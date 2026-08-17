Правителството и социалните партньори се обединиха около механизма за определяне на минималната работна заплата

Правителството и социалните партньори се обединиха около механизъм за определяне на минималната работна заплата за страната, съобщиха от правителствената пресслужба.
Промяната в четири индикатора с равна тежест ще определя доколко може да нарасне минималното възнаграждение:
* Индекс на цените на малката потребителска кошница - за определяне на покупателната способност на минималната работна заплата, като се вземе предвид издръжката на живот;
* Брутна медианна работна заплата - за определяне на общото равнище на работните заплати и тяхното разпределение;
* Брутна средна работна заплата - за определяне на темпа на растеж на работните заплати;
* Брутна добавена стойност на един зает за последните 10 години - за определяне на дългосрочните равнища на производителността на труда в страната.
Минималната работна заплата за всяка следваща година ще бъде в диапазон от долна и горна граница. Долната граница е минималната работна заплата за последната година. Горната граница се определя от среднопретеглената стойност на посочените четири индикатора, като данните ще бъдат предоставяни от Националния статистически институт за завършена година.
Процедурата по формиране на минималната работна заплата ще включва няколко етапа.
До 1 април министърът на труда и социалната политика ще предоставя на социалните партньори данни за диапазона, в който следва да определят минималната работна заплата, включително информацията, въз основа на която е получена горната граница. Работодателите и синдикатите имат срок до 15 май да договарят размера на минималната работна заплата, а до 31 май да изготвят доклад.
Като вземе предвид доклада на социалните партньори Министерският съвет ще определя окончателния размер на минималната работна заплата за следващата година.
Адекватността на минималната работна заплата ще се оценява на всеки 3 години.
"Изключително съм благодарна за конструктивния диалог, който проведохме с работодателските и синдикалните организации. Имаме сериозен напредък по определянето на механизма, по който ще се изчислява формулата на минималната работна заплата", заяви след края на разговорите министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 очевидец
20:33 17.08.2026
2 Социал
дране на работещите и плащащи данъци и осигуровки.
20:36 17.08.2026
3 Гост
20:39 17.08.2026
4 тия изедници на снимката
Коментиран от #9
20:40 17.08.2026
5 1488
тиквата биещ протестиращи зад колоните на парламента преди шест години
и
политиката на чорапа за свиване на дьлга като увеличи винетките и удари майките с деца с по ниско майчинство
вас питам
20:41 17.08.2026
6 Пич
От кой?!
От вас!
20:43 17.08.2026
7 очевидец
20:45 17.08.2026
8 гумен боташ крадев
20:45 17.08.2026
9 5 сорта бадеми
До коментар #4 от "тия изедници на снимката":им се полагат за мезе по 50 кила сурова наденица 10 кила чесън и 5 мастърбокса тоалетна хартия на "заседание"
Коментиран от #11
20:49 17.08.2026
10 ПЕТРОХАНСКИ РАБОТИ !
20:49 17.08.2026
11 и 5 кила
До коментар #9 от "5 сорта бадеми":домашен сапун
Коментиран от #17
20:50 17.08.2026
12 ДрайвингПлежър
20:50 17.08.2026
13 Милен
Коментиран от #14, #16, #20
20:52 17.08.2026
14 а защо
До коментар #13 от "Милен":цените станаха двойни с едно щракане на пръсти и дори никой не гъкна?
20:54 17.08.2026
15 Мунчо и компания
20:54 17.08.2026
16 Милен
До коментар #13 от "Милен":Същата схема е и с акциза, който също е да нък но му плащаме и ДДС.
20:54 17.08.2026
17 затва ли толко
До коментар #11 от "и 5 кила":изпръхнали на снимката?
20:58 17.08.2026
18 Сатана Z
" Светът се състои от безделници,които искат да имат пари без да работят, и идиоти,които са готови да работят без пари"
21:03 17.08.2026
19 оти да се лажеме?
21:08 17.08.2026
20 ДрайвингПлежър
До коментар #13 от "Милен":Аз това го питам вече 30 години!
Откакто карам кола питам що плащам 20% ДДС на Акциза, който е данък!
Отговорът явно е щото трябва да ти крадат от джоба иначе как държавни служители декларират милиони (а вероятно едни милиарди дори не ги декларират...)
21:20 17.08.2026
21 78291
21:29 17.08.2026