Русия обвини Павел Дуров в съдействие за тероризъм и издаде международна заповед за ареста му

Федералната служба за сигурност (ФСБ) на Русия повдигна обвинения срещу основателя на Telegram Павел Дуров за предполагаемо съдействие при извършването на терористична дейност. Руските власти са издали и международна заповед за ареста му, съобщава Ройтерс, предава News.bg.

Според ФСБ обвиненията са свързани с това, че Telegram не е премахнал материали, за които Москва твърди, че са били използвани от украинските специални служби, както и от терористични и екстремистки организации за подготовка и координация на саботажи, терористични атаки, масови убийства и киберизмами на територията на Русия.

Telegram е основана през 2013 г. и днес има над един милиард потребители по света. Приложението се използва широко както в Русия и Украйна, така и в много други държави.

През последните години руските власти многократно са предприемали действия за ограничаване на Telegram, като паралелно насърчават използването на държавно подкрепяната платформа за съобщения MAX.

Междувременно Павел Дуров е обект и на разследване във Франция. Френските власти проверяват дали Telegram е предприемал достатъчно мерки срещу престъпната дейност в платформата и дали е съдействал адекватно на исканията на правоохранителните органи.

Дуров категорично отрича да е извършил каквото и да е нарушение.