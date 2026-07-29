"Защо руснаците трескаво търсят жилища в Армения"

Търсенето от страна на руски граждани на жилища под наем в Армения е нараснало рязко и вече е сравнимо с показателите от 2022 година, информира сайтът "Верстка", позовавайки се на местни брокери. По думите на един от тях, наемите за жилища в Ереван са нараснали с 30 процента през последните няколко месеца. Обяснението на експерта е - заради потока от новопристигащи руснаци. "Търсенето е огромно, цените полудяха", констатира брокерът.
Руснаците бързат да заминат преди изборите
Източникът на изданието пояснява, че през последните години го търсят предимно вече живеещи в Ереван емигранти от Русия. В момента около 80 процента от клиентите му били руснаци, които или наскоро са пристигнали в Армения, или имат такива планове.
Брокерите в Армения споделят и, че новата вълна в търсенето на жилища е започнала през май и продължава да се засилва. Част от клиентите търсят жилища за края на август и септември. Предположенията са, че пристигащите в Армения руснаци искат да напуснат родината си преди парламентарните избори, които ще се проведат между 18 и 20 септември. "Очакваме през септември цените на жилищата да нараснат още повече", прогнозират арменските брокери.
Зеленски: руските власти ще разширяват мобилизацията през есента
Армения остава едно от най-достъпните направления за емиграция от Русия. От 2017 година руските граждани могат да пристигат в страната с обикновен паспорт и да получат временно жителство на базата на работа, учение, предприемаческа дейност или семейни връзки.
Неотдавна украинският президент Володимир Зеленски заяви, че руските власти планират "да разширят мобилизацията" през есента на тази година. По неговите думи, руският президент Владимир Путин "просто се готви да събере нови хора за войната". Освен това Зеленски заяви, че от юни във Воронежка област се готвят да приемат 30 000 войници от Северна Корея.
Автор: Ася Локина
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Те из
Коментиран от #5, #21
11:46 29.07.2026
2 Сигурно и там ще правят "референдум"
Коментиран от #28
11:46 29.07.2026
3 Аз пък се радвам
11:48 29.07.2026
4 Цомчо Ганеф
Коментиран от #12, #41
11:48 29.07.2026
5 Цеко
До коментар #1 от "Те из":Не им се мре.
11:48 29.07.2026
6 Руснаци в Армения
Коментиран от #48
11:49 29.07.2026
7 В КИИФ
Коментиран от #11, #22
11:50 29.07.2026
8 Цомчо Ганеф
11:50 29.07.2026
9 Ей това да си руснак е Божие наказание
Коментиран от #10, #36
11:52 29.07.2026
10 Съчувствам ти тогава,
До коментар #9 от "Ей това да си руснак е Божие наказание":но какво да се прави, семката ти е такава.
Коментиран от #25
11:54 29.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Биолог
До коментар #13 от "БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":Бандери и интелект са две несъвместими неща. Какъв интелект имат еуглените?
11:57 29.07.2026
16 000
11:58 29.07.2026
17 БАНДЕРИТЕ
11:59 29.07.2026
18 пешо
12:00 29.07.2026
19 Орк
12:01 29.07.2026
20 Мимч
12:02 29.07.2026
21 Нали руснаците бяха бедни?
До коментар #1 от "Те из":Пък вдигнали цените и пазаруват като луди. А Шизи?
Коментиран от #29, #34
12:02 29.07.2026
22 В Бахмут пък
До коментар #7 от "В КИИФ":- още по-евтино .
12:04 29.07.2026
23 Удри копейката с манивелата!
12:05 29.07.2026
24 Велчов
Коментиран от #31
12:06 29.07.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Владимир Путин, президент
Бягайте здраво 👈
12:08 29.07.2026
28 Най -вероятно
До коментар #2 от "Сигурно и там ще правят "референдум"":защото са арменци.
12:08 29.07.2026
29 Оди у Русиа
До коментар #21 от "Нали руснаците бяха бедни?":На богатото.На вторият ден си в окопите,на третият ден украински дронове ти отнасят празната тиква.
Коментиран от #30, #46
12:08 29.07.2026
30 Руснак без крак...
До коментар #29 от "Оди у Русиа":ТОП коментар 👍
Така загубих крака си !!!
И нещо повече.....😁
12:11 29.07.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Що, що
12:14 29.07.2026
33 Kaлпазанин
12:15 29.07.2026
34 Богати руснаци,
До коментар #21 от "Нали руснаците бяха бедни?":но не им се живее в Родината мать защото тя завьот в армии. Предпочитают в бедна Армения. Другарят Дугин ги назовава шляещи се мравки.
12:16 29.07.2026
35 Арменски брокер
Коментиран от #38, #44
12:18 29.07.2026
36 К.О.Т.а.р.А.К.😺
До коментар #9 от "Ей това да си руснак е Божие наказание":На това ли ви учеше лама Калушев в караваната? Я се хващай за разширителя!
12:18 29.07.2026
37 !!!?
12:28 29.07.2026
38 Засрами Къци Вапцаров
До коментар #35 от "Арменски брокер":със бездарие-))
12:30 29.07.2026
39 шаа
защо някои агенции и медии продължават да бълват пропаганда и фалшиви новини
12:33 29.07.2026
40 камънчо
12:44 29.07.2026
41 Путин
До коментар #4 от "Цомчо Ганеф":Не мижем, слаби сме. Сорос ми заповяда да евг руската рая.
12:48 29.07.2026
42 Благодарение на Русия
Грешката на Русия е, че на турски роби държава не се прави.Те са винаги предатели
12:50 29.07.2026
43 Защо руснаците
Щото е много хубаво в Русия, затова 🤣🤣🤣
А и защото Армения още ги приема. И аче щяха да търсят жилища в София 🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #45
12:52 29.07.2026
44 Ха ХаХа
До коментар #35 от "Арменски брокер":Там где армянин проходил евреин не идет
12:53 29.07.2026
45 Търсят
До коментар #43 от "Защо руснаците":В сороските фалшиви статии.
12:54 29.07.2026
46 А ти що не одиш у украйна,
До коментар #29 от "Оди у Русиа":селянин, да ти npъcнaт gюзaта в окопите.
13:03 29.07.2026
47 Лъжат яко
13:22 29.07.2026
48 А аз
До коментар #6 от "Руснаци в Армения":Второто и украинците са по красиви от рускините
13:56 29.07.2026