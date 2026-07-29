Ракетен удар порази жилищна сграда в Таганрог, загина жена

При тежка въздушна атака в нощта срещу 29 юли град Таганрог в Ростовска област беше сериозно засегнат от падащи отломки от ракета.

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Поразена е жилищна кооперация, като в същия регион само преди два дни при подобен удар бяха сериозно повредени общо 17 частни къщи и 3 жилищни блока.

Властите потвърдиха, че при инцидента тази нощ е загинала една жена, а един мъж е ранен и е откаран в болница. Извършва се спешна евакуация на гражданите и е разкрит център за временно настаняване. Спасителните екипи продължават да разчистват отломките и да описват материалните щети по околните постройки.

Информацията за въздушния удар бе официално съобщена от временно изпълняващия длъжността губернатор на Ростовска област Юрий Слюсар в личния му профил в социалната мрежа Telegram. Местните информационни агенции Fontanka и News.ru също потвърдиха мащаба на разрушенията и задействането на постоянна тревога за опасност от безпилотни апарати в региона.

Руски дронове удариха две бензиностанции в Сумска област

Вечерта на 28 юли руските окупационни сили нанесоха нови удари с безпилотни летателни апарати (БПЛА) срещу цивилни обекти в Украйна. Под прицел отново попадна критична логистична инфраструктура в Сумска област, където бяха атакувани две автозаправочни станции (АЗС).

Според официално изявление на началника на Сумската областна военна администрация (ОВА) Олег Григоров, публикувано в неговия официален Telegram канал, ударите са регистрирани на териториите на Сумската и Степановската общини. При ударите няма ранени или загинали граждани. Администрацията подчерта, че на обектите вече са били внедрени засилени мерки за пасивна защита, които са помогнали за предпазването на служителите и посетителите.

През последните седмици руската армия систематично разширява обхвата на своите нападения срещу украински обекти за съхранение и дистрибуция на горива. Военни експерти и представители на енергийния сектор отбелязват, че целта на тези атаки е да се предизвика логистичен колапс в прифронтовите и граничните региони, както и да се затрудни движението на аварийните служби.