Шест души в болница след атака на ВСУ в Рязан, горят заводи

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При масирана атака с безпилотни летателни апарати (БПЛА), извършена от въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в ранните часове на 29 юли, шест души са хоспитализирани в Рязанска област.

Губернаторът на региона Павел Малков съобщи официално, че в резултат на падащи отломки от свалени дронове са възникнали пожари на територията на местни промишлени предприятия. На място веднага са изпратени аварийни екипи и дежурни служби на МЧС за овладяване на огъня.

Според данни на здравните служби, публикувани от руската информационна агенция Интерфакс, пострадалите лица са настанени в болнични заведения без непосредствена опасност за живота им. Военното министерство информира чрез официалния си канал в платформата Max (бивш Twitter), че системите за противовъздушна отбрана (ПВО) в Рязан са работили в интензивен режим през цялата нощ. Жителите на града бяха призовани да останат по домовете си и далеч от прозорците в зони с капитани стени до пълния отбой на въздушната тревога.

Регионалните медии като Рязан Прес (ryazpressa.ru) и порталът 62инфо (62info.ru) напомнят, че в Рязанска област действа строга забрана за публикуване на снимки и видеоклипове в социалните мрежи, показващи детайли от работата на ПВО и последствията от ударите. Властите призовават гражданите при намиране на отломки от безпилотници да не се приближават до тях, а веднага да подават сигнали на единния спасителен номер 112.

Блокада и извънредни мерки на Кримския мост

Паралелно с нападението в Рязанска област, руските власти въведоха строги мерки за сигурност в южните направления. Движението на автомобилния транспорт по стратегическия Кримски мост е напълно блокирано. Местните оперативни канали призовават гражданите в района да запазят спокойствие и да следват указанията на служителите по безопасност. Подобни спирания обикновено се задействат при обявяване на въздушна опасност или заплаха от ракетни атаки в акваторията на Черно и Азовско море.

Ескалация на ударите в тила

Тази нова координирана операция се вписва в интензивната кампания от удари с дронове с голям обсег на действие, насочени срещу логистични и енергийни обекти дълбоко в руска територия. Само ден по-рано бяха регистрирани щети и временно спиране на производствени мощности в Тюменската петролна рафинерия. Специфичният фокус върху промишлени предприятия цели подкопаване на снабдителните вериги за военната машина.