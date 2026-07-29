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Русия обвини Павел Дуров в съдействие за тероризъм и издаде международна заповед за ареста му

Русия обвини Павел Дуров в съдействие за тероризъм и издаде международна заповед за ареста му

29 Юли, 2026 09:57, обновена 29 Юли, 2026 09:56 1 498 28

  • русия-
  • павел дуров-
  • тероризъм-
  • международна заповед-
  • заповед за арест

ФСБ повдигна обвинения срещу основателя на Telegram Павел Дуров, твърдейки, че платформата не е премахвала съдържание, използвано за подготовка на терористични действия. Срещу него вече е издадена международна заповед за арест.

Русия обвини Павел Дуров в съдействие за тероризъм и издаде международна заповед за ареста му - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Федералната служба за сигурност (ФСБ) на Русия повдигна обвинения срещу основателя на Telegram Павел Дуров за предполагаемо съдействие при извършването на терористична дейност. Руските власти са издали и международна заповед за ареста му, съобщава Ройтерс, предава News.bg.

Според ФСБ обвиненията са свързани с това, че Telegram не е премахнал материали, за които Москва твърди, че са били използвани от украинските специални служби, както и от терористични и екстремистки организации за подготовка и координация на саботажи, терористични атаки, масови убийства и киберизмами на територията на Русия.

Telegram е основана през 2013 г. и днес има над един милиард потребители по света. Приложението се използва широко както в Русия и Украйна, така и в много други държави.

През последните години руските власти многократно са предприемали действия за ограничаване на Telegram, като паралелно насърчават използването на държавно подкрепяната платформа за съобщения MAX.

Междувременно Павел Дуров е обект и на разследване във Франция. Френските власти проверяват дали Telegram е предприемал достатъчно мерки срещу престъпната дейност в платформата и дали е съдействал адекватно на исканията на правоохранителните органи.

Дуров категорично отрича да е извършил каквото и да е нарушение.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин

    16 8 Отговор
    Вот ето правильна!

    09:57 29.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 хе хе

    8 9 Отговор
    ФСБ подгонила една от къртиците си. А не верваме бе. Верваме!

    10:01 29.07.2026

  • 4 няма край

    13 15 Отговор
    Няма край руския резил. Няма.

    10:02 29.07.2026

  • 5 Овчар

    7 9 Отговор
    Ще иде при Пригожин и Навални..

    Коментиран от #7

    10:03 29.07.2026

  • 6 2222

    12 13 Отговор
    Е, нали "Телеграм наш" ?! И там руската пропаганда вървеше без цензура. Какво стана? Май не се харесва това, че украинските удари по Русия също се отразяват подробно и доказателствено в Телеграм.

    Коментиран от #8

    10:08 29.07.2026

  • 7 Демократ

    16 5 Отговор

    До коментар #5 от "Овчар":

    А при нашето евроатлантическо правораздаване можеше да е депутат и да оглави някоя турска партия . Уви !

    10:12 29.07.2026

  • 8 реалистъ

    10 11 Отговор

    До коментар #6 от "2222":

    Вече Телеграм е лош, щото украинците яко удрят Русийката.

    10:13 29.07.2026

  • 9 Иван

    11 4 Отговор
    Това явно е закон . Най глупавите хора на света назначавани за крупни бизнесмени

    10:13 29.07.2026

  • 10 ами и на мене този павел ми напомня за

    7 6 Отговор
    навални . с внушения и тайни заплащания развива дейност която активира разни информационни вълни . така е внушил на много недоволстващи души да се дерат срещу правителството . такъв капацитет имат и у нас някои елементи . но от години няма издавана международна заповед за подобни внушители . търсат галев , еврото , цветан , а примамиха черепа , и изтърваха божанов за има няма седмица преди арест . материята е сравнително несигурна . петроханци бяха скрити сектанти и кукли на конци . а сглобката не беше добра идея показа стачки и флашки .

