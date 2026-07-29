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САЩ забраниха вноса на нови китайски хуманоидни роботи

САЩ забраниха вноса на нови китайски хуманоидни роботи

29 Юли, 2026 08:50 833 15

  • изкуствен интелект-
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  • шпионажът

Устройствата с мрежова свързаност могат да създадат риск от шпионаж, кражба на данни и кибератаки срещу критичната инфраструктура

САЩ забраниха вноса на нови китайски хуманоидни роботи - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп забрани вноса на нови китайски хуманоидни и четириноги роботи, както и на нови китайски инвертори, използвани в соларни инсталации и центрове за данни, като мотивира решението със съображения за националната сигурност и необходимостта от защита на американската верига за доставки в областта на изкуствения интелект, предадоха Ройтерс и ДПА, цитирани от БТА.

Мерките бяха обявени от Федералната комисия по комуникациите (FCC) и влязоха в сила незабавно. Те се отнасят само за модели, които все още не са получили разрешение за продажба в САЩ. Вече одобрените устройства могат да продължат да бъдат внасяни и използвани, но комисията запазва правото си да отнема издадени разрешения.

Според ведомството устройствата с мрежова свързаност могат да създадат риск от шпионаж, кражба на данни, дистанционно управление и кибератаки срещу критичната инфраструктура на страната.

„Тези устройства биха могли да създадат уязвимости във веригата за доставки, които да застрашат икономическата и националната сигурност на САЩ, както и да създадат риск за киберсигурността“, се посочва в изявление на комисията.

Председателят ѝ Брендан Кар заяви, че институцията ще продължи усилията си за защита на критичните американски вериги за доставки.

Американските власти определят като мобилни роботи устройствата с тегло над два килограма, които могат самостоятелно да се придвижват, да избягват препятствия и разполагат със сензори, мрежова свързаност и софтуер за автономна навигация. Определението може да обхване и някои усъвършенствани прахосмукачки роботи. Забраната не се прилага за стационарни индустриални роботи.

Според официални представители ограниченията имат за цел едновременно да ограничат рисковете за националната сигурност и да насърчат преместването на производството в Съединените щати.

Ройтерс отбелязва, че сред най-засегнатите компании вероятно ще бъде китайският производител „Юнитри“ (Unitree), който според „Каунтърпойнт Рисърч“ (Counterpoint Research) държи близо една пета от световния пазар на хуманоидни роботи.

Компанията наскоро беше включена в списъка на Пентагона с дружества, за които се предполага, че имат връзки с китайските въоръжени сили. „Юнитри“ също така използва най-новите чипове „Блекуел“ (Blackwell) на „Енвидиа“ (Nvidia) като изчислителна платформа за своите роботи. От „Енвидиа“ заявиха, че данните, генерирани от роботите, ще се съхраняват в САЩ и че най-големите клиенти на „Юнитри“ са американски университети и изследователски институти.

Конгресменът Джон Муленар, председател на специалната комисия на Камарата на представителите по въпросите на Китай, приветства решението, като заяви, че то „защитава страната и укрепва националната роботизирана индустрия“.

Забраната обхваща и китайските инвертори, които преобразуват постоянния ток от фотоволтаичните панели в променлив ток за електроенергийната мрежа. Китайските производители, сред които „Сънгроу Пауър Съплай“ (Sungrow Power Supply) и „Хуавей“ (Huawei), са световни лидери в този сектор.

Според комисията свързаните към мрежата инвертори могат да бъдат използвани за събиране на данни или за дистанционно прекъсване на работата на критична инфраструктура. Ведомството посочва и опасенията, породени от киберкампанията „Волт Тайфун“ (Volt Typhoon), разкрита през 2023 г., при която свързани с Китай хакери са използвали компрометирани рутери при атаки срещу американска инфраструктура.

Китайското посолство във Вашингтон призова САЩ „да се вслушат в обективните и рационални гласове на бизнес общността“ и да прекратят действията срещу китайските компании.

