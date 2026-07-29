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Защо руснаците трескаво търсят жилища в Армения
  Тема: Украйна

Защо руснаците трескаво търсят жилища в Армения

29 Юли, 2026 11:45 1 818 48

  • армения-
  • жилища-
  • русия-
  • руснаци-
  • ереван

Жилищата в Ереван са поскъпнали рязко, което се обяснява с новия приток от руснаци. Те вероятно се опасяват, че наесен е възможно "разширяване на мобилизацията".

Защо руснаците трескаво търсят жилища в Армения - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Търсенето от страна на руски граждани на жилища под наем в Армения е нараснало рязко и вече е сравнимо с показателите от 2022 година, информира сайтът "Верстка", позовавайки се на местни брокери. По думите на един от тях, наемите за жилища в Ереван са нараснали с 30 процента през последните няколко месеца. Обяснението на експерта е - заради потока от новопристигащи руснаци. "Търсенето е огромно, цените полудяха", констатира брокерът.

Руснаците бързат да заминат преди изборите

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Източникът на изданието пояснява, че през последните години го търсят предимно вече живеещи в Ереван емигранти от Русия. В момента около 80 процента от клиентите му били руснаци, които или наскоро са пристигнали в Армения, или имат такива планове.

Брокерите в Армения споделят и, че новата вълна в търсенето на жилища е започнала през май и продължава да се засилва. Част от клиентите търсят жилища за края на август и септември. Предположенията са, че пристигащите в Армения руснаци искат да напуснат родината си преди парламентарните избори, които ще се проведат между 18 и 20 септември. "Очакваме през септември цените на жилищата да нараснат още повече", прогнозират арменските брокери.

Зеленски: руските власти ще разширяват мобилизацията през есента

Армения остава едно от най-достъпните направления за емиграция от Русия. От 2017 година руските граждани могат да пристигат в страната с обикновен паспорт и да получат временно жителство на базата на работа, учение, предприемаческа дейност или семейни връзки.

Неотдавна украинският президент Володимир Зеленски заяви, че руските власти планират "да разширят мобилизацията" през есента на тази година. По неговите думи, руският президент Владимир Путин "просто се готви да събере нови хора за войната". Освен това Зеленски заяви, че от юни във Воронежка област се готвят да приемат 30 000 войници от Северна Корея.

Автор: Ася Локина


Армения
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Те из

    26 6 Отговор
    цял свят плъзнаха ! Трескаво !

    Коментиран от #5, #21

    11:46 29.07.2026

  • 2 Сигурно и там ще правят "референдум"

    21 7 Отговор
    Като в Крим. Тези пришълците в зели дрехи ли са?

    Коментиран от #28

    11:46 29.07.2026

  • 3 Аз пък се радвам

    8 24 Отговор
    че у нас е пълно с украинци. Скоро те ще са ни господари, а ние ще сме им обслужващ персонал.

    11:48 29.07.2026

  • 4 Цомчо Ганеф

    9 27 Отговор
    Стига толкова лигавене и дундуркане, време е за ИСТИНСКАТА ЖЕЛЕЗНА РЪКА!!! С тая „специална операция“ само ги гали с перце ония там, Бащицата е твърде милостив, ама СТИГА ВЕЧЕ! Руснака е роден за фронта, в окопа му е силата, стига са пили лате по кафенетата в Москва, да навличат шинелите и Милиони напред към Киев! ВСИЧКИ ДО ЕДИН — КЪМ ОКОПИТЕ!Ние тука с момчетата от групата сме готови — заредили сме ракията, мезето е на масата, пуснали сме телевизора и ще следим НА ЖИВО всяка една секунда от Великата Победа! Всяка вечер ще пием за тяхно здраве и ще им ръкопляскаме пред екраните, докато мачкат натовските влечуги! Сърцата ни ще бият с тях, докато те гордо проливат кръвта си на бойното поле за Нашата кауза! Давай, Вова, пускай милионите, ние сме плътно зад теб на дивана и няма да мигнем, докато не ги бием!!!

    Коментиран от #12, #41

    11:48 29.07.2026

  • 5 Цеко

    16 6 Отговор

    До коментар #1 от "Те из":

    Не им се мре.

    11:48 29.07.2026

  • 6 Руснаци в Армения

    14 11 Отговор
    Украинци в България. Предпочитам първото!

    Коментиран от #48

    11:49 29.07.2026

  • 7 В КИИФ

    9 10 Отговор
    Много паднали цените на имотите - защо така?

    Коментиран от #11, #22

    11:50 29.07.2026

  • 8 Цомчо Ганеф

    5 6 Отговор
    Аз съм Стоян Георгиев по прякор Нефелния и няма да ходя на война, защото съм сакат.

    11:50 29.07.2026

  • 9 Ей това да си руснак е Божие наказание

    19 8 Отговор
    А да си копейка е особен вид олигофренщина непозната досега на науката.

    Коментиран от #10, #36

    11:52 29.07.2026

  • 10 Съчувствам ти тогава,

    5 8 Отговор

    До коментар #9 от "Ей това да си руснак е Божие наказание":

    но какво да се прави, семката ти е такава.

    Коментиран от #25

    11:54 29.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Биолог

    7 7 Отговор

    До коментар #13 от "БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":

    Бандери и интелект са две несъвместими неща. Какъв интелект имат еуглените?

    11:57 29.07.2026

  • 16 000

    8 8 Отговор
    Глупостите на западната пропаганда показват отчаянието от безвъзвратната загуба на ползите от колониалния ред, който приключва.