    Коментиран от #24

    10:15 29.07.2026

  • 11 ТИР

    11 3 Отговор
    Абе тоя Грозев нещо се губи ,,,

    10:17 29.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Шеломов Вова

    6 5 Отговор
    Взехме му вконтакте, ще ограби и телегарам. Расия, расия

    Коментиран от #14

    10:22 29.07.2026

  • 14 Шеломов Вова

    4 3 Отговор

    До коментар #13 от "Шеломов Вова":

    Ограбим

    10:22 29.07.2026

  • 15 пРосия

    9 5 Отговор
    Страната на идиотите.

    10:23 29.07.2026

  • 16 Факт

    6 4 Отговор
    Скоро ще скочи от високо!

    10:25 29.07.2026

  • 17 Лондон

    4 5 Отговор
    Путлер е терориста и него издирват !!!
    А ВСУ унищожава ватенки , убийци !!!

    10:32 29.07.2026

  • 18 КРЕМЪЛСКИ ЦИРЕИ

    3 4 Отговор
    Се чудят кого да обединят
    За собствеността си некадърност.

    Хаха хахахахаха

    Така е в ПУТИНОВА РУЗЗИЯ.

    Ха ха ха ха ха ха

    10:44 29.07.2026

  • 19 ПУТИН ПРЕМАХНА

    3 4 Отговор
    ТЕЛЕГРАМ
    ВКОНТАКТЕ
    ЮТУБ
    ОГРАНИЧИ ИНТЕРНЕТА

    НО ТОВА СПРЯ ЛИ
    УКРАИНСКИТЕ ДРОНОВЕ?

    УРААА УРААА УРААА

    БУНКЕРНИЯ ПРОДЪЛЖАВА ДА ДОКАЗВА
    ЧЕ Е НАЙ ГОЛЕМИЯ НЕКАДЪРНИК
    КОЙТО Е БИЛ
    ЛИДЕР НА РУСИЯ.

    10:48 29.07.2026

  • 20 Коста

    5 2 Отговор
    В Телеграма има канали, на които можеш да си поръчаш дрога и проститутки. Това нормално ли е?

    Коментиран от #26

    10:53 29.07.2026

  • 21 КГБ

    2 3 Отговор
    Може някой ден красивата таитянка с листа на кръста дето го забавлява да го намери неподвижен на позлатения си шезлонг, изплезил език. Щом са го определили за враг, няма къде да избяга.

    10:56 29.07.2026

  • 22 Хмм

    4 1 Отговор
    остана му на Дуров само Дубай като на нашия Божков

    11:02 29.07.2026

  • 23 падналия ангел

    5 1 Отговор
    Telegram не е изтрила канали, чатове и ботове, използвани от киевските специални служби за подготовка на саботажи и терористични актове в Русия, масови убийства, както и киберизмами, като "Дайвинчик". В него се съдържа и информация свързана с категорията детска порнография и ЛГБТ.

    11:03 29.07.2026

  • 24 Ами

    4 3 Отговор

    До коментар #10 от "ами и на мене този павел ми напомня за":

    не е, Навалини беше истински руснак, висок рус и красив, не се е отказвал от руския си произход, дори и националист, този го раздава плейбой, харчи парите на брат защото той е мозъкът, той е създал компанията, срамува се че е руснак, сменил си е рядката русолява коса с черна, пластични операции, смени си името на френско Пол дю Ров, истински майтап, че точно французите го закопчаха и го хвърлиха в ареста, веднага се съгласи на всичко, не трябваше да напуска страната а отпраши за Дубай

    11:09 29.07.2026

  • 25 Наблюдател

    0 2 Отговор
    При Путин понятието тероризъм промени значението си. Навални, който се беше специализирал в разкриване на корупцията по високите етажи, беше осъден за тероризъм. Имаше и една майка на 9-годишно момиченце, нарисувало антивоенна рисунка с надпис от времето на социализма “Миру мир”. Отнеха ѝ детето, а нея като терорист я пратиха за 8 години в затвора. Дуров не ми е интересен, както и Телеграма му.

    11:24 29.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

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