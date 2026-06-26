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Русия разшири забраната за внос на рибни продукти от Армения

Русия разшири забраната за внос на рибни продукти от Армения

26 Юни, 2026 11:09 1 074 36

  • армения-
  • никол пашинян-
  • русия-
  • риба-
  • внос

По-рано този месец управляващата партия на прозападно ориентирания Пашинян спечели парламентарните избори в Армения

Русия разшири забраната за внос на рибни продукти от Армения - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руската служба за ветеринарен и фитосанитарен контрол „Росселхознадзор“ разшири ограниченията върху вноса на риба и рибни продукти от Армения, като временно спря сертифицирането на продукцията и на последните две арменски предприятия, които досега не бяха засегнати от мярката. Така на практика се преустановява вносът в Русия от всички арменски доставчици на риба, предаде ТАСС, цитирана от Ройтерс, съобщи БТА.

От „Росселхознадзор“ припомнят, че по-рано са поискали арменските власти временно да спрат сертифицирането на рибни продукти за руския пазар от всички предприятия с изключение на дружествата „МФ Експорт“ и „Инвест плюс“, които са участвали непосредствено в извършените проверки. За тях е въведен режим на засилен лабораторен контрол.

След анализ на резултатите от инспекциите е изготвен предварителен доклад, въз основа на който е взето решение временно да бъде спряно сертифицирането на продукцията и на тези две предприятия до отстраняването на установените нарушения и представянето на необходимите доказателства, посочват от службата.

Русия вече ограничи и вноса на други хранителни продукти и стоки от Армения. Новите мерки идват, след като по-рано този месец управляващата партия на прозападно ориентирания министър-председател Никол Пашинян спечели парламентарните избори в Армения.

От „Росселхознадзор“ допълват, че продължават съвместната работа с арменските власти за гарантиране безопасността на рибата и рибните продукти, предназначени за руския пазар.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    41 9 Отговор
    Няма страшно - ще изнасят в ЕС. Ама... В ЕС има ограничения за внос на продукти - защитава се местното (западноевропейско) производство. Тъй че, арменците да си търсят други пазари.

    Коментиран от #8, #9

    11:12 26.06.2026

  • 2 Рашките ша ядат

    13 25 Отговор
    Смокове с едно око.

    Коментиран от #4

    11:16 26.06.2026

  • 3 Мурка

    6 4 Отговор
    И ЩЕ СИ ЗАТВОРИ ОЧИТЕ ----СА НАГОРНИ КАРАБАХ

    11:16 26.06.2026

  • 4 Мурка

    7 3 Отговор

    До коментар #2 от "Рашките ша ядат":

    НА ТЕБ НЕ ТИ ЛИ ХАРЕСА

    Коментиран от #30

    11:17 26.06.2026

  • 5 Добра новина!

    12 29 Отговор
    Добра новина!
    Което пък доказва, че руснаците са тъп народ - да се отказваш от качествени продукти, когато народът ти гладува.

    Коментиран от #36

    11:19 26.06.2026

  • 6 Радио Ереван

    11 4 Отговор
    А за коняци има ли забрана?

    Коментиран от #19

    11:20 26.06.2026

  • 7 Хахахахаха

    16 20 Отговор
    БЕНЗИН НЯМАТ

    ТРЪГНАЛИ РИБАТА ДА СПИРАТ .

    ЕЙ РУСКИ МУСОРИ

    СКОРО НЯМА ДА ИМА И КВО ДА ЯДЕТЕ

    КРИЗАТА СЕГА ЗАПОЧНА.

    11:20 26.06.2026

  • 8 хех

    14 14 Отговор

    До коментар #1 от "Някой":

    Не ги мисли арменците. Ще си изнасят рибата някъде другаде. Ако някога си виждал географска карта, може и сам да се досетиш, че едва ли са някакъв крупен производител на рибни продукти и че тая забрана е само от злоба и безсилие.

    Коментиран от #12

    11:20 26.06.2026

  • 9 Трол

    11 2 Отговор

    До коментар #1 от "Някой":

    Ако арменците продават по-евтино рибата, защитата на местното производство ще се отложи за неопределено време.

    Коментиран от #15, #25

    11:21 26.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Русия

    12 19 Отговор
    много отмъстителна че Армения гледа на запад към ЕС. И как отмъщава: спира вноса на риба 🤣 Бравос, Русия сила! Затова пък увеличиха вноса на украински дронове, доставени директно до руските рафинерии с висока скорост

    11:23 26.06.2026

  • 12 Бай той Толстой

    14 4 Отговор

    До коментар #8 от "хех":

    Следва коняка и гроздето.Женски не могат обаче да изнасят,щото да като орел с ориз в главата.

    Коментиран от #16

    11:23 26.06.2026

  • 13 Наблюдател

    12 6 Отговор
    Направете взаимовръзката сега между
    -боб, кон, сега, яде ли, санкции, шъ праим мръсно на Русия.....