    11:58 29.07.2026

  • 17 БАНДЕРИТЕ

    6 3 Отговор
    НИЕ НЯМАМЕ ИНТЕЛЕКТ И НЕ НИ Е НУЖЕН

    11:59 29.07.2026

  • 18 пешо

    7 4 Отговор
    пишете за украйнците масово ги събират по улицата

    12:00 29.07.2026

  • 19 Орк

    8 8 Отговор
    Глупости. Армения сега е пропадала дупка. Те са живеели от бизнес с Русия. Сега в Москва повече арменцев отколкото в цялата Армения.

    12:01 29.07.2026

  • 20 Мимч

    7 5 Отговор
    Той зеления да си мисли за укрите къде са,а не за руснаците.За тях има кой да мисли и отговаря..

    12:02 29.07.2026

  • 21 Нали руснаците бяха бедни?

    8 10 Отговор

    До коментар #1 от "Те из":

    Пък вдигнали цените и пазаруват като луди. А Шизи?

    Коментиран от #29, #34

    12:02 29.07.2026

  • 22 В Бахмут пък

    4 2 Отговор

    До коментар #7 от "В КИИФ":

    - още по-евтино .

    12:04 29.07.2026

  • 23 Удри копейката с манивелата!

    10 5 Отговор
    Докато се изправи манивелата!

    12:05 29.07.2026

  • 24 Велчов

    16 6 Отговор
    Ако беше толкова хубаво при Путин, никой нямаше да бяга. Само троловете го величаят. Но карат западни коли и ходят на почивка по света, но не и в Русия.

    Коментиран от #31

    12:06 29.07.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Владимир Путин, президент

    7 3 Отговор
    Иди мобилизация таваришчи !!!
    Бягайте здраво 👈

    12:08 29.07.2026

  • 28 Най -вероятно

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сигурно и там ще правят "референдум"":

    защото са арменци.

    12:08 29.07.2026

  • 29 Оди у Русиа

    12 5 Отговор

    До коментар #21 от "Нали руснаците бяха бедни?":

    На богатото.На вторият ден си в окопите,на третият ден украински дронове ти отнасят празната тиква.

    Коментиран от #30, #46

    12:08 29.07.2026

  • 30 Руснак без крак...

    6 3 Отговор

    До коментар #29 от "Оди у Русиа":

    ТОП коментар 👍
    Така загубих крака си !!!
    И нещо повече.....😁

    12:11 29.07.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Що, що

    6 3 Отговор
    Щото не искат на фронта, а арменски коняк колкото ти душа иска.

    12:14 29.07.2026

  • 33 Kaлпазанин

    1 2 Отговор
    Зеле ,,,,,да ни светнеъе отде руснаци и отде пари не ги ли избиха на фронта

    12:15 29.07.2026

  • 34 Богати руснаци,

    5 5 Отговор

    До коментар #21 от "Нали руснаците бяха бедни?":

    но не им се живее в Родината мать защото тя завьот в армии. Предпочитают в бедна Армения. Другарят Дугин ги назовава шляещи се мравки.

    12:16 29.07.2026

  • 35 Арменски брокер

    2 3 Отговор
    ми разправяше, как един евреин вървял по улиците на Ереван, а арменеца тичал след него събирал парите и му ги връщал ! Какво !? Не вЕрвате ли ? 😀

    Коментиран от #38, #44

    12:18 29.07.2026

  • 36 К.О.Т.а.р.А.К.😺

    3 3 Отговор

    До коментар #9 от "Ей това да си руснак е Божие наказание":

    На това ли ви учеше лама Калушев в караваната? Я се хващай за разширителя!

    12:18 29.07.2026

  • 37 !!!?

    5 3 Отговор
    Копейки, купувайте туби с бензин да посрещате оскотелите братушки на пресъхналия Дунав...!!!?

    12:28 29.07.2026

  • 38 Засрами Къци Вапцаров

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Арменски брокер":

    със бездарие-))

    12:30 29.07.2026

  • 39 шаа

    5 2 Отговор
    "Защо руснаците трескаво търсят жилища в Армения"

    защо някои агенции и медии продължават да бълват пропаганда и фалшиви новини

    12:33 29.07.2026

  • 40 камънчо

    0 0 Отговор
    Да плащат по €500 куба за газ.

    12:44 29.07.2026

  • 41 Путин

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Цомчо Ганеф":

    Не мижем, слаби сме. Сорос ми заповяда да евг руската рая.

    12:48 29.07.2026

  • 42 Благодарение на Русия

    3 5 Отговор
    Има Армения и Грузия в Кавказ и България на Балканите.
    Грешката на Русия е, че на турски роби държава не се прави.Те са винаги предатели

    12:50 29.07.2026

  • 43 Защо руснаците

    3 3 Отговор
    Търсят жилища в Армения 🤔🤔🤔
    Щото е много хубаво в Русия, затова 🤣🤣🤣
    А и защото Армения още ги приема. И аче щяха да търсят жилища в София 🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #45

    12:52 29.07.2026

  • 44 Ха ХаХа

    1 1 Отговор

    До коментар #35 от "Арменски брокер":

    Там где армянин проходил евреин не идет

    12:53 29.07.2026

  • 45 Търсят

    4 1 Отговор

    До коментар #43 от "Защо руснаците":

    В сороските фалшиви статии.

    12:54 29.07.2026

  • 46 А ти що не одиш у украйна,

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Оди у Русиа":

    селянин, да ти npъcнaт gюзaта в окопите.

    13:03 29.07.2026

  • 47 Лъжат яко

    0 1 Отговор
    Пълни глупости и лъжи на Дойче зеле. Армения е силно тектонична с чести силни земетресения, бедна държава и арменците бягат от там. Скали, камъни, скали това е Армения. Ние не сме зелки като вамда вярваме на лъжите ви.

    13:22 29.07.2026

  • 48 А аз

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Руснаци в Армения":

    Второто и украинците са по красиви от рускините

    13:56 29.07.2026