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Ракетен удар порази жилищна сграда в Таганрог, загина жена
  Тема: Украйна

Ракетен удар порази жилищна сграда в Таганрог, загина жена

29 Юли, 2026 04:40, обновена 29 Юли, 2026 06:09 1 421 4

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Руски дронове удариха две бензиностанции в Сумска област

Ракетен удар порази жилищна сграда в Таганрог, загина жена - 1
Снимка: Москва 24
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

При тежка въздушна атака в нощта срещу 29 юли град Таганрог в Ростовска област беше сериозно засегнат от падащи отломки от ракета.

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Поразена е жилищна кооперация, като в същия регион само преди два дни при подобен удар бяха сериозно повредени общо 17 частни къщи и 3 жилищни блока.

Властите потвърдиха, че при инцидента тази нощ е загинала една жена, а един мъж е ранен и е откаран в болница. Извършва се спешна евакуация на гражданите и е разкрит център за временно настаняване. Спасителните екипи продължават да разчистват отломките и да описват материалните щети по околните постройки.

Информацията за въздушния удар бе официално съобщена от временно изпълняващия длъжността губернатор на Ростовска област Юрий Слюсар в личния му профил в социалната мрежа Telegram. Местните информационни агенции Fontanka и News.ru също потвърдиха мащаба на разрушенията и задействането на постоянна тревога за опасност от безпилотни апарати в региона.

Руски дронове удариха две бензиностанции в Сумска област

Вечерта на 28 юли руските окупационни сили нанесоха нови удари с безпилотни летателни апарати (БПЛА) срещу цивилни обекти в Украйна. Под прицел отново попадна критична логистична инфраструктура в Сумска област, където бяха атакувани две автозаправочни станции (АЗС).

Според официално изявление на началника на Сумската областна военна администрация (ОВА) Олег Григоров, публикувано в неговия официален Telegram канал, ударите са регистрирани на териториите на Сумската и Степановската общини. При ударите няма ранени или загинали граждани. Администрацията подчерта, че на обектите вече са били внедрени засилени мерки за пасивна защита, които са помогнали за предпазването на служителите и посетителите.

През последните седмици руската армия систематично разширява обхвата на своите нападения срещу украински обекти за съхранение и дистрибуция на горива. Военни експерти и представители на енергийния сектор отбелязват, че целта на тези атаки е да се предизвика логистичен колапс в прифронтовите и граничните региони, както и да се затрудни движението на аварийните служби.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Когато

    5 2 Отговор
    Украйна атакувв бензиностанции, са легални цели, а когато Русия прави същото - цивилни цели.. И защо само при украинските удари има пострадали цивилни?

    Коментиран от #3

    06:19 29.07.2026

  • 3 МИНУВАЧ

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Когато":

    Карай бе, джюмбиш да става
    ИИ пише и убликува статии, ние се нервираме

    07:21 29.07.2026

  • 4 8888

    1 0 Отговор
    Забележете как не се споменава в първата част че Украйна е атакувала жилищната сграда...
    и аз искам да правя лев от пропаганда...

    07:23 29.07.2026

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