на посочените четири индикатора, като данните ще бъдат предоставяни от Националния статистически институт за завършена година.

Процедурата по формиране на минималната работна заплата ще включва няколко етапа.

До 1 април министърът на труда и социалната политика ще предоставя на социалните партньори данни за диапазона, в който следва да определят минималната работна заплата, включително информацията, въз основа на която е получена горната граница. Работодателите и синдикатите имат срок до 15 май да договарят размера на минималната работна заплата, а до 31 май да изготвят доклад.

Като вземе предвид доклада на социалните партньори Министерският съвет ще определя окончателния размер на минималната работна заплата за следващата година.

Адекватността на минималната работна заплата ще се оценява на всеки 3 години.

"Изключително съм благодарна за конструктивния диалог, който проведохме с работодателските и синдикалните организации. Имаме сериозен напредък по определянето на механизма, по който ще се изчислява формулата на минималната работна заплата", заяви след края на разговорите министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова.