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Шест души в болница след атака на ВСУ в Рязан, горят заводи
  Тема: Украйна

Шест души в болница след атака на ВСУ в Рязан, горят заводи

29 Юли, 2026 05:43, обновена 29 Юли, 2026 06:33 1 628 18

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  • дронове-
  • война

Блокирано е движението по Кримския мост

Шест души в болница след атака на ВСУ в Рязан, горят заводи - 1
Снимка: Телеграм
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

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При масирана атака с безпилотни летателни апарати (БПЛА), извършена от въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в ранните часове на 29 юли, шест души са хоспитализирани в Рязанска област.

Губернаторът на региона Павел Малков съобщи официално, че в резултат на падащи отломки от свалени дронове са възникнали пожари на територията на местни промишлени предприятия. На място веднага са изпратени аварийни екипи и дежурни служби на МЧС за овладяване на огъня.

Според данни на здравните служби, публикувани от руската информационна агенция Интерфакс, пострадалите лица са настанени в болнични заведения без непосредствена опасност за живота им. Военното министерство информира чрез официалния си канал в платформата Max (бивш Twitter), че системите за противовъздушна отбрана (ПВО) в Рязан са работили в интензивен режим през цялата нощ. Жителите на града бяха призовани да останат по домовете си и далеч от прозорците в зони с капитани стени до пълния отбой на въздушната тревога.

Регионалните медии като Рязан Прес (ryazpressa.ru) и порталът 62инфо (62info.ru) напомнят, че в Рязанска област действа строга забрана за публикуване на снимки и видеоклипове в социалните мрежи, показващи детайли от работата на ПВО и последствията от ударите. Властите призовават гражданите при намиране на отломки от безпилотници да не се приближават до тях, а веднага да подават сигнали на единния спасителен номер 112.

Блокада и извънредни мерки на Кримския мост

Паралелно с нападението в Рязанска област, руските власти въведоха строги мерки за сигурност в южните направления. Движението на автомобилния транспорт по стратегическия Кримски мост е напълно блокирано. Местните оперативни канали призовават гражданите в района да запазят спокойствие и да следват указанията на служителите по безопасност. Подобни спирания обикновено се задействат при обявяване на въздушна опасност или заплаха от ракетни атаки в акваторията на Черно и Азовско море.

Ескалация на ударите в тила

Тази нова координирана операция се вписва в интензивната кампания от удари с дронове с голям обсег на действие, насочени срещу логистични и енергийни обекти дълбоко в руска територия. Само ден по-рано бяха регистрирани щети и временно спиране на производствени мощности в Тюменската петролна рафинерия. Специфичният фокус върху промишлени предприятия цели подкопаване на снабдителните вериги за военната машина.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Мурзик

    7 5 Отговор

    До коментар #2 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Под "освободени" имаш предвид "окупирани", може би?

    06:10 29.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 реzaн

    2 1 Отговор
    Ряzaн🤡

    06:41 29.07.2026

  • 8 пламен

    10 6 Отговор
    Защо им трябваше на тия иди оти да нападат Украйна
    Кой сега ще ги спасява от Украйна

    06:46 29.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Класикът от Кремъл

    9 6 Отговор
    Пета година убедително печели тридневната специална военна операция, няма бензин за народа, цял свят им се смее, северна Корея вдига храм паметник на загиналите, скоро ще му гръмнат всички халета, върти клечката, очаква гражданска война, гледа уплашено пораженчески

    06:47 29.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Грешно!

    5 2 Отговор

    До коментар #12 от "Сесесере":

    Това за което говориш, е украинската пехота!

    06:54 29.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Гориил

    7 3 Отговор

    До коментар #13 от "глупусти":

    По всички признаци, то е на същото място, където е сега Европейският съюз.Европейският съюз от 2026 г. не е Европейският съюз от 2007 г.

    Коментиран от #18

    07:01 29.07.2026

  • 18 за сметка на това

    4 4 Отговор

    До коментар #17 от "Гориил":

    Затова пък Москва от 2026 е същата Москва от 1956. Нищо ново не сте научили.

    07:08 29.07.2026

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