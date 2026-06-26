Русия разшири забраната за внос на рибни продукти от Армения

Руската служба за ветеринарен и фитосанитарен контрол „Росселхознадзор“ разшири ограниченията върху вноса на риба и рибни продукти от Армения, като временно спря сертифицирането на продукцията и на последните две арменски предприятия, които досега не бяха засегнати от мярката. Така на практика се преустановява вносът в Русия от всички арменски доставчици на риба, предаде ТАСС, цитирана от Ройтерс, съобщи БТА.

От „Росселхознадзор“ припомнят, че по-рано са поискали арменските власти временно да спрат сертифицирането на рибни продукти за руския пазар от всички предприятия с изключение на дружествата „МФ Експорт“ и „Инвест плюс“, които са участвали непосредствено в извършените проверки. За тях е въведен режим на засилен лабораторен контрол.

След анализ на резултатите от инспекциите е изготвен предварителен доклад, въз основа на който е взето решение временно да бъде спряно сертифицирането на продукцията и на тези две предприятия до отстраняването на установените нарушения и представянето на необходимите доказателства, посочват от службата.

Русия вече ограничи и вноса на други хранителни продукти и стоки от Армения. Новите мерки идват, след като по-рано този месец управляващата партия на прозападно ориентирания министър-председател Никол Пашинян спечели парламентарните избори в Армения.

От „Росселхознадзор“ допълват, че продължават съвместната работа с арменските власти за гарантиране безопасността на рибата и рибните продукти, предназначени за руския пазар.