    11:23 26.06.2026

  • 14 хех

    16 2 Отговор
    Два турски ресторанта спокойно могат да поемат цялото рибно производство на Армения.

    Коментиран от #27

    11:24 26.06.2026

  • 15 Бай той Толстой

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "Трол":

    😁. Сигурно,баце.От кое село демократично си?

    Коментиран от #26

    11:25 26.06.2026

  • 16 хех

    13 13 Отговор

    До коментар #12 от "Бай той Толстой":

    Следва... простотията ти. Няма държава на света, която да не е станала по-добре, след като се е откачила от Русия. НЯМА!

    Коментиран от #20, #22, #24

    11:25 26.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Бай той Толстой

    11 6 Отговор
    Скоро ще заприлича на България през 90-те.😁.Ама 40 години по-късно.

    11:26 26.06.2026

  • 19 свидетел

    8 7 Отговор

    До коментар #6 от "Радио Ереван":

    руските коняци не са по-лоши от арменския и грузинския !

    Коментиран от #21

    11:27 26.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Ами

    5 12 Отговор

    До коментар #19 от "свидетел":

    Те скоро няма да са руски, защото цялото производство е във временно окупирани територии - Осетия, Ичкерия, Дагестан, Абхазия... Като нищо да станат европейски догодина.

    11:29 26.06.2026

  • 22 Бай той Толстой

    6 2 Отговор

    До коментар #16 от "хех":

    😁 Персин и прасенцата ви чакат.Демокрарично свинско мезе виждал ли си?Аааа.....

    11:30 26.06.2026

  • 23 Бьлгар

    4 3 Отговор
    Новина която не ме засяга по никакъв начин.Съжалявам че коментирам.

    11:31 26.06.2026

  • 24 Па съм я бе

    5 2 Отговор

    До коментар #16 от "хех":

    Нещо сте нервни това стипендиантите,а?Да не е заради фронта?Скоро...... памперси требе!

    11:33 26.06.2026

  • 25 Някой

    14 3 Отговор

    До коментар #9 от "Трол":

    Не знам. Като гледам опита на България с ЕС - за поледните 25 години (включвам и периода за преговори за присъединяване) родното производство (нека говорим за зеленчуци, плодове, месо и мляко) се заличи почти напълно. И не е, щото сме некадърни. Знам, че това е лайтмотива на всички жълтопаветници.

    11:35 26.06.2026

  • 26 Ъъъъ

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Бай той Толстой":

    От Долно Елгебетеево!🤥

    11:41 26.06.2026

  • 27 Новото образование

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "хех":

    Не правиш разлика между занаятчийство и производство.

    11:42 26.06.2026

  • 28 Хахаха!🎺🥳😀

    7 2 Отговор
    Да изнасят риба в Норвегия.

    11:45 26.06.2026

  • 29 наташковците

    1 2 Отговор
    пак ще ядат йухх без соль

    11:48 26.06.2026

  • 30 жмурка

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "Мурка":

    тебе червейте

    12:06 26.06.2026

  • 31 идиоти вън

    0 0 Отговор
    И арменците ще се вмиришат на развалена риба!

    12:22 26.06.2026

  • 32 емил

    1 1 Отговор
    Путин Мало..умен катър само с ограничения нищо няма да постигнеш Европа ще им помогне те са около 3 Милиона и въобще не са проблем тоя предател трябваше за 24 часа да бъде свален от власт и назначен човек който ще защити Националните интереси на Армения заради една малка група предатели ще наказваш Арменският народ както стана с Украйна . . Путин мало..умнико по твоя вина е тая война с Украйна 8 години от 2014 до 2022 година гледа като вол как Западът финансира и въоръжи и подготви Украйна да воюва срещу Русия и успешно я осъществява ... Сега ще помогнат на Армения и само след няколко години ще е в НАТО военните бази ще се намират там ,чакай и това да стане за Армения бях го казал преди 1.5- 2 защото в Посолството на Америка имаше повече персонал отколкото в Москва ? и около 600 " международни организации " ? в тая толкова малка страна --случайно ли е .? Англосаксонците ще се настанят на Кавказ както дойдоха от Берлин -Александър плац до Руските граници а ти през цялото от 27-12-1999 година за 26 години хленчеше и се оплакваше и никой не се съобрази и никога няма да се съобразят нито с теб нито с интересите на Русия и така не можа да разбеrш и продължаваш да убеждаваш народът ,че Арменският народ правилно и обективно ще оцени и ще гласува на изборите .. ? Какъв народ ид..от когатo фалшифицираха изборите и назначиха същият предател . Самоувереният ид..от не е способен на нищо абсолютно на нищо освен да гледа като мало..умен да да

    12:23 26.06.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 стоян

    0 0 Отговор
    Каква риба забраняват московските чикисти като Армения не граничи с море - явно каракуда и шарани

    12:39 26.06.2026

  • 36 Японеца

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Добра новина!":

    Явно е колко си ограничен, Русия има необятен морски излаз и риболов!

    12:46 26.06.2026

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