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Правителството и социалните партньори се обединиха около механизма за определяне на минималната работна заплата

Правителството и социалните партньори се обединиха около механизма за определяне на минималната работна заплата

17 Август, 2026 20:32 730 21

  • минимална заплата-
  • минимална работна заплата-
  • правителство-
  • синдикати-
  • работодатели

Промяната в четири индикатора с равна тежест ще определя доколко може да нарасне минималното възнаграждение

Правителството и социалните партньори се обединиха около механизма за определяне на минималната работна заплата - 1
Снимка: МС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Правителството и социалните партньори се обединиха около механизъм за определяне на минималната работна заплата за страната, съобщиха от правителствената пресслужба.

Промяната в четири индикатора с равна тежест ще определя доколко може да нарасне минималното възнаграждение:

* Индекс на цените на малката потребителска кошница - за определяне на покупателната способност на минималната работна заплата, като се вземе предвид издръжката на живот;

* Брутна медианна работна заплата - за определяне на общото равнище на работните заплати и тяхното разпределение;

* Брутна средна работна заплата - за определяне на темпа на растеж на работните заплати;

* Брутна добавена стойност на един зает за последните 10 години - за определяне на дългосрочните равнища на производителността на труда в страната.

Минималната работна заплата за всяка следваща година ще бъде в диапазон от долна и горна граница. Долната граница е минималната работна заплата за последната година. Горната граница се определя от среднопретеглената стойност на посочените четири индикатора, като данните ще бъдат предоставяни от Националния статистически институт за завършена година.

Процедурата по формиране на минималната работна заплата ще включва няколко етапа.

До 1 април министърът на труда и социалната политика ще предоставя на социалните партньори данни за диапазона, в който следва да определят минималната работна заплата, включително информацията, въз основа на която е получена горната граница. Работодателите и синдикатите имат срок до 15 май да договарят размера на минималната работна заплата, а до 31 май да изготвят доклад.

Като вземе предвид доклада на социалните партньори Министерският съвет ще определя окончателния размер на минималната работна заплата за следващата година.

Адекватността на минималната работна заплата ще се оценява на всеки 3 години.

"Изключително съм благодарна за конструктивния диалог, който проведохме с работодателските и синдикалните организации. Имаме сериозен напредък по определянето на механизма, по който ще се изчислява формулата на минималната работна заплата", заяви след края на разговорите министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 очевидец

    9 1 Отговор
    🤬🤬 Пеевски смени цялото ръководство на Сметната Палата и им увеличи заплатите за да "не виждат" липсващите милиони, които са източени в държавата!...

    20:33 17.08.2026

  • 2 Социал

    12 1 Отговор
    Правителството и социалните партньори се обединиха около механизма за
    дране на работещите и плащащи данъци и осигуровки.

    20:36 17.08.2026

  • 3 Гост

    9 0 Отговор
    Всички са единодушни, че народът пак трябва да е прецакан.

    20:39 17.08.2026

  • 4 тия изедници на снимката

    10 0 Отговор
    седнали да си делят баницата

    Коментиран от #9

    20:40 17.08.2026

  • 5 1488

    9 1 Отговор
    каква е разликата между

    тиквата биещ протестиращи зад колоните на парламента преди шест години
    и
    политиката на чорапа за свиване на дьлга като увеличи винетките и удари майките с деца с по ниско майчинство

    вас питам

    20:41 17.08.2026

  • 6 Пич

    9 1 Отговор
    Само ги погледни на снимката дъртите ДС кадри !!! Новият им комунистически лозунг е - Крадене, крадене, и пак крадене!!!
    От кой?!
    От вас!

    20:43 17.08.2026

  • 7 очевидец

    5 4 Отговор
    Полша използвала парите на ЕС за да стане световна икономическа сила, а Пеевски и Борисов откраднали повечето от европейските пари и се чудили защо България все още е изоставаща държава...

    20:45 17.08.2026

  • 8 гумен боташ крадев

    6 0 Отговор
    ке ва спася!

    20:45 17.08.2026

  • 9 5 сорта бадеми

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "тия изедници на снимката":

    им се полагат за мезе по 50 кила сурова наденица 10 кила чесън и 5 мастърбокса тоалетна хартия на "заседание"

    Коментиран от #11

    20:49 17.08.2026

  • 10 ПЕТРОХАНСКИ РАБОТИ !

    5 0 Отговор
    По 30 000 икони и жълти мешки, 15 000 плажни топки, 50 000 балона, 30 000 сини химикалки, 1000 значки. Това са част от "инструментите", с които МВР смята да се бори срещу катастрофите в нова обществена поръчка. Тя е в рамките на "Национална превантивна кампания за децата в областта на безопасността на движението по пътищата", финансирана от Фонда за безопасност на движението. Търгът е за 420 000 лв.

    20:49 17.08.2026

  • 11 и 5 кила

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "5 сорта бадеми":

    домашен сапун

    Коментиран от #17

    20:50 17.08.2026

  • 12 ДрайвингПлежър

    9 0 Отговор
    Абе вече стана ясно, че Олигархията в БГ я движат бачкаторите на минимална заплата щото само с тях се борят - дружно!

    20:50 17.08.2026

  • 13 Милен

    10 0 Отговор
    Ясно разбрали са се нещо, а някой може ли да обясни , защо се плаща данък на друг данък. Щото митата са вид данък а трябва да плащаме и ДДС върху митото.

    Коментиран от #14, #16, #20

    20:52 17.08.2026

  • 14 а защо

    7 0 Отговор

    До коментар #13 от "Милен":

    цените станаха двойни с едно щракане на пръсти и дори никой не гъкна?

    20:54 17.08.2026

  • 15 Мунчо и компания

    8 0 Отговор
    несен си отиват завинаги...

    20:54 17.08.2026

  • 16 Милен

    7 0 Отговор

    До коментар #13 от "Милен":

    Същата схема е и с акциза, който също е да нък но му плащаме и ДДС.

    20:54 17.08.2026

  • 17 затва ли толко

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "и 5 кила":

    изпръхнали на снимката?

    20:58 17.08.2026

  • 18 Сатана Z

    4 0 Отговор
    По този случай Джордж Бернард Шоу е казал;
    " Светът се състои от безделници,които искат да имат пари без да работят, и идиоти,които са готови да работят без пари"

    21:03 17.08.2026

  • 19 оти да се лажеме?

    3 0 Отговор
    Нее нужно работниците да изразяват мнение по въпроса и то легитимно да се предлага за обсъждане. Много по изгодно и лесно е да с купиш няколко лидери в синдиката отколкото да плащаш справедливо на хиляди работници.

    21:08 17.08.2026

  • 20 ДрайвингПлежър

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Милен":

    Аз това го питам вече 30 години!
    Откакто карам кола питам що плащам 20% ДДС на Акциза, който е данък!

    Отговорът явно е щото трябва да ти крадат от джоба иначе как държавни служители декларират милиони (а вероятно едни милиарди дори не ги декларират...)

    21:20 17.08.2026

  • 21 78291

    1 0 Отговор
    От това което чета ще чакаме чак май 2027 да определят колко е минимална и ще влезе в сила юни че тя годината ще е минала ,а дотогава кучета ги яли Тея на старата минимална

    21:29 17.08.2026

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