Русия обвини Павел Дуров в съдействие за тероризъм и издаде международна заповед за ареста му

Федералната служба за сигурност (ФСБ) на Русия повдигна обвинения срещу основателя на Telegram Павел Дуров за предполагаемо съдействие при извършването на терористична дейност. Руските власти са издали и международна заповед за ареста му, съобщава Ройтерс, предава News.bg.
Според ФСБ обвиненията са свързани с това, че Telegram не е премахнал материали, за които Москва твърди, че са били използвани от украинските специални служби, както и от терористични и екстремистки организации за подготовка и координация на саботажи, терористични атаки, масови убийства и киберизмами на територията на Русия.
Telegram е основана през 2013 г. и днес има над един милиард потребители по света. Приложението се използва широко както в Русия и Украйна, така и в много други държави.
През последните години руските власти многократно са предприемали действия за ограничаване на Telegram, като паралелно насърчават използването на държавно подкрепяната платформа за съобщения MAX.
Междувременно Павел Дуров е обект и на разследване във Франция. Френските власти проверяват дали Telegram е предприемал достатъчно мерки срещу престъпната дейност в платформата и дали е съдействал адекватно на исканията на правоохранителните органи.
Дуров категорично отрича да е извършил каквото и да е нарушение.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин
09:57 29.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 хе хе
10:01 29.07.2026
4 няма край
10:02 29.07.2026
5 Овчар
Коментиран от #7
10:03 29.07.2026
6 2222
Коментиран от #8
10:08 29.07.2026
7 Демократ
До коментар #5 от "Овчар":А при нашето евроатлантическо правораздаване можеше да е депутат и да оглави някоя турска партия . Уви !
10:12 29.07.2026
8 реалистъ
До коментар #6 от "2222":Вече Телеграм е лош, щото украинците яко удрят Русийката.
10:13 29.07.2026
9 Иван
10:13 29.07.2026
10 ами и на мене този павел ми напомня за
Коментиран от #24
10:15 29.07.2026
11 ТИР
10:17 29.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Шеломов Вова
Коментиран от #14
10:22 29.07.2026
14 Шеломов Вова
До коментар #13 от "Шеломов Вова":Ограбим
10:22 29.07.2026
15 пРосия
10:23 29.07.2026
16 Факт
10:25 29.07.2026
17 Лондон
А ВСУ унищожава ватенки , убийци !!!
10:32 29.07.2026
18 КРЕМЪЛСКИ ЦИРЕИ
За собствеността си некадърност.
Хаха хахахахаха
Така е в ПУТИНОВА РУЗЗИЯ.
Ха ха ха ха ха ха
10:44 29.07.2026
19 ПУТИН ПРЕМАХНА
ВКОНТАКТЕ
ЮТУБ
ОГРАНИЧИ ИНТЕРНЕТА
НО ТОВА СПРЯ ЛИ
УКРАИНСКИТЕ ДРОНОВЕ?
УРААА УРААА УРААА
БУНКЕРНИЯ ПРОДЪЛЖАВА ДА ДОКАЗВА
ЧЕ Е НАЙ ГОЛЕМИЯ НЕКАДЪРНИК
КОЙТО Е БИЛ
ЛИДЕР НА РУСИЯ.
10:48 29.07.2026
20 Коста
Коментиран от #26
10:53 29.07.2026
21 КГБ
10:56 29.07.2026
22 Хмм
11:02 29.07.2026
23 падналия ангел
11:03 29.07.2026
24 Ами
До коментар #10 от "ами и на мене този павел ми напомня за":не е, Навалини беше истински руснак, висок рус и красив, не се е отказвал от руския си произход, дори и националист, този го раздава плейбой, харчи парите на брат защото той е мозъкът, той е създал компанията, срамува се че е руснак, сменил си е рядката русолява коса с черна, пластични операции, смени си името на френско Пол дю Ров, истински майтап, че точно французите го закопчаха и го хвърлиха в ареста, веднага се съгласи на всичко, не трябваше да напуска страната а отпраши за Дубай
11:09 29.07.2026
25 Наблюдател
11:24 29.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.