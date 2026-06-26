Русия разшири забраната за внос на рибни продукти от Армения

Руската служба за ветеринарен и фитосанитарен контрол „Росселхознадзор“ разшири ограниченията върху вноса на риба и рибни продукти от Армения, като временно спря сертифицирането на продукцията и на последните две арменски предприятия, които досега не бяха засегнати от мярката. Така на практика се преустановява вносът в Русия от всички арменски доставчици на риба, предаде ТАСС, цитирана от Ройтерс, съобщи БТА.
От „Росселхознадзор“ припомнят, че по-рано са поискали арменските власти временно да спрат сертифицирането на рибни продукти за руския пазар от всички предприятия с изключение на дружествата „МФ Експорт“ и „Инвест плюс“, които са участвали непосредствено в извършените проверки. За тях е въведен режим на засилен лабораторен контрол.
След анализ на резултатите от инспекциите е изготвен предварителен доклад, въз основа на който е взето решение временно да бъде спряно сертифицирането на продукцията и на тези две предприятия до отстраняването на установените нарушения и представянето на необходимите доказателства, посочват от службата.
Русия вече ограничи и вноса на други хранителни продукти и стоки от Армения. Новите мерки идват, след като по-рано този месец управляващата партия на прозападно ориентирания министър-председател Никол Пашинян спечели парламентарните избори в Армения.
От „Росселхознадзор“ допълват, че продължават съвместната работа с арменските власти за гарантиране безопасността на рибата и рибните продукти, предназначени за руския пазар.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Някой
Коментиран от #8, #9
11:12 26.06.2026
2 Рашките ша ядат
Коментиран от #4
11:16 26.06.2026
3 Мурка
11:16 26.06.2026
4 Мурка
До коментар #2 от "Рашките ша ядат":НА ТЕБ НЕ ТИ ЛИ ХАРЕСА
Коментиран от #30
11:17 26.06.2026
5 Добра новина!
Което пък доказва, че руснаците са тъп народ - да се отказваш от качествени продукти, когато народът ти гладува.
Коментиран от #36
11:19 26.06.2026
6 Радио Ереван
Коментиран от #19
11:20 26.06.2026
7 Хахахахаха
ТРЪГНАЛИ РИБАТА ДА СПИРАТ .
ЕЙ РУСКИ МУСОРИ
СКОРО НЯМА ДА ИМА И КВО ДА ЯДЕТЕ
КРИЗАТА СЕГА ЗАПОЧНА.
11:20 26.06.2026
8 хех
До коментар #1 от "Някой":Не ги мисли арменците. Ще си изнасят рибата някъде другаде. Ако някога си виждал географска карта, може и сам да се досетиш, че едва ли са някакъв крупен производител на рибни продукти и че тая забрана е само от злоба и безсилие.
Коментиран от #12
11:20 26.06.2026
9 Трол
До коментар #1 от "Някой":Ако арменците продават по-евтино рибата, защитата на местното производство ще се отложи за неопределено време.
Коментиран от #15, #25
11:21 26.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Русия
11:23 26.06.2026
12 Бай той Толстой
До коментар #8 от "хех":Следва коняка и гроздето.Женски не могат обаче да изнасят,щото да като орел с ориз в главата.
Коментиран от #16
11:23 26.06.2026
13 Наблюдател
-боб, кон, сега, яде ли, санкции, шъ праим мръсно на Русия.....
11:23 26.06.2026
14 хех
Коментиран от #27
11:24 26.06.2026
15 Бай той Толстой
До коментар #9 от "Трол":😁. Сигурно,баце.От кое село демократично си?
Коментиран от #26
11:25 26.06.2026
16 хех
До коментар #12 от "Бай той Толстой":Следва... простотията ти. Няма държава на света, която да не е станала по-добре, след като се е откачила от Русия. НЯМА!
Коментиран от #20, #22, #24
11:25 26.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Бай той Толстой
11:26 26.06.2026
19 свидетел
До коментар #6 от "Радио Ереван":руските коняци не са по-лоши от арменския и грузинския !
Коментиран от #21
11:27 26.06.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Ами
До коментар #19 от "свидетел":Те скоро няма да са руски, защото цялото производство е във временно окупирани територии - Осетия, Ичкерия, Дагестан, Абхазия... Като нищо да станат европейски догодина.
11:29 26.06.2026
22 Бай той Толстой
До коментар #16 от "хех":😁 Персин и прасенцата ви чакат.Демокрарично свинско мезе виждал ли си?Аааа.....
11:30 26.06.2026
23 Бьлгар
11:31 26.06.2026
24 Па съм я бе
До коментар #16 от "хех":Нещо сте нервни това стипендиантите,а?Да не е заради фронта?Скоро...... памперси требе!
11:33 26.06.2026
25 Някой
До коментар #9 от "Трол":Не знам. Като гледам опита на България с ЕС - за поледните 25 години (включвам и периода за преговори за присъединяване) родното производство (нека говорим за зеленчуци, плодове, месо и мляко) се заличи почти напълно. И не е, щото сме некадърни. Знам, че това е лайтмотива на всички жълтопаветници.
11:35 26.06.2026
26 Ъъъъ
До коментар #15 от "Бай той Толстой":От Долно Елгебетеево!🤥
11:41 26.06.2026
27 Новото образование
До коментар #14 от "хех":Не правиш разлика между занаятчийство и производство.
11:42 26.06.2026
28 Хахаха!🎺🥳😀
11:45 26.06.2026
29 наташковците
11:48 26.06.2026
30 жмурка
До коментар #4 от "Мурка":тебе червейте
12:06 26.06.2026
31 идиоти вън
12:22 26.06.2026
32 емил
12:23 26.06.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 стоян
12:39 26.06.2026
36 Японеца
До коментар #5 от "Добра новина!":Явно е колко си ограничен, Русия има необятен морски излаз и риболов!
12:46 26.06.2026