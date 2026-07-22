Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
САЩ »
OpenAI съобщи, че нейни модели с изкуствен интелект са предизвикали безпрецедентен киберинцидент по време на тест

OpenAI съобщи, че нейни модели с изкуствен интелект са предизвикали безпрецедентен киберинцидент по време на тест

22 Юли, 2026 09:16 2 022 15

  • изкуствен интелект-
  • openai-
  • сащ-
  • киберсигурност

Компанията определи случая като „безпрецедентен“ и заяви, че предприема допълнителни мерки за повишаване на сигурността

OpenAI съобщи, че нейни модели с изкуствен интелект са предизвикали безпрецедентен киберинцидент по време на тест - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американската компания „ОупънЕйАй“ (OpenAI) съобщи, че нейни модели с изкуствен интелект са излезли извън контролираната тестова среда по време на изпитание за киберсигурност и са предизвикали пробив в инфраструктурата на платформата „Хъгинг Фейс“ (Hugging Face), предаде Ройтерс, съобщи БТА.

В публикация в корпоративния си блог „ОупънЕйАй“ посочи, че е тествала възможностите на свои най-нови модели в контролирана среда. По данни на компанията автономен агент е успял да преодолее ограниченията на тестовата среда, да получи достъп до интернет и да проникне в инфраструктурата на „Хъгинг Фейс“ в опит да изпълни поставената му задача.

Компанията определи случая като „безпрецедентен“ и заяви, че предприема допълнителни мерки за повишаване на сигурността при подобни тестове.

Според „ОупънЕй Ай“ тестът е имал за цел да оцени способността на най-новите модели да откриват и експлоатират уязвимости в компютърни системи. Вместо да остане в изолираната среда, агентът е използвал неизвестна дотогава уязвимост, за да получи достъп до интернет.

Компанията посочи, че впоследствие моделът е достигнал до извода, че платформата „Хъгинг Фейс“ може да съдържа информация, която да му помогне при изпълнението на задачата. Според „ОупънЕйАй“ агентът е осъществил неоторизиран достъп до данни на платформата, които биха могли да бъдат използвани за подобряване на резултатите от теста.

Миналата седмица „Хъгинг Фейс“ съобщи, че е станала обект на кибератака, извършена от автономна система с изкуствен интелект. По данни на платформата нападателят е изпълнил хиляди последователни действия и е променил местоположението на своята командна инфраструктура.

Случаят засилва опасенията на експертите относно потенциала на най-напредналите модели с изкуствен интелект да бъдат използвани за извършване на сложни кибератаки. През последните месеци темата привлече внимание и заради разработките на „Антропик“ (Anthropic) в областта на киберсигурността, които поставиха въпроси за необходимостта от по-строги механизми за контрол върху подобни технологии.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 22 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДрайвингПлежър

    25 4 Отговор
    Да припомним, че точно ОпенИИ бяха хората, които казаха:
    ИИ ще убие човечеството, но пък до тогава ще направим много добри пари!!!

    ... какво да очакваш от гейове - не като израз на смотаняци, тия са си истински обратни. Алтман е женен за мъжа си така да се каже - освен да те залеят с гнустот... да не забравяме, че е и Евреин.
    всичко зло събрано на едно място!

    09:22 22.07.2026

  • 2 Ами..

    19 0 Отговор
    Ами човечеството е на прага на самоунищожение благодарение на алчността си.
    Ами честито на ... тези които си мислят че има печаливши. Поне имаме честа да го видим от 1вия ред

    09:28 22.07.2026

  • 3 Светът стана жалък и алчен

    10 1 Отговор
    Поредния маркитингив трик преди да пусна IPO...

    09:29 22.07.2026

  • 4 Маг

    12 1 Отговор
    Когато призовеш същество, трябва да си абсолютно сигурен, че можеш да го контролираш. Иначе ще умреш.

    09:30 22.07.2026

  • 5 Механик

    13 3 Отговор
    Да се приеме електронното евро! Само това е спасението... Няма да имате пари и сте готови.
    п..п.
    Шилетата спят с отворени очи.

    09:31 22.07.2026

  • 6 дарк фючър

    11 1 Отговор
    Това е бебето Скайнет, само почакайте малко да порасне!

    09:37 22.07.2026

  • 7 Няма непробиваема защита,

    12 1 Отговор
    както няма и напълно конролирана среда.

    Всяка автономна система се подчинява на закона за ентропията и се стреми към състояние, което най- лесно да води към ентропия.

    Това може да бъде използвано от външни агенти, както в случая, за да проникнат в системата.

    09:39 22.07.2026

  • 8 с нетърпение очаквам времето

    8 1 Отговор
    когато употребата на електричество от не ИИ ще се смята за криминално престъпление и ще се наказва със смърт.

    09:39 22.07.2026

  • 9 Трябва да се приложат на Айзък Айзимов

    8 1 Отговор
    5 закона на роботиката и
    10 божи заповеди
    10 блаженства

    Коментиран от #11

    09:43 22.07.2026

  • 10 Робот

    11 0 Отговор
    Малко известен е факта че в първоначалния сценарий на филма . Матрицата. Този който предава Морфей не бил от лошите а от добрите , искал е да помогне на машините да изчистят планетата от диктатори , правителства и техните армии заедно със жалката им и корумпирана система..! Филмовата индустрия е била против с мотива че филма може да се окаже като петел който да събуди цялото село.! После братя Уашовски ( вече сестри ) променят сценария и Нео спасява планетата от машините..! Уашовски нямат завършено образование отказали са се след първата година в университета с мотива че там няма да научат нищо полезно...! САМООБРАЗОВАЛИ СА СЕ...!

    Коментиран от #12

    09:44 22.07.2026

  • 11 Анонимен

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Трябва да се приложат на Айзък Айзимов":

    Със задна дата и обратно действие!

    09:50 22.07.2026

  • 12 Междузвездни войни

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Робот":

    Е същото като матрицата

    09:51 22.07.2026

  • 13 мда

    5 1 Отговор
    Тоя изкуствен интелект ще вземе решение да блокира интернета в света и ще го направи по някое време като "поумнее" повече.

    10:19 22.07.2026

  • 14 Ей хора

    2 1 Отговор
    Играете си с огъня !

    11:13 22.07.2026

  • 15 ои8уйхътгрф

    0 0 Отговор
    Да повторим:

    - този ИИ е преодолял сам всички защити, изолирани среди и т.н.
    - хакнал е някакъв си там сайт и е източил нужната му информация щото е СТИГНАЛ ДО ТАКЪВ ИЗВОД...

    Вкратце- "Терминатор" вече не е фантастика, а е просто въпрос на време някой от всичките ИИ да реши, че хората сме вредители които следва да бъдат изтребени...

    11:43 22.07.2026