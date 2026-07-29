Шест души в болница след атака на ВСУ в Рязан, горят заводи

При масирана атака с безпилотни летателни апарати (БПЛА), извършена от въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в ранните часове на 29 юли, шест души са хоспитализирани в Рязанска област.
Губернаторът на региона Павел Малков съобщи официално, че в резултат на падащи отломки от свалени дронове са възникнали пожари на територията на местни промишлени предприятия. На място веднага са изпратени аварийни екипи и дежурни служби на МЧС за овладяване на огъня.
Според данни на здравните служби, публикувани от руската информационна агенция Интерфакс, пострадалите лица са настанени в болнични заведения без непосредствена опасност за живота им. Военното министерство информира чрез официалния си канал в платформата Max (бивш Twitter), че системите за противовъздушна отбрана (ПВО) в Рязан са работили в интензивен режим през цялата нощ. Жителите на града бяха призовани да останат по домовете си и далеч от прозорците в зони с капитани стени до пълния отбой на въздушната тревога.
Регионалните медии като Рязан Прес (ryazpressa.ru) и порталът 62инфо (62info.ru) напомнят, че в Рязанска област действа строга забрана за публикуване на снимки и видеоклипове в социалните мрежи, показващи детайли от работата на ПВО и последствията от ударите. Властите призовават гражданите при намиране на отломки от безпилотници да не се приближават до тях, а веднага да подават сигнали на единния спасителен номер 112.
Блокада и извънредни мерки на Кримския мост
Паралелно с нападението в Рязанска област, руските власти въведоха строги мерки за сигурност в южните направления. Движението на автомобилния транспорт по стратегическия Кримски мост е напълно блокирано. Местните оперативни канали призовават гражданите в района да запазят спокойствие и да следват указанията на служителите по безопасност. Подобни спирания обикновено се задействат при обявяване на въздушна опасност или заплаха от ракетни атаки в акваторията на Черно и Азовско море.
Ескалация на ударите в тила
Тази нова координирана операция се вписва в интензивната кампания от удари с дронове с голям обсег на действие, насочени срещу логистични и енергийни обекти дълбоко в руска територия. Само ден по-рано бяха регистрирани щети и временно спиране на производствени мощности в Тюменската петролна рафинерия. Специфичният фокус върху промишлени предприятия цели подкопаване на снабдителните вериги за военната машина.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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3 Мурзик
До коментар #2 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Под "освободени" имаш предвид "окупирани", може би?
06:10 29.07.2026
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7 реzaн
06:41 29.07.2026
8 пламен
Кой сега ще ги спасява от Украйна
06:46 29.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Класикът от Кремъл
06:47 29.07.2026
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14 Грешно!
До коментар #12 от "Сесесере":Това за което говориш, е украинската пехота!
06:54 29.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
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17 Гориил
До коментар #13 от "глупусти":По всички признаци, то е на същото място, където е сега Европейският съюз.Европейският съюз от 2026 г. не е Европейският съюз от 2007 г.
Коментиран от #18
07:01 29.07.2026
18 за сметка на това
До коментар #17 от "Гориил":Затова пък Москва от 2026 е същата Москва от 1956. Нищо ново не сте научили.
07:08 29.07.2026