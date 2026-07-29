САЩ забраниха вноса на нови китайски хуманоидни роботи

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп забрани вноса на нови китайски хуманоидни и четириноги роботи, както и на нови китайски инвертори, използвани в соларни инсталации и центрове за данни, като мотивира решението със съображения за националната сигурност и необходимостта от защита на американската верига за доставки в областта на изкуствения интелект, предадоха Ройтерс и ДПА, цитирани от БТА.
Мерките бяха обявени от Федералната комисия по комуникациите (FCC) и влязоха в сила незабавно. Те се отнасят само за модели, които все още не са получили разрешение за продажба в САЩ. Вече одобрените устройства могат да продължат да бъдат внасяни и използвани, но комисията запазва правото си да отнема издадени разрешения.
Според ведомството устройствата с мрежова свързаност могат да създадат риск от шпионаж, кражба на данни, дистанционно управление и кибератаки срещу критичната инфраструктура на страната.
„Тези устройства биха могли да създадат уязвимости във веригата за доставки, които да застрашат икономическата и националната сигурност на САЩ, както и да създадат риск за киберсигурността“, се посочва в изявление на комисията.
Председателят ѝ Брендан Кар заяви, че институцията ще продължи усилията си за защита на критичните американски вериги за доставки.
Американските власти определят като мобилни роботи устройствата с тегло над два килограма, които могат самостоятелно да се придвижват, да избягват препятствия и разполагат със сензори, мрежова свързаност и софтуер за автономна навигация. Определението може да обхване и някои усъвършенствани прахосмукачки роботи. Забраната не се прилага за стационарни индустриални роботи.
Според официални представители ограниченията имат за цел едновременно да ограничат рисковете за националната сигурност и да насърчат преместването на производството в Съединените щати.
Ройтерс отбелязва, че сред най-засегнатите компании вероятно ще бъде китайският производител „Юнитри“ (Unitree), който според „Каунтърпойнт Рисърч“ (Counterpoint Research) държи близо една пета от световния пазар на хуманоидни роботи.
Компанията наскоро беше включена в списъка на Пентагона с дружества, за които се предполага, че имат връзки с китайските въоръжени сили. „Юнитри“ също така използва най-новите чипове „Блекуел“ (Blackwell) на „Енвидиа“ (Nvidia) като изчислителна платформа за своите роботи. От „Енвидиа“ заявиха, че данните, генерирани от роботите, ще се съхраняват в САЩ и че най-големите клиенти на „Юнитри“ са американски университети и изследователски институти.
Конгресменът Джон Муленар, председател на специалната комисия на Камарата на представителите по въпросите на Китай, приветства решението, като заяви, че то „защитава страната и укрепва националната роботизирана индустрия“.
Забраната обхваща и китайските инвертори, които преобразуват постоянния ток от фотоволтаичните панели в променлив ток за електроенергийната мрежа. Китайските производители, сред които „Сънгроу Пауър Съплай“ (Sungrow Power Supply) и „Хуавей“ (Huawei), са световни лидери в този сектор.
Според комисията свързаните към мрежата инвертори могат да бъдат използвани за събиране на данни или за дистанционно прекъсване на работата на критична инфраструктура. Ведомството посочва и опасенията, породени от киберкампанията „Волт Тайфун“ (Volt Typhoon), разкрита през 2023 г., при която свързани с Китай хакери са използвали компрометирани рутери при атаки срещу американска инфраструктура.
Китайското посолство във Вашингтон призова САЩ „да се вслушат в обективните и рационални гласове на бизнес общността“ и да прекратят действията срещу китайските компании.
От дипломатическата мисия предупредиха, че Пекин ще предприеме „всички необходими мерки“ в отговор на действия, които нанасят съществена вреда на китайските интереси.
Анализатори очакват хуманоидните роботи с изкуствен интелект да намерят широко приложение както в индустрията, така и в потребителския сектор, а надеждните инвертори да бъдат ключов елемент от бързо разрастващата се инфраструктура за центрове за данни в Съединените щати.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
Коментиран от #3, #13, #15
08:52 29.07.2026
2 Страх лозе пази
08:53 29.07.2026
3 Голям покрив
До коментар #1 от "Овчар":Горките роботи, и за тях ще трябва да събираме капачки.
08:55 29.07.2026
4 бъдещето пристига
09:06 29.07.2026
5 Ами нали САЩ създадоха Китай?
Така и на руснаците даваха салам през 90-те да не изпукат от глад, сега реват, оле ле!
Коментиран от #7
09:10 29.07.2026
6 Аоо!
09:11 29.07.2026
7 ти на коя
До коментар #5 от "Ами нали САЩ създадоха Китай?":планета живееш???
Коментиран от #14
09:21 29.07.2026
8 5115
Кога ще ги стигнем американците. ,😆😄😆
09:23 29.07.2026
9 Умнокрасив
09:28 29.07.2026
10 Тити на Кака
09:34 29.07.2026
11 Механик
Някога едни хора решили да построят Вавилноската кула, за да съперничат с Бог. Бог им разкатал фамилийките барабар с кулата, а създателите и които до тоя момент говорели на един и същ език, се оказло, че са започнали да говорят на 1000 различни езици и спрели да се разбират.
Към днешна дата глобалистите решиха отново на вкарат хората в една кошара и да съперничат на Бог. А то какво стана? САЩ отделно, Европа отделно, Китай отделно... и светът пак няма да влезе в една кошара.
Самите оръжия на глобалистите убиват глобализма. ИИ може да шпионира, джендърите не могат да воюват, мигрантите не им пука за глобализма и пр.
09:36 29.07.2026
12 Един
09:38 29.07.2026
13 Жалко
До коментар #1 от "Овчар":Очаквахме, че САЩ ще водеща в тазин сфера. Поне така беше във филма "Аз, роботът" . Там не беше споменато, че роботите ще ги раздава китайска корпорация. А за трите закона на Айзимов няма нужда да говорим.
09:43 29.07.2026
14 Хаха
До коментар #7 от "ти на коя":Вероятността тоя да е бил на друга планета ако го питаш е сигурна. Сигурно са го отвличали извънземни
09:48 29.07.2026
15 Дефакто
До коментар #1 от "Овчар":Китайците превъплащават в реалност американските филми..
09:54 29.07.2026