От дипломатическата мисия предупредиха, че Пекин ще предприеме „всички необходими мерки“ в отговор на действия, които нанасят съществена вреда на китайските интереси.

Анализатори очакват хуманоидните роботи с изкуствен интелект да намерят широко приложение както в индустрията, така и в потребителския сектор, а надеждните инвертори да бъдат ключов елемент от бързо разрастващата се инфраструктура за центрове за данни в Съединените щати.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    9 3 Отговор
    Следващия изненадващ обир на банка или банкомат ще е или от боен дрон или робот..! Неизбежно е..!

    Коментиран от #3, #13, #15

    08:52 29.07.2026

  • 2 Страх лозе пази

    8 3 Отговор
    Страх ги е да не се запише някоя епстайнска сценка, например секкссъ с робот.

    08:53 29.07.2026

  • 3 Голям покрив

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    Горките роботи, и за тях ще трябва да събираме капачки.

    08:55 29.07.2026

  • 4 бъдещето пристига

    5 1 Отговор
    с бясна скорост

    09:06 29.07.2026

  • 5 Ами нали САЩ създадоха Китай?

    4 5 Отговор
    Сега реват, кой ми ср. в гащите!
    Така и на руснаците даваха салам през 90-те да не изпукат от глад, сега реват, оле ле!

    Коментиран от #7

    09:10 29.07.2026

  • 6 Аоо!

    1 1 Отговор
    А аз си мислех, че си ги амва на воля дискретно! А то - тез гадини могат да ме качват в ОнлиФенса!

    09:11 29.07.2026

  • 7 ти на коя

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Ами нали САЩ създадоха Китай?":

    планета живееш???

    Коментиран от #14

    09:21 29.07.2026

  • 8 5115

    1 1 Отговор
    На американците не им пука доплащат си добавените данъци от Тръмп(ТДС) и ди купуват роботи.

    Кога ще ги стигнем американците. ,😆😄😆

    09:23 29.07.2026

  • 9 Умнокрасив

    3 1 Отговор
    Вече има противодействие на китайските технологии : всеки евроатлантик лесно може да се предпази като си направи огърлица от глави чесън около врата !

    09:28 29.07.2026

  • 10 Тити на Кака

    1 0 Отговор
    Китайски роботи - само със зелена карта в САЩ!

    09:34 29.07.2026

  • 11 Механик

    1 0 Отговор
    Историята винаги се повтаря. Просто ния я забравяме и пренебрегваме.
    Някога едни хора решили да построят Вавилноската кула, за да съперничат с Бог. Бог им разкатал фамилийките барабар с кулата, а създателите и които до тоя момент говорели на един и същ език, се оказло, че са започнали да говорят на 1000 различни езици и спрели да се разбират.
    Към днешна дата глобалистите решиха отново на вкарат хората в една кошара и да съперничат на Бог. А то какво стана? САЩ отделно, Европа отделно, Китай отделно... и светът пак няма да влезе в една кошара.
    Самите оръжия на глобалистите убиват глобализма. ИИ може да шпионира, джендърите не могат да воюват, мигрантите не им пука за глобализма и пр.

    09:36 29.07.2026

  • 12 Един

    0 0 Отговор
    Русия ползва собствени и корейски хуманоподобни роботи.

    09:38 29.07.2026

  • 13 Жалко

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    Очаквахме, че САЩ ще водеща в тазин сфера. Поне така беше във филма "Аз, роботът" . Там не беше споменато, че роботите ще ги раздава китайска корпорация. А за трите закона на Айзимов няма нужда да говорим.

    09:43 29.07.2026

  • 14 Хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "ти на коя":

    Вероятността тоя да е бил на друга планета ако го питаш е сигурна. Сигурно са го отвличали извънземни

    09:48 29.07.2026

  • 15 Дефакто

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    Китайците превъплащават в реалност американските филми..

    09:54 29.07.2026