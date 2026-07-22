Американската компания „ОупънЕйАй“ (OpenAI) съобщи, че нейни модели с изкуствен интелект са излезли извън контролираната тестова среда по време на изпитание за киберсигурност и са предизвикали пробив в инфраструктурата на платформата „Хъгинг Фейс“ (Hugging Face), предаде Ройтерс, съобщи БТА.
В публикация в корпоративния си блог „ОупънЕйАй“ посочи, че е тествала възможностите на свои най-нови модели в контролирана среда. По данни на компанията автономен агент е успял да преодолее ограниченията на тестовата среда, да получи достъп до интернет и да проникне в инфраструктурата на „Хъгинг Фейс“ в опит да изпълни поставената му задача.
Компанията определи случая като „безпрецедентен“ и заяви, че предприема допълнителни мерки за повишаване на сигурността при подобни тестове.
Според „ОупънЕй Ай“ тестът е имал за цел да оцени способността на най-новите модели да откриват и експлоатират уязвимости в компютърни системи. Вместо да остане в изолираната среда, агентът е използвал неизвестна дотогава уязвимост, за да получи достъп до интернет.
Компанията посочи, че впоследствие моделът е достигнал до извода, че платформата „Хъгинг Фейс“ може да съдържа информация, която да му помогне при изпълнението на задачата. Според „ОупънЕйАй“ агентът е осъществил неоторизиран достъп до данни на платформата, които биха могли да бъдат използвани за подобряване на резултатите от теста.
Миналата седмица „Хъгинг Фейс“ съобщи, че е станала обект на кибератака, извършена от автономна система с изкуствен интелект. По данни на платформата нападателят е изпълнил хиляди последователни действия и е променил местоположението на своята командна инфраструктура.
Случаят засилва опасенията на експертите относно потенциала на най-напредналите модели с изкуствен интелект да бъдат използвани за извършване на сложни кибератаки. През последните месеци темата привлече внимание и заради разработките на „Антропик“ (Anthropic) в областта на киберсигурността, които поставиха въпроси за необходимостта от по-строги механизми за контрол върху подобни технологии.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ДрайвингПлежър
ИИ ще убие човечеството, но пък до тогава ще направим много добри пари!!!
... какво да очакваш от гейове - не като израз на смотаняци, тия са си истински обратни. Алтман е женен за мъжа си така да се каже - освен да те залеят с гнустот... да не забравяме, че е и Евреин.
всичко зло събрано на едно място!
09:22 22.07.2026
2 Ами..
Ами честито на ... тези които си мислят че има печаливши. Поне имаме честа да го видим от 1вия ред
09:28 22.07.2026
3 Светът стана жалък и алчен
09:29 22.07.2026
4 Маг
09:30 22.07.2026
5 Механик
п..п.
Шилетата спят с отворени очи.
09:31 22.07.2026
6 дарк фючър
09:37 22.07.2026
7 Няма непробиваема защита,
Всяка автономна система се подчинява на закона за ентропията и се стреми към състояние, което най- лесно да води към ентропия.
Това може да бъде използвано от външни агенти, както в случая, за да проникнат в системата.
09:39 22.07.2026
8 с нетърпение очаквам времето
09:39 22.07.2026
9 Трябва да се приложат на Айзък Айзимов
10 божи заповеди
10 блаженства
Коментиран от #11
09:43 22.07.2026
10 Робот
Коментиран от #12
09:44 22.07.2026
11 Анонимен
До коментар #9 от "Трябва да се приложат на Айзък Айзимов":Със задна дата и обратно действие!
09:50 22.07.2026
12 Междузвездни войни
До коментар #10 от "Робот":Е същото като матрицата
09:51 22.07.2026
13 мда
10:19 22.07.2026
14 Ей хора
11:13 22.07.2026
15 ои8уйхътгрф
- този ИИ е преодолял сам всички защити, изолирани среди и т.н.
- хакнал е някакъв си там сайт и е източил нужната му информация щото е СТИГНАЛ ДО ТАКЪВ ИЗВОД...
Вкратце- "Терминатор" вече не е фантастика, а е просто въпрос на време някой от всичките ИИ да реши, че хората сме вредители които следва да бъдат изтребени...
11:43 22.07.2026